“Das neue Volk” – eine Antwort auf Sellner

Soweit ich erken­nen kann, trägt Sell­ner drei zen­tra­le Kri­tik­punk­te vor, zu denen ich nach­fol­gend Stel­lung bezie­hen möchte:

I. Sell­ner wirft mir vor, die posi­ti­ven Bei­spie­le von Polen bis Japan, von Ungarn bis Isra­el und von Paki­stan bis Indo­ne­si­en nicht berück­sich­tigt zu haben, die sich der Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung erfolg­reich wider­set­zen; die­se Län­der, schreibt Sell­ner, tre­ten täg­lich den Beweis an, daß der „selt­sa­me Tod“ Deutschlands/Westeuropas durch­aus nicht alter­na­tiv­los ist und es auch in unse­rer Zeit sehr wohl mög­lich ist, eine Volks­sub­stanz zu erhal­ten. Sich zu Vor­stel­lun­gen wie der des „Neu­en Vol­kes“ zu ver­stei­gen, sei von daher weder ziel­füh­rend noch erforderlich.

Doch sind die von Sell­ner ange­führ­ten Bei­spie­le wirk­lich pas­send, hel­fen sie uns wirk­lich wei­ter? Immer­hin fällt auf, daß sämt­li­che Bei­spie­le expli­zit nicht dem abend­län­di­schen (west­li­chen) Kul­tur­raum ent­stam­men, auf den sich die Bestands­auf­nah­me und der Inter­pre­ta­ti­ons­rah­men des „Neu­en Vol­kes“ aus­schließ­lich beziehen.

Inso­fern die genann­ten Völ­ker den abend­län­di­schen Geschichts- und Ent­wick­lungs­pro­zess im Spengler’schen Sin­ne nicht durch­schrit­ten haben, ist ihre geschicht­li­che Lage mit der unse­ren schwer­lich ver­gleich­bar. Im Fal­le der Tür­ken, Japa­ner, Paki­sta­ner oder Indo­ne­si­er liegt dies auf der Hand.

Bei Polen und Ungarn han­delt es sich um Län­der bzw. Völ­ker, die in der Geschich­te des Abend­lan­des immer nur peri­pher eine Rol­le gespielt haben. An den gro­ßen geis­ti­gen, tech­ni­schen, wirt­schaft­li­chen und sozia­len Revo­lu­tio­nen des Abend­lan­des haben sie immer nur am Ran­de teilgenommen.

Es ent­behrt nicht einer gewis­sen Logik, daß sich ihre rand­stän­di­ge Stel­lung im abend­län­di­schen Geschichts­ver­lauf heu­te dar­in nie­der­schlägt, daß sie auch von der Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung und eth­ni­schen Bestands­auf­lö­sung (vor­erst) nicht mit vol­ler Wucht getrof­fen wer­den. Uns, die wir dem Kern­be­reich des Abend­lan­des zuge­hö­ren, sei­nem Schick­sal voll­um­fäng­lich unter­lie­gen und nicht in sei­nem Wind­schat­ten segeln kön­nen, hel­fen die Ver­wei­se auf Ungarn oder Polen nur wenig weiter.

Und Isra­el, auf des­sen staat­lich-kul­tu­rel­le Renais­sance sich Sell­ner immer wie­der posi­tiv bezieht? Nun sind die Juden unter den Völ­kern seit jeher ein abso­lu­ter Aus­nah­me- und Son­der­fall gewe­sen. Unter den zahl­lo­sen Völ­kern des Alter­tums sind sie nicht von unge­fähr das ein­zi­ge, das sich bis in unse­re Tage erhal­ten hat.

Die prin­zi­pi­el­le Anders­ar­tig­keit, ja Sin­gu­la­ri­tät ihres geschicht­li­chen Schick­sals stand zu allen Zei­ten außer Fra­ge. Für ihre Tod­lo­sig­keit (Unsterb­lich­keit), die die Juden einer­seits über alle ande­ren Völ­ker hebt, zah­len sie ande­rer­seits einen nicht uner­heb­li­chen Preis. Denn erst das Bewußt­sein der End­lich­keit ver­leiht dem Leben nicht nur des ein­zel­nen, son­dern auch der Völ­ker die höchs­te Essenz.

