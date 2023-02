Friedensdemo mit Wagenknecht und Schwarzer in Berlin

Wir wollen es erlebt haben. Das Auto lassen wir an einem S-Bahnhof stehen. Am Bahnsteig treffen wir auf eine größere Gruppe von Schwaben.

Sie sind im Boo­me­ral­ter und etwas dar­un­ter, tra­gen ein­ge­roll­te Frie­dens­fah­nen mit sich, eine etwas jün­ge­re Frau mit Rock und Stul­pen hat eine Trom­mel mit Tau­ben­em­blem um den Bauch gebun­den. Sie rät­seln am Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten: „Ha, müs­set mir jet­zet links oder rechts aisch­tei­ge, die alde Fraa­ge: links oder rechts“, wit­zelt eine. Alle lachen äußerst hin­ter­grün­dig, wir lachen jovi­al mit, da wir über Bli­cke längst ein­ge­mein­det sind.

Fas­zi­nie­rend: Statt ein Grup­pen­ti­cket zu lösen, kau­fen sich die Schwa­ben ein­zeln ihre Fahr­schei­ne – sol­len ja kei­ne Unge­reimt­hei­ten bei der Auf­tei­lung der Kos­ten entstehen.

Vom Haupt­bahn­hof lau­fen wir im Pulk mit ande­ren Teil­neh­mern zum Ver­an­stal­tungs­ort. Wir wer­den direkt vor die Büh­ne gespült. Wir ste­hen eng, und es wird immer enger. So eng ken­ne ich es – pegi­d­a­er­fah­ren – nicht. Bei vie­len Frau­en kommt Panik auf: „Ich muß hier raus, raus an den Rand!“ Ein klei­nes beklem­men­des Lauf­feu­er ent­steht. Es wird zu Ret­tungs­ein­sät­zen kommen.

Ein Geschie­be und Gedrän­ge, und dau­ernd flu­ten wei­te­re Leu­te nach. Auf Zehen­spit­zen über­ra­ge ich zwar die meis­ten, aber auch mir wird es mul­mig. Wir bewe­gen uns lang­sam an den Rand des Parks, der die Stre­cke zwi­schen Bran­den­bur­ger Tor und Sie­ges­säu­le säumt. Irgend­wann kann man frei­er atmen.

Zur Beklem­mung hat bei­getra­gen, daß die „Anti­fa­schis­ti­sche Akti­on“ gera­de in die­sem Sek­tor ihre Fah­nen wehen ließ (plus Hammer& Sichel-Fah­nen, obwohl die per Ansa­ge ver­bo­ten waren) und über die ers­te Hälf­te der Kund­ge­bung bestän­dig skan­dier­te: „Nazis raus! Nazis raus!“

Auf einem gro­ßen Ban­ner die Losung „Jür­gen Elsäs­ser ist nicht will­kom­men!“ (Angeb­lich haben Elsäs­ser und sei­ne Leu­te nach einem Geran­gel irgend­wann die Kund­ge­bung ver­las­sen, wir beka­men es nicht mit.)

Wir selbst wur­den nicht als „Nazis“ iden­ti­fi­ziert, aber etwa zwei dut­zend­mal herz­lich von Lesern gegrüßt. Beson­ders beein­dru­ckend der Typ, der bar­fuß zugan­ge war. Ohne­hin kann man unse­re Leu­te nur schwer iden­ti­fi­zie­ren. Oft war es hip­pies­ke Kli­en­tel, die uns freund­li­ches zurief, oft bürgerliche.

All­ge­mein zu den Demo­teil­neh­mern: recht hoher Alters­durch­schnitt, weni­ge Leu­te unter Drei­ßig, vie­le über Fünf­zig. Kaum Schü­ler und Stu­den­ten. Ein paar Trupps ver­teil­ten Exem­pla­re der Jun­ge Welt, zwei jun­ge, cool wir­ken­de Men­schen (m/w) Exem­pla­re der Neue Inter­na­tio­na­le, Monats­zei­tung der Grup­pe arbeiter/innen/macht.

Ste­reo­ty­pisch frie­dens­be­wegt (sprich: Woll­klei­dung, Regen­bo­gen­far­ben, Stirn­band) sehen die wenigs­ten Kund­ge­bungs­teil­neh­mer aus, man trägt Jack Wolfs­kin-Tex­ti­li­en oder North Face, vie­le Rent­ner­paa­re sehen dem Autoren­duo Iny Lorentz frap­pie­rend ähnlich.

Aus­län­der, also erkenn­ba­re, anwe­send? Ja, drei gese­hen – vom fah­ren­den Volk, sie gin­gen bet­telnd mit Kaf­fee­be­chern umher.

Kurz nach vier­zehn Uhr trat Ali­ce Schwar­zer ans Mikro­phon. In mei­ner nahen Umge­bung raun­te es aus den Mün­dern der Frau­en 70plus, meist for­sche Gesich­ter, Gesich­ter des Typs, die zum Früh­schwim­men oder zur Gym­nas­tik­stun­de gehen: „Das ist Ali­ce! Ali­ce spricht!” Alle freu­ten sich. Jäher Jubel. Es geht los.

