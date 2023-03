Der „Dritte Aufstieg“ der FPÖ

Die FPÖ führt seit Wochen in den Umfragen, Herbert Kickl in der Kanzlerfrage. Rechte Begeisterung will im patriotischen Lager noch nicht aufkommen.

Zu sehr sitzt allen noch die „Lek­ti­on von Ibi­za“ aus dem Jahr 2019 in den Kno­chen. Der „drit­te Auf­stieg“ der FPÖ ist von einer all­ge­mei­nen Ernüch­te­rung hin­sicht­lich des “Par­la­ments­pa­trio­tis­mus” begleitet.



War­um spre­che ich vom „Drit­ten Auf­stieg“? Die öster­rei­chi­sche Innen­po­li­tik ist seit den 90er Jah­ren geprägt von Wel­len des Rechts­po­pu­lis­mus, wel­che die FPÖ regel­mä­ßig in die Regie­rung spü­len. Das Frei­heit­li­che Bil­dungs­in­sti­tut nennt das selbst die „frei­heit­li­che Fieberkurve“.

1999 folg­te auf Hai­ders Höhen­flug die ers­te schwarz-blaue Regie­rung mit Wolf­gang Schüs­sel. Danach kam ein Absturz. Der Wie­der­auf­bau unter Stra­che führ­te 2017 zur Koali­ti­on mit Sebas­ti­an Kurz. Nach Ibi­za folg­te erneut ein Tal der Trä­nen. Nun führt, ein­ein­halb Jah­re vor der 28. Natio­nal­rats­wahl im Herbst 2024, die FPÖ wie­der mit rund 30% in den Umfra­gen. Vie­les spricht dafür, daß die­se Aus­gangs­la­ge erneut zu einer schwarz-blau­en Koali­ti­on füh­ren könnte.





Der­zeit ist die Lage für die FPÖ tat­säch­lich ide­al. Die Sozi­al­de­mo­kra­ten zer­le­gen sich in einem Füh­rungs­streit zwi­schen Links­po­pu­lis­mus und Links­li­be­ra­lis­mus (ich ana­ly­sie­re ihn hier in einem Pod­cast.). Die ÖVP fin­det nach dem Weg­gang von Sebas­ti­an Kurz kein Pro­fil mehr. Der­zeit scheint nur eine Rück­kehr des ehe­ma­li­gen Kanz­lers die Par­tei vor dem Abstieg ret­ten zu kön­nen. (Zur Wahr­schein­lich­keit die­ses Sze­na­ri­os hier.)

Die Frei­heit­li­chen pro­fi­tie­ren von ihrer kla­ren Hal­tung gegen die Coro­na­po­li­tik. Schon damals sag­te ich, daß die kon­se­quen­te Linie Kick­ls (die er teils gegen kon­ser­va­tiv-libe­ra­le Feig­lin­ge in den eige­nen Rei­hen durch­setz­te) eine „poli­ti­sche Aktie“ sei, die einst enorm im Wert stei­gen wer­de. Beschämt leug­nen heu­te vie­le Poli­ti­ker ihre Betei­li­gung am Coro­na­re­gime, und die ÖVP will gar einen „öster­li­chen Ver­söh­nungs­pro­zess“ in die Wege leiten.

Die Wirt­schafts­kri­se, die Mas­sen­mi­gra­ti­on und der Ukrai­ne­krieg, bei dem die FPÖ aber­mals als ein­zi­ge Kraft einen kon­se­quent neu­tra­len Kurs ver­tritt, stär­ken eben­falls den Höhen­flug. Doch es droht eine gewis­se Gefahr, daß sie die “Früch­te des Zorns” zu früh ern­tet und damit die Chan­ce auf die gro­ße Wen­de schwächt.



In Ober­ös­ter­reich befin­det sich die Par­tei bereits in einer lang­jäh­ri­gen Koali­ti­on mit der ÖVP. Nach einem Erfolg bei der Land­tags­wahl in Nie­der­ös­ter­reich kam es nun über­ra­schend zu einer wei­te­ren Lan­des­ko­ali­ti­on. Das, obwohl der Lan­des­par­tei­ob­mann Udo Land­bau­er sei­nen gesam­ten Wahl­kampf auf die poli­ti­sche Pen­sio­nie­rung der ÖVP-Che­fin Mikl-Leit­ner aus­ge­legt hat­te: “Nie­mals” wer­de er eine ÖVP-Regie­rung mit ihr an der Spit­ze mit­tra­gen! Nun wur­de Mikl-Leit­ner mit Dul­dung der FPÖ erneut als Lan­des­chefin angelobt.

