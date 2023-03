Julian Reichelt – unser Tucker Carlson? 

Ob Sil­ves­t­er­kra­wal­le in Ber­lin, Kli­ma­de­mos in Lüt­zer­ath oder Delo­gie­run­gen in Peu­ten­hau­sen, dem Ex-Chef­re­dak­teur der BILD gelingt ein „Scoop“ nach dem ande­ren. Einer­seits ist es das umfang­rei­che Bud­get, das pro­fes­sio­nel­le Arbeit ermög­licht, und die Erfah­rung des gewief­ten Jour­na­lis­ten Rei­chelt, vor allem aber gewährt die „Salon­fä­hig­keit“ Schutz vor dem Zensurhammer.

Das merkt man am stärks­ten bei einem berüh­ren­den Gespräch Rei­chelts mit Ann-Marie K.s Vater, die am 26.1. in einem Zug von einem Frem­den ersto­chen wur­de. „War­um tun rech­te Alter­na­tiv­me­di­en so etwas nicht?“, ist man ver­sucht zu fra­gen. Der Vater des Opfers gibt die Ant­wort: Er betont, nicht „rechts“ zu sein. Einem AfD-nahen Medi­um hät­te er wohl nie ein Inter­view gege­ben. Die Art und Wei­se wie Rei­chelt die Fol­gen der Mas­sen­ein­wan­de­rung doku­men­tiert, ist der­zeit für rech­te Medi­en schwer umsetzbar.

Bene­dikt Kai­ser und Phil­ip Stein äußern sich in einem Pod­cast kri­tisch zum Ein­fluß Rei­chelts auf unser Lager. Zwar schreibt Kaiser:

„Das Wachs­tum der Rei­chelt-Medi­en läßt Spiel­raum für unter­schied­li­che Ent­wick­lun­gen; man soll­te als mar­gi­na­li­sier­te Kraft nicht vor­ei­lig und arro­gant den Dau­men senken.“

Bei­de sind sich jedoch dar­in einig, daß „kein Grund für eine über­zo­ge­ne Erwar­tungs­hal­tung“ besteht. Sie sehen in Rei­chelt eher ein Druck­ven­til. Ich gebe ihnen recht: Als CDU-naher Kon­ser­va­tiv­li­be­ra­ler ist er der ers­te Bür­ger­li­che, der im authen­ti­schen Oppo­si­ti­ons­mo­dus gegen die Ampel ange­kom­men ist.

Was ich Ende 2021 bei der Grün­dung der mitt­ler­wei­le ver­wais­ten Platt­form „The Repu­blic“ ver­mu­tet habe, wur­de nun von Rei­chelt umge­setzt: Das CDU-Lager, erst­mals in die unge­wohn­te Oppo­si­ti­ons­rol­le gedrängt, gibt sich ein wider­stän­di­ges Pro­fil. Daß die CDU an der Ampel das kri­ti­siert, was sie selbst ver­ur­sacht hat, ist offen­sicht­lich. Ent­schei­dend ist eher der Inhalt ihrer Kri­tik. Sie beschränkt sich näm­lich meist nur auf die Kol­la­te­ral­schä­den des Bevölkerungsaustauschs.

Von Migran­ten­kra­wal­len über Mie­ter­kün­di­gun­gen bis hin zu radi­ka­len Isla­mis­ten kommt es zu einer ver­kürz­ten Kri­tik, die nicht über die kri­mi­no­lo­gi­schen, öko­no­mi­schen und kul­tu­rel­len Begleit­phä­no­me­ne des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches hinausgeht.

Der „Haupt­scha­den“, die rasan­te Erset­zung eines altern­den Volks durch Frem­de, durch „repla­ce­ment migra­ti­on“ wird nicht ange­spro­chen. Das macht Rei­chelt im Grun­de zu einem klas­si­schen „Gate­kee­per“, der sich im gemä­ßigt rech­ten Bereich des Over­ton­fens­ters bewegt und gleich­zei­tig selbst „gegen rechts“ mauert.

