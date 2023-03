Thesen zum deutschen Bürgertum

Am Ende die­ses Bei­trags steht außer­dem Dr. v. Wald­steins Vor­trag zum The­ma als Video-Mit­schnitt zur Verfügung.

1. Geschicht­li­che Her­lei­tung – Bis zum Aus­gang des Mit­tel­al­ters präg­ten alte Patri­zi­er­ge­schlech­ter den Geist deut­scher Städ­te, ins­be­son­de­re in den Han­dels­me­tro­po­len des Rei­ches. In deren Nach­fol­ge domi­nier­te bis weit ins 18. Jahr­hun­dert der Gedan­ke des sitt­lich an den Staat gebun­de­nen und der Ver­ant­wor­tung für die Nach­fah­ren ver­pflich­te­ten Bürgers.

Der Typus des moder­nen Bür­gers kam in Deutsch­land erst nach dem Tode Fried­richs des Gro­ßen 1786 und mit dem Zer­fall der ­alten socie­tas ­civi­lis nach der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on 1789 auf. In der ers­ten Hälf­te des 19. Jahr­hun­derts wuchs »rasch ein Geschlecht von Nütz­lich­keits­fa­na­ti­kern und Aller­weltsfortschrittsmännern empor, ein dem stil­len alten Deutsch­land ganz unbe­kann­ter Men­schen­schlag« (Hein­rich von Treitschke).

Der Tri­umph des Öko­no­mi­schen über alle ande­ren Facet­ten der Staat­lich­keit, der »Sieg des Bür­gers über den Sol­da­ten« (Carl Schmitt), begann schließ­lich nach der Reichs­grün­dung 1871 und war mit der Nie­der­la­ge Deutsch­lands im Ers­ten Welt­krieg besie­gelt. Seit­her, seit über 100 Jah­ren, steht mit dem Bür­ger eine sozio­lo­gi­sche Figur im Mit­tel­punkt der deut­schen Gesell­schaft, die – nach Rous­se­aus tref­fen­der Beob­ach­tung im Émi­le – nicht weiß, was sie will, und im ste­ti­gen Wider­spruch mit sich selbst lebt.

2. Abgren­zung Citoy­en / Bour­geois – Die sich in Frank­reich nach 1789 her­aus­bil­den­de Dop­pel­struk­tur des Bür­gers zwi­schen dem ­Citoy­en, dem »in der poli­ti­schen Sphä­re exis­tie­ren­den Staats­bür­ger« (Carl Schmitt), einer­seits und ande­rer­seits dem Bour­geois, dem Pri­vat­mann, dem »rechen­haf­ten Ego­is­ten der kapi­ta­lis­ti­schen Zeit, der unfä­hig ist zu Lie­be und Wag­nis, zu Schön­heit und inne­rer Leben­dig­keit« (Rudolf Smend), hat es so in Deutsch­land nie gege­ben. Die Deut­schen lie­ßen sich von dem ­Citoy­en-Pathos der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on nur begrenzt anstecken.

Der über Jahr­hun­der­te vor­herr­schen­de klein­bür­ger­li­che Zuschnitt des Lebens im Gar­ten­lau­be-Deutsch­land ten­dier­te stets eher der Rol­le des Bour­geois zu, der Erfül­lung vor allem jen­seits des öffent­li­chen Lebens fin­det. Karl Marx sprach spöt­tisch von der »poli­ti­schen Löwen­haut« des ­Citoy­ens, unter der sich in Deutsch­land noch immer der Bour­geois ver­ber­ge. Schon im Kai­ser­reich begann »die Ver­ach­tung, die der star­ke Bour­geois dem träu­men­den Citoy­en spen­det« (Leo Kof­ler), gefähr­li­che, die Gemein­schaft bedro­hen­de Züge anzunehmen.

Ste­fan Geor­ge defi­nier­te nicht umsonst die »Fett­bür­ger« als die­je­ni­gen, »die weder die­nen noch herr­schen können«.9 Seit den Wei­ma­rer Tagen beherrsch­te dann mit dem »völ­lig vom Citoy­en­haf­ten ›gerei­nig­ten‹ Bour­geois« (Leo Kof­ler) eine Gestalt die Sze­ne­rie, in der die indi­vi­dua­lis­tisch-mate­ria­lis­ti­schen Trie­be des homo oeco­no­mic­us end­gül­tig über die res publi­ca triumphierten.