In den Schüt­zen­grä­ben des Ers­ten Welt­krie­ges läßt Wal­ter Flex sei­nen Patro­klos Ernst Wur­che die Refle­xio­nen Gott­fried Kel­lers deklamieren:

Wie es dem Man­ne geziemt, in kräf­ti­ger Lebens­mit­te zuwei­len an den Tod zu den­ken, so mag er auch in beschau­li­cher Stun­de das siche­re Ende sei­nes Vater­lan­des ins Auge fas­sen, damit er die Gegen­wart des­sel­ben umso inbrüns­ti­ger lie­be; denn alles ist ver­gäng­lich und dem Wech­sel unter­wor­fen auf die­ser Erde. Oder wollt ihr einst ein Dasein dahin­schlep­pen wie der ewi­ge Jude, der nicht ster­ben kann, dienst­bar allen neu auf­ge­schos­se­nen Völ­kern, er, der die Ägyp­ter, die Grie­chen und die Römer begra­ben hat? Nein! Ein Volk, wel­ches weiß, dass es einst nicht mehr sein wird, nützt sei­ne Tage umso leben­di­ger und hin­ter­lässt ein rühm­li­ches Gedächt­nis; denn es wird sich kei­ne Ruhe gön­nen, bis es die Fähig­kei­ten, die in ihm lie­gen, ans Licht und zur Gel­tung gebracht hat, gleich einem rast­lo­sen Man­ne, der sein Haus bestellt, ehe er denn dahinscheidet.

So kann das unsterb­li­che Volk der Juden, des­sen geschicht­li­che Auf­ga­be sich von der aller ande­ren Völ­ker fun­da­men­tal unter­schei­det, für uns spä­te Abend­län­der nicht als Blau­pau­se der Selbst­er­hal­tung die­nen – so wie es auch den Völ­kern des Alter­tums nicht als Blau­pau­se ihrer Selbst­er­hal­tung die­nen konnte.

Die Ein­zig­ar­tig­keit sei­nes geschicht­li­chen Cha­rak­ters ver­bie­tet und ver­un­mög­licht es, an ihm das Maß zu neh­men. Über­haupt wäre es für uns spä­te Abend­län­der zu ein­fach, auf ande­re Völ­ker zu ver­wei­sen, die außer­halb unse­res Kul­tur­raums und geschicht­li­chen Schick­sals­bo­gens ste­hen, und gleich­sam zu erklä­ren: wenn die­se in der Lage sind, sich zu behaup­ten und bestehen zu blei­ben, war­um soll­ten wir nicht auch dazu imstan­de sein?

Doch gehen die­se Völ­ker von ande­ren geschicht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen aus. Sie ste­hen auf ande­ren (teils frü­he­ren, teils spä­te­ren) Stu­fen ihres geschicht­li­chen Lebens- und Ent­wick­lungs­zy­klus, wäh­rend wir allei­ne beru­fen sind, im Zei­chen einer unter­ge­hen­den hoch­kul­tu­rel­len Son­ne zu leben. Die Fra­gen und Her­aus­for­de­run­gen, denen sie sich zu stel­len haben, unter­schei­den sich fun­da­men­tal von denen, die über unser Überleben/Weiterleben entscheiden.

Ant­wor­ten auf unse­re spe­zi­el­len, west­eu­ro­pä­isch-atlan­ti­schen Pro­blem­la­gen fin­den wir nicht, indem wir uns dar­auf beru­fen, was ande­re Völ­ker in ande­ren Welt­tei­len momen­tan voll­brin­gen. Ant­wor­ten, die auf unse­re spe­zi­el­le geschicht­li­che Situa­ti­on zuge­schnit­ten sind, kön­nen wir, wenn über­haupt, nur sel­ber fin­den, nur sel­ber formulieren.

II. Nach Sell­ner ster­ben Deutsch­land und West­eu­ro­pa kei­nes natür­li­chen, schick­sal­haf­ten Todes, son­dern wer­den durch bewuß­te, volks­zer­stö­ren­de Angrif­fe künst­lich zu Tode gebracht.

Sie fal­len einer „will­kür­li­chen Poli­tik zum Opfer“, deren Ergeb­nis­se sich durch­aus umkeh­ren lie­ßen, wenn es gelän­ge, die meta­po­li­ti­sche Hege­mo­nie des lin­ken Uni­ver­sa­lis­mus zu bre­chen. Unse­re Situa­ti­on des orches­trier­ten „Völ­ker­selbst­mords“ sei geschicht­lich bei­spiel­los, Ana­lo­gien etwa zur spä­ten Römer­zeit sei­en verfehlt:

Der Ver­gleich mit natio­na­ler Alters­schwä­che im alten Rom hinkt. Damals gab es bei­spiels­wei­se kei­ne ‚anti­rö­mi­sche Anti­fa’, die, mit durch­ge­stri­che­nen Fas­ces als Feld­zei­chen, sys­te­ma­tisch jeden patrio­ti­schen Römer verfolgte.

