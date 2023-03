Wählerstudie und Österreich-Akademie

Wer wählt rechts – und war­um? Rei­chen öko­no­mi­sche Erklä­run­gen aus? In wel­chen Lebens­wel­ten sind die Anhän­ger der AfD zu Hau­se? Ist es nur oder vor allem Ver­druß, der die AfD in man­chen Bun­des­län­dern zur stärks­ten Kraft macht?

Ver­fas­ser der Stu­die ist Dani­el Fiß, der sich nach sei­nem Stu­di­um als Ana­ly­ti­ker von Umfra­gen, Sta­tis­ti­ken, Milieu­stu­di­en und poli­ti­scher PR selb­stän­dig gemacht. Auf sezession.de schreibt er immer dann über Trends und gegen Bauch­ge­füh­le an, wenn Ent­schei­dun­gen bevor­ste­hen oder die Wäh­ler gespro­chen haben.

Nun hat er sei­ne Erkennt­nis­se gebün­delt. Die Ant­wort auf die Fra­ge, wer die AfD wählt, ist viel­schich­tig. Klar ist: Die öko­no­mi­schen Erklä­rungs­pa­ra­me­ter rei­chen nicht aus, um rech­tes Wahl­ver­hal­ten bestim­men zu kön­nen. Es sind eben­so indi­vi­du­el­le Geschich­ten, Kon­flik­te, emo­tio­na­le Bedin­gun­gen, Wert-ach­sen und spe­zi­fi­sche räum­li­che Bezü­ge, die zur Wahl­ent­schei­dung füh­ren. Die Rech­te muß also auch empa­thi­sche Zugän­ge in die Lebens­wel­ten ihrer Anhän­ger finden.

Die Wahl­er­fol­ge der bei­den bis­her größ­ten rechts­po­pu­lis­ti­schen Par­tei­en, der AfD und der Repu­bli­ka­ner, haben gezeigt, daß die­se kul­tu­rel­le Koor­di­na­te nicht nur über einen lee­ren Wert­kon­ser­va­tis­mus ver­mit­telt wird, son­dern durch eine wach­sen­de Unzu­frie­den­heit und den Ver­druß über den herr­schen­den Poli­tik­be­trieb befeu­ert wird. Das Ziel der AfD muß es sein, dar­aus ein sta­bi­les Wäh­ler­mi­lieu zu formen.

Denn durch die kata­stro­pha­le Poli­tik der Alt­par­tien ist das rech­te Wäh­ler­po­ten­ti­al heu­te nicht mehr bei einer macht­lo­sen Opti­on von sie­ben bis zehn Pro­zent gede­ckelt, son­dern stellt ins­be­son­de­re in Ost­deutsch­land bereits 25 bis 30 Pro­zent der wahl­be­rech­tig­ten Bevölkerung.

Die Ana­ly­sen von Dani­el Fiß rufen bei den Lesern von sezession.de gro­ßes Inter­es­se her­vor und wer­den auch inner­halb der AfD inten­siv bespro­chen. Hin­ter­grund ist, daß es der AfD bis heu­te nicht gelun­gen ist, eine eige­ne pro­fes­sio­nel­le Aus­wer­tung von Umfra­gen und Wahl­er­geb­nis­sen auf die Bei­ne zu stellen.

Umso wich­ti­ger sind Stu­di­en wie die von Fiß. Ihre Ergeb­nis­se kön­nen dazu bei­tra­gen, den alten Streit zu ent­schei­den, in wel­chem Bereich sich für AfD die meis­ten poten­ti­el­len Wäh­ler ver­ste­cken. Sind es die Nicht­wäh­ler, sind es die ent­täusch­ten CDU-Anhän­ger, ist es das Wider­stands­mi­lieu? Die AfD darf sich dar­über kei­ne Illu­sio­nen machen, weil sie es sich ange­sichts der Lage in unse­rem Land nicht erlau­ben kann, Poten­tia­le brach lie­gen zu lassen.

Pflicht­lek­tü­re für die AfD? Ja, gewiß! Die Stu­die hat 80 Sei­ten, ent­hält zahl­rei­che Gra­fi­ken, kos­tet 9 Euro und kann hier bestellt wer­den.

– – –

Wir haben der „Geo­po­li­tik“ die Win­ter­aka­de­mie im letz­ten Sep­tem­ber gewid­met und wer­den, dem anhal­ten­den Inter­es­se an die­sem The­ma fol­gend, die­se Ver­an­stal­tung vom 14. bis 16. April in Kärn­ten (Öster­reich) wiederholen.