Zwar sind im Koali­ti­ons­pa­pier eini­ge sym­bo­li­sche Erfol­ge der Frei­heit­li­chen zu ver­zeich­nen (es soll Coro­naent­schä­di­gun­gen geben, der Impf­zwang wird expli­zit ver­wor­fen, und Gen­dern wird kri­ti­siert). Doch zum The­ma des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs schweigt man sich aus. Statt­des­sen wird auf “Deutsch am Schul­hof” und „Inte­gra­ti­on“ gesetzt. Immer­hin wer­den Staats­bür­ger­schaf­ten restrik­ti­ver ver­ge­ben. In Anbe­tracht der demo­gra­phi­schen Lage ist das aber zu wenig.

In weni­gen Wochen fin­den auch in Salz­burg Wah­len statt, bei denen die FPÖ eben­falls einen star­ken zwei­ten Platz errei­chen dürf­te. Käme es auch dort zu einer Koali­ti­on, dann wäre ein Drit­tel unse­rer Bun­des­län­der unter blau­er Regie­rungs­ge­walt. Kann man dann immer noch authen­ti­sche Oppo­si­ti­ons­po­li­tik gegen den Bund betrei­ben? Neh­men die zahl­rei­chen Koope­ra­tio­nen mit der ÖVP auf Lan­des­ebe­ne der Kri­tik an Kanz­ler Neh­man­ner nicht ihre Schärfe?

Die Geg­ner der FPÖ wer­den auf jeden Fall so argu­men­tie­ren. Vor allem aber fal­len die Ent­schei­dun­gen zur Bevöl­ke­rungs­po­li­tik nicht auf Lan­des­ebe­ne. Bis 2024 wird die FPÖ hier weni­ge Akzen­te gegen ille­ga­le Migra­ti­on und impor­tier­tes Ver­bre­chen set­zen kön­nen. In Linz (OÖ) und Wie­ner Neu­stadt (NÖ) ist die Lage nicht bes­ser als in Eisen­stadt oder Graz, bei­des Städ­te in sozia­lis­tisch regier­ten Ländern.

Auch die wirt­schaft­li­che Lage wird sich wohl wei­ter ver­schlech­tern. Ab jetzt ist die FPÖ in den Augen vie­ler Pro­test­wäh­ler dafür mit­ver­ant­wort­lich. In einer bösen Meta­pher könn­te man die Betei­li­gung der FPÖ an Lan­des­re­gie­run­gen mit der Über­nah­me einer maro­den Fir­ma kurz vor einer gro­ßen Finanz­prü­fung vergleichen.



Auf der ande­ren Sei­te bedeu­tet eine Koali­ti­on mit der ÖVP auch eine Nor­ma­li­sie­rung des Umgangs mit der FPÖ und einen Bruch des „Cor­don sani­taire“. Her­bert Kickl galt bis vor kur­zem noch als unüber­wind­li­ches „Koali­ti­ons­hin­der­nis“. Gera­de in Nie­der­ös­ter­reich, dem Kern­land der ÖVP, wur­de er von Mikl-Leit­ner und Co immer beson­ders scharf kri­ti­siert. Die Koali­ti­on könn­te ent­dä­mo­ni­sie­rend wirken.

Fragt sich nur für wen und was: Wich­tig ist näm­lich nicht die Ent­dä­mo­ni­sie­rung einer Per­son und einer Par­tei. Die Inhal­te und For­de­run­gen der Frei­heit­li­chen sind es, die nor­ma­li­siert und ent­dä­mo­ni­siert wer­den müs­sen! In Ober­ös­ter­reich fin­det das aber bis­her kaum statt. Man­fred Haim­buch­ner, der dor­ti­ge FPÖ-Chef, neigt eher zur Distanzierung.

Bis auf die Par­tei­ju­gend wird weder der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch ange­spro­chen noch eine Remi­gra­ti­on gefor­dert. Das außer­par­la­men­ta­ri­sche rech­te Umfeld nimmt kei­ne beson­de­re Rol­le ein. Es drängt sich der Ver­dacht auf, daß der ideo­lo­gi­sche Seu­chen­gür­tel gar nicht durch­bro­chen wurde.

Ein­zel­ne Akteu­re haben ihn über­schrit­ten, indem sie anstö­ßi­ge Inhal­te wie Volks­be­griff und demo­gra­phi­sche Fra­ge “außen vor” gelas­sen haben. Nor­bert Hofer ist hier­für ein nega­ti­ves Para­de­bei­spiel. Sei­ne „Ent­dä­mo­ni­sie­rung“ erfolg­te durch eine „Ent­klei­dung“ von frei­heit­li­chen Kern­in­hal­ten: Vom Bevöl­ke­rungs­aus­tausch woll­te er nicht spre­chen, von der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung distan­zier­te er sich bei jeder Gele­gen­heit mit Nach­druck und sym­pa­thi­sier­te statt­des­sen mit Fri­days for Future und Black Lives Mat­ter.



