Ernüchterung und Spielraum

Hät­te sie es vor­ge­habt, wäre vor sechs Wochen der rich­ti­ge Zeit­punkt gewe­sen. Ein paar zehn­tau­send Leu­te in Ber­lin auf einer Frie­dens­de­mo, nicht ohne Hoff­nung, der poli­ti­schen Hei­mat­lo­sig­keit zu ent­kom­men, ohne der AfD in die Hän­de zu fal­len – aber schon auf dem Rück­weg zur S‑Bahn war klar: Es war eine Show, ein Pro­fi-Kon­zert. Man fühl­te sich unter­hal­ten, das wars.

Im Nach­gang führ­te die Zei­tung “Demo­kra­ti­scher Wider­stand” ein kur­zes Inter­view mit mir. Es erschien vor andert­halb Wochen, ich kann es hier eben­falls ver­öf­fent­li­chen, das hat­ten wir vereinbart.

Geht es auch anders als so ernüch­ternd? Ich mei­ne: Erst die Ernüch­te­rung öff­net den rea­lis­ti­schen, also bespiel­ba­ren Spielraum.

DEMOKRATISCHER WIDERSTAND: Herr Kubit­schek, sie sind Grün­der des Antai­os-Ver­la­ges und der Zeit­schrift Sezes­si­on. Wenn Sie Ihr Ver­lags­pro­gramm auf eine ein­zi­ge For­mel brin­gen müss­ten, wie wür­de die­se ausfallen?

GÖTZ KUBITSCHEK: Wir sind seit drei­und­zwan­zig Jah­ren eine nicht für mög­lich gehal­te­ne Pro­vo­ka­ti­on für den eta­blier­ten Denk­be­trieb in Deutschland.

DW: War­um haben Sie sich am 25. Febru­ar der Frie­dens­de­mons­tra­ti­on mit Wagen­knecht und Schwar­zer angeschlossen?

GK: Haben mei­ne Frau und ich uns ange­schlos­sen? Wir haben uns das still und vom Ran­de her ange­schaut. Ich miß­traue die­ser Form pro­fes­sio­nel­len Wider­stands. Mir war zuviel Distan­zie­rung dabei. Zwar ste­he, so die Red­ner, die Atom­krieg-Uhr andert­halb Minüt­chen vor Zwölf – aber trotz­dem wol­le man nicht, daß sich die AfD, die Rech­ten, wir also, mit an den Zei­ger häng­ten, um ihn auf­zu­hal­ten. Wir waren also dort, um wahr­zu­neh­men, um die Stim­mung zu spüren.

DW: Für vie­le Ber­li­ner von ehe­mals CDU bis ehe­mals Links­par­tei dürf­te es irri­tie­rend sein, dass Sie sich als ein Pegi­da-Red­ner zur neu­en außer­par­la­men­ta­ri­schen Oppo­si­ti­on hin­zu­zu­ge­sel­len. Denn Pegi­da galt vie­len als Aus­ge­burt von »Mölln und Hoyers­wer­da«. War das so, ist das so?

GK: Nein, so war das nicht. Damals kamen die Begrif­fe “Lügen­pres­se” und “Lücken­pres­se” nicht aus dem Nichts auf, son­dern weil der demons­trie­ren­de Bür­ger beim mor­gend­li­chen Blick in die Zei­tung sich zuerst ver­wun­dert, beim zwei­ten Mal ver­är­gert und von da an fas­sungs­los und höh­nend frag­te, ob es in der­sel­ben Stadt zur sel­ben Zeit unter dem­sel­ben Mot­to zwei ganz unter­schied­li­che Demons­tra­tio­nen gege­ben habe.

Ein wich­ti­ger Teil unse­rer Auf­ga­be bestand dar­in, die­sen fried­li­chen Bür­gern immer wie­der zu sagen, daß ihre Wahr­neh­mung nicht trü­ge: Es war ja tat­säch­lich so, daß die beglei­ten­de Poli­zei zunächst mit ein paar Ver­kehrs­lot­sen aus­kam, obwohl sich tau­sen­de Men­schen durch die Stra­ße scho­ben. Spä­ter dann, als der Pro­test gegen Pegi­da mas­siv wur­de, stan­den die Poli­zis­ten grund­sätz­lich mit dem Rücken zu uns, weil sie wuß­ten, daß von hier aus kei­ne Über­grif­fe statt­fin­den würden.

