Interview mit Alastair Crooke zur US-Außenpolitik

Oft sind Colo­nel Dou­glas McGre­gor und Scott Rit­ter sei­ne Gäs­te – die bei­den sind aller­dings knall­hart. Mir fiel daher Napo­li­ta­nos letz­ter Inter­view­part­ner Alas­ta­ir Croo­ke auf, der sowohl die Rol­le Chi­nas anders sieht, als es unter ame­ri­ka­ni­schen und deut­schen Kon­ser­va­ti­ven üblich ist, als auch die geo­po­li­ti­sche „Zei­ten­wen­de“ aus frem­der Per­spek­ti­ve deutet.

Ich habe den größ­ten Teil des Inter­views ins Deut­sche über­tra­gen – als Zeit­do­ku­ment und als Anre­gung, den Blick nicht nur auf Euro­pa zu richten.

– – –

ANDREW NAPOLITANO: Hal­lo zusam­men, hier ist Rich­ter Andrew Napo­li­ta­no von „Jud­ging Free­dom“, heu­te ist Don­ners­tag, der 30. März 2023, es ist unge­fähr 9.40 Uhr mor­gens hier an der Ost­küs­te der Ver­ei­nig­ten Staa­ten. Unser Gast lebt in der Nähe von Rom in Ita­li­en. Alas­ta­ir Croo­ke ist ein ehe­ma­li­ger bri­ti­scher Geheim­agent des MI6, jetzt ist er Wis­sen­schaft­ler und Intel­lek­tu­el­ler (nun, intel­lek­tu­ell war er immer schon), der die Welt so sieht wie vie­le von uns, die skep­tisch gegen­über Auto­ri­tä­ten und kri­tisch dem Wes­ten gegen­über sind. Alas­ta­ir, ich bewun­de­re Ihre Arbeit seit Jah­ren, es ist mir eine Freu­de. Will­kom­men bei „Jud­ging Free­dom“, mein Freund, vie­len Dank.

ALASTAIR CROOKE: Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein.

NAPOLITANO: Sie haben einen sehr inter­es­san­ten Arti­kel geschrie­ben für die “Stra­te­gic Cul­tu­re Foun­da­ti­on” mit dem Titel “L’En­tente is a Bit­ter Pill for the West“. Wie sei­ner­zeit beim Abkom­men von Day­ton gibt es auch heu­te eine bit­te­re Pil­le für den Wes­ten zu schlu­cken, wenn wir Ruß­lands und Chi­nas Zusam­men­ar­beit so sehen.

Sie begin­nen mit einem sehr fas­zi­nie­ren­den Satz, und zwar: „Beim Ver­las­sen sei­nes Tref­fens mit Wla­di­mir Putin sag­te der chi­ne­si­sche Prä­si­dent Xi zu Putin: ‚Es kommt ein Wan­del, wie er seit hun­dert Jah­ren nicht mehr statt­ge­fun­den hat, und wir wer­den die­sen Wan­del gemein­sam vor­an­trei­ben‘.“ Bevor Sie uns jetzt sagen, was Ihrer Mei­nung nach Prä­si­dent Xi damit gemeint hat – wenn Prä­si­dent Biden das hören wür­de, den­ke ich mir, daß er ent­setzt wäre, oder? Mei­nen Sie nicht?

CROOKE: Ich den­ke, das soll­te er sein, aber ich glau­be nicht, daß man in Washing­ton wirk­lich das Aus­maß des Wan­dels vor allem im Nahen Osten wahr­nimmt. Nun hat er das gesagt, und jetzt haben wir schon eine Reso­lu­ti­on, eine neue Sicher­heits­ar­chi­tek­tur ist ent­stan­den. Eine neue Sicher­heits­ar­chi­tek­tur als Ergeb­nis der chi­ne­si­schen Ver­mitt­lung zwi­schen Sau­di Ara­bi­en und dem Iran, die vie­le der wich­tigs­ten Punk­te regelt, ein­schließ­lich der Nukle­ar­fra­ge des Irans.