Die wich­tigs­te rote Linie für den erlaub­ten kon­ser­va­tiv-libe­ra­len Dis­kurs ist die Bevöl­ke­rungs­po­li­tik der BRD. Blen­det man die real exis­tie­ren­de Erset­zungs­mi­gra­ti­on aus, darf man sich sogar gele­gent­lich bei der Sym­ptom­kri­tik an den Erset­zungs­mi­gran­ten im Ton ver­grei­fen und wie Merz über „Paschas“ poltern.

Wer jedoch, wie kürz­lich Hans Georg Maa­ßen, Eth­no­ma­so­chis­mus und Bevöl­ke­rungs­aus­tausch anspricht, dem wird von der FAZ „Gedan­ken­gut von Rechts­ter­ro­ris­ten“ unter­stellt. Und sogar die BILD, die sich gera­de mit Rei­chelt einen Wett­streit um die popu­lärs­te rech­te Sym­ptom­kri­tik lie­fert, nennt Maa­ßen des­we­gen einen „End­los-Quäl­geist“.

Wird Rei­chelt es wagen, die­se rote Linie zu über­schrei­ten? In einem sei­ner jüngs­ten Bei­trä­ge, in dem er den Auf­tritt eines Kaba­ret­tis­ten vor der grü­nen Par­tei­spit­ze zer­pflückt, wagt er sich in die von Ernst Jün­ger so bezeich­ne­te „Zone der Kopfschüsse“.

Wört­lich spricht er davon, daß Deut­sche Platz für Zuwan­de­rer machen sol­len, und schließt mit

„aber wenn Sie es sagen soll­ten, dann ist es eine Ver­schwö­rungs­theo­rie, mer­ken Sie sich das“.

Das ist eine ein­deu­ti­ge Chif­fre für den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch. Die Nie­der­län­de­rin Eva Vla­ar­din­ger­br­oek, die regel­mä­ßig in „Ach­tung Rei­chelt“ auf­tritt, wird in einem Inter­view am 25. März 2023 sogar noch etwas deut­li­cher. Brö­ckelt hier etwas?

Der Ein­schät­zung von Kai­ser und Stein ist grund­sätz­lich zuzu­stim­men. „Ach­tung Rei­chelt“, der ange­schlos­se­ne „Pleit­eti­cker“, der schar­fe Kurs der „BILD“ und das Gepol­ter Mer­zens ist nichts ande­res als der Oppo­si­ti­ons­mo­dus der CDU. Der Zorn der „bür­ger­li­chen Mehr­heit“ Deutsch­lands soll gegen die „Links­grü­nen“ gelenkt, der AfD das Was­ser abge­gra­ben werden.

Doch wird die­se Tak­tik auf­ge­hen? Lin­ke Poli­tik­wis­sen­schaft­ler war­nen regel­mä­ßig davor. Ihren – sicher­lich nicht objek­ti­ven – Ana­ly­sen zufol­ge führt der Ver­such der Ver­drän­gung des Rechts­po­pu­lis­mus durch Über­nah­me sei­ner The­men am Ende zu deren Nor­ma­li­sie­rung. Aus Sicht vie­ler Lin­ker ver­schie­ben Rei­chelt und Co. das Over­ton­fens­ter also nach rechts.

Tat­säch­lich haben die Bil­der und Sze­nen, die Rei­chelt uns lie­fer­te und lie­fern wird, erheb­li­ches Auf­klä­rungs­po­ten­ti­al, das auch von authen­ti­schen Rech­ten genutzt wer­den kann. Ob all die­je­ni­gen, die von den erwähn­ten Sze­nen auf­ge­rüt­telt wer­den, auch brav die CDU wäh­len, nur weil Rei­chelt ihr nahe steht, ist fraglich.

