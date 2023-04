“Demokratie” als Herrschaft

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

In der Wei­se tota­li­tä­rer Herr­schaft wer­den die immer glei­chen Begrif­fe mit dem erwünsch­ten Effekt der Ver­phra­sung wie­der­holt und auf Dau­er­prä­senz gestellt.

Wenn sol­che Wort­hül­sen wie „Tole­ranz“, „Respekt“, und „Viel­falt“ per­ma­nent und dabei mani­pu­la­tiv gebraucht wer­den, indem das Gegen­teil des­sen inten­diert ist, was ursprüng­lich ihre Seman­tik aus­mach­te, zeigt das eben genau die poli­ti­sche Absicht der maß­ge­ben­den Kräfte:

Statt Tole­ranz ist Kri­mi­na­li­sie­rung und dann Liqui­die­rung der Oppo­si­ti­on gemeint, statt Respekt deren Ver­un­glimp­fung, meist pau­schal als Nazis und Rechts­extre­mis­ten, statt Viel­falt viel­mehr die Gleich­schal­tung im Sin­ne ver­ord­ne­ter Auffassungen.

Im Nega­ti­ven wird hier­zu­lan­de nichts so beschwo­ren, ja her­auf­be­schwo­ren wie der Nazi. Wenn man es dürf­te, soll­te man dis­ku­tie­ren, ob das Sys­tem den Nazi gera­de­zu für sei­ne Selbst­le­gi­ti­ma­ti­on benö­tigt und ihn dafür bewußt oder unbe­wußt bestän­dig gene­rie­ren will.

So ähn­lich hin­sicht­lich der Fixiert­heit auf die Ver­gan­gen­heit als Zone des Bösen: Die ver­meint­li­che deut­sche Fins­ter­nis der schlim­men Jah­re, die sich über die soge­nann­te Erin­ne­rungs­ar­beit bzw. Erin­ne­rungs­kul­tur schon zu Jahr­zehn­ten, ja Jahr­hun­der­ten wei­ten, wer­den mit einem der­art ein­dring­lich polit-scha­ma­ni­schen Ges­tus fort­lau­fend beschwo­ren, daß man fürch­tet, sie kom­men schon des­we­gen wie­der über uns.

Wir soll­ten „Demo­kra­tie“ min­des­tens hier­zu­lan­de nicht län­ger als die ver­meint­lich gerech­tes­te und zu befei­ern­de Staats­form ver­ste­hen, son­dern vor allem als das, was sie immer war, als Herr­schaft. Und iden­ti­fi­zie­ren: Wer herrscht in wes­sen Inter­es­se? Wer ist Agens der Macht?

Kaum, daß über­haupt noch von einem Spek­trum die Rede sein könn­te, gibt es inner­halb des Rei­gens selbst­er­klärt „demo­kra­ti­scher“ Par­tei­en, also all jener mit Aus­nah­me der AfD, kei­ne veri­ta­ble inner­par­la­men­ta­ri­sche Oppo­si­ti­on mehr, die die­sen Namen ver­dient. Die Coro­na-Maß­re­ge­lungs­po­li­tik hat das Über­ge­wicht der Exe­ku­ti­ve und ein ihr weit­ge­hend kri­tik­los zustim­men­des, gar hul­di­gen­des legis­la­ti­ves Sys­tem von Block­par­tei­en eben­so offen­bart, wie es gegen­wär­tig der for­cier­te „Kampf gegen rechts“ zeigt, der in den Par­la­men­ten mit einer wach­sen­den Zahl blo­ßer Bekennt­nis­an­trä­ge der Block­par­tei­en deut­lich wird. Deren Duk­tus wird auf­fal­lend schär­fer.

Mit wel­cher Ver­ve zur Jagd gebla­sen wird, erliest sich in fol­gen­der Pas­sa­ge eines aktu­el­len Antra­ges des links-sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Regie­rungs­bünd­nis­sen im Land­tag von Mecklenburg-Vorpommern:

“All jenen, die die aktu­el­le Situa­ti­on dafür miss­brau­chen wol­len, Hass, Het­ze, Ras­sis­mus und Auf­wie­ge­lung zur Gewalt zu ver­brei­ten oder sogar selbst Gewalt anwen­den, bie­ten wir hin­ge­gen ent­schlos­sen die Stirn. Sol­che Per­so­nen und Kräf­te, die sich außer­halb unse­rer Wer­te­ge­mein­schaft stel­len, dür­fen nir­gend­wo in Meck­len­burg-Vor­pom­mern den Ton ange­ben, müs­sen iso­liert und zurück­ge­drängt werden.“

Iso­lie­ren und zurück­drän­gen also. Das klingt bei­na­he nach Schutzhaft.

