Die Konvergenz der Krisen

So viel Krise war nie. Besser: So viel wahrnehmbare Krise war in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie.

Gewiß: Kri­sen als Sonder­situationen, die einen »Bruch der gewöhn­li­chen Rou­ti­ne sowohl auf indi­vi­du­el­ler wie auch auf sys­te­mi­scher Ebe­ne« (Sebas­ti­an Klau­ke) bewir­ken, gibt es seit jeher auch in der BRD; ob wirt­schaft­li­che Rezes­si­on 1966, Ölkri­se 1973 oder die Fol­ge­kri­sen auf die Wie­der­ver­ei­ni­gung bis zur Kon­so­li­die­rungs­kri­se 1993.

Neu ist einer­seits die Ver­kür­zung der Abstän­de zwi­schen eben­sol­chen und ande­rer­seits die Inten­si­tät, mit der sich Kri­sen ent­fal­ten und in grö­ße­ren Tei­len der Gesell­schaft bemerk­bar machen.

Spä­tes­tens seit 2007, dem Aus­bruch der Welt­fi­nanz­kri­se, ist »Kri­se« Pro­gramm. 2010 folg­te ein Höhe­punkt der Finanz­kri­se in der Euro­zo­ne, 2015 führ­te die feh­len­de Schlie­ßung der Gren­zen zu einer Migra­ti­ons­kri­se neu­en Typs, 2020 begann die Coro­na­kri­se, 2022 eska­lier­te erst die Ukraine‑, dann die Ener­gie- und Ver­sor­gungs­kri­se, gar­niert mit einer für die BRD-His­to­rie bei­spiel­lo­sen Infla­ti­ons­kri­se. Kei­ne der genann­ten Kri­sen ist gelöst, jede die­ser Kri­sen wirkt heu­te und künf­tig fort, wenn­gleich in unter­schied­li­cher Wirkungsstärke.

Vie­le die­ser Kri­sen wur­zeln in poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Pro­zes­sen, die Jahr­zehn­te zurück­lie­gen. Bereits in den 1970er Jah­ren, so dia­gnos­ti­ziert es der deut­sche Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Joshua Wull­we­ber, sei

ein Nähr­bo­den ent­stan­den, der die Wahr­schein­lich­keit von Kri­sen mit glo­ba­lem Aus­maß stark erhöhte.

Dar­auf auf­bau­end, ergänzt Adam Too­ze, sei ein »dyna­mi­sches Kräf­te­par­al­le­lo­gramm« ent­stan­den, »das eine Dees­ka­la­ti­on schwer, wenn nicht gar unvor­stell­bar macht«. Der Wirt­schafts­his­to­ri­ker mahnt: Was wir bis­her erlebt haben, das war erst der Anfang.« Too­ze ist nicht der ein­zi­ge mit düs­te­ren Vor­ah­nun­gen. Der 2012 ver­stor­be­ne Wert­kri­ti­ker Robert Kurz sprach schon früh von einer »her­an­rei­fen­den Meta­kri­se«, und er kon­sta­tier­te zehn Jah­re vor Wull­we­ber, daß nie­mand ahnen kön­ne, »wo mor­gen oder über­mor­gen das Feu­er unterm Dach auf­lo­dern wird«. Dage­gen wür­den alle

wis­sen, daß die Brand­her­de über­all lau­ern und anschei­nend auf geheim­nis­vol­le Wei­se mit­ein­an­der ver­bun­den sind.

Eben dies macht die Son­der­si­tua­ti­on seit 2022 aus: die expli­zi­te Ver­bin­dung zwi­schen unter­schied­li­chen Kri­sen­kom­ple­xen. Ein­zel­ne Kri­sen, die iso­liert von­ein­an­der poten­ti­ell lös­bar wären, spit­zen sich zu, erzeu­gen neue Kri­sen (auch durch man­gel­haf­te Ver­su­che, sie zu lösen), die sich wie­der­um ver­dich­ten; sie lau­fen zusam­men, sie konvergieren.