Wenn man so will, gab der Iran Sicher­heits­ga­ran­tien über die Zukunft des Irans. Und dann hat­ten wir die Tref­fen mit Assad in Mos­kau, spä­ter kam er in die Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te. Assad, der lan­ge Zeit sozu­sa­gen ein Paria war, hat dar­an teil­ge­nom­men. Dann kam das Außer­ge­wöhn­lichs­te, ich mei­ne, für mich, ich habe es nicht erwar­tet, näm­lich die Ein­la­dung von Sau­di-Ara­bi­en durch den König an den ira­ni­schen Prä­si­den­ten Rai­si, der nach dem Eid (das ist der Fei­er­tag nach dem Rama­dan) zu Besuch kom­men soll­te. Ich mei­ne, die Din­ge ent­wi­ckeln sich sehr schnell.

Es wird jetzt auch deut­lich, daß die Ira­ner und die Sau­dis zusam­men­ar­bei­ten wer­den, um den Krieg im Jemen zu been­den. Eine zwei­te Media­ti­on wur­de ver­ein­bart: Chi­na soll die Ver­mitt­lung der Been­di­gung des Kon­flikts zwi­schen Iran und den kur­di­schen Kräf­ten im Irak, die in den Iran ein­ge­drun­gen sind, über­neh­men. Gro­ße Ver­än­de­run­gen in sehr kur­zer Zeit – und es ist ein Signal für einen neu­en Geist, den­ke ich.

Es gibt so etwas wie ein neu­es Bewußt­sein, wenn ich es so aus­drü­cken darf, im Nahen Osten und in der gan­zen Welt. Es geht auf­fäl­li­ger­wei­se direkt um das alte Nar­ra­tiv, das Nar­ra­tiv der Hege­mo­nie, das besagt, daß man ent­we­der für uns ist oder gegen uns.

NAPOLITANO: Wie gefähr­lich war die ame­ri­ka­ni­sche Hege­mo­nie? Der Glau­be an den Exzep­tio­na­lis­mus, der Glau­be, daß Ame­ri­ka immer im Recht ist und der Geg­ner, wen auch immer es als Geg­ner aus­wählt, immer im Unrecht? Der Glau­be dar­an, daß wir Gewalt anwen­den und Men­schen mit dem Tod bedro­hen, um sie dazu zu brin­gen, unse­re Ver­si­on der Demo­kra­tie zu akzep­tie­ren (und natür­lich wäre es eine Demo­kra­tie, die sich den ame­ri­ka­ni­schen Wün­schen unter­wirft)? Wie lan­ge muß das wei­ter­ge­hen, bevor die ame­ri­ka­ni­schen Poli­ti­ker die Sinn­lo­sig­keit und Amo­ra­li­tät die­ser trei­ben­den Vor­stel­lung hin­ter der ame­ri­ka­ni­schen Außen­po­li­tik erkennen?

CROOKE: Das ist eine gro­ße Fra­ge, die sehr schwer zu beant­wor­ten sein dürf­te: Wie lan­ge wird es wohl dau­ern, bis sich die Wahr­neh­mung in Washing­ton wirk­lich ändert? Aber wenn Sie eine schnel­le Ant­wort auf die Fra­ge wol­len, was pas­siert ist, dann wage ich ein­mal zu fra­gen: War­um sind all die­se plötz­li­chen Ver­mitt­lungs­er­fol­ge wie aus hei­te­rem Him­mel mög­lich? Mit einem Wort: weil Ame­ri­ka nicht dabei war! Die USA waren nicht Teil der Gleichung.

NAPOLITANO: An die­ser Stel­le muß ich Sie kurz unter­bre­chen. Das ist wirk­lich eine auf­schluß­rei­che Aus­sa­ge: weil Ame­ri­ka nicht dabei war. Genau, das war wirk­lich auf­schluß­reich. Aber bit­te fah­ren Sie fort.