Es bleibt nicht bei Bekennt­nis­sen. Der Staat ver­si­chert sich viel­mehr der akti­ven Unter­stüt­zung ihm bei­geord­ne­ter und von ihm ideo­lo­gisch auf­ge­rüs­te­ter Ver­ei­ne, die unter dem posi­tiv kon­no­tier­ten Begriff der „Zivil­ge­sell­schaft“ gefaßt und in Netz­wer­ken ver­bun­den wer­den, Net­ze, die die gesam­te Gesell­schaft durch­wir­ken und ideo­lo­gi­sie­ren sollen.

Deren Bezeich­nun­gen sind in den ver­schie­de­nen Bun­des­län­dern auf­fal­lend ähn­lich: „Netz­werk für Demo­kra­tie und Tole­ranz“ in Meck­len­burg-Vor­pom­mern und Sach­sen Anhalt, „Netz­werk für Demo­kra­tie und Cou­ra­ge“ bun­des­weit, „Netz­werk Demo­kra­tie, Tole­ranz, Respekt und Viel­falt“ in Ber­lin und so bis in ein­zel­ne Regio­nen hin­ein, flä­chen­de­ckend, meist kofi­nan­ziert von Poli­tik- und Sozi­al­fonds der EU.

Die Bild­spra­che, die ven­ti­lier­ten Slo­gans, die so dok­tri­nä­ren wie staats­tra­gen­den Absich­ten haben alle die­ser links­dre­hen­den Ver­ei­ne mit­ein­an­der gemein. Legi­ti­mie­rungs­le­gen­de: Man wäre gegen Extre­mis­mus und Gewalt, die man über­all dort erkennt, wo man selbst nicht steht.

Ziel ist es durch­weg, die poli­tisch alter­na­tiv ein­ge­stell­ten Kräf­te nicht etwa in den kri­ti­schen Dis­kurs ein­zu­be­zie­hen, son­dern sie im Gegen­teil aus­zu­gren­zen und offen­siv zu bekämp­fen, letzt­lich über exe­ku­ti­ve Maß­nah­men. Alles unter grel­len Tief­strah­lern, die über­all­hin groß­ka­li­bri­ge Begrif­fe wie Men­schen­wür­de, Huma­ni­tät und Gerech­tig­keit pro­ji­zie­ren, in deren schö­nem Schein die poli­ti­sche Aus­rich­tung aller erfol­gen soll.

Gewähr­te man den frei­mü­ti­gen Dis­kurs in fai­rer Wei­se und auf Augen­hö­he, erwie­se sich über­haupt erst prak­tisch, inwie­fern Demo­kra­tie tat­säch­lich noch als atmen­des Sys­tem leben­dig mög­lich wäre. Sie wird zwar der­zeit lau­fend beschwo­ren, aber nicht red­lich prak­ti­ziert. Indem man die­sen Dis­kurs ver­wehrt und und den Aus­schluß Anders­den­ken­der oder nur Beden­ken­der sogar als „Cou­ra­ge“ auf­faßt, straft man die eige­ne Dau­er­pro­pa­gan­da Lügen. Man will viel­mehr, sie­he oben, iso­lie­ren und zurück­drän­gen, aber eben nicht nur Haß und Het­ze und Bru­ta­li­tät, was so rich­tig wie not­wen­dig wäre, son­dern über­haupt oppo­si­tio­nel­le Kri­tik: Ver­un­glimp­fung, Zer­set­zung, Berufs­ver­bot – Mit­tel des vor­mund­schaft­li­chen Staa­tes. Min­des­tens aber Gesprächs­ver­wei­ge­rung und Aus­schwei­gen, zurück­ge­zo­gen in die Her­me­tik der Macht.

Die sat­ten Haus­halts­mit­tel für all die Polit-Ver­ei­ne mit ihre Tau­sen­den Ange­stell­ten wer­den über die Ideo­lo­gie-Kon­gre­ga­tio­nen, näm­lich die Bun­des- und Lan­des­zen­tra­len für poli­ti­sche Bil­dung, ver­teilt. Mit dem von ihnen ange­streb­ten Demo­kra­tie­för­der­ge­setz soll die eige­ne Finan­zie­rung auf Dau­er gestellt wer­den, um so über die Rekru­tie­rung jun­ger lin­ker Aspi­ran­ten aus einem Schat­ten-Arbeits­markt sta­bi­le Pro­pa­gan­da­be­hör­den zu eta­blie­ren, die mit ihren Ver­an­stal­tun­gen bis in die Schu­len hin­ein für Lini­en­treue sor­gen. Dabei „dia­gnos­ti­zie­ren“ indok­tri­nier­te „Exper­ten“, was als rechts und mit­hin als gefähr­lich zu gel­ten hat und wie dage­gen vor­zu­ge­hen ist. Weit weg vom FDJ-Stu­di­en­jahr der DDR ist das nicht. Ein Kar­rie­ret­raum der links­öko­lo­gi­schen und woken Beken­ner dürf­te eine Beam­ten­stel­le im Ver­fas­sungs­schutz sein.