Die­se Kri­sen­bün­de­lung ist in der jün­ge­ren Geschich­te ein­zig­ar­tig. Denn die Kri­se als Ereig­nis ist gewöhn­lich tem­po­rä­ren Cha­rak­ters. Das heu­te im All­tags­ver­stand als Bezeich­nung für har­te und beson­ders stres­si­ge Zei­ten gän­gi­ge Wort lei­tet sich ab von der grie­chi­schen krí­sis, was je nach Kon­text Unter­schei­dung, Urteil oder Ent­schei­dung bedeu­te­te; die latei­ni­schen Wur­zeln von cri­sis beschrei­ben ganz ähn­lich den Höhe- und Wen­de­punkt einer Situa­ti­on, im Regel­fall einer Krankheit.

Daß heu­te »die Kri­se« nicht mehr eine kur­ze Pha­se mit Rich­tungs­ent­schei­dun­gen beschreibt, son­dern einen fort­wir­ken­den Zustand, liegt – ers­tens – an ihrem zusam­men­lau­fen­den Auf­tre­ten: In der Kon­ver­genz der Kri­sen ist es schwer mög­lich, eine der Kri­sen zu »lösen«, ohne die ande­ren eben­falls anzu­ge­hen: »Die neue Nor­ma­li­tät zeich­net sich durch eine poli­ti­sche Gover­nan­ce der per­ma­nen­ten [!] Kri­se aus« (Wull­we­ber).

Zwei­tens liegt die Mög­lich­keit einer sol­chen per­ma­nen­ten Kri­se – eigent­lich ein Wider­spruch in sich – in ihrer welt­wei­ten Aus­strah­lung. Wir sind im 21. Jahr­hun­dert mit der »Tat­sa­che des inne­ren Zusam­men­hangs aller Erschei­nun­gen in der glo­ba­li­sier­ten Gesell­schaft« kon­fron­tiert, mit der »One World des Kapi­tals«, wie Kurz akzen­tu­ier­te. Die­se Eine Welt sorgt nicht nur für den rei­bungs­lo­sen Waren­ver­kehr im glo­ba­len Maß­stab und damit auch im Schnitt für eine glo­ba­le Wohl­stands­ver­meh­rung, son­dern seit Jah­ren auch für einen welt­weit inter­de­pen­den­ten Kri­sen­zu­sam­men­hang mit ste­tig wach­sen­dem Eskalationspotential.

Für das Zeit­al­ter des digi­ta­li­sier­ten und finan­zia­li­sier­ten Welt­ka­pi­ta­lis­mus – der kein mono­lithischer Block ist, son­dern natio­na­le und kon­ti­nen­ta­le Spe­zi­fi­ka auf­weist – ist der neue Grad der Vir­tua­li­tät und Ver­net­zung, der gegen­sei­ti­gen Abhän­gig­kei­ten, der Anfäl­lig­keit und »Vul­nerabi­li­tät« welt­wei­ter Wert­schöp­fungs­ket­ten usf. kennzeichnend.

Eine sol­che hyper­glo­ba­li­sier­te Kon­stel­la­ti­on nährt apo­ka­lyp­ti­sche Deu­tungs­mo­del­le von links wie von rechts. Robert Kurz, als Ver­tre­ter einer grund­sätz­lich ope­rie­ren­den intel­lek­tu­el­len Lin­ken, wit­ter­te unge­ahn­te Schre­ckens­ent­wick­lun­gen, die in der »welt­ge­sell­schaft­li­chen Dimen­si­on« eben­so begrün­det lägen wie in der »unge­heu­ren Dyna­mik die­ses Sys­tems«, das in die Pha­se des »größ­ten his­to­ri­schen Kri­sen­zeit­al­ters« über­ge­gan­gen sei.

