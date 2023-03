Kritik der Woche (46): Nibelungen-Comic

Lite­ra­tur­ad­ap­tio­nen sind nichts Unge­wöhn­li­ches für das Medi­um Comic. Dar­um ver­wun­dert es nicht, daß man sich auch an die Umset­zung von Opern­zy­klen her­an­wagt – obwohl dies von der dra­ma­tur­gi­schen Erzähl­wei­se her noch mal ein ande­res Kali­ber dar­stellt als eine blo­ße Romanübertragung.

Phil­ip Craig Rus­sell hat sich als Autor und Zeich­ner im Jahr 2000/01 der Ver­wirk­li­chung von Richards Wag­ners „Der Ring des Nibe­lun­gen“ als sequen­zi­el­le gra­fi­sche Erzäh­lung ange­nom­men. Dafür wur­de er mit zwei Eisner-Award´s aus­ge­zeich­net, eine wich­ti­ge Aus­zeich­nung inner­halb der Comic­bran­che – die aller­dings in den letz­ten Jah­ren durch gewis­se „woke“ Preis­trä­ger enorm ent­wer­tet wurde.

Der Ring des Nibe­lun­gen, Rus­sells Opus Magnum, erschien soeben erst­mals in deut­scher Über­set­zung beim Comic­ver­lag Cross Cult.

Deut­schen Comic­le­sern dürf­te Rus­sell kein Unbe­kann­ter sein, was die zeich­ne­ri­sche und insze­na­to­ri­sche Gestal­tung mythi­scher und sagen­haf­ter nor­di­scher Lebens­wel­ten inner­halb der Neun­ten Kunst angeht. Er hat­te – teils unter­stützt von ande­ren Künst­lern, u.a. Mike Migno­la – den Roman „Nor­se Mytho­lo­gy“ von Neil Gai­man in Comic­form umge­setzt, der auf deutsch in meh­re­ren Bän­den unter dem Titel: Nor­di­sche Mythen und Sagen im Split­ter Ver­lag in drei Bän­den (eins, zwei, drei) erscheint. Gai­mann selbst bezeich­ne­te wie­der­um den Nibe­lun­gen Comic als „ulti­ma­ti­ve High-Fantasy-Saga“.

Daher tau­chen Was­ser­mäd­chen (Nixen), Dra­chen, blon­de Wal­kü­ren, ein strah­len­der wei­ßer Held Namens Sieg­fried, Nibe­lun­gen (Zwer­ge), Göt­ter auf, und alle­samt sind sie fan­ta­sie­voll und anmu­tig umge­setzt. Ihre Wesen­s­ur­sprün­ge beein­flus­sen bis heu­te bekann­te Superhelden.

„Durch unzäh­li­ge kul­tu­rel­le Adap­tio­nen und über alle Zei­ten hin­weg haben die­se viel­fäl­ti­gen [grie­chi­schen, nor­di­schen, ger­ma­ni­schen] Hel­den­dar­stel­lun­gen bis in unse­re Gegen­wart fort­ge­wirkt“. (Tho­mas Nehr­lich, in:Reader Super­hel­den. Theo­rie, Geschich­te, medi­en, 2018)

Wer bei einer Gestalt, die aus­sieht wie Gollum und einen ver­fluch­ten gol­de­nen Ring begehrt, Remi­nis­zenz an J.R.R. Tol­ki­en ver­spürt, unter­liegt also gewiß kei­ner miß­ge­deu­te­ten Wahrnehmung.

Denn Tol­ki­en beschäf­tig­te sich mit der euro­päi­schen Sagen­welt, die in sei­ne Wer­ke hin­e­inflos­sen. Der Skan­di­na­vist Armand Ber­ger schrieb pas­send zu jenem Schrift­stel­ler, daß er „dem moder­nen Men­schen ein gro­ßes Fres­ko der alten Zei­ten durch neu gestal­te­te Tra­di­tio­nen zu prä­sen­tie­ren“ vermochte.

Zuvor bedient sich bereits Wag­ner der facet­ten­rei­chen Mytho­lo­gie Euro­pas für sei­ne Moti­ve, Hand­lun­gen, Per­so­nen usw.