CROOKE: Die­ses „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“, das haben wir über­all auf der Welt, immer die­se Atmo­sphä­re. Da sagt dann sogar der indi­sche Außen­mi­nis­ter neu­lich: Wie lan­ge dau­ert es, bis Euro­pa und Ame­ri­ka ver­ste­hen, daß ihre Pro­ble­me nicht die Pro­ble­me der Welt sind und daß wir nicht für die eine oder für die ande­re Sei­te sind, son­dern daß wir unse­re eige­ne Sei­te sind? Wir ver­fol­gen unse­re eige­nen Wer­te, und das ist wirk­lich eine neue Art von Gefühl in der gan­zen Welt.

Plötz­lich haben sie erkannt, daß sie die Ver­ei­nig­ten Staa­ten nicht für ihre Sicher­heit brau­chen. Plötz­lich ver­schwin­den auch die Pro­ble­me und die Span­nun­gen, einer­seits hat Sau­di-Ara­bi­en gewis­ser­ma­ßen die Waha­bi-Waf­fe nie­der­ge­legt, ande­rer­seits wird sie in Syri­en und Irak und anders­wo ein­ge­setzt. Und der Iran hat ihm die Sicher­heits­ga­ran­tien gege­ben, sodaß wir kein JCPOA (das ist das Atom­ab­kom­men) mehr benö­ti­gen, wenn die Golf­staa­ten mit ihren gegen­sei­ti­gen Sicher­heits­ga­ran­tien zufrie­den sind.

Und ver­ges­sen Sie eines auch nicht: Obwohl die Über­schrift „Chi­nas Ver­mitt­lung“ lau­tet, steht hin­ter uns auch Ruß­land, also haben wir zwei gro­ße Part­ner, wenn Sie so wol­len, die die­se Ver­mitt­lung garan­tie­ren, also den­ke ich, daß sie funk­tio­nie­ren wird.

NAPOLITANO: Alas­ta­ir, die ame­ri­ka­ni­sche Regie­rung dämo­ni­siert wei­ter­hin Putin. Der Prä­si­dent spricht selbst stän­dig in dem Ton, aber auch hohe Beam­te, und indi­rekt Ihre ehe­ma­li­gen Freun­de im MI6 und in der CIA und deren Freun­de in der Pres­se. Alle sind damit beschäf­tigt, wei­ter­hin Prä­si­dent Putin per­sön­lich zu dämo­ni­sie­ren, um Ruß­land zu ver­teu­feln, Chi­na zu ver­teu­feln, Prä­si­dent Xi zu verteufeln.

Sicher wis­sen Sie noch, daß vor einem Monat halb Ame­ri­ka an einem drei­tä­gi­gen Wochen­en­de in den Him­mel geguckt hat, um zu sehen, ob sie einen chi­ne­si­schen Bal­lon fin­den könn­ten … ja, den der Prä­si­dent der Ver­ei­nig­ten Staa­ten kaum erwar­ten konn­te, bis er über dem Meer war, damit sie ihn abschie­ßen und wie­der Prä­si­dent Xi dämo­ni­sie­ren konn­ten. Das klingt für mich, als ob die Ame­ri­ka­ner, also 330 Mil­lio­nen Men­schen, durch die mise­ra­ble poli­ti­sche Füh­rung und die anti­quier­te, ste­reo­ty­pe ame­ri­ka­ni­sche Denk­wei­se von der Neu­en Welt­ord­nung aus­ge­schlos­sen sein werden.

CROOKE: Wis­sen Sie, das ist eine so gefähr­li­che Situa­ti­on, ich mei­ne, mei­ne gan­ze Kar­rie­re, mein gan­zes Leben lang habe ich ver­sucht, die Kanä­le offen zu hal­ten, selbst wenn es sich um Kanä­le zu Leu­ten han­del­te, die mei­ne eige­nen Leu­te nicht beson­ders mögen. Denn man weiß nie, wann man die­se Kanä­le braucht – also ist es wich­tig, daß sie offen­blei­ben. Es ist nicht immer mög­lich, sie ein­fach in fünf Minu­ten zu öff­nen, wenn man sie braucht, das braucht Vorbereitung.