Guil­laume Faye, als Ver­tre­ter einer grund­sätz­lich ope­rie­ren­den intel­lek­tu­el­len Rech­ten, folg­te Kurz und über­bot ihn sogar: Für den 2019 ver­stor­be­nen fran­zö­si­schen Den­ker war das von Kurz ange­zeig­te Krisenzeit­alter bereits been­det; die Epo­che der »Kon­ver­genz der Kata­stro­phen« habe begon­nen. Auch Faye ziel­te auf das Zusam­men­wir­ken unter­schied­li­cher Pro­blem­strän­ge ab. »Zum ers­ten Mal in der Welt­ge­schich­te«, pro­phe­zei­te er, »könn­te die Kata­stro­phe glo­ba­le Züge in einer glo­ba­li­sier­ten Welt« tra­gen. Auf den Kon­junk­tiv ver­zich­te­te Faye alsbald:

Die kata­stro­pha­len Ereig­nis­se, die ein­tre­ten, wer­den um eini­ges bedeu­ten­der sein als die­je­ni­gen, die das Ende des Römi­schen Rei­ches her­bei­führ­ten, weil sie die gan­ze Welt betref­fen und sich viel schnel­ler voll­zie­hen werden.

Faye ließ kei­nen Zwei­fel an sei­ner Pro­gno­se: Wir leben kurz vor dem Ein­set­zen eines glo­ba­len Cha­os. Fayes The­sen, die bis­her stär­ker im ang­lo-ame­ri­ka­ni­schen und fran­zö­si­schen Sprach­raum zir­ku­lie­ren als im deut­schen, loh­nen einer nähe­ren Betrach­tung, weil sie zum einen in dif­fu­sen und schwer über­schau­ba­ren Kri­sen­zei­ten neue Anhän­ger fin­den und weil man zum ande­ren anhand ihrer ver­deut­li­chen kann, wo die poli­ti­sche Oppo­si­ti­on gera­de nicht »falsch abbie­gen« soll­te. Denn obschon Fayes Ana­ly­sen einen Wahr­heits­kern auf­wei­sen (er selbst bezeich­ne­te sei­ne Arbeit euphe­mis­tisch als »ratio­nal und beob­ach­tend«), füh­ren sie auf­grund ihrer Maß­lo­sig­keit und ihres Deter­mi­nis­mus, die die­sen Kern über­la­gern, in die Irre.

Fayes Kon­zept basiert auf der Grund­an­nah­me, daß die Mensch­heit erst­mals über­haupt von einer »Kon­ver­genz der Kata­stro­phen« heim­ge­sucht wer­de. Er ver­mengt Kri­sen- und Kata­stro­phen­be­griff ohne jede Not, denn die Kon­ver­genz der Kata­stro­phen besteht für ihn unter ande­rem in der isla­mi­schen Zuwan­de­rung und dem eth­ni­schen Bür­ger­krieg, in der Demo­gra­phie, in der Welt­fi­nanz­kri­se, in der Umwelt- und Kli­ma­kri­se und in der nahen­den Implo­si­on der Euro­päi­schen Union.

Faye läßt bei sei­ner Pro­gno­se kei­ne Alter­na­tiv­deu­tung zu. Die EU, heißt es apo­dik­tisch, »wird ver­schwin­den«, der »unaus­weich­li­che Kol­laps« ste­he vor der Tür. Ein­zel­ne Kata­stro­phen wür­den sich bün­deln, was den brea­king point her­vor­ru­fe. Der »glo­ba­li­sier­te büro­kra­ti­sche Ultra­li­be­ra­lis­mus« kön­ne dem Ansturm des Glo­ba­len Südens, der durch den Kli­ma­wan­del und sei­ne Fol­gen (Dür­ren, Was­ser­knapp­heit, Hit­ze- und Käl­te­wel­len usf.) eska­liert, nichts ent­ge­gen­set­zen. Eine »per­ma­nen­te Kri­se, die die Völ­ker in Armut stürzt«, wer­de beglei­tet durch Bür­ger- und regu­lä­re Krie­ge. Aus den Trüm­mern ent­ste­he eine neue Welt: jene, die auf der Welt­sicht des »Archäo­fu­tu­ris­mus« – ganz Altes und ganz Neu­es wer­den syn­the­ti­siert – beru­he und das Post-Kata­stro­phen-Zeit­al­ter mit stark redu­zier­ter Welt­be­völ­ke­rung ein­lei­te. Vor­her aber erweist sich – als con­di­tio sine qua non – für Faye eine Kata­stro­phen­kon­ver­genz als Zusam­men­lau­fen von bru­ta­len Eskalationen.