Auch in den zwölf Jah­ren brau­ner und in den 40 Jah­ren roter Dik­ta­tur in Deutsch­land ver­stand es der Bour­geois, sich – trotz der anti­bür­ger­li­chen Phra­seo­lo­gie die­ser Zeit – mit den Herr­schen­den zu arran­gie­ren. Der Bun­des­bour­geois des 21. Jahr­hun­derts schließ­lich ist eine selt­sa­me Melan­ge aus einem ideo­lo­gisch auf­ge­bla­se­nen Welt­bür­ger und einem inner­lich beschränk­ten, ein­di­men­sio­na­len Spießbürger.

Was man mit einem sol­chen »Aller­welts­bür­ger« (Adam Mül­ler) am wenigs­ten erhal­ten oder gar errich­ten kann, ist ein Staat, der Bestand hat. Neben vie­lem ande­ren fehlt dem Agglo­me­rat der heu­ti­gen ­BRD-Nischen­ge­sell­schafts­be­woh­ner dazu vor allem das, was der ara­bi­sche Geschichts­phi­lo­soph Ibn Chal­dun im 14. Jahr­hun­dert als asa­bi­j­ja bezeich­net hat: das Ver­mö­gen, wel­ches eine Gemein­schaft im Inners­ten zusam­men­hält, wel­ches ihre Ach­se, ihren Lebens­nerv und die Sum­me ihrer Lebens­en­er­gien dar­stellt und wor­auf sie nach außen – gefühls­mä­ßig-instink­tiv, aber auch auf der Bewußt­seins­ebe­ne – ihre kämp­fe­ri­sche Kraft und ihren Selbst­be­haup­tungs­wil­len aufbaut.

3. Ego­bour­geoi­sie – Was den moder­nen Bür­ger in ers­ter Linie kenn­zeich­net, ist sei­ne Ich-Ver­pan­ze­rung, sein nicht sel­ten ani­ma­lisch anmu­ten­der Ego­zen­tris­mus. Nichts nimmt er wich­ti­ger als sich selbst und sei­ne höchst­per­sön­li­che Umlauf­bahn, in der lächer­li­che Belang­lo­sig­kei­ten und pein­li­che Nabel­schau­dar­bie­tun­gen um die Wet­te krei­sen. In den Dis­zi­pli­nen »Weg­se­hen« und »Aus allem Raus­hal­ten« ist er Welt­meis­ter. Das »Du siehst etwas, was ich nicht sehe«-Spiel beherrscht er aus dem Effeff.

Pro­fes­sio­nel­les Erkennt­nis­blind­heits­ge­tue gegen­über den drän­gends­ten poli­ti­schen Her­aus­for­de­run­gen der Zeit ist das bür­ger­li­che Mar­ken­zei­chen par excel­lence. Dabei sind die Gleich­gül­tig­keit und die zur Schau getra­ge­ne Igno­ranz meist nur vor­ge­scho­ben. Der Bür­ger weiß genug, um zu wis­sen, was er so genau auch wie­der nicht wis­sen will. Gleich­gül­tig­keit und Igno­ranz las­sen sich zudem im Hand­um­dre­hen zu »Tole­ranz« und »Libe­ra­li­tät« umla­beln, um durch die­sen Kunst­griff vor­zu­täu­schen, die eige­nen cha­rak­ter­li­chen Schwä­chen sei­en Aus­druck einer noblen Gesinnung.

Beruf­lich hat man sich häu­fig im Fach­idio­ten­tum behag­lich ein­ge­rich­tet und die Scheu­klap­pen eng ange­legt, um sich auf die­se Wei­se der Ver­ant­wor­tung für das Gan­ze ent­zie­hen zu kön­nen. Der Man­gel an sozia­ler Emp­fin­dungs­fä­hig­keit und an Demut gegen­über den Leis­tun­gen der Vor­fah­ren ist dabei direkt pro­por­tio­nal zu einer Selbst­be­ses­sen­heit, die Scham­gren­zen nicht kennt.

»Sich selbst zu lie­ben, ist der Beginn einer lebens­lan­gen Roman­ze«, sagt Oscar Wil­de, und nie­mand ist so selbst­be­zo­gen, so ego­be­sof­fen wie der Bour­geois. Sei­ne eska­pis­tisch-nar­ziß­ti­sche Lebens­form läßt er sich durch nichts und nie­man­den strei­tig machen. Solan­ge die Welt für ihn »auf­geht«, hat er an ihr nichts aus­zu­set­zen. In der offe­nen Gesell­schaft fühlt sich der Bür­ger vor allem des­we­gen so pudel­wohl, weil die­se kei­ne Ansprü­che an ihn stellt.

