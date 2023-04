Kritik der Woche (47): Paulus unter den Juden

Was für eine ungewöhnliche Neuveröffentlichung!

Über Franz Wer­fel (1890–1945) und sei­ne Wen­dung als Jude zum Chris­ten­tum haben wir in der 105. Sezes­si­on ein Autoren­por­trait ver­öf­fent­licht. Es ist nicht klar, ob Wer­fel über­haupt je konvertierte.

Nun hat der schil­lern­de thü­rin­gi­sche Arnshaugk-Ver­lag Pau­lus unter den Juden als „Dra­ma­ti­sche Legen­de in sechs Bil­dern“ vor­ge­legt. Es ist ein atem­be­rau­ben­des Stück, auch wenn der Ein­stieg (nicht unty­pisch für Wer­fel) sich schwie­rig gestaltet.

Wir befin­den uns in Judäa, in Jeru­sa­lem, etwa 40 n. Chr. Es herrscht Cäsar Cajus Cali­gu­la. Die Macht ist römisch, Kul­tur und Reli­gi­on sind jüdisch. Es kommt hin­zu: die­se neue Sek­te mit dem soge­nann­ten Mes­si­as, dem Chris­tus. Nicht zu ver­ges­sen: die blon­den Ger­ma­nen in der römi­schen Legion.

Sie alle strei­ten und müs­sen mit­ein­an­der zurecht­kom­men. Man gibt sich tole­rant. Die einen tun, als respek­tier­ten sie die römi­sche Herr­schaft, die ande­ren tun, als ver­neig­ten sie sich vor den jüdi­schen Hohe­pries­tern. Ein Psy­cho­dra­ma! In Wahr­heit ist es ein Lau­ern und Heu­cheln. Manch­mal bricht er her­aus, der Haß der Römer gegen die Juden:

Schwer­mü­ti­ges Land und fins­te­re Men­schen. Euer Bil­derhaß kommt aus fins­te­rem Blut.

Held des Stücks ist Pau­lus, der zwi­schen allen Fron­ten steht. Pau­lus war als jüdi­scher Pha­ri­sä­er einst eif­ri­ger Schü­ler der Rab­bis Gam­a­liel (der hier den Buch­ti­tel ziert). Pau­lus war vor­dem ein so wil­der Par­tei­gän­ger der anti­christ­li­chen Zelo­ten, daß er gegen Gam­a­liels Rat Ste­pha­nus stei­ni­gen ließ. Für ihn galt der jüdi­sche Standpunkt:

Wir müs­sen sei­nen Wil­len tun, aber nicht verstehn.

Bis zu sei­nem „Damas­kus­er­leb­nis“ kann­te das Feu­er des Pau­lus kei­ne Gna­de. Es galt das Gesetz, punk­tum. Nun kehrt er geläu­tert nach Jeru­sa­lem zurück. Er hat alle gegen sich: die Juden, die Hei­den, selbst die engen Jün­ger Jesu. Auch sei­nen Zieh­va­ter Gam­a­liel, der als wei­ser Rab­bi den „Alten Bund“ mit sei­nen strik­ten, hoh­len Geset­zen vertritt.

In die­sem (einer­seits zu Unrecht, ande­rer­seits sicher aus Grün­den) ver­ges­se­nen Stück Wer­fels (Ursprungs­fas­sung 1926) sehen wir den Kon­trast zwi­schen mosai­schem Gesetz und neu­tes­ta­ment­li­cher Hoff­nungs­er­war­tung aufs Schöns­te ins Bild gesetzt.

Aus heu­ti­ger Sicht ist die­ses Werk so poli­tisch unkor­rekt wie nur denk­bar. Gemäß Regie­an­wei­sung Wer­fels geht Pin­chas, der „klei­ne, rund­li­che Jude“ und Beam­ter des römi­schen Statt­hal­ters, vor lau­ter „schlech­tem Gewis­sen“ gekrümmt – er ver­dingt sich ja für den Feind! Chanan, der (tra­gisch enden­de) Sohn des Hohe­pries­ters beschimpft Pin­chas hoch­mü­tig: Künf­tig wer­de es kei­ne „Pin­chas­ju­den, kei­ne Ver­rä­ter­ju­den, kei­ne Wucher­ju­den“ geben, „und kei­ne Römer in Israel“.

Bald wird – mit dem pro­vo­kan­ten Erschei­nen des Pau­lus – klar, daß das ersehn­te „Künf­ti­ge“ den Juden eine lee­re Zau­ber­for­mel ist. Sie pre­di­gen eine ewi­ge Künf­tig­keit und leug­nen, daß der Erlö­ser längst da war! Den Römern war Chris­ti Kreu­zes­tod bekannt­lich eine Torheit:

Laß den Nar­ren in sei­nem Bett ster­ben und du ersparst eine Religionsstiftung.

Der Ger­ma­ne (in römi­schen Diens­ten) Fri­si­us steht dabei „lächelnd“, „kopf­schüt­telnd“ und „ein­fach“ (gemäß Regie­an­wei­sung) dane­ben. Naiv stau­nend ver­nimmt er den jüdi­schen „Abscheu vor dem eige­nen Blut“ und kann die Fra­ge des Hohe­pries­ter­sohns Mat­thi­as kaum fas­sen, ob er nicht auch „die Sei­nen“ has­se? Fri­si­us: „War­um has­sen? Sie leben in ein­sa­men Gehöf­ten und schweigen.“

Mat­thi­as:

Schwei­gen? Wun­der­bar! Das gefällt mir. Wir Juden schwei­gen nicht. Laß mich dein Haar strei­cheln, Fri­si­us. Ach, das ist weich!… Nur das Frem­de ist schön.

Spä­ter wird Fri­si­us vom römi­schen Statt­hal­ter auf­grund sei­ner Nei­gung zu Gam­a­liel getadelt:

Fri­si­us!! Die alten Damen des Pala­tin las­sen sich vom Juden­tum ein­fan­gen oder abge­leb­te Wüst­lin­ge, die für den Fall vor­sor­gen wol­len, daß nach dem Tod wider aller Ver­nunft doch eine Stra­fe kom­men soll­te! Aber du? Ein tap­fe­res Ger­ma­nen­herz?! Nein, nein! Jeder Ger­ma­ne wird als Juden­feind geboren.

Gegen Ende ver­sucht der eifer­süch­ti­ge „Rab­bi Beschwö­rer“ („der furcht­ba­re Mann, der alle sechs­hun­dert­drei­zehn Gebo­te hält und die Kin­der und Kin­des­kin­der der Gebo­te“), Pau­lus „mit der geschäfts­mä­ßi­gen Freund­lich­keit eines Arz­tes“ zu „hei­len“, denn: „Ein gesun­der Jud führt sol­che Rede nicht.“ Rab­bi Beschwö­rer haßt die „Jün­ger des Gehenk­ten“, die „gali­läi­schen Rat­ten, die unse­re Tho­ra anfres­sen!“ Er schreit auf vor deren Anblick, der ihn sogleich „unrein“ mache.

Und Pau­lus? Er schaut auf die „Abend­son­ne“ sei­nes Vol­kes, auf Gam­a­liel. Auf den Guten, den Ster­ben­den. Sie sinkt unauf­halt­sam. Weil Chris­tus auf­er­stan­den ist. Was für ein Wag­nis! Ein tol­les Stück und eine wahr­haft öster­li­che Lektüre!

– – –

Franz Wer­fel: Pau­lus unter den Juden. Neustadt/Orla: Arnshaugk 2022, 111 S., 18 €– hier bestel­len (wir haben 20 auf Lager).