Zunächst wird eine län­ge­re Frie­dens­bot­schaft von Jef­frey Sachs (der Öko­nom ist auch Coro­na-Maß­nah­men-Skep­ti­ker) auf Ame­ri­ka­nisch ein­ge­spielt. „Ick kapier nüscht“, ver­lau­tet es neben mir. Ein paar Leu­te skan­die­ren „Sahra, Sahra!“

Wir ste­hen mit dem Rücken direkt am Absperr­zaun, der von zahl­rei­chen Poli­zis­ten bewacht wird. Sie las­sen Leu­te raus, aber kei­nen rein. Alle wei­ter­hin Zuströ­men­den wer­den abge­wie­sen: der Platz sei über­füllt. Die poten­ti­el­len Mit­de­mons­tran­ten beschwe­ren sich, eini­ge ver­su­chen, durch die Git­ter zu klet­tern. Sie wer­den zurückgeschoben.

Dann spricht Hans-Peter Wald­rich. Er (*1944) ist ein west­deut­scher Frie­dens­ak­ti­vist der ers­ten Stun­de. Er warnt ein­dring­lich vor einer ato­ma­ren Eska­la­ti­on. Das wäre zugleich eine Kli­ma­ka­ta­stro­phe. Sei­ne Angst wirkt authen­tisch. Es gibt Szenenapplaus.

Es folgt Erich Vad, Bri­ga­de­ge­ne­ral a. D. und vor­mals mili­tär­po­li­ti­scher Bera­ter Ange­la Mer­kels, außer­dem Sezes­si­on-Autor, ein ein­zi­ges Mal, Heft 1, über Schmitt und Krieg. Es ist, wie er bekennt, sein ers­ter Auf­tritt auf einer Kund­ge­bung. Er meis­tert ihn gut und gibt sich staatstragend.

Wich­tig ist sei­ne Aus­sa­ge, daß Waf­fen­lie­fe­run­gen ohne die For­mu­lie­rung kla­rer poli­ti­scher Zie­le “rei­ner Mili­ta­ris­mus” sei­en und daß, rea­lis­tisch betrach­tet, das poli­ti­sche Ziel einer Atom­macht gegen­über nicht der Sieg über sie sein könne.

Als Drit­te tritt dann unter tosen­dem Jubel Sahra Wagen­knecht ans Mikro­phon. Wie selt­sam sich doch alles ver­dreht habe: Frü­her habe stets die Rech­te für Kriegs­het­ze gestan­den und die pro­gres­si­ven Kräf­te für Diplo­ma­tie. Sie ist eine mit­rei­ßen­de Red­ne­rin in ihrem kla­ren, stets etwas fra­gen­den Duk­tus. Natür­lich klat­sche ich mit. Kubit­schek stößt mich in die Sei­te: „Da muß man nicht klat­schen. Das stimmt doch nicht. Die macht gera­de Klientelpolitik.“

Zum Vor­wurf der feh­len­den Distan­zie­rung von rechts, den ihr zahl­rei­che Par­tei­freun­de gemacht hat­ten, sagt Wagen­knecht, ganz klar wol­le sie kei­ne faschis­ti­schen Emble­me sehen, ansons­ten sei „jeder Mensch guten Wil­lens“ hier will­kom­men.

Laut­star­ker Jubel ertönt, als Wagen­knecht fest­stellt, Anna­le­na Baer­bock bewe­ge sich auf dem inter­na­tio­na­len Par­kett „wie ein Ele­fant im Por­zel­lan­la­den“. Auch spä­ter wird immer wie­der „Baer­bock-muß-weg!“ skandiert.

Zwi­schen­durch dreht sich eine jün­ge­re Frau zu uns um und schaut uns wort­los an. An ihrem Jacken­reiß­ver­schluß hat sie einen pin­ken Zet­tel mit der Auf­schrift „Nazis ver­pißt euch, kei­ner ver­mißt euch“ befes­tigt. Nur, offen­kun­dig sucht sie die Adres­sa­ten ihrer Bot­schaft ver­geb­lich. Eine Hand­voll Leu­te tra­gen Deutsch­land­fah­nen. Ob sie die meint?

Schwar­zer hat­te dazu auf­ge­for­dert, die Kund­ge­bungs­teil­neh­mer soll­ten an ihrer Klei­dung ein wei­ßes „F“ (für Frie­den) befes­ti­gen. Ich habe eine ein­zi­ge F‑Frau gese­hen. Frie­dens­tau­ben waren weit ver­brei­tet, des wei­te­ren das iko­no­gra­phi­sche „Schwer­ter zu Pflugscharen“.

Eine Frau trägt ein gro­ßes Pla­kat mit der Käthe-Koll­witz-Gra­fik „Nie wie­der Krieg!“. Erstaun­li­cher­wei­se ist sie eine Dop­pel­gän­ge­rin der von Koll­witz gezeich­ne­ten hohl­wan­gi­gen Frauenfigur.