In den kom­for­ta­blen Sta­tus eines zoon apo­li­ti­kon hat sich der Bür­ger selbst ver­setzt. An der tef­lon­ar­ti­gen Haut die­ser ver­meint­lich unpo­li­ti­schen Krea­tur per­len die drän­gends­ten gesell­schaft­li­chen Pro­ble­me ab wie Was­ser­trop­fen. Wenn es sich dann doch ein­mal – trotz aller Weg­seh­vir­tuo­si­tät – nicht mehr leug­nen läßt, daß etwas schief­ge­lau­fen ist, dann tut es dem Bür­ger leid. Nie­mals käme er auf die Idee, daß die Sache viel­leicht auch des­we­gen schief­ge­lau­fen ist und wei­ter schief­läuft, weil Gestal­ten wie er ihre Pflicht versäumen.

4. Mas­sen­bür­ger­tum – Nur schein­bar para­dox zu der vor­be­schrie­be­nen Ego­zen­trik ist, daß es der bür­ger­li­chen Gesell­schaft an nichts so sehr fehlt wie an Per­sön­lich­kei­ten. Denn das »ich­süch­tig mas­ken­fro­he Indi­vi­du­um« (Ernst Bert­ram), dem man heu­te auf Schritt und Tritt begeg­net, ist bei Lich­te bese­hen ein das Risi­ko scheu­en­des, sich vor Iso­la­ti­on fürch­ten­des und jede Zita­del­le kul­tu­rel­ler Selbst­be­haup­tung schon im Vor­feld räu­men­des Wesen.

Da ein sol­ches Geba­ren, läge es offen zuta­ge, nicht schön aus­sä­he, wird es mit Schein­hei­lig­kei­ten und Heu­che­lei­en aller Art kunst­voll dra­piert. Nichts beherrscht der Bour­geois bes­ser, als sei­ner gewöhn­li­chen See­le einen erbau­li­chen Anstrich zu geben. Kratzt man die­sen affek­tier­ten Lack aus Ferns­ten­lie­be, Eis­bär­ret­tung und Mülltrennungs­fetischismus ab, gewinnt man einen erschüt­tern­den Blick auf das, was sich dahin­ter ver­birgt: das wahr­lich ufer­lo­se Meer der poli­ti­schen Feig­heit des deut­schen Bürgertums.

Die­se grün­det nicht zuletzt auf der Tat­sa­che, daß ihm Män­ner mit hei­li­gem Zorn, die in der Lage sind, auf den Tisch zu hau­en, gänz­lich abhan­den gekom­men sind: »Unse­re wesent­li­che Armut ist die an Radi­ka­li­tät, an Men­schen, die che­misch rei­ne Ele­men­te sind« (Rein­hold Schnei­der). Die deutsch-deut­li­che, wo nötig: auch unge­ho­bel­te luthe­ri­sche Wort­wahl wur­de abge­löst durch einen immer skur­ri­ler wer­den­den Ver­lo­gen­heits­neu­sprech, der von mor­gens bis abends aus den media­len Rit­zen zirpt.

Als ein auf »Erfolg«, will sagen: Strom­li­ni­en­för­mig­keit kon­di­tio­nier­ter Mas­sen­mensch hat sich der Bür­ger die­sem Sprach­dik­tat schon lan­ge unter­wor­fen: »Den­k­un­fä­hig­keit ist die ers­te Vor­be­din­gung für jede öffent­li­che Kar­rie­re, das rück­halt­lo­se Bekennt­nis zum Kate­chis­mus der uti­li­ta­ris­ti­schen Lügen die zwei­te« (Fried­rich Wil­helm Oelze).

5. Bil­dungs­bür­ger­tum – Der Wir­bel, den der deut­sche Bür­ger seit jeher um den Begriff der »Bil­dung« ver­an­stal­tet, steht in einem bemer­kens­wer­ten Gegen­satz zu der tat­säch­li­chen geis­ti­gen Potenz des Bil­dungs­bür­gers. Noch nie wur­de in Deutsch­land so viel über Bil­dung gere­det, noch nie wur­den so vie­le for­mel­le Bil­dungs­ab­schlüs­se aus­ge­reicht wie heu­te, und noch nie gab es so viel Pseudo‑, Halb- und Nicht­wis­sen unter den »füh­ren­den« Gesellschaftsschichten.

