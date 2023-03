20 Jahre Sezession – wie wir feierten

Wir haben am Samstag ein Fest gefeiert. Gemeinsam mit 140 Gästen freuten wir uns in Schnellroda über 20 Jahre Sezession.

Weil wir ohne Stö­rung und ohne Poli­zei­prä­senz einen kon­zen­trier­ten Nach­mit­tag mit Vor­trä­gen und Anspra­chen und einen ruhi­gen Abend im Gespräch ver­brin­gen woll­ten, haben wir nicht breit und öffent­lich ein­ge­la­den. Wer anset­zen möch­te, sich dar­über zu ärgern, daß er eine fei­ne Ver­an­stal­tung ver­paßt hat, möge inne­hal­ten und ver­su­chen, uns zu verstehen:

Wenn hun­dert För­der­abon­nen­ten und lang­jäh­ri­ge Freun­de unse­rer Arbeit, Mit­ar­bei­ter und Autoren, Ver­tre­ter frei­er Medi­en, fai­re Jour­na­lis­ten und die Frak­ti­ons­spit­zen aller AfD-Ost­ver­bän­de zusam­men­kom­men, dann ist das ein Ereig­nis. Hät­ten wir auf­ge­trumpft, wäre das klei­ne Schnell­ro­da wie­der in einen Aus­nah­me­zu­stand ver­setzt wor­den. Dann wäre die Poli­zei wie­der in ihre über­trie­be­ne Betrieb­sam­keit ver­fal­len und die Foto­gra­fen der Anti­fa hät­ten wie­der jedem unse­rer Gäs­te zugesetzt.

So, wie wir es hin­ge­kriegt haben, war es schö­ner. Wir hatn den Ver­lag um zwölf Uhr geöff­net. Wer so früh anreis­te, konn­te in Büchern blät­tern und eine Tas­se Kaf­fee trin­ken. Um kurz vor drei war Sekt­emp­fang im Gast­hof, dann begrüß­te ich die Gäs­te, und Erik Leh­nert hielt als Lei­ter des Insti­tuts für Staats­po­li­tik den Eröffnungsvortrag.

Leh­nert sprach über “Bewe­gun­gen im Über­bau” und leg­te anhand eines Bei­trags von Karl­heinz Weiß­mann aus dem Jahr 2007 dar, war­um eine Zeit­schrift wie die unse­re weder einen apo­ka­lyp­ti­schen Ton pfle­ge noch Kata­stro­phen­hoff­nun­gen hege, son­dern seit ihrer Grün­dung auf eine Ver­än­de­rung der geis­ti­gen Gestimmt­heit setz­te. (Leh­nerts Vor­trag, der auch ein Gang durch die Sta­tio­nen unse­rer Zeit­schrift war, eröff­net in schrift­li­cher Form die 113. Sezes­si­on, die bereits gedruckt wird und nach Ostern aus­ge­lie­fert wird.)

Pro­fes­sor Hans Neu­hoff hielt den Haupt­vor­trag. Sein The­ma war “Der Ukrai­ne­kon­flikt und die neue Welt­ord­nung”. Neu­hoff knüpf­te auf unse­re Bit­te hin an sei­nen breit wahr­ge­nom­me­nen und über­zeu­gen­den Vor­trag über die Vor­ge­schich­te des Kriegs in der Ukrai­ne an, den er im Rah­men der Geo­po­li­tik-Aka­de­mie unse­res Insti­tuts im ver­gan­ge­nen Sep­tem­ber gehal­ten hatte.

Neu­hoff wei­te­te das The­ma aus und beschrieb den Drei­schritt von der bipo­la­ren Welt­ord­nung des Kal­ten Krie­ges über die andert­halb Jahr­zehn­te dau­ern­de uni­po­la­re Welt­ord­nung jener ver­meint­li­chen Nach-Geschich­te nach der Wen­de hin zur asy­m­e­tri­schen mul­ti­po­la­ren Lage unse­rer Zeit, in der mit dem Kon­flik­ten zwi­schen den USA und Ruß­land auf der einen und den USA und Chi­na auf der ande­ren Sei­te zwei brand­ge­fähr­li­che Macht­kämp­fe die nächs­ten Jah­re prä­gen werden.

