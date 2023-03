Wieder Bildungskrise, wieder “Reformen”

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Es ste­cke in einer tie­fen Kri­se, sag­te die FDP-Poli­ti­ke­rin. Bund, Län­der und Kom­mu­nen müß­ten in der Bil­dung end­lich an einem Strang ziehen.

Die übli­che For­de­rung: Mehr Mit­tel, also mehr öffent­li­che Gel­der – für die Sanie­rung der angeb­lich maro­den Schul­ge­bäu­de und für die Digi­ta­li­sie­rung, von der man sich ohne­hin nicht weni­ger als die Hei­lung der gesam­ten Gesell­schaft verspricht.

Nur: In der Kri­se steckt unser Bil­dungs­sys­tem seit Jahr­zehn­ten. Dabei immer­fort auf man­geln­de Digi­ta­li­sie­rung und maro­de Schul­bau­ten zu ver­wei­sen mag aktu­ell zwar hier und da rich­tig sein, darf aber nicht dar­über hin­weg­täu­schen, daß die eigent­li­chen Ursa­chen der Mise­re weni­ger in der Aus­stat­tung als in lang­fris­tig ver­fehl­ter Bil­dungs­po­li­tik liegen.

Alle bis­he­ri­gen Bil­dungs­tests und ‑stu­di­en führ­ten bis­her fata­ler­wei­se nur dazu, daß genau jene Fehl­ent­wick­lun­gen for­ciert wur­den, die genau in das Dilem­ma hin­ein­ge­führt haben.

Aus­ge­hend von einem frag­wür­di­gen Men­schen­bild wur­de immer mehr auf Sub­stanz und Inhal­te ver­zich­tet, wur­den Anfor­de­run­gen abge­senkt und Bewer­tun­gen infla­tio­niert. Die wohl­klin­gen­den Phra­sen von „Kern-“ und „Metho­den­kom­pe­ten­zen“ lie­ßen ver­ges­sen, daß ech­tes Kön­nen über Anstren­gungs­be­reit­schaft und Selbst­über­win­dung auf­wen­dig und gründ­lich ein­ge­übt wer­den will.

Die Inklu­si­ons­kam­pa­gne ver­stärk­te über­dies die Illu­si­on, allen Schü­lern wäre in einer Art neu­en Ein­heits­schu­le alles mög­lich, anstatt wei­ter auf Dif­fe­ren­zie­rung und neben aller För­de­rung end­lich wie­der auf For­de­run­gen zu setzen.

Teu­re Smart­boards und Tablets allein sichern kei­nen guten Unter­richt. Medi­en blei­ben letzt­lich nur Instru­men­te, die Inhal­te trans­por­tie­ren, für die pri­mär mit anspruchs­vol­ler, inter­es­san­ter und inspi­rie­ren­der Ver­mitt­lung erst zu sor­gen wäre. Das deut­sche Bil­dungs­sys­tem war viel erfolg­rei­cher, als es tech­nisch und bau­lich weit man­gel­haf­ter als heu­te aus­ge­stat­tet war. Nur folg­te es da mit enga­gier­ten Leh­rern einer ech­ten Bil­dungs­idee, die heu­te fehlt:

Siche­rung des Lesens, Schrei­bens und Rech­nens sowie natur­wis­sen­schaft­li­cher Grund­la­gen als einer Basis, auf die ein geglie­der­tes Schul­sys­tem auf­bau­te – erwei­tert um hand­werk­li­che und tech­ni­sche Befä­hi­gun­gen in Pes­ta­loz­zi­scher Ein­heit von Kopf, Herz und Hand. Die DDR ver­such­te sich in durch­aus die­sem Sin­ne mit Erfolg an einer poly­tech­ni­schen Bil­dung, über die eine Ver­mitt­lung berufs­prak­ti­scher Fähig­kei­ten in den Stun­den­plan ein­be­zo­gen war.

Der Rea­lis­mus jedoch, daß Bil­dung mit der sys­te­ma­ti­schen Siche­rung von Inhal­ten beginnt und des so ruhi­gen wie gründ­li­chen Übens bedarf, stellt gegen­wär­tig den blin­den Fleck der Bil­dungs­po­li­tik dar. Ver­ges­sen ist fer­ner, daß Unter­richt und Erzie­hung eine Ein­heit bil­den müs­sen, inso­fern Leh­rer mit Vor­bild­wir­kung zu Gründ­lich­keit und Aus­dau­er erzie­hen sollten.

Unse­re nur­mehr schlecht impro­vi­sie­ren­de Bil­dung ver­spricht sich von inno­va­ti­ver Aus­stat­tung das, was nur ein ver­än­der­ter Ansatz im Kern und Wesen leis­ten kann. Es müß­te also hei­ßen: Zurück zu den Inhal­ten, zur ech­ten Kön­nens­ent­wick­lung und wis­sen­schaft­li­cher wie tech­ni­scher Pra­xis­re­le­vanz, um so end­lich dem Fach­kräf­te­man­gel wirk­sam mit eige­nen Kräf­ten zu begegnen.

Das Gegen­teil ist der Fall: Selbst Abschluß­prü­fun­gen im Fach Deutsch wer­den mitt­ler­wei­le im Mul­ti­ple-Choice-Ver­fah­ren durch­ge­kreuzt. Das Prin­zip: Wenn wir immer weni­ger ver­mit­teln, kön­nen wir nur das Sim­pels­te prü­fen. Für die Erlan­gung der soge­nann­ten Berufs­rei­fe in Meck­len­burg-Vor­pom­mern sind erst gar kei­ne eigent­li­chen Prü­fun­gen vorgesehen.