Eini­ge Dut­zend Leu­te haben sich als Lit­faß­säu­len ver­klei­det und tra­gen auf dem Bauch und dem Rücken ein Pla­kat mit der Auf­schrift „Mit AfD und Co ist kein Frie­den zu machen: Die Lin­ke.“ Soweit ich sehe, löst das kei­ne Dis­kus­sio­nen aus.

Als Ali­ce Schwar­zer im gold­far­be­nen Flat­ter­ge­wand das Mikro­phon ergreift, löst sich die Ver­samm­lung erst lang­sam, dann zügi­ger, schließ­lich rasant auf – zumin­dest von den Rän­dern her. Dabei wird Schwar­zer den längs­ten Rede­bei­trag lie­fern, aber sie kann es nicht recht. Hier gilt er eher als zu ver­nach­läs­si­gen­des Nach­spiel. Der Höhe­punkt (Wagen­knecht) ist durch. Und es ist ein­fach sau­kalt. Es schneit, es sind 0,5 Grad Celsius.

Lei­der ist Schwar­zers Stim­me wirk­lich eher talk­show­kom­pa­ti­bel – ers­tens spricht sie nicht auf den Punkt, tritt weni­ger als Red­ne­rin denn als lau­ni­ge Erzäh­le­rin auf, als säße sie mit einem Gesprächs­part­ner auf der Couch. Zwei­tens ver­nu­schelt sie ihre Sät­ze, drit­tens ver­steht man sie auch akus­tisch schlecht, sie ist zu weit vom Mikro­phon weg.

Sie lobt die Ost­deut­schen, die sich mit noch viel grö­ße­rer Mehr­heit als der Wes­ten gegen den Krieg aus­spre­che. „Und wir sind ja hier im öst­li­chen Teil der Repu­blik.“ Stimmt, ich darf klatschen.

Als sie sagt, der Weg von der Gewalt im Ehe­bett bis zur Gewalt an der Front sei ein kur­zer, denn über­all dort domi­nie­re männ­li­che Gewalt, bran­den Lach­sal­ven auf. Es ist ein freund­li­ches Lachen. „Nu, dafür hom wir die hier, soll­se!“, säch­selt ein Mann gluck­send neben mir. Schwar­zer wird nicht müde zu beto­nen, daß bei allen Frie­dens­in­itia­ti­ven der ver­gan­ge­nen hun­dert Jah­re Femi­nis­tin­nen in der ers­ten Rei­he gestan­den haben. Da sind zahl­rei­che Teil­neh­mer bereits auf dem Heimweg.

Distan­zier­te sich Schwar­zer „end­lich“ „ordent­lich“ von „rechts“? Nein, sie sagt, die Unter­schei­dung zwi­schen links und rechts fän­de sie heu­te äußerst kom­pli­ziert – der Front­ver­lauf ist längst ein ande­rer. Und: „Nicht unser Volk ist falsch, unse­re Volks­ver­tre­ter sind es!“ Auf­fäl­lig, daß Schwar­zer kaum gendert.

Zum Aus­klang wird auf der Büh­ne „Ima­gi­ne“ abge­spielt, logisch, soviel Nost­al­gie muß sein. Neben mir erklärt ein Vater in Funk­ti­ons­klei­dung (um die vier­zig, um die fünf­zig? Nach Gewalt im Bett schaut er nicht aus, aber wer weiß das schon) sei­nem halb­wüch­si­gen Sohn: „Das ist ein berühm­tes Lied von Geor­ge Len­non. Damals in den acht­zi­ger Jah­ren war das der Hit.“

Die Stim­mung ist ins­ge­samt so hei­ter wie harm­los. Sowohl bei PEGIDA als auch spä­ter auf den Coro­na-Demos war die Atmo­sphä­re wesent­lich dich­ter, „soli­da­ri­scher“ gewe­sen. Hier nun in Ber­lin stand man halt in dem Wis­sen, mit der eige­nen Hal­tung (gegen Waf­fen­lie­fe­run­gen und einen Abnut­zungs­krieg, für diplo­ma­ti­sche Bemü­hun­gen) ein klei­ner Teil einer gro­ßen Mehr­heit zu sein.

Von der Poli­zei hieß es noch im Ver­lauf der Kund­ge­bung, man habe „bis zu 13.000“ Teil­neh­mer gezählt, was frag­los als selt­sam höh­ni­sche Aus­sa­ge gewer­tet wer­den muß.

Sahra Wagen­knecht schätz­te von der Büh­ne „rund 50.000“, was deut­lich glaub­wür­di­ger erschien. Das von Schwar­zer und Wagen­knecht initi­ier­te (und mitt­ler­wei­le von vie­len AfD-Funk­tio­nä­ren unter­zeich­ne­te) Mani­fest haben mitt­ler­wei­le über 650. 000 Per­so­nen unterzeichnet.

Ali­ce Schwar­zer hat­te geru­fen, dies hier sei „der Beginn einer neu­en Bür­ger­be­we­gung.“ Das dürf­te zu bezwei­feln sein. Es war ein unkom­pli­zier­tes Ven­til, mehr nicht. Auch eine zehn­fa­che Teil­neh­mer­zahl könn­te das Anlie­gen wohl kaum befeuern.

