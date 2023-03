Netzfundstücke (152) – AfD, Kästner, Solidarität

»Zuneh­mend radi­kal«, »eine moder­ne rechts­extre­me Par­tei«, »ein Zom­bie, der immer wie­der auf­steht« oder »Ver­rot­ten von unten«, anläß­lich des 10jährigen Bestehens der erfolg­reichs­ten bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Par­tei­neu­grün­dung rechts der Mit­te wur­de viel geschrie­ben, vor allem viel Erwartbares.

Geschei­ter­te Par­tei­grö­ßen der Anfangs­jah­re wur­den aus dem Hut gezau­bert, die in ihrem gekränk­ten Ego ger­ne als Gewährs­män­ner für die unauf­halt­ba­re Ein­bräu­nung der Alter­na­ti­ve für Deutsch­land auf­tra­ten. »Rechts­extre­mis­mus­exper­te« spiel­ten ihre alte Lei­er ab: »gesi­chert rechts­extrem«, »völ­kisch« etc.

Und vom »Rechts­extre­mis­mus­for­scher« Gideon Botsch durf­ten wir erfah­ren, daß Götz Kubit­schek vom neu­rech­ten Insti­tut für Staats­po­li­tik bei der Bun­des­wehr gelernt habe, wie man Pro­pa­gan­da­pro­zes­se steue­re, womit er zum media­len Erfolg der AfD bei­tra­ge – so weit, so skur­ril, so vorhersehbar.

Zwi­schen all die­sem Rau­schen aus jour­na­lis­ti­scher Mit­tel­mä­ßig­keit ver­mag der­weil ein Bei­trag her­aus­zu­ste­chen: eine zwei­stün­di­ge Doku des Doku­men­tar­fil­mers Simon Brück­ner. Nicht, weil Brück­ner das Rad neu erfin­det, oder neue Erkennt­nis­se zur AfD zuta­ge för­dert, son­dern weil er sich im Stil des »Direct Cine­ma«, den Prot­ago­nis­ten sowie der Par­tei als Gesam­tes nähert.

»Aus der rei­nen Beob­ach­tung, ohne eine Kom­men­tie­rung aus dem Off, ent­wirft der Doku­men­tar­fil­mer ein ein­drück­li­ches Gesamt­bild,« beschreibt 3sat Brück­ners Film und sei­ne Ein­zig­ar­tig­keit gegen­über allen ande­ren Mach­wer­ken, die das BRD-Fern­se­hen zur AfD bis­her her­vor­ge­bracht hat.

Brück­ner wag­te, wovor es den meis­ten deut­schen Jour­na­lis­ten graut: kei­ne erzie­he­ri­sche Ein­ord­nung, kei­ne Deu­tung des Gezeig­ten, statt des­sen ste­hen die Par­tei und ihre Poli­ti­ker für sich selbst. Logi­scher­wei­se sind auch Brück­ners Bil­der einer Aus­wahl unter­zo­gen und die AfD-Poli­ti­ker sich der ein­ge­schal­te­ten Kame­ra bewußt, den­noch liegt mit Eine deut­sche Par­tei das sehens­wer­tes­te Stück Film des deut­schen Fern­se­hens zur Par­tei vor.

Am Mitt­woch, den 1. März, schlos­sen Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek und IfS-Lei­ter Dr. Erik Leh­nert die Rei­he ihrer Lite­ra­tur­ge­sprä­che mit der Bespre­chung des Schrift­stel­lers Erhart Käst­ner für die­sen Win­ter ab.

Der heu­te unbe­kann­te­re der bei­den, nicht mit­ein­an­der ver­wand­ten Käst­ners ist vor allem für sei­ne Betrach­tun­gen Grie­chen­lands bekannt, die er als Wehr­macht­sol­dat wäh­rend sei­ner Sta­tio­nie­rung auf der ägäi­schen Halb­in­sel von 1941 bis 1944 verfaßte.

Ölber­ge, Wein­ber­ge: Ein Grie­chen­land-Buch sowie Kre­ta: Auf­zeich­nun­gen aus dem Jah­re 1943 sind in die­sem Zusam­men­hang zu nennen.

Jeder Fall, bei dem der Ein­Pro­zent-Soli­fonds tätig wer­den muß, ist einer zu viel: Der Scha­den, der durch Dif­fa­mie­rung oder Gewalt ent­stan­den ist, kann mit Geld meis­tens nicht voll­stän­dig wie­der­gut­ge­macht, aber immer­hin etwas abge­dämpft werden.

So bedau­er­lich jeder die­ser Vor­fall ist, bei dem der Soli­fonds ein­springt, zeigt es, das unser Milieu zuneh­mend dazu in der Lage ist, Angrif­fe von außen aus eige­ner Kraft abzu­fe­dern und den Betrof­fe­nen den benö­tig­ten Rück­halt zu bieten.

Ohne Fra­ge ist der Fonds eines der wich­tigs­ten Pro­jek­te, die das Bür­ger­netz­werk die letz­ten Jah­re auf den Weg gebracht hat. Der aktu­el­le Fall, bei dem der Fonds ein­springt, zeigt, daß es nicht immer lin­ke Gewalt oder Dif­fa­mie­rungs­kam­pa­gnen sein müs­sen, die patrio­ti­sche Akti­vis­ten oder Poli­ti­ker tref­fen, son­dern auch Migrantengewalt.

Den bru­ta­len Angriff auf der eige­nen Abitur­fei­er wird der jun­ge patrio­ti­sche Akti­vist wohl nie ver­ges­sen. Als der Zwan­zig­jäh­ri­ge in Dort­mund von einem Mit­schü­ler der Gesamt­schu­le beschimpft, bedroht, getre­ten und bewusst­los geschla­gen wur­de, gab es nur einen Grund für die­se Tat: das poli­ti­sche Enga­ge­ment des jun­gen Deut­schen für die AfD. Die­ser Ein­satz für sein Land reich­te dem aggres­si­ven Ara­ber aus, um einem Anders­den­ken­den zwei Zäh­ne auszuschlagen. Der Paläs­ti­nen­ser, der als Gast eines Abitu­ri­en­ten vor Ort war, beläs­ti­ge sein spä­te­res Opfer zuerst auf der Fei­er, ver­fol­ge es dann auf den Park­platz und griff dann fron­tal mit Trit­ten und Schlä­gen an. Spä­ter flüch­te­te der ange­trun­ke­ne Migrant mit einem Auto von Tat­ort, um der anrü­cken­den Poli­zei zu ent­kom­men. Doch außer einer Straf­an­zei­ge und einer kur­zen Sus­pen­die­rung in der Schu­le hat sich bis­her wenig getan. Des­we­gen haben wir geholfen.

Kon­kret hat der Soli­fonds den Dort­mun­der Jung­po­li­ti­ker wie folgt unterstützt:

Der Soli­fonds hat den jun­gen Mann mit 724,78 Euro für die Wie­der­her­stel­lung sei­ner Zäh­ne unter­stützt. Zudem hel­fen wir dem Dort­mun­der zivil­recht­lich gegen den bru­ta­len Ara­ber vor­zu­ge­hen. Bis­her hat der Soli­fonds 1.877,09 Euro vor­ge­streckt, um einen Anwalt mit der Sache zu betrau­en. Der kri­mi­nel­le Migrant soll mer­ken, dass er sich in die­sem Land nicht alles unge­straft erlau­ben kann.