Jedoch sei dar­an erin­nert, daß der Dich­ter Lukrez bereits im 1. Jahr­hun­dert vor Chris­tus eine uni­ver­sa­le Leh­re ver­trat, die gegen die „hohe Bewer­tung des Hie­si­gen“ pole­mi­sier­te und das eige­ne Römer­tum „nicht hoch ver­an­schla­gen“ woll­te; daß Taci­tus, Sal­lust und Juve­nal ihrer Über­zeu­gung Aus­druck gaben, wonach das römi­sche Impe­ri­um sich einer Raub- und Gewalt­po­li­tik ver­dan­ke und der Welt vor allem Ter­ror und Unter­drü­ckung gebracht habe; daß Augus­ti­nus die römi­sche Staats­tra­di­ti­on her­ab­wür­dig­te und das Mor­den und Brand­schat­zen der Goten an der ein­ge­ses­se­nen römi­schen Bevöl­ke­rung her­un­ter­spiel­te, indem er dar­auf hin­wies, die Proskrip­tio­nen Sul­las sei­en doch weit­aus ver­werf­li­cher gewe­sen; daß Rom den früh­christ­li­chen Pre­di­gern und Leh­rern, die oft aus ange­se­he­nen römi­schen Fami­li­en stamm­ten, als die „gro­ße Baby­lon, die Mut­ter der Hure­rei und aller Gräu­el auf Erden“ erschien; daß man dar­auf hoff­te, das römi­sche Reich möge unter den Füßen der Bar­ba­ren zer­tram­pelt wer­den, die als die Werk­zeu­ge gött­li­cher Züch­ti­gung und gött­li­cher Vor­se­hung erschie­nen, denn je eher es mit dem Rom zu Ende gehe, des­to schnel­ler kom­me das Got­tes­reich; und daß schließ­lich in den ers­ten nach­christ­li­chen Jahr­hun­der­ten Scha­ren reli­giö­ser Eife­rer durch die römi­schen Lan­de zogen, um die alten Tem­pel und Hei­lig­tü­mer nie­der­zu­rei­ßen, die anti­ke Lite­ra­tur und Wis­sen­schaft zu ver­dam­men, die Thea­ter und Are­nen zu schlie­ßen, die alten Bücher zu ver­bren­nen und die Biblio­the­ken zu zerstören.

Von daher steht unse­re Epo­che durch­aus nicht so sin­gu­lär in der Welt­ge­schich­te, wie es zunächst den Anschein hat. Alt, müde und ihrer selbst über­drüs­sig gewor­den, bil­de­te schon die anti­ke Welt ihre urei­ge­ne Todes­sehn­sucht aus. Die selbst­zer­stö­re­ri­sche Wen­dung gegen das Eige­ne, gegen die über­lie­fer­ten Tra­di­ti­ons­be­stän­de, ist kein Spe­zi­fi­kum unse­rer Zeit, son­dern ein Wesens­merk­mal aller spä­ten Zivilisationen.

Ihnen muß der Selbst­haß nicht künst­lich auf­ge­zwun­gen oder lis­tig auf­ge­nö­tigt wer­den; der Boden, der die auto­ag­gres­si­ven Denk­mus­ter, die selbst­ver­nei­nen­den Bot­schaf­ten gie­rig auf­saugt, ist in ihnen längst bestellt (was nicht aus­schließt, daß reni­ten­te, für die Bewah­rung des Her­ge­brach­ten ein­tre­ten­de Min­der­hei­ten mas­siv unter­drückt, ver­folgt und ggf. eli­mi­niert werden).

Über­haupt soll­te man die enor­me Potenz der anti­deut­schen, eth­no­ma­so­chis­ti­schen Impul­se unse­rer Tage nicht unter­schät­zen. Sie sind nicht weni­ger urmäch­tig, drän­gen nicht weni­ger schick­sal­haft aus dem kol­lek­ti­ven Unbe­wuß­ten als jene Ener­gien, mit denen unse­re Vor­fah­ren einst die goti­schen Dome errich­te­ten, die Glau­bens­krie­ge aus­tru­gen oder die Völ­ker zu Natio­nen schmiedeten.

Der unbän­di­ge Haß, der sich gegen das in orga­ni­schen Zusam­men­hän­gen ste­hen­de Men­schen­tum rich­tet, greift schließ­lich, wenn die Trans­se­xua­li­tät sich zum Trans­hu­ma­nis­mus aus­wächst, auch unse­re natür­li­che Exis­tenz als Gat­tungs­we­sen an.

