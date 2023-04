Netzfundstücke (154) – Lotterie

Der stu­den­ti­schen Fach­schaft der Hum­boldt-Uni­ver­si­tät-Ber­lin kamen »metho­di­sche Zwei­fel« ob sei­ner For­schung auf und Dani­el Bax von der tief­grü­nen taz warf ihm vor, wie ein Rechts­po­pu­list zu klingen.

Die Rede ist von Ruud Koop­mans, Sozio­lo­ge an eben­je­ner Ber­li­ner Hum­boldt-Uni und in sei­nem Fach­ge­biet spe­zia­li­siert auf die Migra­ti­ons­for­schung. Koop­mans eckt an und pola­ri­siert: Bezüg­lich der deut­schen und euro­päi­schen Migra­ti­ons­po­li­tik nimmt der gebür­ti­ge Hol­län­der kein Blatt vor den Mund und spricht unver­blümt das an, wor­um ande­re Zweif­ler sei­ner Zunft für gewöhn­lich einen phra­seo­lo­gi­schen Eier­tanz veranstalten:

[Das gel­ten­de euro­päi­sche Asyl­recht] läßt vie­le Schutz­be­dürf­ti­ge völ­lig im Stich und zwingt sie, einen lebens­ge­fähr­li­chen Weg auf sich zu neh­men, um Euro­pa zu errei­chen. Zugleich bie­tet es – wenn nicht recht­lich, dann doch fak­tisch – Men­schen ein Blei­be­recht, die unse­ren Schutz weni­ger oder gar nicht benö­ti­gen, und es sind oft gera­de die­se Grup­pen von Asyl­su­chen­den, die für die erheb­li­che Gefähr­dung der öffent­li­chen Sicher­heit ver­ant­wort­lich sind […]. Das mora­li­sche Grund­prin­zip des gel­ten­den Asyl­rechts ist, dass Men­schen, deren Leben und Frei­heit in Gefahr sind, gehol­fen wer­den muss. Die Pra­xis ist aber viel bana­ler. Jeder, der es schafft, eine euro­päi­sche Gren­ze zu errei­chen, kann den Schutz des Asyl­rechts bean­spru­chen, und zwar unab­hän­gig davon, ob tat­säch­lich zwin­gen­de Schutz­grün­de vorliegen. Selbst wenn das Asyl­ge­such nach sorg­fäl­ti­ger und oft lang­wie­ri­ger Prü­fung abge­lehnt wird, kann fast jeder trotz­dem blei­ben, weil die Abschie­bung in die Her­kunfts­län­der nur in weni­gen Fäl­len durch­setz­bar ist oder weil das Her­kunfts­land wegen feh­len­der Doku­men­te nicht zwei­fels­frei fest­ge­stellt wer­den kann. Zugleich blei­ben sehr vie­le Flücht­lin­ge, die drin­gend unse­re Hil­fe brau­chen wür­den, außen vor, weil ihnen die kör­per­li­chen oder finan­zi­el­len Vor­aus­set­zun­gen für die schwie­ri­ge Rei­se bis zur EU-Gren­ze feh­len oder weil sie aus Län­dern stam­men, von denen aus es für sie über­haupt kei­nen gang­ba­ren Weg nach Euro­pa gibt. Die Rea­li­tät des euro­päi­schen Asyl­sys­tems sieht daher so aus: Wir hel­fen allen, die es über die euro­päi­schen Gren­zen schaf­fen, ganz unab­hän­gig davon, ob sie trif­ti­ge Asyl­grün­de haben oder nicht; und wir hel­fen nie­man­dem, der es nicht schafft, Euro­pa zu errei­chen, und auch das ganz unab­hän­gig davon, ob er Schutz benö­tigt oder nicht. Das euro­päi­sche Asyl­sys­tem gleicht einer Lot­te­rie um Leben und Tod, um Frei­heit und Unter­drü­ckung – einer Lot­te­rie frei­lich, bei der die Gewinn­chan­cen ungleich ver­teilt sind,

so Koop­manns in sei­nem neu­es­ten Buch Die Asyl-Lotterie.

Koop­mans Posi­ti­on gehört inner­halb der links­do­mi­nier­ten Migra­ti­ons­so­zio­lo­gie sicher­lich nicht zur Mehr­heits­mei­nung, allein auf wei­ter Flur steht er damit aber auch nicht – er weiß sie nur öffent­lich­keits­wirk­sam mit Vehe­menz einzunehmen.

Dabei wird man bei Koop­mans kei­ne grund­le­gen­de Migra­ti­ons­kri­tik fin­den, son­dern viel­mehr eine wirt­schafts­li­be­ra­le Migra­ti­ons­be­für­wor­tung, die sich um eine Tren­nung von Migra­ti­on und Asyl bemüht und einer ratio­nal selek­tie­ren­den Migra­ti­ons­po­li­tik das Wort redet.

Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza lei­tet ihre loben­de Video­re­zen­si­on für Koop­mans Asyl-Lot­te­riegleich mit der durch­aus zutref­fen­den poli­ti­schen Selbst­ver­or­tung des Autors ein: linksliberal.

Nur hält Koop­manns poli­ti­sche Ein­stel­lung ihn nicht davon ab, die ekla­tan­ten Schwä­chen des aktu­el­len Migra­ti­on­re­gimes her­aus­zu­schä­len und die damit ver­bun­de­nen Pro­ble­me klar zu benen­nen. Mit die­ser Hal­tung engen ihn auch kei­ne Berüh­rungs­ängs­te ein. Das führt wie­der­um zu Auf­trit­ten wie unlängst im You­Tube-For­mat des ehe­ma­li­gen Bild-Redak­teurs Ralf Schul­er »Schul­er! Fra­gen, was ist« – ange­glie­dert an Juli­an Rei­chelts Rome Medien:

Fach­spe­zi­fi­scher und auf lei­se­ren Pfo­ten kommt hin­ge­gen sein Gespräch mit dem Kul­tur­wis­sen­schaft­ler Phil­ipp Huebl daher. Wer einen Ein­blick erhal­ten möch­te, wie die Metho­dik hin­ter Dis­kri­mi­nie­rungs­stu­di­en und den dar­über nach­ge­wie­se­nen »Ras­sis­mus« aus­sieht, der soll­te hier einschalten:

