Politische Lehren aus Dänemark

von Jörg Seidel -- In Dänemark bietet das Projekt der „Neuen Bürgerlichen“ gerade ein verallgemeinerbares Lehrstück in Sachen Politikverstand.

Ange­sichts der dro­hen­den oder erhoff­ten Grün­dung einer neu­en Par­tei durch Sahra Wagen­knecht könn­te es auch für Deutsch­land rele­vant sein.

Die „Nye Bor­ger­li­ge“ – bis­lang eine natio­nal­kon­ser­va­ti­ve Par­tei – hat­te nach der sen­sa­tio­nel­len und sehr aty­pi­schen Fol­ke­tings-Wahl im Novem­ber 2022 ihren Stim­men­an­teil deut­lich erhö­hen kön­nen, wenn auch auf nied­ri­gem Niveau: statt der vier soll­ten nun sechs Abge­ord­ne­te (von 179) im Par­la­ment sit­zen. Das Pro­jekt, das ganz ent­schei­dend vom Cha­ris­ma sei­ner Grün­de­rin – Per­nil­le Ver­mund – abhing, hat­te sich end­gül­tig zu einer kon­stan­ten Grö­ße im sehr vola­ti­len däni­schen Par­tei­en­le­ben eta­bliert. So zumin­dest schien es.

Doch schon am Wahl­abend gab es Miß­tö­ne. Der Lebens­part­ner einer der neu gewähl­ten Abge­ord­ne­ten ver­griff sich auf der Wahl­par­ty im Suff im Ton, die Dame ver­ließ dar­auf­hin die Frak­ti­on – da waren es nur noch fünf.

Auch die Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen zwi­schen „Sozi­al­de­mo­kra­ten“, „Mode­ra­ten“ und der „Venst­re“ gerie­ten zur Ent­täu­schung, die schwer zu ver­ste­hen­de Regie­rungs­ro­cha­de, die höchst diver­gie­ren­de Par­tei­en aus Oppor­tu­nis­mus und Macht­kal­kül zu Part­nern mach­te und wohl den end­gül­ti­gen Nie­der­gang der mode­rat kon­ser­va­ti­ven Volks­par­tei „Venst­re“ besie­geln dürf­te – ihr Vor­sit­zen­der Elle­mann-Jen­sen, ein Para­de­bei­spiel poli­ti­scher Wen­de­hal­sig­keit hat sich mitt­ler­wei­le mit Burn­out aus der Ver­ant­wor­tung gezo­gen –, hat­te alle ande­ren Par­tei­en über­ra­schend aufs Abstell­gleis gestellt und zur poli­ti­schen Wir­kungs­lo­sig­keit ver­ur­teilt. Der Par­tei Ver­munds tat das beson­ders weh.

Schließ­lich ver­ab­schie­de­te sich im Janu­ar Mik­kel Bjørn Søren­sen aus Par­tei und Frak­ti­on und wech­sel­te zur „Dansk Fol­ke­par­ti“. Die Hin­ter­grün­de sind dubi­os, es gab wahr­schein­lich Gesprä­che mit Mor­ten Mes­ser­schmidt, dem Vor­sit­zen­den der DF … man hat sich wohl um die „bes­ten“ Leu­te gestrit­ten: Bjørn Søren­sen war so etwas wie der Kron­prinz der „Neu­en Bür­ger­li­chen“, der jun­ge auf­stre­ben­de Stern, der nun ins gemach­te Bett des poli­ti­schen und auf­stre­ben­den Nach­barn fiel. Da waren es nur noch vier.