Ent­schei­dend für mei­ne Ein­schät­zung sei­ner Rol­le wird sein, wie er sich in kom­men­den kri­ti­schen Situa­tio­nen zur AfD oder zu ande­ren rech­ten Kräf­ten äußern wird – und ob er es wagt, eines Tages expli­zit den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch anzusprechen.

Wir sind hier nicht nur Beob­ach­ter, son­dern kön­nen ihm dabei hel­fen, „das Rich­ti­ge zu tun“. Authen­ti­sche Rech­te, die sicher­lich einen wich­ti­gen Kern sei­ner Quo­te und damit sei­ner Ein­nah­men aus­ma­chen, haben eine gewis­se Macht. Statt ihm nur begeis­tert zuzu­ju­beln, müs­sen wir kon­struk­tiv-kri­tisch und for­dernd werden.

Wenn bei­spiels­wei­se in Zukunft unter jedem Video, in jedem Leser­brief und bei jedem Anruf die Gret­chen­fra­ge gestellt wird, ob denn ein Bevöl­ke­rungs­aus­tausch statt­fin­de, könn­te Rei­chelt in Zug­zwang gera­ten. Wenn man ihn dazu bei sei­ner Ehre packt und sei­nen jour­na­lis­ti­schen Schneid in Fra­ge stellt, wird das die Wir­kung ver­stär­ken. Auch wenn Rei­chelt selbst die­se Kom­men­ta­re gar nicht zur Kennt­nis nimmt.

Gera­de in einer jun­gen neu­en Mann­schaft wie bei „Ach­tung Rei­chelt“ arbei­ten in der Regel eini­ge Idea­lis­ten mit, auf die der­ar­ti­ge kon­struk­ti­ve Kri­tik eine gewis­se Wir­kung hat. Ein Vor­bild, in das Rei­chelt mit Hil­fe eines enga­gier­ten, kon­struk­tiv-kri­ti­schen Publi­kums „hin­ein­wach­sen“ könn­te, wäre das des ame­ri­ka­ni­schen Nach­rich­ten­spre­chers Tucker Carlson. Regel­mä­ßig lädt er Per­so­nen aus dem rech­ten Par­tei­um­feld ein und läßt sich von Ideen und Begrif­fen der außer­par­la­men­ta­ri­schen Avant­gar­de inspirieren.

Wenn Rei­chelt bei der salon­fä­hi­gen Sym­ptom­kri­tik ver­bleibt, nutzt er meta­po­li­tisch der CDU, da die­se Par­tei die Sym­ptom­be­kämp­fung selbst­ge­schaf­fe­ner Pro­ble­me per­fek­tio­niert hat. Stößt er aber, womög­lich mit etwas rech­ter Hil­fe, in den Kern­be­reich der Matrix vor und spricht den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch an, kann er der ein­zi­gen Kraft nut­zen, die hier­für eine poli­ti­sche Lösung parat hat.

Die AfD, die in den jüngs­ten Umfra­gen 17% erreicht, ist die ein­zi­ge rele­van­te Kraft, die den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch nicht leug­net, und die offen über eine Remi­gra­ti­ons­po­li­tik nach­denkt. Gewiss, es gibt auch bei Rei­chelt unüber­wind­ba­re Gren­zen. Als Kon­ser­va­tiv-Libe­ra­ler und mut­maß­li­cher Trans­at­lan­ti­ker wird er zeit­le­bens weder Soli­dar­pa­tri­ot noch Eura­si­er werden.

Als gemä­ßig­ten Kri­ti­ker des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs kann ich ihn mir nach sei­nen jüngs­ten Aus­sa­gen durch­aus vor­stel­len. Wenn wir also schon ein „Medi­en­out­let“ der CDU im Oppo­si­ti­ons­mo­dus kon­su­mie­ren, kön­nen wir die Zeit gleich sinn­voll nut­zen. For­dern wir Rei­chelt und Co so lan­ge her­aus, bis wir ihn dazu brin­gen, das gro­ße Tabu aus­zu­spre­chen, oder sich zumin­dest final als Gate­kee­per zu entlarven!