Die bei­ßen­de Bemer­kung Hans-Diet­rich San­ders aus den 1980er Jah­ren, das Pro­blem der Zeit sei nicht Lies­chen Mül­ler, son­dern Dr. Lies­chen Mül­ler, hat im Lan­de der 220 Gen­der-Lehr­stüh­le an Bri­sanz jeden­falls nichts ver­lo­ren. Dabei wird, muß man ergän­zen, die Ahnungs­lo­sig­keit von Frau Dr. Mül­ler nur noch über­bo­ten von der mög­lichst früh signa­li­sier­ten Bereit­schaft, den jewei­li­gen Trends eben­so kri­tik- wie hem­mungs­los zur Sei­te zu tra­ben. Die Lebens­wel­ten vie­ler Zeit­ge­nos­sen, die sich in ihren bes­ten Jah­ren der »orga­ni­sier­ten Zeit­ver­schwen­dung des bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Uni­ver­si­täts­le­bens« (Mari­an­ne Kes­t­ing) – ins­be­son­de­re in den soge­nann­ten Geis­tes­wis­sen­schaf­ten – aus­ge­setzt haben, sind häu­fig so künst­lich aka­de­mi­siert, daß sie die Fähig­keit ver­lo­ren haben, ein­fa­che Sach­ver­hal­te ein­fach auszudrücken.

Der Mehl­tau der angeb­li­chen »neu­en Unüber­sicht­lich­keit« (Jür­gen Haber­mas) hat sich über immer mehr fata­le Zustän­de und Ent­wick­lun­gen gelegt, die durch­aus über­sicht­lich sind und die nur die­je­ni­gen als unüber­sicht­lich bezeich­nen, die sie zu ver­ewi­gen trach­ten. Nicht erst seit ges­tern hat es sich her­um­ge­spro­chen, daß man – gera­de bei heik­len poli­ti­schen Fra­gen – vom offi­ziö­sen Wis­sen­schafts­be­trieb kei­ne befrie­di­gen­den Ant­wor­ten erwar­ten kann. Statt des­sen spricht man, will man der Wahr­heit näher­kom­men, bes­ser mit Hand­wer­kern, Kran­ken­schwes­tern, Feu­er­wehr­leu­ten oder ande­ren trans­fer­geld­fer­nen Bevöl­ke­rungs­schich­ten, die noch ihre Tas­sen im Schrank haben.

»Die Wis­sen­schaft denkt nicht«, merk­te Mar­tin ­Heid­eg­ger mali­zi­ös an, und aus Todt­nau­berg schrieb er – ganz in den Vor­ar­bei­ten zu Sein und Zeit ver­sun­ken – an Karl Jas­pers: »Nach der Gesell­schaft der Pro­fes­so­ren habe ich kein Ver­lan­gen. Die Bau­ern sind viel ange­neh­mer und sogar interessanter.«

Tat­säch­lich ist die Bil­dung heu­te in vie­len Fäl­len dege­ne­riert zu einem »Reli­gi­ons­er­satz für fei­ne Leu­te« (Max Hil­d­e­bert Boehm), für Bür­ger, denen es an Urteils­kraft, an Mut zu Taten und an der Ver­ant­wor­tung für ihre Nach­kom­men gebricht. Auf den Intel­li­genz­spiel­wie­sen der Repu­blik, bei den Wirt­schafts­wei­sen, im Ethik­rat und in den ande­ren clo­sed shops der Exper­to­kra­tie läßt es sich unbe­schwert und fol­gen­los herum­tollen, solan­ge man nicht so unklug ist, den Spiel­feld­rand zu über­tre­ten und die gan­ze Herr­lich­keit des bun­des­deut­schen Sprach­re­ge­lungs­be­trie­bes in Fra­ge zu stellen.