Beson­ders in der isla­mi­schen Welt kann man nicht ein­fach hin­ge­hen und sagen, okay, wir kom­men gleich zur Sache, so: was wollt Ihr, das wol­len wir, laßt uns ein Geschäft machen. So funk­tio­niert das nicht, und des­halb müs­sen die Kanä­le offen sein, und ich bin bestürzt, wie es gegen­wär­tig gehand­habt wird.

Ich habe vor nicht all­zu lan­ger Zeit mit dem stell­ver­tre­ten­den Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Ruß­lands gespro­chen, als ich dort war. Und ich sag­te, wis­sen Sie, alle Kanä­le sind weg, Sie haben kei­ne offe­nen Gesprächs­ka­nä­le mehr. Prak­tisch alle sind auf­ge­ge­ben wor­den, außer einer Video­ver­bin­dung mit dem Pen­ta­gon, aber die dient haupt­säch­lich tak­ti­schen Dees­ka­la­ti­ons­zwe­cken. Wir haben kei­ne zuver­läs­si­gen Kon­tak­te mehr. Wir haben kei­ne Leu­te, die Diplo­ma­tie betrei­ben kön­nen. Selbst auf dem Höhe­punkt des Viet­nam­kriegs (einem wei­te­ren von Ame­ri­ka ange­zet­tel­ten Desas­ter), hat­ten das Pen­ta­gon und das Außen­mi­nis­te­ri­um offe­ne Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ka­nä­le mit dem Kreml und nutz­ten sie regelmäßig.

Jetzt scheint es so, daß es (außer um sicher­zu­stel­len, daß es nicht zu einem ver­se­hent­li­chen Gewalt­akt wie über dem Schwar­zen Meer kommt) kei­ne regel­mä­ßi­ge Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Washing­ton und Mos­kau statt­fin­det. Das ist ent­we­der ein Spie­gel­bild der Per­sön­lich­keit von Prä­si­dent Biden, oder es sind zumin­dest per­sön­li­che Unzu­läng­lich­kei­ten. Ein har­ter Kerl in der Außen­po­li­tik will er sein … und er schickt Vic­to­ria Nuland vor, die Num­mer zwei oder drei im Außen­mi­nis­te­ri­um, um zu sagen: Wir wer­den die Rus­sen von der Krim ver­trei­ben. Nun, das wäre so, als wür­de Putin sagen: Wir wer­den die Ame­ri­ka­ner aus New Mexi­co abzie­hen, ich mei­ne, das ist ein­fach ver­rückt, sol­che Aus­sa­gen zu machen.

Die Chi­ne­sen sind an Har­mo­nie und Wohl­stand inter­es­siert, und wir behaup­ten, daß sie die Ame­ri­ka­ner aus­spio­nie­ren, obwohl natür­lich in Wirk­lich­keit die ame­ri­ka­ni­sche Regie­rung selbst der effek­tivs­te Spi­on der Ame­ri­ka­ner ist.

Ich den­ke, es ist erns­ter, wirk­lich, ich den­ke, wir haben es mit einem tie­fen phi­lo­so­phi­schen Pro­blem in den Krei­sen um das Wei­ße Haus zu tun. Denn sie den­ken nicht nur, daß sie eine bestimm­te Welt­an­schau­ung durch­set­zen wol­len, son­dern sie den­ken, daß alles, was die­ser ent­ge­gen­steht, ein­fach inak­zep­ta­bel ist. Und um die­se neue Welt, die sie anstre­ben, zu schaf­fen, müs­sen ande­re Kul­tu­ren als inak­zep­ta­bel eli­mi­niert wer­den. Des­halb den­ke ich, wis­sen Sie, die­se Ansich­ten machen es eigent­lich unmög­lich zu verhandeln.