Daher ist der Mythos, der [in „Der Ring des Nibe­lun­gen“] erzählt wird, kein alter, son­dern ein neu erschaf­fe­ner, so alt er auch erschei­nen mag“, so Egon Voss. (Richard Wag­ner, Der Ring des Nibe­lun­gen, 2009)

Die­se Ein­schät­zun­gen las­sen sich auf den vor­lie­gen­den Comic über­tra­gen, weil die mys­ti­schen Ursprün­ge hier respek­tiert wur­den. Das ist kei­ne Selbstverständlichkeit.

Heu­te herr­schen oft pro­gres­si­ve Inter­pre­ta­tio­nen vor, wo man im Zei­chen der Diver­si­tät schon mal einen far­bi­gen Sieg­fried und eine asia­tisch­stäm­mi­ge Wal­kü­re Brun­hil­de krampf­haft unter­bringt, wie es jüngst in DC Comics Won­der Woman – Die Ama­zo­ne von Asgard (2022) geschah. Eini­ge mode­ra­te Anpas­sun­gen wur­den in der deut­schen Aus­ga­be zwar vor­ge­nom­men – die einen gro­ßen Geist frei­lich nicht stören!

Beim Comic han­delt es sich kei­nes­wegs um eine sprach­li­che eins-zu-eins- Umset­zung, was nicht nur ein küh­nes Unter­fan­gen hin­sicht­lich des­sen gewe­sen wäre, Wag­ners Sprach­ge­walt in über­la­de­ne, die Illus­tra­tio­nen ver­de­cken­de Sprech­bla­sen zu ver­schach­teln, um schlu­ßend­lich die Wor­te nur unle­ser­lich hineinzuquetschen.

Patrick Mason über­nahm hier die text­li­che Anpas­sung ins Eng­li­sche – sprich, jenes Zurecht­schnei­den in Comic­form, wobei ein gewis­ser sprach­li­cher Habi­tus bewahrt wer­den woll­te, an dem wie­der­um Rus­sell an weni­gen Stel­len Ände­run­gen vornahm.

Dies tat er eben­falls unter der glei­chen Prä­mis­se, den ori­gi­nel­len Nukle­us unan­ge­tas­tet zu las­sen, damit das Wesen der Sze­ne nicht ver­letzt wird.

Kein ein­zi­ges Ele­ment ist in Craigs Kunst ver­schwen­det, denn Far­ben, Lini­en, Sprech­bla­sen und Panels neh­men stil­voll den Platz von Noten, Akkor­den, Büh­ne und Lie­dern ein,

so der Eis­ner-Award-Trä­ger Matt Wag­ner in sei­ner Ein­füh­rung zum Comic. Ste­fa­nie Pan­nen hat bei der Rück­über­set­zung behut­sam geglät­tet. Das Musi­ka­li­sche der Oper wird so kon­ge­ni­al mit dem Comic amalgamiert.

Das Motiv der zeit­lo­sen Gier aus dem Ori­gi­nal, „ohne Ruh und Rast den Hort zu häu­fen dem Herrn“, das der Zwerg Mime beschreibt, wird bei­spiels­wei­se bei­be­hal­ten, aber umge­wan­delt in gän­gi­ge Aus­drucks­wei­sen: „um sei­nen Reich­tum zu ver­grö­ßern. Nie ist es genug.“

Wohl nur Puris­ten wür­den abstrei­ten, daß die Defi­ni­ti­on von Walhall:

Was mein Mut, über Angst tri­um­phie­rend, in die Welt gebracht hat

ein­deu­tig einen ange­neh­me­ren Lese­fluß aus­löst als es in die­sem For­mat die Wag­ner­sche Fas­sung täte:

Was, mäch­tig der Furcht, mein Mut mir erfand, wenn sie­gend es lebt – leg´es den Sinn dir dar!