Die Anfor­de­run­gen an die Mitt­le­re Rei­fe wur­den indes­sen redu­ziert: Auch mit zwei Fün­fen ist man zur Prü­fung zuge­las­sen, eine schrift­li­che kann bei guter bis­he­ri­ger Bilanz weg­ge­las­sen wer­den, und die frü­her obli­ga­to­risch zu schrei­ben­de Jah­res­ar­beit, mit ihrer Ver­tei­di­gung gleich­falls prü­fungs­re­le­vant, schaff­te man ein­fach ab, so wie grund­sätz­lich auf alles ver­zich­tet wird, was gesi­cher­te Kennt­nis­se und Enga­ge­ment vor­aus­setzt. Daß man an Prü­fun­gen wach­sen kann, daß die eige­nen Bewäh­rung beflü­gelt, ist völ­lig vergessen.

Es gibt nicht etwa des­we­gen so vie­le Schul­ab­brü­che, weil Schü­ler an Prü­fun­gen schei­tern, nein, es fehlt u. a. aus man­geln­der Erzie­hung am Wil­len durch­zu­hal­ten. Über 27 Pro­zent bre­chen gleich­falls die Grund­aus­bil­dung bei der Bun­de­wehr ab. In die­sem Zusam­men­hang erscheint es inter­es­sant, sich die ver­än­der­ten Anfor­de­run­gen auch im Fach Sport anzusehen.

Mein Bil­dungs­gang führ­te bis zum Abitur 1982 durch Schul­ge­bäu­de, die, gemes­sen am heu­ti­gen Stan­dard, als extrem maro­de gegol­ten hät­ten und deren Sani­tär­trak­te ich mög­lichst mied.

Aber die Lehr­plä­ne waren – bei aller ideo­lo­gi­schen Über­frach­tung und Schwä­chen im Fremd­spra­chen­un­ter­richt – anspruchs- und gehalt­voll. Aus mei­ner Gen­ra­ti­on wur­de nicht nur jeder alpha­be­ti­siert, son­dern sogar befä­higt, weit­ge­hend rich­tig und aus­drucks­voll zu schrei­ben und zu spre­chen. Wer in die Berufs­aus­bil­dung ein­trat, ver­stand zu rech­nen und zu mes­sen und wuß­te Maschi­nen zu bedie­nen; Stu­den­ten konn­ten qua­li­fi­ziert lesen und anspruchs­vol­le Tex­te for­mu­lie­ren. Dem­ge­gen­über sind mitt­ler­wei­le enor­me Kul­tur­ver­lus­te eingetreten.

Bil­dungs­ge­rech­tig­keit wird gegen­wär­tig als Bil­dungs­re­du­zie­rung ver­stan­den. Maß­stab ist nicht mehr die star­ke, son­dern die schwa­che Leis­tung. Wenn dar­auf­hin immer mehr Schü­ler bei immer bes­se­ren Abschlüs­sen immer weni­ger konn­ten, sah es den Noten nach den­noch immer bes­ser aus. Nur beklag­ten sowohl Berufs­aus­bil­der als auch Hoch­schul­pro­fes­so­ren, daß die Absol­ven­ten sich weder auf das Ein­fa­che noch auf das Anspruchs­vol­le ver­stan­den und ver­spä­tet nach­zu­qua­li­fi­zie­ren waren.

Die Bil­dungs­bü­ro­kra­tie grün­de­te sich in den Bun­des­län­dern eige­ne „Insti­tu­te“, die das ver­häng­nis­vol­le „Wei­ter so!“ zu legi­ti­mie­ren hat­ten und selbst­er­fül­len­de Pro­phe­zei­un­gen ver­stärk­ten. Wur­de die Schu­le mit schwin­den­dem Anspruch zunächst zu einer sozi­al­päd­ago­gi­schen, so wird sie mitt­ler­wei­le zu einer mehr und mehr poli­ti­schen Veranstaltung:

Die neu­en Leh­rer, selbst in einem dys­funk­tio­na­len, aber poli­ti­sier­ten Bil­dungs­sys­tem auf­ge­wach­sen, sind durch gute Gehäl­ter kor­rum­piert und in die Ideo­lo­gi­sie­rung ein­ge­bun­den. Sie mögen von den sys­tem­be­ding­ten Stres­so­ren – Ganz­tags­schu­le, Büro­kra­tie, Inklu­si­ons­kam­pa­gne – erschöpft sein, iden­ti­fi­zie­ren sich aber kri­tik­los mit den Umstän­den, weil sie kei­ne ande­ren ken­nen und weil auch sie mit einer Art Bekennt­nis an den ver­wal­te­ten Miß­stand gebun­den sind.

Zur erfor­der­li­chen Umsteue­rung bedürf­te es einer kri­ti­schen Revi­si­on, die weder in der Bun­des­re­gie­rung noch in den Län­dern irgend jeman­dem zuzu­trau­en ist. Eher wer­den, wie von Saskia Esken ver­langt, aber­ma­li­ge Son­der­ver­mö­gen ver­langt, die gewährt wer­den, weil man ja „irgend­was machen“ will. Ein­hun­dert Mil­li­ar­den, die man in fal­scher Rich­tung inves­tie­ren wird, wo mit weni­ger Geld, aber inhalt­li­cher Red­lich­keit weit mehr zu bewe­gen wäre.

Um sich dann zu wun­dern, daß sich nichts ändert, wenn zwar die tech­ni­sche und bau­li­che Peri­phe­rie auf­ge­hübscht wur­de, aber das Wesen des Inhalt­li­chen und Sub­stan­ti­el­len brü­chig bis hohl bleibt. Ein gutes Cel­lo nützt nur dem etwas, der dar­auf spie­len kann, und selbst das bes­te Tablet schreibt klu­ge Essays nicht von allein.