Daß die­se „zivil­ge­sell­schaft­li­chen“ Ver­ei­ne sich in Zuschnitt, Ange­bot und vor allem in der poli­ti­schen Stoß­rich­tung glei­chen, zeigt eben das Prinzip:

Gleich­schal­tung und Ver­stär­kung aller Bemü­hun­gen gegen die ein­zig ver­blie­be­ne Oppo­si­ti­on, die ganz logi­scher­wei­se rechts steht, weil sie rechts ste­hen muß und nur rechts ste­hen kann, da das schwä­cheln­de Links­spek­trum, neu­er­dings wie­der gestärkt von Öko-Akti­vis­ten und Kli­ma-Apo­ka­lyp­ti­kern, und die soge­nann­te Mit­te unter einem Ban­ner, näm­lich wie­der­um eben dem der „Demo­kra­tie“, der „Tole­ranz“, der „Viel­falt“ und des „Respekts“, ver­meint­lich „cou­ra­giert“ im fes­ten Schul­ter­schluß zusam­men­ge­faßt sind im Ziel, zunächst agi­ta­to­risch, dann aber exe­ku­tiv und per­spek­ti­visch juris­tisch und straf­be­wehrt voll gegen rechts auszuholen.

„Rechts“ ist dabei nicht allein die ver­gleichs­wei­se schwa­che Rech­te selbst; viel­mehr wer­den alle Kräf­te als rechts mar­kiert, die sich der oktroy­ier­ten Bekennt­nis­kul­tur nicht kri­tik­los anzu­schlie­ßen bereit sind.

Sexis­mus, Ras­sis­mus, Kolo­nia­lis­mus, Impe­ria­lis­mus, Nazis­mus usw. wer­den dabei als Syn­ony­me gebraucht, die bestän­dig auf­ein­an­der bezo­gen wer­den. Wer sprach­lich nicht artig „gen­dert“, offen­bart, daß er sich qua­si evo­lu­tio­när schon zum Nazi aus­zu­wach­sen beginnt.

Wäh­rend die alte Bund­e­re­pu­blik nir­gend­wo Nazis sah, will die neue aller­über­all wel­che erken­nen. Das genau bil­det übri­gens einen auf­schluß­rei­chen polit­neu­ro­ti­schen Zusam­men­hang, über den tie­fe­res Nach­den­ken lohnt.

Äußert ein Lite­ra­tur­freund laut Vor­be­hal­te gegen das unsäg­li­che „Sen­si­ti­vi­ty Rea­ding“, also das lexi­ko­lo­gi­sche Aus­put­zen von Büchern, um miß­li­e­big gewor­de­ne Wor­te im nach­hin­ein zu ent­fer­nen, wird die Inqui­si­ti­on bereits aufmerksam.

Das Gen­dern mag bis­lang eben­so­we­nig vor­ge­schrie­ben sein wie eine vega­ne Lebens­wei­se, den­noch weckt gegen sich Ver­dacht, wer nicht vor­aus­ei­lend den poli­tisch grun­dier­ten Vor­ga­ben ent­spricht. Als gäbe es einen Wäch­ter­rat, fol­gen vie­le und folgt vor allem die Schul­po­li­tik mit der Leh­rer­schaft ser­vil und kri­tik­los den sich über das Wir­ken der jun­gen Gar­den eigen­dy­na­misch ver­schär­fen­den lin­ken Trends, die zu Ver­ord­nun­gen ver­fes­tigt wer­den. Man lese Luh­mann: Selbst­re­fe­ren­tia­li­tät und Autopoiesis.

Die soge­nann­te Kli­ma-Kri­se, der Krieg in der Ukrai­ne und eben das Beschwö­ren einer rech­ten Gefahr, ja einer Staats­streich-Gefahr ver­stär­ken die Pola­ri­sie­rung der poli­ti­schen Kräf­te. Die­se Span­nung wird irgend­wann für Bewe­gung sor­gen und das gesell­schaft­li­che Ter­rain tek­to­nisch verändern.