Um die­sen gewal­ti­gen, sub­ver­siv-sui­zi­da­len Ener­gien etwas Gleich­wer­ti­ges ent­ge­gen­zu­set­zen, wird das blo­ße Bewah­ren und Ver­tei­di­gen, Kon­ser­vie­ren und Erhal­ten nicht aus­rei­chen. Die posi­ti­ve Visi­on, den neu­en Mythos, den es dem Todes­kult ent­ge­gen­zu­stel­len gilt, kön­nen die am Ende ihres Lebens­zy­klus ange­lang­ten wei­ßen Völ­ker nicht mehr aus sich selbst her­aus bilden.

Vie­les spricht dafür, daß sie es nur kön­nen wer­den, wenn sie sich mit jun­gen, vita­len, unver­brauch­ten, extern „bar­ba­ri­schen“ Poten­zia­len zusam­men­span­nen. Dabei ist es weni­ger wahr­schein­lich, daß aus­ge­rech­net kon­ser­va­ti­ve, streng­gläu­bi­ge Mus­li­me eine ent­schei­den­de Rol­le spie­len. Haben die­se doch an der eige­nen Reli­gi­on, der eige­nen Spi­ri­tua­li­tät schon ihr Genüge.

Zu den­ken wäre eher an jene, die sich als Suchen­de begrei­fen, die weder unter der Herr­schaft des Glo­bo­ho­mo noch unter jener der Scha­ria leben wol­len: die, um es mit Fried­rich Juli­us Stahl zu sagen, nicht zurück (in das ver­meint­lich hei­le Ges­tern) stre­ben – son­dern bereit sind, durch die gro­ße Kri­se hin­durch ins Unbe­kann­te vor­zu­sto­ßen und ein neu­es, jun­ges, geschicht­lich wirk­mäch­ti­ges Eth­nos zu begrün­den: ein Neu­es Volk, das einen neu­en Lebens- und Kul­tur­zy­klus ein­läu­tet – und das, dem Zer­falls­phä­no­men des Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus ent­wach­sen, stren­ge Ver­bind­lich­keit nach innen mit kon­se­quen­ter Abgren­zung nach außen verbindet.

III. Schließ­lich wirft Sell­ner mir als dem Autor vor, zu vage und abs­trakt geblie­ben zu sein. Zwar sei wie­der­holt von einem neu­en Mythos die Rede, wie die­ser aus­zu­se­hen habe, blei­be jedoch im Wesent­li­chen unklar. Dies aller­dings liegt gewis­ser­ma­ßen in der Natur der Sache.

Denn die Ent­ste­hung eines Neu­en Vol­kes, soll­te es jemals dazu kom­men, wird man sich als lang­wie­ri­gen Pro­zess, als Mehr­ge­ne­ra­tio­nen-Gesche­hen vor­zu­stel­len haben, das in einer exis­ten­zi­el­len eth­no­ge­neti­schen Situa­ti­on kulminiert.

Inso­fern wäre es essen­zi­ell ver­fehlt, einen neu­en Mythos hier und heu­te gleich­sam am Reiß­brett ent­wer­fen oder auch nur skiz­zie­ren zu wol­len. Sell­ner ist inso­fern zuzu­stim­men, als ein neu­er, volks­be­grün­den­der Mythos nicht geplant, son­dern allen­falls emp­fan­gen wer­den könn­te. Nur exis­ten­zi­el­le Not, exis­ten­zi­el­ler Kampf kön­nen den neu­en Mythos gebären.

Wir wis­sen heu­te nicht, wel­che ans Exis­ten­zi­el­le rüh­ren­den Situa­tio­nen ggf. auf uns zukom­men wer­den: ob die Lage in West­eu­ro­pa gänz­lich außer Kon­trol­le gera­ten wird, wenn die unge­heu­ren Bevöl­ke­rungs­über­schüs­se Afro­ara­bi­ens in immer neu­en Wel­len nach Euro­pa schwap­pen? Oder ob wir uns eines Tages wer­den ent­schei­den müs­sen, unse­re Exis­tenz als Gat­tungs­we­sen gegen den Ver­such zu ver­tei­di­gen, uns durch eine neue, maschi­nel­le, super­in­tel­li­gen­te Spe­zi­es zu verdrängen?

