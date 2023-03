Hundert neue Abonnenten zu unserem Jubiläum!

Die Monate vor Druckfreigabe des 1. Heftes der Zeitschrift Sezession wirken in der Nachbetrachtung exemplarisch für vieles, was wir umsetzten.

Mit dem Aus­glim­men der Zeit­schrift Cri­ticón bot sich Platz. Es gab ja einen grund­sätz­li­chen Respekt vor einer Insti­tu­ti­on wie Cri­ticón eine war, ein Kon­kur­renz­pro­jekt woll­ten wir nicht auf­sat­teln. Aber der Grün­der und Her­aus­ge­ber die­ser Zeit­schrift, Cas­par v. Schrenck-Not­zing, hat­te nach andert­halb Jah­ren der Suche kei­nen Nach­fol­ger gefun­den. Wir sag­ten sowie­so ab, der Ton unse­rer Arbeit war von vorn­her­ein ein anderer.

Also grün­de­ten wir. Das ging ratz­fatz, da wur­de nicht lan­ge gefa­ckelt, denn die Sache stand so deut­lich im Rau­me, daß wir uns das nicht weg­schnap­pen las­sen woll­ten. (Das sind neo­li­thi­sche Momen­te, die gab es ab und an in den ver­gan­ge­nen zwei Jahr­zehn­ten: Man will Beu­te machen – und nagelt sich am Schreib­tisch fest.)

Den Anschub gab eine Spen­de von 15 000 €, von Gehäl­tern und Redak­teu­ren und einem Appa­rat konn­te kei­ne Rede sein; aber Insti­tut und Ver­lag waren schon bekannt genug und hat­ten den Ruf, eine neue Gene­ra­ti­on von Köp­fen ver­sam­meln zu können.

Ein Gra­fi­ker aus Hal­le mach­te jene Ent­wür­fe, die bis heu­te fast unver­än­dert das Gesicht der Sezes­si­on bil­den. Den Namen schlug, ange­lehnt an Nietz­sches Wort von der “gro­ßen Los-Lösung” Karl­heinz Weiß­mann vor.

Von vorn­her­ein wur­de ein Sezes­si­on-Jahr­gang auf­ge­teilt in The­men­hef­te und offe­ne Aus­ga­ben. Von Beginn an war der Rezen­sio­nen­teil wich­tig (zunächst gab es sogar Über­le­gun­gen, ob nicht ein rei­nes Rezen­sio­nen-Maga­zin mit einem poli­ti­schen Edi­to­ri­al das Äußers­te sei, was wir uns auf­la­den sollten).

Bereits das 1. Heft war an eine der Aka­de­mien gekop­pelt, die unser Insti­tut seit August 2000 zwei Mal im Jahr ver­an­stal­te­te. Weil der Angriff der USA auf den Irak bevor­stand, in Afgha­ni­stan längst gekämpft wur­de, der Krieg also sei­ne Bedeu­tung als Kon­stan­te unter Beweis stell­te, hör­ten wir in Hei­li­gen­stadt im Eichsfeld Vor­trä­ge zu die­sem The­ma und sam­mel­ten die Manu­skrip­te für unser ers­tes Heft ein.

Sezes­si­on 1 – hier als pdf ver­füg­bar, wie über­haupt alle alte Aus­ga­ben bis zum 109. Heft – wur­de an 3000 mög­li­che Abon­nen­ten ver­schickt, mit einem recht selbst­be­wuß­ten Begleit­schrei­ben. Das 2. Heft konn­ten wir bereits an 1000 Abon­nen­ten ver­sen­den, und von die­sen Lesern der ers­ten Stun­de sind noch immer 482 an Bord, wie mir das Sekre­ta­ri­at, das wir Jah­re spä­ter ein­rich­ten konn­ten, mit­tei­le konnte.

Was wei­ter? Die­je­ni­gen unter Ihnen, die erst mit der Pegida‑, der AfD‑, der Über­frem­dungs­wel­le oder sogar erst wäh­rend der Coro­na-Maß­nah­men-Jah­re zu uns stie­ßen, haben den an- und abschwel­len­den Bocks­ge­sang unse­rer Arbeit nicht von Anfang an mit­be­kom­men. Wir hat­ten die Mög­lich­keit, uns welt­an­schau­li­che Grund­la­gen zu erle­sen und zu erar­bei­ten, sie auf unse­re Zeit zu über­tra­gen, über akti­vie­ren­de Stra­te­gien nach­zu­den­ken – und dies alles vor einer wach­sen­den Leser­schaft auszubreiten.