Neu­hoffs und Leh­nerts Vor­trä­ge wer­den eben­so im Inter­net zur Ver­fü­gung gestellt wer­den wie Ellen Kositz­as Ein­blick in den Innen­raum unse­rer Auf­bau- und Durch­set­zungs­ar­beit. “Zwan­zig Jah­re Idea­lis­mus” hieß ihr Vor­trag, et libri et libe­ri das Lebens­mot­to, und was sie aus­führ­te, erklärt wohl, war­um auch zum dies­jäh­ri­gen Som­mer­fest im Juli wie­der Hun­der­te unse­rer Leser nach Schnell­ro­da kom­men wer­den: authen­ti­sche Pro­fes­sio­na­li­tät und wider­stän­di­ger Idealismus.

Ich selbst trug knapp zum The­ma “Vom Vor­be­halt” vor, man wird aus­führ­lich dazu in der April-Sezes­si­on lesen können.

Björn Höcke band ab und berich­te­te über den frü­hen Aus­tausch, den wir bei­de pfleg­ten. Er setz­te nach hef­ti­gen, teils har­ten, jeden­falls stets scho­nungs­lo­sen Gesprä­chen und Brie­fen sogar für eine Zeit aus – bis im Som­mer 2013 klar wur­de, daß sich eine ein­ma­li­ge Chan­ce böte und daß sie nur im Zusam­men­spiel von ent­schlos­se­ner Par­tei- und prä­zi­ser Denk­ar­beit am Schop­fe wür­de gepackt wer­den können.

Was wei­ter? Wir wech­sel­ten von Tisch zu Tisch. Mit Chris­toph Berndt sprach ich über die grund­sätz­li­chen Unter­schie­de zwi­schen Par­tei- und Ver­le­ger­ar­beit und noch ein­mal über den Vor­be­halt, der unser “Machen” beglei­te soll­te, wen wir uns nicht ver­lie­ren wol­len. Oli­ver Kirch­ner berich­te­te von Mol­da­wi­en und Trans­nis­tri­en und lud mich erneut ein, ihn dort­hin zu beglei­ten. Mit Nico­laus Kra­mer ist es stets herz­lich und so, als kenn­ten wir uns schon lan­ge – irgend­et­was von Lager­feu­er schwingt mit. Und Jörg Urban? Er stieß noch recht spät vom Lan­des­par­tei­tag in Sach­sen dazu, war das ers­te Mal in Schnell­ro­da und ver­stand gleich, war­um es hier ist wie es ist…

Mit Maxi­mi­li­an Krah war´s ein Gefrot­zel – so ist es bei­lei­be nicht immer, mit Frank Pase­mann war es, wie es stets mit lesen­den, guten Weg­ge­fähr­ten ist, und zu mei­ner, unse­rer gro­ßen Freu­de fan­den sich alte Weg­ge­fähr­te ein, die unse­re Arbeit über Jah­re mittrugen.

Von die­sen Gesprä­chen kann ich des­halb kurz berich­ten, weil die­se Män­ner sowie­so ganz und gar in der Öffent­lich­keit ste­hen und ihre Haut zu Mark­te tra­gen. Natür­lich waren auch Simon Kieß­ling und Sophie Lieb­nitz, Dimi­tri­os Kis­ou­dis und Jörg Sei­del, Eva Rex und Wig­go Mann und mein alter Freund, der Loci-Ver­le­ger, da, und wir haben uns präch­tig unterhalten.

Aber nie­mand, der denkt und schreibt und liest und nicht gewählt wer­de will, muß sich aus­set­zen. Die Denun­zia­ti­on und das mar­kier­te Leben inner­halb einer wider­li­chen Zivil­ge­sell­schaft: Es reicht, wenn das die 1. Rei­he erträgt, es ist sogar ihr Stolz, daß sie es aus­hal­ten kann. Alle ande­ren (und alle, die die­ses­mal kei­nen Platz fan­den) sol­len gern und mit dem siche­ren Gefühl zu unse­ren Ver­an­stal­tun­gen und Fes­ten kom­men, daß wir nicht mit ihnen prahlen.

Arbei­ten in der Sicher­heit des Schwei­gens – so stand es als Mot­to auf der Ein­la­dung. Nötig macht es der Riß, der durch die Gesell­schaft getrie­ben wird. Ein befreun­de­ter Stein­metz über­rasch­te uns mit einem Werk­stück zum Jubi­lä­um. Der an den Hän­den geket­te­te Mann steht über dem Riß oder über­schrei­tet ihn. Sezes­si­on im Gro­ßen und Gan­zen, Schrit­te über Grä­ben dort, wo es uns mög­lich ist. Es war wirk­lich eine schö­ne Feier!