Denn seit über einem Jahr steht in Euro­pa die Geo­po­li­tik wie­der auf der Tages­ord­nung. Der Krieg in der Ukrai­ne hat den alten Fra­gen nach den Inter­es­sen der Groß­mäch­te neue Aktua­li­tät beschert und eine Denk­schu­le wie­der in die Öffent­lich­keit gebracht, die von vie­len Poli­ti­kern als Relikt einer ver­gan­ge­nen Zeit ange­se­hen wurde.

Daß „Geo­po­li­tik“ in Deutsch­land bis heu­te mit einem Tabu belegt ist, hat mit der Dop­pel­ge­sich­tig­keit der Geo­po­li­tik zu tun. Von der Wort­be­deu­tung her, ist Geo­po­li­tik Bestand­teil jeder poli­ti­schen Ana­ly­se, weil die Beur­tei­lung der Lage ohne die geo­gra­phi­schen Fak­to­ren unvoll­stän­dig wäre.

In Kärn­ten wer­den nun neben eini­gen Vor­trä­gen, die schon in Schnell­ro­da zu hören waren, neue The­men geboten:

Geschich­te der Geopolitik

Ist ein Glo­ba­lis­mus von rechts möglich?

Karl Haus­ho­fer – Mythos Geopolitik

Mul­ti­po­la­ri­tät und Mitteleuropa

Zur Lage in Südosteuropa

Dug­ins Eurasien

Chi­nas Griff nach der Macht

Was ist der gegen­wär­ti­ge Anruf der Geschichte?

Mit der Ver­an­stal­tung set­zen wir unse­re gemein­sam mit dem FAV in Öster­reich durch­ge­führ­ten Aka­de­mien, die durch Coro­na eini­ge Zeit nicht statt­fin­den konn­ten, end­lich fort. Die Öster­reich-Aka­de­mien waren immer eine gute Gele­gen­heit für die­je­ni­gen, denen Schnell­ro­da zu weit im Nor­den liegt, oder die unse­re dort gel­ten­de Alters­gren­ze (in Öster­reich gibt es kei­ne) über­schrit­ten, auch ein­mal ein einer Aka­de­mie teilzunehmen.

Wenn sich durch den Ukrai­ne­krieg das Geo­po­li­tik-Tabu in der Wis­sen­schaft etwas gelo­ckert hat, hat es in der Poli­tik wei­ter­hin Bestand, weil sich hin­ter dem Wort Geo­po­li­tik noch etwas ande­res, eine kon­kre­te Ideo­lo­gie der Zwi­schen­kriegs­zeit, ver­birgt, deren Haupt­ver­tre­ter, Karl Haus­ho­fer, lan­ge (und zu Unrecht) in dem Ruf stand, Hit­lers Lebens­raum­idee und die dar­aus fol­gen­den Kon­se­quen­zen vor­be­rei­tet und begrün­det zu haben.

Ein ande­rer Ver­tre­ter, Otto Maull, hat Geo­po­li­tik als „ange­wand­te Poli­ti­sche Geo­gra­phie“, als „Wis­sen­schaft von der raum­be­zo­ge­nen Poli­tik“ defi­niert, deren Auf­ga­be in der Zusam­men­fas­sung der poli­tisch rele­van­ten Erkennt­nis­se zu einer all­ge­mei­nen Staats­wis­sen­schaft, die sich des über­ra­gen­den Ein­flus­ses der geo­gra­phi­schen Gege­ben­hei­ten bewußt ist, liegt.

Bei den Groß­mäch­ten spiel­te Geo­po­li­tik immer eine Rol­le. Man den­ke nur an die Aus­wei­tung des US-ame­ri­ka­ni­schen Hege­mo­ni­al­an­spruch im post­so­wje­ti­schen Euro­pa oder in Nahen Osten. Die Rus­sen haben eben­so klar ihre geo­po­li­ti­schen Ansprü­che for­mu­liert: eine mög­lich weit von Mos­kau ent­fern­te West­gren­ze und der unge­hin­dert Zugang zu süd­li­chen Gewäs­sern. Der Krieg in der Ukrai­ne ist eine lan­ge vor­her­ge­sag­te Fol­ge die­ser sich über­schnei­den­den Interessensphären.

Grund genug also, sich wei­ter­hin mit Geo­po­li­tik zu beschäf­ti­gen. Ich wür­de mich freu­en, wenn ich am 14. April zahl­rei­che Sezes­si­ons­le­ser in Kärn­ten begrü­ßen kann.

Für die Anmel­dung und nähe­re Infor­ma­tio­nen bit­te an [email protected] schrei­ben! (Die Kos­ten für das Semi­nar samt Voll­pen­si­on in einem fei­nen Hotel belau­fen sich für Stu­den­ten auf 199 €. Für älte­re Hörer, die – im Gegen­satz zu den Aka­de­mien in Schnell­ro­da – eben­falls herz­lich ein­ge­la­den sind, wer­den 249 € afgerufen.)