Die­se Sicht­wei­se ist, läßt man – wie Faye – nur sie als Erklä­rungs­mo­dell zu, zwei­fel­los zu deter­mi­nis­tisch. Denn Faye geht in sei­nem in meh­re­re Spra­chen über­setz­ten Schlüs­sel­text von inne­ren Gesetz­mä­ßig­kei­ten aus, die das west­li­che Sys­tem zum Ein­stür­zen brin­gen wer­den. Der ratio­na­le Kern sei­ner Ana­ly­se besteht dar­in, daß Pro­ble­me und Wider­sprü­che, die er anführt, tat­säch­lich bestehen: Mas­sen­zu­wan­de­rung und mas­si­ve Über­al­te­rung, flä­chen­de­cken­de Aus­blu­tung des Mit­tel­stands und Ver­mö­gens­kon­zen­tra­ti­on an der Spit­ze sowie die Ver­än­de­rung der bis­her bekann­ten Klima­konstellation sind real.

Indes: Das sind vor­erst Kri­sen, kei­ne Kata­stro­phen. Als Kata­stro­phe begreift man gewöhn­lich einen plötz­li­chen, extern ver­ur­sach­ten Bruch, der nicht erwart­bar ist; man denkt an Natur­er­eig­nis­se wie Vul­kan­aus­brü­che, Erd­be­ben, eine Flut oder ähn­li­ches. Kata­stro­phe im All­tags­ver­stand heißt: Ein Ereig­nis ist nicht auf mensch­li­ches Han­deln zurück­zu­füh­ren – Kri­sen sind es in der Regel schon. Das Gros der heu­ti­gen Kri­sen in der Epo­che der Kri­sen­kon­ver­genz ist expli­zit men­schen­ge­macht und ent­springt ­kei­nem plötz­li­chen, gewalt­sa­men Ein­bruch in die Rea­li­tät, kei­ner sprung­haf­ten ­Situa­ti­ons­ver­än­de­rung, wie es für Kata­stro­phen typisch ist.

Fayes Modell blen­det nicht nur die zugrun­de­lie­gen­de Begriffs­klä­rung aus, son­dern steht pars pro toto für eine Tag-X-Men­ta­li­tät, die Jahr­zehn­te vor ihm sein Lands­mann Domi­ni­que Ven­ner als ent­mu­ti­gend und läh­mend denun­zier­te. Denn in einem sol­chen Modell ist kein eige­ner Hand­lungs­spiel­raum vor­ge­se­hen. Man kann als ein­zel­ner und als Kol­lek­tiv nichts tun, der Nie­der­gang des Bestehen­den ist zwin­gend – es gilt zu war­ten, bis das »Unver­meid­li­che« eintritt.

Schließt man sich Fayes inter­es­san­ter Gegen­warts­ana­ly­se und sei­ner alar­mis­tisch-ver­stie­ge­nen Zukunfts­schau an, ist das Risi­ko groß, in einen zur Untä­tig­keit trei­ben­den Fata­lis­mus zu ver­fal­len. Aus die­sem Grund ist es bes­ser, von einer »Kon­ver­genz der Kri­sen« als von einer »Kon­ver­genz der Kata­stro­phen« aus­zu­ge­hen. Denn eine Kri­se ist, wie alle men­schen­ge­mach­te Geschich­te: kon­tin­gent, ergeb­nis­of­fen. Im »Wesen der Kri­se« lie­ge es, notier­te Rein­hart Koselleck, »daß eine Ent­schei­dung fäl­lig ist«, aber »offen­bleibt, wel­che Ent­schei­dung fällt«. Bei Faye und sei­nen Anhän­gern über­wiegt indes die blei­er­ne Sehn­sucht nach Tabu­la rasa ange­sichts eines all­um­fas­sen­den Ekels ob der herr­schen­den Verhältnisse.

