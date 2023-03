Weltverfassung ohne Macht – Alfred de Zayas im Gespräch

Die­se Über­wa­chung ist, seit in der Ukrai­ne Krieg geführt wird, lücken­los. Hal­ten Sie es den­noch für mög­lich, daß man nicht auf­klä­ren kann, wer für die Spren­gung der Nord-Stream-Pipe­lines ver­ant­wort­lich ist?

DE ZAYAS: Natür­lich kann man das auf­klä­ren, und man hat es auf­ge­klärt. Ame­ri­ka­ner, Nor­we­ger, Schwe­den wis­sen wohl, wer ver­ant­wort­lich ist. Natür­lich waren es wir, die Ame­ri­ka­ner, die die­se inter­na­tio­na­le ter­ro­ris­ti­sche Akti­on durch­füh­ren konn­ten, und es sogar vor­her ange­kün­digt hat­ten. Das Mär­chen von der arm­se­li­gen pro-ukrai­ni­schen Grup­pe, die mit einer Segel­yacht von Deutsch­land aus in See stach, um Nord Stream zu spren­gen, ist so lächer­lich wie die Stra­te­gie von Vic­to­ria Nuland, jede Betei­li­gung der USA zu leug­nen – si fecis­ti nega!

Die Dar­stel­lung von Sey­mour Hersh ist kohä­rent und gibt Anlaß für eine inter­na­tio­na­le Unter­su­chung, die durch die UN orga­ni­siert wer­den soll­te. Zunächst soll­ten die UN (und Deutsch­land!) ver­lan­gen, daß Schwe­den sei­ne Infor­ma­tio­nen ver­öf­fent­licht, denn es geht nicht nur um Schwe­den oder um Nord Stream, son­dern um einen ter­ro­ris­ti­schen Akt gegen eine bedeu­ten­de zivi­le Infra­struk­tur. Es geht um einen Kriegs­akt gegen Deutsch­land und Ruß­land, um eine ver­bo­te­ne Anwen­dung von Gewalt im Sin­ne des Arti­kels 2 (4) der UN-Charta.

Hier wur­de gegen das 1988 ver­ab­schie­de­te Über­ein­kom­men zur Bekämp­fung wider­recht­li­cher Hand­lun­gen gegen die Sicher­heit der See­schif­fahrt ver­sto­ßen, auch gegen die 1997 ver­ab­schie­de­te „Inter­na­tio­nal Con­ven­ti­on for the Sup­pres­si­on of Ter­ro­rist Bom­bings“, die ter­ro­ris­tisch moti­vier­te Bom­ben­at­ten­ta­te zu kri­mi­nel­len Akten erklär­te. Die in Wien ansäs­si­ge Unter­ab­tei­lung zur Ver­hü­tung von Ter­ro­ris­mus soll­te eben­falls den Fall untersuchen.

Die­se Unter­ab­tei­lung gehört zum Büro der Ver­ein­ten Natio­nen für Dro­gen­kon­trol­le und Ver­bre­chens­ver­hü­tung (UNDCP). Es ist an der Zeit, daß der UN-Gene­ral­se­kre­tär Antó­nio Guter­res eine Unter­su­chung im Sicher­heits­rat und in der Gene­ral­ver­samm­lung ver­langt, denn es geht um einen Bruch des Frie­dens im Sin­ne des Arti­kels 39 der UN-Charta.

SEZESSION: Sie gehen also davon aus, daß das, was der Jour­na­list Sey­mour Hersh recher­chier­te, zutrifft: daß näm­lich die USA ver­ant­wort­lich sei­en für die Zer­stö­rung der Pipe­lines. Sie gehen aber wei­ter und rei­hen die­se Akti­on ein in eine Ket­te von ver­tusch­ten Lügen, die Kon­flik­te ver­schärf­ten und zu Krie­gen führ­ten – Sad­dam Hus­s­eins ver­meint­li­che Mas­sen­ver­nich­tungs­waf­fen und die Kata­stro­phen­be­rich­te über ser­bi­sche Greu­el­ta­ten im Koso­vo gehö­ren dazu. War­um funk­tio­niert so etwas immer wieder?

DE ZAYAS: Schon davor gab es Lügen, etwa die Reso­lu­ti­on „Gulf of Ton­kin“ vom 7. August 1964, die es Prä­si­dent Lyn­don B. John­son ermög­lich­te, den Krieg in Viet­nam aus­zu­deh­nen. Es gab Lügen vor dem Krieg gegen den Irak 1991, vor und wäh­rend des Krie­ges gegen Muammar al-Gad­da­fi und gegen Baschar al-Assad sowie auch vie­le ande­re Fal­se-Flag-Aktio­nen, vor allem gegen Regie­run­gen in Latein­ame­ri­ka und Afrika.

