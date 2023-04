Armin Mohler und die Siemens-Stiftung

Der Wis­sen­schafts­his­to­ri­ker Mar­cel Lep­per, Jahr­gang 1977, habe sich, so der Stif­tungs­rat, Ver­feh­lun­gen im Umgang mit den Mit­ar­bei­tern zuschul­den kom­men las­sen. Die­se Behaup­tung darf mit dem Urteil des Arbeits­ge­richts von Anfang April nicht mehr ver­brei­tet wer­den, Lep­per erhält außer­dem eine groß­zü­gi­ge Abfin­dung. Aber ins Amt zurück­keh­ren darf er nicht.

Im Grun­de wären uns die­se Strei­tig­kei­ten völ­lig egal. Aber: Lep­per stellt sich nun, nach­dem das Gericht auch die Schwei­ge­pflicht auf­ge­ho­ben hat, als Opfer einer Alt­her­ren­run­de dar, die noch immer aus dem Geis­te des ers­ten Geschäfts­füh­rers han­de­le: Armin Moh­ler hat­te die Stif­tung von 1961 bis 1985 auf- und aus­ge­baut und sie in einem vor­züg­li­chen Zustand an sei­nen Nach­fol­ger Hein­rich Mei­er über­ge­ben, der sie wie­der­um bis 2021 führ­te und man­chem Leser als Ver­fas­ser luzi­der Deu­tun­gen des Werks Carl Schmitts bekannt sein dürfte.

Mar­cel Lep­per war also erst der drit­te Geschäfts­füh­rer – außer­ge­wöhn­lich griff­si­cher wähl­te die Stif­tung bis­her ihr Spit­zen­per­so­nal. Lep­per – ein Fehl­griff, der kor­ri­giert wur­de. Er begann näm­lich gleich mit dem, was er und sei­nes­glei­chen eben und vor allem kön­nen: das Wir­ken sol­cher Insti­tu­tio­nen und ihre Anwe­sen­heit und Ver­net­zung in der Gesell­schaft ihrer Zeit nicht nur aus heu­ti­ger Sicht zu pro­ble­ma­ti­sie­ren, son­dern mit ruf­schä­di­gen­den Eti­ket­ten zu behän­gen und Gel­der für “Auf­ar­bei­tun­gen” zu erzwingen.

Über­all Män­ner­run­den, Nazi-Seil­schaf­ten, dunk­le Geheim­nis­se – über­all Auf­klä­rungs­auf­ga­ben für Berg­leu­te wie Lep­per, die alte Schäch­te öff­nen und Licht ins Dun­kel brin­gen lassen.

Lep­per sieht in Armin Moh­lers Den­ken und Wir­ken etwas, das man hät­te unter­bin­den müs­sen. Er sieht in noch nicht auf­ge­ar­bei­te­ten Archi­ven Bewei­se für “neu­rech­te” Netz­wer­ke lie­gen (obwohl es die­sen Begriff noch gar nicht gab, als Moh­ler antrat), sieht sich als den­je­ni­gen, der Pfuhl nach Pfuhl tro­cken­zu­le­gen habe und wirk­te auf ähn­li­che Wei­se schon an frü­he­ren Arbeitsstellen.

Eti­ket­tie­rungs­ar­beit durch Leu­te, die sich anma­ßen, für Säu­be­rungs­ar­bei­ten geeig­net zu sein: Lep­per, “Trans­for­ma­ti­ons­ma­na­ger”, hat kei­ne Ahnung. Er kennt die Frei­heit nicht, mit der man aus rech­ter Sicht den­ken kann, lesen kann, ein­la­den, dis­ku­tie­ren und Zusam­men­hän­gen auf den Grund gehen kann, eine geis­ti­ge Frei­heit und Offen­heit, die Moh­ler auf eine Wei­se aus­zeich­ne­te, die ihn wie­der­um dem ein oder ande­ren kon­ser­va­ti­ven Beton­kopf ver­däch­tig mach­te, der nicht nach links bli­cken wollte.

Die Dekon­struk­ti­on ist Lep­pers Metier, das “Nazi-Eine” (Slo­ter­di­jk) aus­fin­dig zu machen mit­tels Ver­bie­gung und Ver­men­gung. Daß dies stets in Ver­en­gun­gen führ­te, in Lese­war­nun­gen, Sche­ren im Kopf und betreu­tes Den­ken, kann selbst einem Lep­per nicht ver­bor­gen geblie­ben sein. Aber Lep­per ver­kör­pert unse­re Zeit, sei­ne ahis­to­ri­sche Selbst­ge­fäl­lig­keit kenn­zeich­net den Zug der Zeit.

Armin Moh­ler – die Vor­be­rei­tun­gen auf sei­nen acht­zigs­ten Geburts­tag gaben den Impuls für unse­ren Ver­lag, in Abspra­che zunächst mit ihm, dann mit sei­ner Wit­we pfleg­ten wir sein Werk, und nun weiß es der Sohn bei uns in guten Hän­den, und wir pfle­gen das Werk wei­ter. Aber das klingt schon wie­der zu muse­al, zu sehr nach Grab­stät­te und “in Ehren hal­ten”: Es bleibt ja wirk­mäch­tig durch unse­re Auseinandersetzung!