Geschicht­li­che Erfah­rung lehrt:

Immer, wenn aus bestimm­ten Ursa­chen her­aus vehe­ment ideo­lo­gi­siert wur­de und anti­li­be­ral die Herr­schaft von Welt­an­schau­un­gen droh­te, rief das dia­lek­tisch als Kor­rek­tiv eine Gegen­ideo­lo­gie auf. Immer wenn Kräf­te sich den Staat unter­wer­fen woll­ten oder ihr Han­deln die Dys­funk­tio­na­li­tät des Staa­tes zu ver­ur­sa­chen droh­te, fan­den sich Gegen­be­we­gun­gen zusam­men, die in sol­chen Pha­sen laten­ter Gewalt sich selbst radi­ka­li­sier­ten und der Gewalt bedienten.

Dar­in liegt die Chan­ce einer Dyna­mik, eben­so aber die Gefahr wei­te­rer Desta­bi­li­sie­rung. Ita­li­en um 1920 ist dafür nur ein beson­ders mar­kan­tes Bei­spiel, der ita­lie­ni­sche Faschis­mus gera­de in sei­nen frü­hen Jah­ren ein (not­wen­di­ges?) Korrektiv.

Für Deutsch­land ist der­zeit nicht abseh­bar, wie sich eine als Kor­rek­tiv ver­ste­hen­de Bewe­gung zusam­men­fin­den könn­te. Die AfD erfüllt die­se Funk­ti­on bis­lang nur ein­ge­schränkt, weil sie ver­sucht, dem Selbst­ver­ständ­nis einer „Demo­kra­tie“ ent­ge­gen­zu­kom­men und sich wohl oder übel jenen anzu­die­nen, deren aller­ers­tes Ziel die Eli­mi­nie­rung eben gera­de der AfD mit exe­ku­ti­ven und juris­ti­schen Mit­teln ist.

Wer schon die mode­ra­te Rech­te kri­mi­na­li­siert, wird zwangs­läu­fig die mili­tan­te stärken.

Ein frü­her kon­sti­tu­ti­ves Ele­ment der Gesell­schaft fehlt völ­lig, obwohl der Begriff dafür noch eine Gespens­ter­exis­tenz führt, das Bür­ger­tum. Es gibt in Deutsch­land kein klas­si­sches Bür­ger­tum mehr, auch kei­ne Bür­ger­lich­keit, von deren Tugen­den aus­ge­hend der Phi­lo­soph Odo Mar­quard die Ethik ablei­te­te: Mut zur Bür­ger­lich­keit. Die das Zen­trum Ber­lins bevöl­kern­den Bes­ser­ver­die­ner und Ent­schei­dungs­trä­ger, grü­ne Hedo­nis­ten und hip­pe Bon­mot­schwät­zer, haben mit der Mar­quard­schen Bür­ger­lich­keit gar nicht zu tun. Wer der­zeit von Bür­ger­tum und Bür­ger­lich­keit spricht, will wirk­lich betrügen.

Tra­gisch fer­ner, daß Deutsch­land sowohl demo­gra­phisch als auch von Phy­sis und Wil­lens­kraft her nicht über das kri­ti­sche Poten­ti­al einer Jugend ver­fügt, die ein Kor­rek­tiv gegen­über dem zu ideo­lo­gi­scher Ein­heit ten­die­ren­den Staat ver­stär­ken könn­te. Es ist ja kaum ein Spek­trum selbst­be­stimm­ter jugend­li­cher Sub­kul­tur jen­seits mus­li­misch gefärb­ten Raps erlebbar.

Die poli­tisch akti­ve Jugend folgt fast in der Wei­se einer ver­ein­nahm­ten Staats­ju­gend eher den lin­ken, woken und öko­lo­gi­schen Ver­ei­nen eben jener steu­er­fi­nan­zier­ten „Zivil­ge­sell­schaft“, auf die sich die Ber­li­ner Repu­blik des Bekennt­nis­ses „Wir sind mehr!“ stützt. Daher for­dert das Estab­lish­ment ein immer jün­ge­res Wahl­al­ter, weit­ge­hen­der Zustim­mung der Jugend­freun­de für die Ein­heits­front gewiß. Wäh­rend der migran­ti­sche Nach­wuchs und die jun­gen Frem­den, augen­fäl­lig fit, ihren par­ti­ku­la­ren eth­ni­schen, polit­re­li­giö­sen und kul­tu­rel­len Inter­es­sen ver­pflich­tet blei­ben und die neu­ge­won­ne­ne Migra­ti­ons­hei­mat im Sin­ne eige­ner Zie­le von unten auf umzu­bau­en beginnen.