Lei­der ver­tu­schen unse­re Mas­sen­me­di­en die­se – oder sie ver­su­chen, unse­re Ver­bre­chen zu recht­fer­ti­gen. Schließ­lich sind wir Ame­ri­ka­ner per Defi­ni­tio­nen „die Guten“. Das könn­te dann auch eine Erklä­rung sein, war­um es immer wie­der funk­tio­niert: Wir sind sehr geschickt dar­in, unse­re Pro­pa­gan­da nicht als Pro­pa­gan­da erschei­nen zu las­sen, son­dern als die ver­ant­wor­tungs­be­wuß­te Aus­sa­ge einer ver­ant­wor­tungs­be­wuß­ten, „guten“ Macht.

SEZESSION: Gibt es Natio­nen, die ehr­li­cher agie­ren, und Epo­chen, in denen weni­ger gelo­gen wurde?

DE ZAYAS: Schwer zu sagen. Ich bin kein Nost­al­gi­ker und bewun­de­re nie­man­den. In Ame­ri­ka hat­ten wir eini­ge eini­ger­ma­ßen ehr­li­che Prä­si­den­ten, Jim­my Car­ter bei­spiels­wei­se, aber wir wis­sen, daß die Poli­tik kei­ne sehr sau­be­re Ange­le­gen­heit ist. Viel­leicht gab es eini­ge ruhi­ge Peri­oden unter Kai­ser Franz Joseph von Österreich …

SEZESSION: In einem jüngst ver­öf­fent­lich­ten Text stel­len Sie den Skan­dal um die „Pen­ta­gon Papers“ als Blau­pau­se vor. Es ging damals um die Fra­ge, ob die Ver­öf­fent­li­chung von 7000 Sei­ten gehei­mer Doku­men­te zum Viet­nam­krieg Lan­des­ver­rat sei – oder eine legi­ti­me Auf­de­ckung. In den Papie­ren ging es um die bewuß­te Täu­schung der Öffent­lich­keit, deren Zustim­mung zum Krieg mit­tels Pro­pa­gan­da her­bei­ge­führt wor­den war. Sie stel­len die Fra­ge, war­um man aus dem dama­li­gen Skan­dal und den Gerichts­ur­tei­len zur Pres­se­frei­heit nichts gelernt habe. Stel­len Sie sich die­se Fra­ge wirklich?

DE ZAYAS: Ja, das tue ich bewußt. Drin­gend brau­chen wir eine Char­ta der Rech­te der Whist­le­b­lower, damit wir erfah­ren, was unse­re Regie­run­gen in unse­rem Namen tun. Ich hal­te Juli­an Assan­ge und Edward Snow­den für Hel­den unse­rer Zeit. Sie ver­wirk­li­chen, was uns Arti­kel 19 des UN-Pakts über bür­ger­li­che und poli­ti­sche Rech­te verspricht:

Jeder­mann hat das Recht auf freie Mei­nungs­äu­ße­rung; die­ses Recht schließt die Frei­heit ein, ohne Rück­sicht auf Staats­gren­zen Infor­ma­tio­nen und Gedan­ken­gut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunst­wer­ke oder ande­re Mit­tel eige­ner Wahl sich zu beschaf­fen, zu emp­fan­gen und weiterzugeben.

Man muß sich Infor­ma­tio­nen beschaf­fen, denn die Regie­run­gen lügen – und unse­re Lügen- und Lücken­pres­se, ein­schließ­lich der New York Times und der Washing­ton Post, erwies sich als Echo­kam­mer der Regie­rung. Die Geheim­hal­tung ist eben eine Vor­aus­set­zung für Ver­bre­chen und den skan­da­lö­sen Umstand, daß Ver­bre­chen auf Staats­ebe­ne unge­sühnt blei­ben. Dar­um müs­sen wir Trans­pa­renz und Rechen­schaft von unse­ren Regie­run­gen und Insti­tu­tio­nen verlangen.

Die Demo­kra­tie funk­tio­niert nur, wenn die Bür­ger frei­en Zugang zu Infor­ma­tio­nen haben. Also, wie Imma­nu­el Kant es ver­lang­te – sape­re aude! Wir müs­sen den Mut haben, uns unse­res eige­nen Urteils­ver­mö­gens zu bedienen.

SEZESSION: Ihr Men­schen­bild ist sehr opti­mis­tisch! Gegen die­sen Opti­mis­mus in Sachen gesun­der Men­schen­ver­stand lie­ßen sich die Erkennt­nis­se der Mas­sen­psy­cho­lo­gie ins Feld füh­ren: Mas­sen nei­gen zu Hys­te­rie und Leicht­gläu­big­keit, sind also mani­pu­lier­bar und zugleich Trei­ber erreg­ter spek­ta­ku­lä­rer Politik.