Mitt­ler­wei­le ist die 113. Sezes­si­on im Druck – dar­in Tex­te, die Leh­nert und ich auf unse­rer Jubi­lä­ums­fei­er vortrugen.

Die Fül­le des­sen, was wir in den ver­gan­ge­nen zwan­zig Jah­ren erar­bei­tet haben, ist selbst für uns Redak­teu­re nicht zu über­bli­cken. Erst neu­lich schlu­gen Erik Leh­nert und ich nach, weil wir nicht mehr wuß­ten, ob zu die­sem und jenem Den­ker schon ein Autoren­por­trät erschie­ne wor­den sei.

Setzt die­ses Netz-Tage­buch der Druck-Aus­ga­be zu? Nein. Zwar waren und sind die Erre­gungs­wel­len über das, was wir schrei­ben, vor­sa­gen, auf den Punkt brin­gen, nach Online-Bei­trä­gen schnell da und turm­hoch. Aber ein gedruck­tes Heft aus gutem Papier liegt in der Hand und wirkt ruhi­ger und gründ­li­cher gereift als jeder Bildschirm.

Es ist wich­tig, daß dies so ist und von unse­ren Lesern wahr­ge­nom­men und geschätzt wird: Die Druck-Aus­ga­be finan­ziert den online-Auf­tritt, das ist so, seit wir die­ses Blog anleg­ten, und die­se Finan­zie­rung ermög­licht es uns sogar, auf die­se gan­ze schreck­li­che Inter­net-Wer­bung zu verzichten.

Ich wer­be auch des­halb um neue Abon­nen­ten. In einer “Gesell­schaft des Spek­ta­kels” weiß man nie, ob Empö­rungs­kur­ven und Kata­stro­phen­jour­na­lis­mus von rechts nicht not­wen­dig sind für den regie­ren­den und bestim­men­den Beton­block. Wer darf wann was? Wer wird wes­we­gen auf eine Art ange­grif­fen, die wie ein Schock wirkt? Wer ver­dient Geld damit, daß er Unter­gän­ge und Zusam­men­brü­che vor­her­sagt, sich aber stän­dig kor­ri­gie­ren muß und den­noch immer wie­der offe­ne Ohren findet?

Wir schau­en uns die Lage ruhi­ger an, schrei­ben (vom ers­ten Heft) an grund­sätz­lich und vor allem erst dann, wenn wir etwas bes­ser sehen und wis­sen, was da gera­de den Fluß hin­un­ter­treibt. Man kann erst ein­mal gründ­lich wahr­neh­men und dann dring­lich schrei­ben, dring­li­cher sogar als die­je­ni­gen, die stets die Ers­ten und Lau­ten sind und oft nur an der Ober­flä­che kratzen.

20 Jah­re Sezes­si­on – wir sind schon stolz dar­auf. Wie wäre es, wenn die­je­ni­gen unter Ihnen, die noch nicht abon­niert haben, uns ein Abon­ne­ment schenk­ten? So hun­dert Geschen­ke? (Sie wür­den sich ja vor allem selbst beschenken …)

– – –

Mög­lich­kei­ten:

+ Bestel­len Sie mit einer mail an [email protected] oder tele­fo­nisch unter 034632–904396 ein Pro­be­heft. Wir ver­sen­den die 112. Aus­ga­be, The­ma “Zehn Jah­re AfD”. Ein Abo­bei­le­ger liegt im Heft – Sie ver­schaf­fen sich einen Über­blick und abonnieren.

+ Die 112. Aus­ga­be krie­gen Sie auch dann, wenn Sie gleich abon­nie­ren. Sie bezah­len näm­lich nur für die ver­blei­ben­den 5 Hef­te des lau­fen­den Jahr­gangs (April bis Dezem­ber) und krie­gen mit der Rech­nung Heft 112 gra­tis mit­ge­lie­fert. Hier im Bestell­be­reich der Sezes­si­on fin­den Sie vier Abo-Stu­fen vor, schau­en Sie mal, wel­che zu Ihnen paßt. Auch die­sen Vor­gang kön­nen Sie tele­fo­nisch erledigen.

+ Jeden­falls: Neu­abon­nen­ten kön­nen online oder tele­fo­nisch aus drei Büchern eines aus­wäh­len – das ist die Willkommensprämie.

(Ich per­sön­lich wür­de ja gleich abon­nie­ren. Was soll das mit dem Pro­be­heft! Sie ken­nen uns doch, oder?)