Nur indem er den “ideo­lo­gi­schen Bal­last” iden­ti­tä­rer For­de­run­gen abwarf, glei­te­te er ele­gant per E‑Scooter in den Rah­men des Sag­ba­ren wei­ter und wur­de von der Pres­se als “ver­nünf­ti­ger”, “koali­ti­ons­fä­hi­ger” Frei­heit­li­cher gestreichelt.

Genau die­se Gefahr scheint bei Kickl nicht zu bestehen. Er hat die FPÖ weit­ge­hend von der Distan­ze­ri­tis geheilt und ver­steht die Mecha­nis­men der Meta­po­li­tik. Kickl ist kein Par­la­ments­pa­tri­ot, son­dern macht die FPÖ Zug um Zug zu einer „Par­tei der Recon­quis­ta“. Sei­nem Kurs ist es zu ver­dan­ken, dass jun­ge Frei­heit­li­che mit einer „Remi­gra­ti­ons­tour“ und der Sei­te „bevölkerungsaustausch.at” den Rah­men des Sag­ba­ren erweitern.

„Meta­po­li­tik“ war auch der Titel eines neu­en Semi­nars des Frei­heit­li­chen Bil­dungs­in­sti­tuts, in dem unter ande­rem das gleich­na­mi­ge Kapla­ken stu­diert wird. Ein Novum in der Par­tei, die sonst eher auf „NLP“ und „Rhe­to­rik­kur­se“ setzte.



Im “drit­ten Auf­stieg” hat daher dank Kickl jeder neue Pro­zent­punkt für die FPÖ auch einen meta­po­li­ti­schen Mehr­wert. Nur einer Kickl-FPÖ wäre es zuzu­trau­en, daß sie ihre Res­sour­cen auf das wah­re Macht­zen­trum der Gesell­schaft, ihre herr­schen­de Ideo­lo­gie, fokus­siert. Denn die wich­tigs­te Auf­ga­be der FPÖ ist nicht die “Sach­ar­beit in Gebiets­kör­per­schaf­ten”, son­dern die Erobe­rung der ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te und ein gesell­schaft­li­cher Dis­kurs­wan­del. Vor allem muß der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch eben­so zum bren­nen­den Zen­tral­the­ma gemacht wer­den, wie das links­li­be­ra­len Kräf­te gera­de mit dem Kli­ma­wan­del gelingt. Dazu sind erheb­li­che Inves­ti­tio­nen in das rech­te Umfeld, also in Theo­rie­bil­dung, Gegen­kul­tur, Bewe­gung und Gegen­öf­fent­lich­keit erforderlich.

Die­se lang­fris­ti­ge meta­po­li­ti­sche Wen­de muß in einer Regie­rungs­be­tei­li­gung von raschen sym­bo­li­schen Maß­nah­men mar­kiert wer­den, die auch die eige­ne Basis zufrie­den­stel­len. Her­bert Kickl hat dafür ein fei­nes Gespür. (In die­sem Video ana­ly­sier­te ich dahin­ge­hend sei­ne Zeit als Innen­mi­nis­ter, die neben struk­tu­rel­ler Arbeit von star­ken Sym­bo­len wie Poli­zei­pfer­den, der Umbe­nen­nung des Asyl­heims Trais­kir­chen in “Aus­rei­se­zen­trum”, der Grenz­ein­heit Puma etc. leb­te. )

(Melo­ni ver­sagt mei­ner Ansicht nach genau hier. Die Migra­ti­ons­zah­len in Ita­li­en schnel­len in die Höhe. Selbst wenn sie an „lang­fris­ti­gen Maß­nah­men“ arbei­ten soll­te, hät­te sie mei­ner Mei­nung nach mit einer sym­bo­li­schen “See­blo­cka­de” oder zumin­dest einem „Push­back“ einen Kon­tra­punkt set­zen müs­sen. Macht sie so wei­ter, könn­te es ihr erge­hen wie vor­her Matteo Sal­vi­ni oder der FPÖ nach dem ers­ten und zwei­ten Auf­stieg.)