All dies ist Zukunfts­mu­sik, die wei­test­ge­hend im Unge­wis­sen liegt. Was hin­ge­gen heu­te getan wer­den könn­te, sind ers­te prak­ti­sche, vor­be­rei­ten­de, hin­füh­ren­de, tas­tend unter­nom­me­ne Schrit­te: um ers­te Brü­cken zu bau­en und, mit lan­gem Atem und hoher Ent­täu­schungs­re­si­li­enz aus­ge­stat­tet, zu begin­nen, jen­seits eth­ni­scher Gren­zen die­je­ni­gen zu sam­meln, die in sich den Wunsch ver­spü­ren, eines Tages nicht dul­den­de Objek­te, son­dern gestal­ten­de Sub­jek­te der Geschich­te zu sein.

Machen wir’s kon­kret, so gäl­te es etwa: auch an migran­ti­sche Wider­stän­de zu appel­lie­ren, wenn der Glo­bo­ho­mo sich anschickt, durch beson­ders pro­vo­zie­ren­de, scho­ckie­ren­de Aktio­nen nach den See­len unse­rer Kin­der zu grei­fen; das auch in migran­ti­schen Krei­sen gras­sie­ren­de Unbe­ha­gen anzu­spre­chen, wenn im Zuge einer über­hand­neh­men­den Holo­caust Edu­ca­ti­on eine wei­te­re Stra­ße oder Schu­le umbe­nannt wird, um schuld­ge­trie­be­ne Unter­ta­nen her­an­zu­zie­hen, die den auf­rech­ten Gang für immer ver­ler­nen; oder der tür­kisch-kur­di­schen Gemein­schaft zu signa­li­sie­ren, dass die Ermor­dung der 14-jäh­ri­gen Ece S., deren jun­ges Leben am 5. Dezem­ber 2022 in Iller­kirch­berg einer ent­grenz­ten, falsch ver­stan­de­nen „Welt­of­fen­heit“ geop­fert wur­de, uns nicht weni­ger erschüt­tert, als wenn es „eine von uns“ getrof­fen hätte.

Schluß­sen­tenz

Wie Mar­tin Sell­ner es vor­ge­macht hat, will auch ich mei­ne Replik mit einer posi­ti­ven, ver­söhn­li­chen Note schlie­ßen, die das trotz alle­dem Ver­bin­den­de unter­streicht. Denn sowohl Sell­ner als auch ich sind der Auf­fas­sung, daß durch­aus nicht „alles ver­lo­ren“ ist und für uns als Volk auch wei­ter­hin Hand­lungs­op­tio­nen existieren.

Dies ist durch­aus kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit, stellt man in Rech­nung, daß die gro­ßen kon­ser­va­ti­ven Den­ker des 20. Jahr­hun­derts gegen Ende ihres Lebens in ten­den­zi­ell resi­gna­ti­ve Fahr­was­ser ein­schwenk­ten. So Evo­la, des­sen „abso­lu­te Per­sön­lich­keit“ sich äußer­lich dem Lauf der Din­ge anpaßt, wäh­rend sie sich zugleich inner­lich (mit­tels Grenz­erfah­run­gen) unan­greif­bar macht; so Jün­ger, des­sen Anarch sich poli­ti­sche Posi­tio­nen aus Prin­zip nicht mehr zu eigen macht, da in einem Zeit­al­ter der Post­his­toire die Sub­stanz der Geschich­te auf­ge­zehrt ist; und so Geh­len, des­sen „Insti­tu­ti­on in einem Fall“ sich dar­ein­ge­fun­den hat, daß sie den Ent­wei­hungs­voll­zü­gen der Mas­sen­ge­sell­schaft poli­tisch nichts mehr ent­ge­gen­set­zen kann.

Weder Sell­ner noch ich sind bis dato bereit, sich auf die­se Lini­en einer Weis­heits­leh­re und Per­sön­lich­keits­sor­ge zurück­zu­zie­hen. Ich ver­mu­te, daß eine Sub­stanz­er­hal­tung nur noch rea­li­sier­bar sein wird, wenn wir uns bereit­fin­den, das Eige­ne in eine neue, ver­wan­del­te Kul­tur­ge­stalt auf­zu­he­ben und zu transformieren.

Sell­ner hin­ge­gen meint, daß dies nicht not­wen­dig ist und eine bestands­mä­ßig intak­te Volks­sub­stanz erhal­ten wer­den kann, auch ohne sich auf exter­ne Ener­gien ein­las­sen zu müs­sen. Ich möch­te abschlie­ßend die Pro­gno­se wagen, daß die­se Dis­kus­si­on noch nicht zu Ende geführt ist und in Zukunft eher an Bri­sanz gewin­nen dürfte.