Natür­lich könn­te man über eni­ge weni­ge Aus­drü­cke wie „Ihr scham­lo­sen Schlam­pen!“ strei­ten, wenn Albe­rich (der erwähn­te Gollum) von den Rhein­töch­tern ver­schmäht wird – obwohl es tref­fend ist, weil sie nur mit ihm spie­len, wäh­rend die Beto­nung der geschmack­lo­sen Lie­be zwi­schen zwei Geschwis­tern mit „Inzest“-Gedankenblasen, die Fähig­kei­ten des hoch­ver­ehr­ten Publi­kums, gewis­se Andeu­tun­gen durchs vori­ge Lesen der Bild- und Text­ebe­ne zu erfas­sen, doch sehr tiefstapelt.

Hin­sicht­lich der gra­fi­schen Gestal­tung wur­de sich damals von Rus­sell womög­lich an bestimm­ten Vor­stel­lun­gen ori­en­tiert, die man aus klas­si­schen Walt-Dis­ney-Zei­chen­trick­ver­fil­mun­gen kennt, die aber trotz­dem Wag­ners Fan­ta­sie­ge­bil­de wür­de­voll und anspre­chend zu Papier bringen.

Denn eine Opern­in­sze­nie­rung kann vie­le Bewe­gun­gen von Figu­ren, wie das Durch-den-Him­mel- Galop­pie­ren der Wal­kü­ren nie ver­wirk­li­chen, weil dort die Krea­ti­vi­tät natur­ge­mäß ein­ge­schränkt ist.

Der Comic punk­tet also unge­mein: Wenn die Rhein­töch­ter, deren nament­li­che Unter­schei­dung durch eine jeweils anders gefärb­te Haar­pracht unter­stri­chen wird, durchs blau-grü­ne Naß toben, dann spritzt einem das Was­ser ent­ge­gen; ein ver­fluch­ter gol­de­ner Ring wird in kräf­ti­ger roter Glut geschmie­det, da lodert das Feu­er, da sprü­hen die Fun­ken auf den Sei­ten; Wäl­der kom­men in facet­ten­rei­chen Grün- und Braun­tö­nen daher, und Rück­blen­den wer­den pas­sen­der­wei­se in schwarz-weiß skizziert.

Gera­de letz­te­res ist eine Beson­der­heit, weil dies auf der klas­si­schen Thea­ter­büh­ne nicht dar­ge­stellt, son­dern ledig­lich erzählt wird, wie z.B. wenn Sieg­mund von der Zer­stö­rung sei­nes Heims berich­tet, was im Comic für den Leser gra­phisch ein­ge­fan­gen wird.

Die Far­ben aller Hand­lungs­or­te sind im Gro­ßen und Gan­zen eher blaß gehal­ten. Wie es scheint, wur­de die­se für die jet­zi­ge deut­sche Aus­ga­be nicht nach­ko­lo­riert um es knal­lig-pop­pi­ger zu gestal­ten- die Zeich­nun­gen sind ohne­hin mon­dän in ihren Ausführungen.

Der Leser wird so durch­aus an den Comic und sei­nen Inhalt gefes­selt. Man merkt ihnen die Detail­ver­liebt­heit und die inten­si­ve Aus­ein­an­der­set­zung mit der Vor­la­ge an. Am Ende ist ein Kom­pro­miß für ein „hybri­des Werk zwi­schen Oper und Comic“ ent­stan­den, wie es der Wag­ner-Comic-Samm­ler Hei­ko Jacobs aus­drück­te, das in sei­ner deut­scher Über­set­zung mit moder­nen lin­gu­is­ti­schen Ele­men­ten auf­ge­lo­ckert wur­de, damit es nicht zu gestelzt wirkt, aber den­noch einer „Gra­phic Ope­ra“ gerecht wird. Cross Cult schafft es mit sei­nem Comic von Rus­sell für sei­ne Leser (die höchst­wahr­schein­lich kei­ne Opern­gän­ger sind) einen span­nen­den Zugang zu der deut­schen und euro­päi­schen Sagen­welt zu gewährleisten.

– – –

P. Craig Rus­sell: Der Ring des Nibe­lun­gen, 2023, 448 S., 49.99 € – hier bestel­len.