Vor lan­ger Zeit, als ich mit der IRA ver­han­del­te, war ich naiv genug, die Ver­tre­ter der IRA in einen Raum mit den pro­tes­tan­ti­schen Mili­tär­füh­rern zu brin­gen, und wir dach­ten, das wür­de ein Erfolg sein. Es war ein Desas­ter. Es bestä­tig­te nur die schlimms­ten Erwar­tun­gen, und wir brauch­ten vier wei­te­re Jah­re der sorg­fäl­ti­gen Vor­be­rei­tung, bevor wir an den Punkt gelang­ten, an dem es mög­lich war, Poli­tik zwi­schen den bei­den Grup­pen zu machen.

NAPOLITANO: Als Prä­si­dent Xi letz­te Woche Mos­kau besuch­te, sehr pom­pös und vor den Augen der Welt, war das ein Besuch, der von der Pres­se ver­folgt wur­de. Da hat er, wie wir alle wis­sen, öffent­lich einen Waf­fen­still­stand in der Ukrai­ne vor­ge­schla­gen. Er sprach das vor Prä­si­dent Putin aus, und er hät­te so etwas nicht gesagt, ohne daß die Diplo­ma­ten sich nicht vor­her dar­auf geei­nigt hät­ten. Aber bevor er die­se Erklä­rung über­haupt ver­öf­fent­lich­te, möch­te ich Ihnen zei­gen, was Admi­ral Kir­by, der offi­zi­el­le Spre­cher des ame­ri­ka­ni­schen Natio­na­len Sicher­heits­ra­tes von Joe Biden, dazu sag­te. Hören Sie sich das mal an.

Kir­by: Wir wären besorgt, wenn das Ergeb­nis die­ses Tref­fens eine Art Auf­ruf zum Waf­fen­still­stand wäre. Für den Moment klingt ‚Waf­fen­still­stand‘ gut. Aber eigent­lich bestä­tigt er die Erfol­ge Ruß­lands vor Ort. Es nützt nur Ruß­land, wenn es einen Waf­fen­still­stand gibt, ohne anzu­er­ken­nen, daß Ruß­land ille­gal in der Ukrai­ne ist. Jour­na­list: Die Ver­ei­nig­ten Staa­ten wer­den also gegen den Waf­fen­still­stand sein, und zwar aus Prin­zip, oder weil er von Chi­na vor­ge­schla­gen wurde? Kir­by: Ich den­ke, ich habe mich sehr klar aus­ge­drückt, daß es um das Prin­zip eines Waf­fen­still­stands geht, der im Grun­de nur Ruß­lands Gewin­ne rati­fi­zie­ren würde.

NAPOLITANO: Die­ses Inter­view fand statt, bevor Prä­si­dent Xi sei­ne Erklä­rung abgab. Der sehr klu­ge jun­ge Mann, der das Inter­view geführt hat, ist ein Fern­seh­kom­men­ta­tor aus Peking, er brach­te die Din­ge direkt auf den Punkt. Admi­ral Kir­by woll­te natür­lich wirk­lich nicht dar­auf ein­ge­hen, war­um die Ame­ri­ka­ner gegen den Waf­fen­still­stand sind. Und zwar gegen einen Waf­fen­still­stand in einem Krieg, von dem sie aus Geheim­dienst­quel­len wis­sen, von Ihren ehe­ma­li­gen Kol­le­gen, Alas­ta­ir, daß die Ukrai­ner ihn nicht gewin­nen können.

CROOKE: Das ist ein gro­ßes Rät­sel, und es ist nicht so ein­fach zu beant­wor­ten. Sie kön­nen klar erken­nen, daß sie die­sen Krieg nicht gewin­nen kön­nen. Und des­halb blo­ckie­ren sie alles. Aus Mos­kaus Sicht hat es kei­nen Sinn, mit Zel­en­s­kij zu reden. Er kann sowie­so nicht raus­ge­ben, der ein­zi­ge Gesprächs­part­ner, mit dem es sich für Mos­kau lohnt zu reden, ist natür­lich Washington.