Das heißt nicht, zu leug­nen, daß eine real exis­tie­ren­de Kon­ver­genz der Kri­sen durch exter­ne Schocks und his­to­ri­sche Zufäl­le in eine Kata­stro­phe umschla­gen kann; das scheint aber ein Extrem­fall zu sein, weni­ger ein eher­nes Gesetz, als wel­ches es bei Faye ein­ge­führt wird. Ohne­hin soll­te nicht das Kata­stro­pha­le, son­dern das Kri­sen­be­haf­te­te in den Vor­der­grund treten:

Das Kata­stro­pha­le ver­un­mög­licht eige­ne Hand­lungs­op­tio­nen, die Kri­se ermög­licht sie. In der Kri­se leben heißt, in einer her­aus­for­dern­den Lage zu leben, in einer Pha­se, die – je nach Ver­hal­ten der Kri­sen­ak­teu­re, je nach Dyna­mik – das Poten­ti­al zu Umbrü­chen und Wen­den, aber auch zur blo­ßen Kri­sen­ver­ta­gung in sich trägt. Kri­sen sind »pro­duk­tiv, denn sie nor­mie­ren, akti­vie­ren und regu­lie­ren gesell­schaft­li­ches Han­deln«. Indem sie mit Gewohn­hei­ten und Rou­ti­nen »bre­chen«, rufen sie »wei­te­re Kri­sen her­vor und sind in der Lage, bestehen­de Herr­schafts­ver­hält­nis­se zu erneu­ern oder insta­bil wer­den zu lassen«.

Letz­te­res ist Oppo­si­ti­ons­be­geh­ren. Denn erst in der »Kri­se der Auto­ri­tät«, so der ita­lie­ni­sche Links­re­vo­lu­tio­när ­Anto­nio Gramsci, ver­lie­ren die herr­schen­den Eli­ten den gesell­schaft­li­chen Kon­sens; sie füh­ren nicht mehr, son­dern herr­schen nur. Tei­le der Bevöl­ke­rung wen­den sich vom Alten ab (von den bis­he­ri­gen Par­tei­en, von bis­her kon­su­mier­ten Medi­en­an­ge­bo­ten etc.), aber noch nichts Neu­em zu. Sie haben Gewiß­hei­ten und Sicher­hei­ten ver­lo­ren, aber noch nichts neu­es Sta­bi­li­sie­ren­des gefun­den. Es hat noch kei­ne »Kathar­sis« im Sin­ne Gramscis statt­ge­fun­den, da eine Kri­sen­wirk­lich­keit, die Unzu­frie­den­heit mit dem Eta­blier­ten mit sich bringt, nicht auto­ma­tisch Kri­sen­so­li­da­ri­tät mit non­kon­for­men Akteu­ren gebiert. Ver­trau­en muß man sich erar­bei­ten, und Hege­mo­nie will erkämpft sein; die Kri­sen schaf­fen die objek­tiv erfor­der­li­che Ausgangsbasis.

In einer mate­ria­lis­ti­schen Gesell­schaft erfol­gen die­se Sor­tie­rungs­pro­zes­se – Abwen­dung, Suche, Zuwen­dung – pri­mär auch auf mate­ria­lis­ti­schem Grun­de. Gramsci ver­mied dabei öko­no­mis­ti­schen Reduk­tio­nis­mus; Wirt­schafts­kri­sen allein erzeu­gen kei­ne Kathar­sis und kei­nen anschlie­ßen­den Umschwung. Aber ganz ohne sie kann es nicht funk­tio­nie­ren, da der Aus­lö­ser für eine geball­te Kri­sen­si­tua­ti­on his­to­risch oft­mals auf wirt­schaft­li­chem Ter­rain zu suchen ist.