In die­ser Situa­ti­on ließ Per­nil­le Ver­mund eine Bom­be plat­zen. Sie voll­zog einen Schritt, den sie bereits jah­re­lang ange­kün­digt hat­te, sie zog sich aus der Poli­tik in der ers­ten Rei­he zurück, gab ihren Vor­sitz ab. Es ist wahr: die­sen Schritt hat­te sie lan­ge zuvor ange­kün­digt, immer wie­der hat­te sie betont, daß sie kei­ne lebens­lan­ge Polit­kar­rie­re ver­fol­ge, daß sie Fami­lie und Unter­neh­men habe, daß sie der Gefahr der poli­ti­schen Ver­stei­ne­rung ent­ge­hen wol­le …, alles sehr ehren­wer­te Grün­de, die in jeder nor­ma­len Situa­ti­on ihre Inte­gri­tät, ihr hohes sitt­li­ches Ethos unter Beweis gestellt hätten.

Aber das Schiff „Nye Bor­ger­li­ge“ war auf­grund cha­rak­ter­li­cher Schwä­chen zwei­er füh­ren­der Reprä­sen­tan­ten in schwie­ri­ges Fahr­was­ser gera­ten, es brauch­te einen star­ken Kapi­tän. Ihre Demis­si­on in die­ser Lage war ein kapi­ta­ler poli­ti­scher Feh­ler! Die Nach­richt war ein Schock inner­halb der Par­tei. Per­nil­le Ver­mund hat­te das Dilem­ma zwi­schen Auf­rich­tig­keit und Ehr­lich­keit – zu ihrem Wort zu ste­hen – und der aktu­el­len Not­la­ge aus Prin­zi­pi­en­grün­den zuguns­ten der Prin­zi­pi­en gelöst. Das ist in den meis­ten Fäl­len ehren­wert, hier aber war es die Ankün­di­gung des Chaos.

Nun wur­de ein neu­er Vor­sit­zen­der gewählt, die Wahl fiel auf Lars Boje Mathie­sen, der Mann mit den hoch­ge­krem­pel­ten Ärmeln. Ver­mund akzep­tier­te die Wahl und ver­sprach vol­le Unter­stüt­zung, obwohl der bul­li­ge Boje Mathie­sen eher dem libe­ra­len Flü­gel der Par­tei ange­hört. Damit wur­de erst­mals der inne­re Riß deut­lich, den alle wahr­haft kon­ser­va­ti­ven Par­tei­en zu bewäl­ti­gen haben, der zwi­schen den libe­ra­len und den natio­na­len Kräf­ten. Bis­lang hat­te die über­ra­gen­de Prä­senz der star­ken Frau die­sen Spalt unsicht­bar gemacht.

Viel­leicht wäre auch das nicht das größ­te Pro­blem gewe­sen, wenn es nun nicht zum Eklat gekom­men wäre. Über Nacht wur­de Boje Mathie­sen – der amtie­ren­de Par­tei­vor­sit­zen­de – aus der Par­tei gewor­fen! Es ging um Geld­for­de­run­gen, wir erspa­ren uns die Details. Der Mann ist offen­bar ein leben­dendes Bei­spiel der bekann­ten Tat­sa­che, daß Macht kor­rum­piert. Da waren es nur noch drei, weni­ger als vor den Wahlen.

Und hier liegt der Hase im Pfef­fer. Per­nil­le Ver­mund galt als unkor­rum­pier­bar. Der Auf­stieg ihres per­sön­li­chen Pro­jek­tes hing stark von ihrer Prä­senz und ihrer Offen­her­zig­keit ab, so wie auch die „Däni­sche Volks­par­tei“ unter Pia Kjærs­gaard rasan­te Erfol­ge fei­ern konn­te und unter ihren männ­li­chen Nach­fol­gern schnell wie­der in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit geführt wur­de. Man­che Poli­ti­ker sind schlicht­weg nicht ent­behr­lich, solan­ge zumin­dest nicht, bis ein ver­trau­ens­wür­di­ger poli­ti­scher Unter­bau erschaf­fen wurde.