Die Wäh­rung der FPÖ ist die Glaub­wür­dig­keit ihres “Wen­de­ver­spre­chens”. Die Par­tei wird nicht der “guten Sach­ar­beit in der Ver­kehrs­po­li­tik” oder der “För­de­rung der Wirts­haus­kul­tur” wegen gewählt. Ihre Wäh­ler erwar­ten von der Par­tei einen akut sicht­ba­ren und lang­fris­tig spür­ba­ren Kurs­wech­sel der Migra­ti­ons­po­li­tik. Bleibt die­ser aus, wer­den sie sich rasch und in Scha­ren abwen­den. Dar­aus folgt im Grun­de, daß die FPÖ nur dann Regie­rungs­ver­ant­wor­tung über­neh­men darf, wenn sie damit auch rea­le Gestal­tungs­macht erlangt. Wenn sie weit­ge­hend fol­gen­los in Lan­des­re­gie­run­gen mit­wirkt, könn­te das ihren Nim­bus beschädigen.



Doch selbst wenn die FPÖ am Wahl­tag im Jahr 2024 stärks­te Kraft wird und eine Koali­ti­on anführt, müs­sen wir uns eine unan­ge­neh­me Fra­ge stel­len: Wür­de ihre poli­ti­sche de jure-Macht gegen die de fac­to-Macht des “tie­fen lin­ken Staats” bestehen?

Den poli­ti­schen Pro­gram­men könn­te die Über­macht der lin­ken “ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te” in die Para­de fah­ren. Ist der meta­po­li­ti­sche Sta­tus quo der Gesell­schaft reif für eine iden­ti­tä­re Politik?

Als Faust­re­gel gilt: Erst wenn der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch als Pro­blem aner­kannt und als poli­ti­sche Fra­ge ent­ta­bui­siert ist, ist eine poli­ti­sche Ant­wort in Form der Remi­gra­ti­on über­haupt vor­stell­bar.Wenn eine FPÖ-Regie­rungs­be­tei­li­gung nicht zur Nor­ma­li­sie­rung und Popu­la­ri­sie­rung iden­ti­tä­rer Ideen führt, wer­den ihr auch kei­ne ech­ten Refor­men der Bevöl­ke­rungs- und Iden­ti­täts­po­litk gelin­gen. Statt­des­sen gäbe es ein wenig „law & order“-Theaterdonner (wie z.B. ein paar spek­ta­ku­lä­re Abschie­bun­gen). Das ist zu wenig. Zu wenig, um den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch auf­zu­hal­ten, und zu wenig, um die „Wen­de­hoff­nung“ der Kern­wäh­ler zu erfül­len. Eine unwei­ger­li­che Ent­täu­schung wäre die Fol­ge. Eben­so dürf­te der Fall nach einem ver­jux­ten und poli­tisch erfolg­lo­sen „drit­ten Auf­stieg“ tie­fer sein als je zuvor.



In Ober­ös­ter­reich und im nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Regie­rungs­pro­gramm fokus­siert man sich bis jetzt eher auf die öko­no­mi­schen und kri­mi­no­lo­gi­schen, gerin­ger tabui­sier­ten “Kol­la­te­r­al­phä­no­me­ne” des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs (als da wären Aus­län­der­kri­mi­na­li­tät, ille­ga­le Migra­ti­on, der radi­ka­le Islam etc.).

Es bleibt zu hof­fen, daß sich das ändert. Eine Regie­rungs­be­tei­li­gung auf Lan­des­ebe­ne darf der FPÖ weni­ge Meter vor der Ziel­li­nie nicht „den Schneid abkau­fen”. Die “Ern­te” der Pro­test­stim­mung und des Coro­na­wi­der­stands darf nicht in ein paar Land­tags­man­da­ten bestehen.

Die FPÖ darf sich nichts vor­ma­chen. Sie exis­tiert als Pro­test­par­tei nur, weil ihre Wäh­ler impli­zit und expli­zit den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch ableh­nen. Damit “Öster­reich Öster­reich bleibt”, braucht es eine Poli­tik der Remi­gra­ti­on. Kann man die­se in einer Koali­ti­on aus poli­ti­scher oder meta­po­li­ti­scher Schwä­che nicht sym­bo­lisch und struk­tu­rell umset­zen, ist die­se Koali­ti­on sofort und publi­kums­wirk­sam aufzukündigen.

Auf kei­nen Fall kann sich die FPÖ eine Regie­rungs­pe­ri­ode leis­ten, in der sich nichts Wesent­li­ches ändert und der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch unge­bro­chen wei­ter­geht. Statt­des­sen gilt es, in der Oppo­si­ti­on so stark zu wer­den, und das gesell­schaft­li­che Kli­ma so weit zu ändern, dass es beim nächs­ten Mal gelingt. Andern­falls wür­de der jähe Auf­stieg wie­der einen „drit­ten Abstieg“ nach sich zie­hen, der die Par­tei im Kern zer­mür­ben könnte.