Für unse­re Gegen­wart heißt das kon­kret: »Kri­selt das Finanz­sys­tem, funk­tio­nie­ren auch ande­re Berei­che der Öko­no­mie nicht mehr rei­bungs­los.« Popu­lis­tisch lie­ße sich die­se Abfol­ge so fort­schrei­ben: Erst wenn das rei­bungs­lo­se Funk­tio­nie­ren wei­ter Ver­sor­gungs­be­rei­che lädiert scheint (ob es das ist, bleibt sekun­där), wenn es also wei­ten Tei­len der Gesell­schaft mate­ri­ell gefühlt oder real an den Kra­gen geht, öff­nen sich grö­ße­re Wir­kungs­fens­ter für non­kon­for­me Poli­tik. »Wenn der pro­spek­ti­ve Hege­mon weder kör­per­li­che Sicher­heit noch mate­ri­el­le Bedürf­nis­be­frie­di­gung bie­ten kann«, pro­gnos­ti­zier­te mit Wolf­gang Fritz Haug ein wei­te­rer Kri­sen­den­ker von links, »wird sich sei­ne Macht in Luft auflösen«.

Daß wir auch Anfang 2023 nicht so weit sind, gehört zum Bestand­teil einer rea­lis­ti­schen Lage­auf­fas­sung eben­so wie das Fazit, dem zufol­ge man sich im Wir­kungs­feld erreich­ba­rer Nah­zie­le geis­tig zurüs­ten muß für das Fern­ziel, dem man durch eige­ne Schaf­fens­kraft näher­kom­men kann. Das gelingt über eine Annah­me der Deu­tungs­kämp­fe, die um jede ein­zel­ne Kri­se geführt wer­den. Kri­sen kön­nen im Rah­men die­ser gestell­ten Hege­mo­nie- und Macht­fra­gen eine akti­vie­ren­de Wir­kung auf die eige­nen Zusam­men­hän­ge aus­üben, selbst wenn man sich gesamt­ge­sell­schaft­lich in einer Min­der­heits­po­si­ti­on befin­det, wie die Coro­na­pro­tes­te gut, die schwä­cheln­den Ener­gie­pro­tes­te weni­ger gut ver­deut­licht haben.

Doch auch das Gegen­teil, eine pas­si­vie­rend-demo­ti­vie­ren­de Wir­kung, ist nicht aus­ge­schlos­sen; die Ergeb­nis­of­fen­heit der Kri­se liegt auch hier vor. Der Kipp-Punkt, an dem die Ver­hält­nis­se im eige­nen Sin­ne zum Tan­zen gebracht wer­den, kann nicht »geplant« wer­den, weil zu vie­le Varia­blen auf die Situa­ti­on ein­wir­ken. Sehr wohl muß aber auf die­sen hin­ge­ar­bei­tet wer­den. Erschwe­rend wirkt hin­ge­gen, daß just »in den gro­ßen Kri­sen cha­ris­ma­ti­sche Per­sön­lich­kei­ten gefragt [sind], die eine bewe­gen­de Stim­mung des Auf­bruchs erzeu­gen kön­nen«, wir aber einst­wei­len kaum über der­ar­ti­ge Cha­rak­te­re verfügen.

Bis sich ent­spre­chen­de Hoff­nungs­fi­gu­ren zu erken­nen geben, bleibt eini­ges zu tun: Deu­tungs­kämp­fe anneh­men und füh­ren; Mit­men­schen Wis­sen über Kri­sen und ihre Bedeu­tun­gen ver­mit­teln; loka­le / regio­na­le Leucht­tür­me poli­ti­scher Pro­jek­te schaf­fen; Ver­zah­nung von außer­par­la­men­ta­ri­schen Grup­pen mit zugäng­li­chen Par­tei­struk­tu­ren för­dern; arbeits­tei­lig und sich ste­tig pro­fes­sio­na­li­sie­rend an der Wen­de im Klei­nen arbei­ten, indem man kon­kre­te Erfol­ge pro­du­ziert, statt irrea­le und latent gefähr­li­che Tag-X-Phan­ta­sien von der gro­ßen Kata­stro­phen­flut (Faye) zu reproduzieren.

Dies sind rea­lis­ti­sche Ziel­punk­te unse­rer Arbeit in der soeben erst ein­ge­lei­te­ten Epo­che einer Kon­ver­genz der Krisen.

– – –

Die­ser Bei­trag erschien in der 112. Sezes­si­on vom Febru­ar 2023 und liegt mit allen Quel­len­nach­wei­sen hier als pdf vor.