Schon im Kai­ser­reich begann die Erfolgs­kar­rie­re von Typen, die Max Weber als »Fach­men­schen ohne Geist« und »Genuß­men­schen ohne Herz« gei­ßel­te; die Ver­tre­ter der Spe­zi­es homo bundes­republicanensis ste­hen mit ihrer Scha­blo­nen­haf­tig­keit, ihrer Schick­sals­lo­sig­keit und ihrer uner­schüt­ter­li­chen Selbst­ge­rech­tig­keit ganz am Ende die­ser Kar­rie­re­lei­ter. Nie­mand sagt ihnen, daß sie ihren Art­ge­nos­sen aus dem vik­to­ria­ni­schen Eng­land wie aus dem Gesicht geschnit­ten sind, jenen bür­ger­li­chen Indi­vi­du­en, die nach einer luzi­den Beob­ach­tung Oscar Wil­des »mit einer Art dump­fem Wohl­be­ha­gen durchs Leben [gehen], genau wie ver­wöhn­te Haus­tie­re, ohne je zu begrei­fen, daß sie ver­mut­lich die Gedan­ken ande­rer Leu­te den­ken und den Nor­men ande­rer Leu­te fol­gen und nicht auch nur einen Augen­blick sie selbst sind.«

6. Kon­sum­bür­ger­tum – Seku­ri­täts­be­dürf­nis, Kom­fort­sucht und Unfä­hig­keit zur Kon­sum­di­stanz sind wei­te­re Merk­ma­le, ohne die die Beschrei­bung der bür­ger­li­chen Daseins­form unvoll­stän­dig wäre. Ver­ge­gen­wär­tigt man sich, gegen was sich der Bür­ger heu­te alles schüt­zen und ver­si­chern will, fragt man sich zwangs­läu­fig, wie es frü­he­ren Gene­ra­tio­nen gelin­gen konn­te, ihr Leben ohne sol­che Rund­um­sorg­los­pa­ke­te zu meistern.

Baby­win­deln mit Sei­ten­aus­lauf­schutz, Schnitt­schutz­ho­sen für den Holz­fäl­ler, 1001 Vor­sor­ge­un­ter­su­chun­gen an fast allen Kör­per­tei­len und Rei­se­ge­päck­ver­si­che­rungs­schutz gegen den Ver­lust eines Bade­tu­ches am Strand von Rimi­ni – es gibt kaum einen Lebens­be­reich, vor dem der ­secu­ri­ty-Wahn und die hier­zu­lan­de gras­sie­ren­de Ver­si­che­ri­tis halt­ma­chen würden.

Die­ser Angst­be­wirt­schaf­tung zur Sei­te steht eine Bequem­lich­keits­sucht ohne­glei­chen: beheiz­te Lenk­rä­der im Auto, sich selbst ent­fal­ten­de Zel­te, Kühl­schrän­ke, die Mel­dung machen, bevor But­ter und Mar­me­la­de aus­ge­hen, etc. – der Irr­glau­be, eine Aus­wei­tung der Kom­fort­zo­ne stei­ge­re das Glücks­emp­fin­den des Men­schen, scheint ungebrochen.

Kon­rad ­Lorenz’ War­nung vor dem »Wär­me­tod des Gefühls«, die er vor 50 Jah­ren aus­sprach, ver­hall­te unge­hört. Die schon damals zuneh­men­de Unlust-Into­le­ranz ver­wan­de­le, so Lorenz, »die natur­ge­woll­ten Höhen und Tie­fen des mensch­li­chen Lebens in eine künst­lich pla­nier­te Ebe­ne, aus den groß­ar­ti­gen Wel­len­ber­gen und ‑tälern mach[e] sie eine kaum merk­ba­re Vibra­ti­on, aus Licht und Schat­ten ein ein­för­mi­ges Grau. Kurz, [die Unlust-Into­le­ranz] erzeugt töd­li­che Langeweile«.

Nicht min­der gefähr­lich für ein selbst­be­stimm­tes Leben ist der Kon­sum­fe­ti­schis­mus, von dem der moder­ne Bür­ger mit sei­ner Unfä­hig­keit, dem Leben ande­re Freu­den als mate­ri­el­le abzu­ge­win­nen, durch und durch beherrscht wird. Wenn, wie Lao­tse sagt, der­je­ni­ge reich ist, der weiß, daß er genug hat, dann ist das sich bestän­dig um die Ach­se der eige­nen Begehr­lich­kei­ten dre­hen­de Indi­vi­du­um nur ein armes Schwein. Kenn­zeich­nen­der­wei­se wird die­ser Skla­ve sei­ner Wün­sche in der offi­zi­el­len Geset­zesspra­che als »Ver­brau­cher« titu­liert; nichts könn­te die mono­öko­no­mis­ti­sche, die Men­schen­wür­de ver­let­zen­de Welt­an­schau­ung des Kapi­ta­lis­mus bes­ser entlarven.