Wenn Sie sich erin­nern, vor eini­ger Zeit, im Dezem­ber, hat Mos­kau ein Papier mit all sei­nen For­de­run­gen, also sei­nen Sicher­heits­be­dürf­nis­sen, ver­öf­fent­licht und gesagt, wir müs­sen über eine neue Sicher­heits­ar­chi­tek­tur in Euro­pa spre­chen. Wir for­dern den Rück­zug der NATO von unse­ren Gren­zen. Nun, das stand nicht so direkt in dem Papier, aber nur mit Zel­en­s­kij zu spre­chen reicht nicht aus.

Mos­kau hat auch kei­ner­lei Appe­tit dar­auf, mit Euro­pä­ern wie Scholz oder Macron zu ver­han­deln, das steht völ­lig außer Fra­ge. Aber immer­hin reden sie, wir haben die Bestä­ti­gung, daß die Ukrai­ne zwi­schen Putin und Macron aus­führ­lich bespro­chen wur­de, als sie sich in Mos­kau trafen.

Aber die Bedin­gun­gen sind noch nicht erfüllt. Ich den­ke, die Bedin­gun­gen könn­ten bald erfüllt sein, denn was ich in Afgha­ni­stan gese­hen habe, kann irgend­wann auch in der Ukrai­ne pas­sie­ren. Das ist ein­fach: Das Zen­trum Kiew wird implo­die­ren, so wie Mos­kau ganz ähn­lich „implo­diert“ ist, wäh­rend des Afgha­ni­stan­kriegs. Plötz­lich hört ein­fach alles auf. Ich mei­ne, ich war dort und plötz­lich waren die sowje­ti­schen Sol­da­ten in der Basis, sie ver­lie­ßen die Basis nicht mehr, alles kam zum Still­stand. Ich den­ke, wir nähern uns die­sem Punkt der Entro­pie in finan­zi­el­ler Hin­sicht und was die Anzahl der Män­ner angeht, die für die­sen Kon­flikt zur Ver­fü­gung ste­hen. Die Logis­tik und all die­se Din­ge deu­ten dar­auf hin, daß das Ende des Kon­flikts nicht mit Washing­ton ver­han­delt wer­den wird, son­dern die gan­ze Sache ein­fach in Entro­pie zerfällt.

Was dann pas­sie­ren wird, wird kom­pli­ziert und schwer vor­her­seh­bar sein. Ich mei­ne, wenn das eben Gesag­te zum Bei­spiel pas­sie­ren wür­de und wir hät­ten ein Kiew, das sich in einer Art Cha­os befin­det, poli­ti­schem Cha­os, viel­leicht Putsch und Gegen­putsch inner­halb des Regimes dort – was wür­de pas­sie­ren? Nun, die Rus­sen haben, glau­be ich, abso­lut nicht den Wunsch, Kiew mili­tä­risch zu erobern, aber wenn ein­fach offe­nes Cha­os aus­brä­che, den­ke ich, wür­den sie sich ver­pflich­tet füh­len, eine Art von bewaff­ne­ter frie­dens­er­hal­ten­der Trup­pe zu schi­cken. Ord­nung zu schaf­fen und eine Art Kon­trol­le zu erlan­gen, und um eine neue Regie­rung in der Ukrai­ne zu ermög­li­chen, so schnell wie möglich.

Ob sie dar­über hin­aus­ge­hen oder nicht, wer weiß, sie sind sehr gut dar­in, ihre Absich­ten zu ver­ber­gen, ihre mili­tä­ri­schen Absichten.

(Der Schluß des Inter­views dreht sich um Tai­wan und um die Lage in Isra­el und kann hier ab Minu­te 17:27 nach­ge­hört werden.)