Das sind Ver­munds zwei poli­ti­sche Feh­ler, die nun die Arbeit der letz­ten Jah­re in Null­kom­ma­nichts zer­stört haben dürf­ten: Stra­te­gisch ist es ihr nicht gelun­gen, Nach­fol­ger von For­mat auf­zu­bau­en. Das ist prin­zi­pi­ell auch schwie­rig, denn poli­ti­sche Nach­fol­ge ent­hält immer schon selbst ein schwer zu lösen­des Dilem­ma: sie muß die Kon­ti­nui­tät mit der indi­vi­du­el­len Pro­fi­lie­rung in Über­ein­stim­mung brin­gen. Der Nach­fol­ger soll einer­seits den hohen Stan­dards des poli­ti­schen Urtiers ent­spre­chen, kann dies aber nur, wenn er selbst eigen­stän­dig und ori­gi­nell ist, denn das war ja – neben der Inte­gri­tät – das her­aus­ra­gen­de Kenn­zei­chen der Grün­de­rin. Er muß sich also abset­zen, Akzen­te set­zen und damit ver­än­dert er zwangs­läu­fig das inne­re Gefü­ge der Par­tei. Im vor­lie­gen­den Fal­le kommt neben die­sem unlös­ba­ren Kon­flikt noch eine schwer­wie­gen­de Cha­rak­ter­schwä­che hinzu.

Tak­tisch hat­te Ver­mund den Zeit­punkt ihres poli­ti­schen Rück­zugs voll­kom­men ver­fehlt. Gut mög­lich, daß ihr die Stim­men­zu­wäch­se ein fal­sches Bild vor­ge­gau­kelt haben, aber sie hät­te sehen müs­sen, daß nach den Ver­lus­ten von zwei Man­da­ten eine schwe­re Kri­sen­la­ge vor­lag und gera­de jetzt eine straf­fe Hand not­wen­dig war. Just in die­sem Moment die Kom­man­do­brü­cke zu ver­las­sen, ist poli­tisch hoch­gra­dig leicht­sin­nig. Statt Rück­zug wäre Mehr­ein­satz not­wen­dig gewesen.

Nun, am 10. März, hat sich Ver­mund zurück­ge­mel­det, jetzt hat sie den Ernst der Lage end­lich ver­stan­den, ab jetzt will sie wie­der das Steu­er über­neh­men, schreibt sie in einer inter­nen Mail den Par­tei­mit­glie­dern. Doch dürf­te der Scha­den immens sein, ein rie­si­ges Leck wur­de geschla­gen, es ist äußerst frag­lich, ob sie die Par­tei noch ret­ten kann, zumal die zuletzt arg gebeu­tel­te „Däni­sche Volks­par­tei“ unter ihrem jet­zi­gen Vor­sit­zen­den wie­der Fahrt auf­nimmt und vie­le Wäh­ler abzie­hen könnte.

Wir sehen hier in nuce das Pro­blem von Ein-Mann oder Ein-Frau-Par­tei­en. Sie hän­gen am Tropf ihrer Licht­ge­stalt. Fällt die­se weg – aus wel­chen Grün­den auch immer – und ist nicht für adäqua­ten Ersatz gesorgt, der zudem das oben beschrie­be­ne Dilem­ma zu lösen ver­mag, der also mög­lichst aus meh­re­ren Per­sön­lich­kei­ten besteht, dann dro­hen sol­chen Par­tei­en schnel­le Kollapse.

Auch für eine Wagen­knecht-Par­tei – soll­te sie denn zustan­de kom­men – sind die­se Ein­sich­ten rele­vant. Wagen­knecht litt schon ein­mal unter Burn­out. Sich auf ein der­ar­ti­ges Pro­jekt ein­zu­las­sen, bedeu­tet, einen lan­gen Atem haben zu müs­sen – man muß hier in Jahr­zehn­ten rechnen.

Es ist auch eine Lot­te­rie, denn das Leben kann selt­sa­me Vol­ten schla­gen, Men­schen ster­ben, wer­den krank, erlei­den Schick­sals­schlä­ge … Was dann? Gibt es einen brauch­ba­ren per­so­na­len Unter­bau? Gibt es ein insti­tu­tio­na­li­sier­tes Ethos? Gibt es eine fest­ver­an­ker­te und den­noch situa­tiv fle­xi­ble Strategie? …