Alles in allem ist die­se Erfah­rung der Grund, war­um ich mich nicht zur außer­par­la­men­ta­ri­schen Oppo­si­ti­on hin­zu­ge­sel­le, obwohl Sie das ver­mu­ten: Solan­ge Wagen­knecht und Schwar­zer die Mau­er gegen uns hoch­zu­zie­hen hel­fen, bin ich bloß Beob­ach­ter. Es gibt kei­ne kli­nisch rei­ne Oppo­si­ti­on, und wer den vom Estab­lish­ment vor­ge­sag­ten Hygie­ne­stan­dard akzep­tiert, kann nicht Oppo­si­ti­on sein.

DW: Gibt es nur einen ein­zi­gen Pro­test- und Auf­wach­pro­zess, der am Ende in der Mit­te zusam­men­fin­den kann? Falls ja, wo wür­de die­se Mit­te etwa lie­gen? In Kas­sel? Im Chris­ten­tum? In der AfD?

GK: Die Quer­den­ker-Demos waren viel macht­vol­ler, viel viru­len­ter, viel unkon­trol­lier­ba­rer als das, was Wagen­knecht auf­führt, das wis­sen Sie selbst doch am bes­ten. Da war die Bedro­hung durch den Maß­nah­men­staat, sei­ne Ver­lo­gen­heit, sei­ne Über­heb­lich­keit, sei­nen Durch­griffs­rausch so offen­sicht­lich, daß man im Kampf dage­gen buch­stäb­lich nicht mehr nach links und rechts schaute.

Wagen­knecht hin­ge­gen sor­tier­te auf der Büh­ne fein säu­ber­lich die immer schon um Mensch­lich­keit bemüh­te Lin­ke und die schon immer in Pan­zer­schlach­ten den­ken­de Rech­te aus­ein­an­der – erzähl­te also zum einen Quatsch und sprach zum ande­ren als Par­tei­po­li­ti­ke­rin, die jenes Was­ser abzu­gra­ben beginnt, das der­zeit auf die Müh­len der ein­zi­gen ernst­haf­ten Oppo­si­ti­on Deutsch­lands fließt: nach rechts.

Aber Ihre Fra­ge ist damit noch nicht beant­wor­tet, daher: Es gibt seit zehn Jah­ren Wel­len, Bewe­gun­gen, Höhe­punk­te, Ansät­ze – aber es zeigt sich kei­ne Mit­te. Was sich zeigt, ist eine immer brei­ter auf­ge­stell­te Rech­te, gegen die gerie­gelt, gekämpft, gelo­gen wird, kurz: gegen die “die Mit­te” eine tota­le Mobil­ma­chung aus­ge­ru­fen hat. Viel­leicht ver­ste­hen Sie, daß ich des­halb über “Mit­ti­ges” nicht oft nachdenke.

Ich bin außer­dem der Mei­nung, daß es für ein Leben aus­reicht, dar­an mit­ge­ar­bei­tet zu haben, daß es eine schö­ne, wah­re, gute, flei­ßi­ge und pro­vo­kan­te Rech­te gibt. Und eines noch: Mir ist die­se Rech­te mitt­ler­wei­le schon fast zu harm­los. Sie tut ja manch­mal gera­de so, als han­de­le es sich bloß um einen Irr­tum, wenn man sie so bekämpfe.

DW: Zu harm­los? Mit der Neu­en Rech­ten wird es also kein Händ­chen­hal­ten, kei­ne Medi­ta­ti­ons-Work­shops und kei­ne Herz­chen­bal­lons geben, indes aus­ge­zeich­ne­te Bücher. Sind Repu­blik, Rechts­staat und Demo­kra­tie mit Ihnen drin, Herr Kubitschek?

GK: Erin­nern Sie sich an den AfD-Slo­gan »Deutsch­land. Aber nor­mal«? – Natür­lich erin­nern Sie sich dar­an. Ich habe mal einen ziem­lich lan­gen Text geschrie­ben über einen “Nor­ma­li­sie­rungs­pa­trio­tis­mus”, der von der AfD und vor allem von der über­wäl­ti­gen­den Mehr­heit ihrer Wäh­ler und ihres Poten­ti­als ange­strebt werde.

Ich hal­te die­se Nor­ma­li­sie­rung tat­säch­lich für das poli­ti­sche Maxi­mum – mehr ist nicht drin. Und wenn Sie sich die drei gro­ßen Pro­test­wel­len anschau­en, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren von rechts ange­scho­ben oder auf­ge­füt­tert wur­den, dann waren – und sind – das alles Empö­run­gen über unstatt­haf­te Ver­än­de­run­gen. Als Ziel wur­de aus­ge­ge­ben: zurück zur Nor­ma­li­tät, zu dem, was nicht schlecht war, wenigs­tens nicht so schlecht wie das, was nun da ist. Schon die­se Rück­kehr wäre eine Revolte.

DW: Ich den­ke, ja! Herr Kubit­schek, wir dan­ken Ihnen für das Gespräch.