DE ZAYAS: Die Mas­sen sind wohl so. Schon Juli­us Cae­sar schrieb in sei­ner Abhand­lung Über den Bür­ger­krieg: “quae volu­mus, ea cre­di­mus liben­ter – wir glau­ben eben, was wir glau­ben wol­len.” Noch ärger bei Augus­ti­nus: “mun­dus vult deci­pi – die Welt will betro­gen werden.”

Gewiß. Aber da gibt es auch ande­re intel­lek­tu­el­le Instan­zen, etwa John Mears­hei­mer, Jef­frey Sachs, Ste­phen Kin­zer, Richard Falk, Dan Kova­lik und natür­lich Noam Chom­sky, die uns ande­re Per­spek­ti­ven ver­mit­teln. Das Pro­blem liegt woan­ders – bei den Lügen­me­di­en. Man muß sich end­lich davon befrei­en und sich ver­läß­li­che­re und voll­stän­di­ge­re Infor­ma­tio­nen besor­gen, bei Ihnen etwa in der Welt­wo­che, bei uns bei Gray­zo­ne, Demo­cra­cy Now, The Real News Net­work, Push-Back usw.

SEZESSION: Letzt­end­lich lau­fen Ihre For­de­run­gen bezüg­lich Trans­pa­renz dar­auf hin­aus, daß es ein inter­na­tio­na­les Regu­la­tiv zum Gewalt­mo­no­pol der Groß­mäch­te gebe. Aber: Wer Macht hat, ent­zieht sich die­sem Kon­sens ja gera­de. Sie haben lan­ge genug bei den Ver­ein­ten Natio­nen gear­bei­tet: Gibt es eine rea­lis­ti­sche Chan­ce, eine inter­na­tio­na­le Rechts­ord­nung auf­zu­bau­en, wenn schon bis­her bei­spiels­wei­se die USA wesent­li­che Erklä­run­gen und Ver­ein­ba­run­gen nicht rati­fi­ziert haben, son­dern sich ihre impe­ria­len Son­der­rech­te vorbehalten?

DE ZAYAS: Die UN-Char­ta ist und bleibt eine Art Welt­ver­fas­sung – aller­dings tat­säch­lich ohne Macht. Mein Land, die Ver­ei­nig­ten Staa­ten, meint immer noch, es sei die Num­mer eins, und so ver­lan­gen wir Son­der­rech­te für uns. Anstel­le einer UN-Char­ta wol­len wir unse­re eige­ne regel­ba­sier­te Welt­ord­nung, wobei wir damit unse­re Regeln mei­nen, Regeln, die wir sel­ber auf­ge­stellt haben und der Welt aufzwingen.

Aller­dings befin­det sich Ame­ri­ka auf dem abstei­gen­den Ast. Täg­lich ver­lie­ren wir Freun­de auf der gan­zen Welt, in Asi­en, Afri­ka und Latein­ame­ri­ka. Unse­re „Alli­ier­ten“ sind eher Vasal­len, kei­ne ech­ten Freunde.

Ich fra­ge mich: Wann wer­den die Deut­schen end­lich begrei­fen, daß die Ver­ei­nig­ten Staa­ten kein Freund Deutsch­lands sind oder je waren? Wil­son war nicht ger­ma­no­phil, Har­ding, Coo­lidge, Hoo­ver, Roo­se­velt, Tru­man, Eisen­hower usw. auch nicht. Als wir Deutsch­land mit dem Mar­shall-Plan unter­stütz­ten, geschah es aus eige­nem Inter­es­se. Eigent­lich war die ame­ri­ka­ni­sche Hal­tung dem Mor­genthau-Plan näher, aber die reel­le Bedro­hung durch Sta­lin hat uns nolens volens zu Ver­tei­di­gern West­deutsch­lands gemacht.

Dies war Real­po­li­tik zu unse­ren Guns­ten. Zwar haben die Deut­schen zeit­wei­lig davon pro­fi­tiert, aber heu­te spren­gen wir deut­sche Pipe­lines und scha­den Deutsch­lands Wirt­schaft. Wir ver­kau­fen unser unöko­lo­gisch geschürf­tes Gas zu aben­teu­er­li­chen Prei­sen an die Deut­schen, und sie müs­sen es kau­fen. Wann wer­den die Deut­schen end­lich eine eige­ne Poli­tik ent­wi­ckeln? Wann wer­den sie eine eige­ne Sou­ve­rä­ni­tät auf­bau­en? Da bin ich nicht optimistisch.

Scholz und Baer­bock sind fei­ge, inkom­pe­ten­te, erbärm­li­che Figu­ren – Gestal­ten direkt aus Speng­lers Unter­gang des Abend­lan­des.