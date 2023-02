Werkstattbericht: Ein Gespräch über Erhart Kästner

Wir begin­nen um 19.30 Uhr, hal­ten es knap­per dies­mal, pla­nen mit einer sehr guten Stun­de und hof­fen auf rege Betei­li­gung. Wer live schau­en möch­te, soll­te den Kanal Schnell­ro­da auf you­tube abon­nie­ren, außer­dem unse­ren twit­ter- und unse­ren tele­gram-Kanal: Dort wer­den wir eini­ge Minu­ten vor der Live-Sen­dung die Zugangs-Links veröffentlichen.

Erhart Käst­ner: Natür­lich denkt die Hälf­te jetzt an “Emil und die Detek­ti­ve” und an “Pünkt­chen und Anton”, und die schlaus­ten Schlau­ber­ger schrei­ben in die Kom­men­tar­spal­te, daß der Mann Erich hei­ße, nicht Erhart.

Bloß: alles falsch! Erhart Käst­ner heißt so, weil es ihn gab. Er wur­de 1904 gebo­ren und starb 1974. Er stu­dier­te Biblio­theks­we­sen, war vor dem Krieg in Dres­den an der Säch­si­schen Lan­des­bi­blio­thek (die am 13. Febru­ar 1945 zu Asche ver­brann­te, also fast zwei Mil­lio­nen Bän­de) und Sekre­tär bei Ger­hart Hauptmann.

Im Krieg selbst gab er kei­nen schar­fen Schuß ab, son­dern war auf dem grie­chi­schen Fest­land und spä­ter auf Kre­ta und Rho­dos mit dem Son­der­auf­trag unter­wegs, den deut­schen Besat­zungs­sol­da­ten in Büchern und Vor­trä­gen das Land näher­zu­brin­gen, das sie besiegt hatten.

Frucht die­ser Arbeit sind sei­ne Bücher Kre­ta. Auf­zeich­nun­gen aus dem Jahr 1943 sowie Ölber­ge, Wein­ber­ge.

Im Mai 1945 kas­sier­ten ihn die Bri­ten auf Rho­dos ein, und Käst­ner ver­brach­te die Jah­re bis 1947 als Kriegs­ge­fan­ge­ner in der Wüs­te Tumi­lat zwi­schen Kai­ro und dem Roten Meer. Dort erfuhr er von der Zer­stö­rung Dres­dens und sei­ner Hei­mat­stadt Augs­burg und vom Tode Hauptmanns.

Über die­se Jah­re in Kriegs­ge­fan­gen­schaft schrieb Käst­ner eines sei­ner stärks­ten Bücher: Das Zelt­buch von Tumi­lat.

Heim­kehr, Ord­nung der Ange­le­gen­hei­ten, Füh­ler aus­ge­streckt: Von 1950 bis 1968 beklei­de­te Käst­ner das Amt des Direk­tors der berühm­ten Her­zog August Biblio­thek zu Wol­fen­büt­tel, der Wir­kungs­stät­te von Leib­nitz und Les­sing. In die­sen Jah­ren erschien die Fül­le sei­ner eigen­stän­di­gen Werke.

Käst­ner unter­nahm vie­le Rei­sen nach Grie­chen­land (Zeug­nis sind die bei­den herr­li­chen Bücher Die Ler­chen­schu­le sowie – mein liebs­tes – Die Stun­den­trom­mel vom Hei­li­gen Berg Athos). Er hei­ra­te­te spät, kor­re­spon­dier­te episch (unter ande­rem mit Mar­tin Heid­eg­ger, für den er viel tat), sam­mel­te moder­ne Kunst, ver­starb über­ra­schend früh schon mit 69.

Sei­ne lei­der nicht mehr im Buch­han­del erhält­li­che “Phi­lo­so­phie” über den Auf­stand der Din­ge soll­te man sich anti­qua­risch sichern. Die Kul­tur­kri­tik dar­in wird fei­ner und dunk­ler vor­ge­tra­gen, lei­den­der und den­noch glück­li­cher als bei vie­len, die auch irgend­ei­ner Zeit nachtrauern.

Das alles ist jeden­falls Stoff genug für ein inter­es­san­tes Gespräch. Schal­ten Sie ein!