Die­ser Kon­su­ment ist aber nicht nur auf der per­sön­li­chen Ebe­ne eine zu bemit­lei­den­de Figur, er setzt mit sei­nem außen­ge­steu­er­ten Ver­hal­ten auch die Ursa­che poli­ti­scher Unfrei­heit. Denn das »Trach­ten nach Wohl­le­ben [ist] eine Lei­den­schaft, die man die Mut­ter der Knecht­schaft nen­nen kann und die […] es treff­lich ver­steht, ordent­li­che Leu­te und fei­ge Staats­bür­ger her­vor­zu­brin­gen« (Alexis de Toc­que­ville). Von ver­weich­lich­ten Bür­gern die­ses Zuschnitts hat Deutsch­land wahr­lich genug.

7. Rent­ner­bour­geoi­sie – Frü­he­re Zei­ten, die dem Sol­da­ti­schen noch nicht so abhold waren wie die uns­ri­gen, defi­nier­ten den Bour­geois ver­ächt­lich als den­je­ni­gen, der im Bett ster­ben wol­le. Die heu­ti­ge Zeit dage­gen wird – so hat es den Anschein – maß­ge­bend von Figu­ren geprägt, deren Bür­ger­lich­keit man dar­an erken­nen kann, daß sie über­haupt nicht mehr ster­ben wol­len. Es ist das »Stre­ben nach dem tod­lo­sen Leben« (Byung-Chul Han), von dem die Post­mo­der­ne wie kaum etwas ande­res gekenn­zeich­net ist.

Schon 1884 hat­te Fried­rich Nietz­sche die Furcht vor dem Tode als »Euro­päi­sche Krank­heit« bezeich­net. Der Tod sei »das Maaß des Lebens«, und nur der wer­de »mit Wür­de ster­ben, der im Leben eine edle und fes­te Hal­tung bewahrt« habe. Die­se Lebens­klug­heit Nietz­sches ist dem ewig­le­ben­wol­len­den Bour­geois unse­rer Tage eben­so fremd wie die Maxi­me Ernst Jün­gers, der gegen­über sei­nem Bru­der Fried­rich Georg im Ers­ten Welt­krieg die Über­zeu­gung äußer­te, »daß uns die Frei­heit immer gewo­gen bleibt, solan­ge wir mit dem Tode als Drit­ten im Bun­de ein­ver­stan­den sind«.

Dem­ge­gen­über tri­um­phiert heu­te in Deutsch­land als Fol­ge der seit über einem hal­ben Jahr­hun­dert bestehen­den, durch staat­li­che Maß­nah­men aktiv geför­der­ten Über­al­te­rung ein »Als ob es immer so weiterginge«-Rentnerideal, das den Elan und die Inno­va­ti­ons­kraft die­ses Lan­des mehr und mehr lähmt. Dabei ori­en­tiert nur noch eine Min­der­heit die­ser heu­te knapp 19 Mil­lio­nen Rent­ner ihr eige­nes (Wahl-)Verhalten an dem Wohl­erge­hen der kom­men­den Generationen.

»Après nous le délu­ge«, das über­setzt der bun­des­deut­sche »Fore­ver young«-Wohlstandsrentner in die ordi­när-ver­ant­wor­tungs­lo­se For­mel »Für mich reicht’s noch«. Und die­se unge­heu­er­li­che Phra­se besagt natür­lich auch: »Wenn es für mei­ne Kin­der und Enkel oder – im Fal­le eige­ner (meist gewoll­ter) Kin­der­lo­sig­keit – für die Kin­der mei­ner Geschwis­ter, Freun­de und Nach­barn nicht mehr ›reicht‹, dann ist das nicht mein Problem.«

Die nicht mehr nur dro­hen­de, son­dern in vie­len Teil­be­rei­chen heu­te schon rea­li­sier­te Repu­blik der Apo­the­ken-Umschau-Leser ist also mehr als eine ästhe­ti­sche Zumu­tung. Sie stellt tat­säch­lich die Inkar­na­ti­on einer Rent­ner­bour­geoi­sie dar, deren Haupt­merk­mal der gren­zen­lo­se Ver­rat an der Jugend ist.

8. Moral­bour­geoi­sie. Als beson­ders gro­tesk kann gel­ten, daß das BRD-Bür­ger­tum zum Teil immer noch mit dem schil­lern­den Begriff »kon­ser­va­tiv« in Ver­bin­dung gebracht wird. Auf einen sol­chen Eti­ket­ten­schwin­del kann nur der­je­ni­ge her­ein­fal­len, der unter die gesin­nungs­ethi­schen Mühl­rä­der der ver­gan­ge­nen 60 Jah­re gera­ten ist. Tat­säch­lich ist das Hono­ra­tio­ren­bür­ger­tum als geschicht­li­cher Trä­ger kon­ser­va­ti­ven Gedan­ken­guts bereits in den Bür­ger­kriegs­wir­ren nach dem Ers­ten Welt­krieg und Anfang der 1930er Jah­re untergegangen.

Letz­te ver­blie­be­ne Spu­ren­ele­men­te die­ses sozio­lo­gi­schen Typus ver­schwan­den spä­tes­tens mit der Ära Ade­nau­er und dem in ihr voll­zo­ge­nen end­gül­ti­gen Tri­umph der Mas­sen­ge­sell­schaft. Seit der mar­xis­tisch befeu­er­ten Kul­tur­re­vo­lu­ti­on ab Mit­te der 1960er Jah­re und deren nach­fol­gen­de Trans­for­ma­ti­on in die links­li­be­ra­le »Bun­des­re­pu­blik Ador­no« (Phil­ipp Felsch) hat sich das deut­sche Bür­ger­tum ohne Skru­pel dem Zeit­geist unter­wor­fen. Und die­ser Zeit­geist war seit den 1970er Jah­ren über­wie­gend links; spä­tes­tens seit Anfang der 1990er Jah­re ist er lupen­rein links.

Dem­entspre­chend steht das deut­sche Bür­ger­tum heu­te links, pflegt den uni­ver­sa­lis­ti­schen Lebens­stil der lin­ken Bohe­me und wählt schließ­lich das lin­ke / links­li­be­ra­le Par­tei­en­macht­kar­tell von den Grü­nen bis hin zur CSU. Daß sich eini­ge die­ser anpas­sungs­süch­ti­gen Bür­ger immer noch in der Mit­te wäh­nen und einem skur­ri­len »Mit­tis­mus« (Josef Schüßlb­ur­ner) frö­nen, ändert an die­ser Sach­la­ge nichts. Der Bun­des­bour­geois, unfä­hig zur Lage­ana­ly­se und befal­len von Zivi­li­sa­ti­ons­lan­ge­wei­le, tanzt heu­te takt­ge­nau nach der Flö­te der­je­ni­gen Rat­ten­fän­ger, die in die­sem Lan­de die – trans­at­lan­tisch kom­po­nier­ten – Melo­dien vorgeben.

Die Leug­nung des Volks­be­grif­fes, der Mul­ti­kul­ti-Wahn, die schwar­zen Mes­sen der Dau­er­ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung, das pseu­domu­ti­ge His­sen der Regen­bo­gen­flag­ge, hys­te­ri­sche Kli­ma­ret­tungs­ak­tio­nen, Frei­heits­be­sei­ti­gung durch Pan­de­mie­insze­nie­run­gen und nun: die Zer­stö­rung der geschlecht­li­chen Iden­ti­tät von Kin­dern durch von Pädo­phi­len in den Sat­tel gesetz­te Früh­sexua­li­sie­rungs­kam­pa­gnen – es gibt kein lin­kes Polit­thea­ter, bei dem der Bür­ger nicht dabei wäre: als (pas­si­ver) Zuschau­er, als Beschwich­ti­ger unziem­li­cher Pro­test­an­sät­ze ande­rer, als Cla­queur und selbst­ver­ständ­lich auch als Akteur.

Alle Zumut­bar­keits­gren­zen wer­den voll­ends über­schrit­ten, wenn die­ses fei­ge Mit­trom­pe­ten des Bür­gers auf dem lin­ken Jahr­markt der Eitel­kei­ten, wenn die­se voll­stän­di­ge Unter­wer­fung unter die Tyran­nei des lin­ken Wer­te­jar­gons dann noch als hyper­mo­ra­li­sche Groß­tat abge­fei­ert wird. In sol­chen pha­ri­sä­er­haf­ten, para­re­li­gi­ös auf­ge­la­de­nen Ersatz­hand­lun­gen mani­fes­tie­ren sich Aus­wüch­se einer Moral­bour­geoi­sie, deren Ver­lo­gen­heit alle his­to­ri­schen Maß­stä­be sprengt.