Lie­fer­bar von Moh­ler sind bei uns der­zeit die Noti­zen aus dem Inter­re­gnum, der Essay Gegen die Libe­ra­len und der phy­sio­gno­mi­sche Epo­chen­zu­griff Der faschis­ti­sche Stil. Außer­dem hält ein umfang­rei­cher Band Moh­lers Brie­fe an Ernst Jün­ger bereit. Zuletzt fand in einer Auf­satz­samm­lung Geor­ges Sor­els Moh­lers exzel­len­ter Essay über die­sen wich­ti­gen Vor­den­ker Aufnahme.

In unse­rem Ver­lag erschien auch die Moh­ler-Bio­gra­phie aus der Feder Karl­heinz Weiß­manns. Sie ist lan­ge ver­grif­fen, aber um die Debat­te um Lep­per und sei­ne Beschmut­zungs­ver­su­che auf ein ange­mes­se­nes Niveau zu heben, brin­gen wir nun einen Aus­zug aus dem 11. Kapi­tel die­ser Bio­gra­phie: “Die kon­ser­va­ti­ve Intel­li­genz organisieren”.

Weiß­mann beschreibt in die­sem Kapi­tel die Bemü­hun­gen Moh­lers, eine poli­tisch schlag­kräf­ti­ge und auf der Höhe der Zeit ope­rie­ren­de poli­ti­sche Rech­te zu eta­blie­ren. Natür­lich schei­ter­ten die­se Ansät­ze, obwohl Moh­ler für eini­ge Jah­re direk­ten Zugang zu Franz Josef Strauß hat­te und ihn beschwor, eine natio­na­le CSU über Bay­ern hin­aus zur Wahl zu stel­len und eine ech­te Demo­kra­tie gegen die Schein­de­mo­kra­tie des par­la­men­ta­ri­schen Sys­tems in Stel­lung zu bringen.

Die­se Hoff­nun­gen zer­schlu­gen sich, Strauß zöger­te, Moh­ler gab ent­täuscht auf. An die­ser Stel­le setzt Weiß­mann wie folgt fort.

– – –

Der Aus­gleich, den es für Moh­ler gab, war der Auf- und Aus­bau der Sie­mens-Stif­tung. Auf Initia­ti­ve von Ernst von Sie­mens durch die Sie­mens & Hals­ke AG sowie die Sie­mens-Schu­ckert­wer­ke AG gegrün­det, war ihre finan­zi­el­le Aus­stat­tung anfangs eher beschei­den. Da sich das Haus nicht mit dem befaß­te, was sonst vie­le Indus­trie­stif­tun­gen taten – For­schungs­pro­jek­te, Aus­schüt­tung von Sti­pen­di­en, Ver­ga­be von Druck­kos­ten­zu­schüs­sen und so wei­ter -, son­dern aus­schließ­lich Vor­trags­ver­an­stal­tun­gen und Sym­po­si­en orga­ni­sier­te und ihm das Unter­neh­men trotz eini­ger Vor­be­hal­te rela­tiv freie Hand ließ, konn­te Moh­ler die Sie­mens-Stif­tung all­mäh­lich zu einem Ort machen, an dem sich etwas von jener geis­ti­gen Frei­heit erhielt, die in der Bun­des­re­pu­blik bis zur lin­ken Kul­tur­re­vo­lu­ti­on eine Selbst­ver­ständ­lich­keit gewe­sen war.

Denn ent­ge­gen der wie­der­hol­ten Behaup­tung, hier sei eine „Carl-Schmitt-Aka­de­mie“ ent­stan­den, hat sich Moh­ler seit Beginn der öffent­li­chen Ver­an­stal­tun­gen immer um die Ein­la­dung von Refe­ren­ten geküm­mert, die fach­lich aus­ge­wie­sen waren und eine klar umris­se­ne Posi­ti­on ver­tra­ten. Selbst­ver­ständ­lich spiel­te auch sei­ne Nei­gung zur Pro­vo­ka­ti­on eine Rol­le, wenn er etwa den His­to­ri­ker Hell­mut Diwald aus­ge­rech­net in der Hoch­pha­se der Neu­en Ost­po­li­tik einen Vor­trag über Ernst Moritz Arndt hal­ten ließ oder einen radi­ka­len Kri­ti­ker der Indus­trie­ge­sell­schaft, den Bio­lo­gen Ivan Illich, in einer Indus­trie­stif­tung zu spre­chen bat oder den gera­de von der katho­li­schen Kir­che mit Lehr­ver­bot beleg­ten Hans Küng ein­lud, sei­ne Vor­stel­lun­gen in der Stif­tung zu prä­sen­tie­ren. Absa­gen muß­te er kaum fürch­ten, dafür sorg­ten die Höhe der Hono­ra­re und der gedie­ge­ne Rah­men des Kava­liers­hau­ses im Ron­dell vor Schloß Nymphenburg.

Mus­tert man die Vor­trä­ge nach Moh­lers Amts­an­tritt 1961 durch, stellt man natür­lich fest, daß er vie­le Wis­sen­schaft­ler geholt hat, die ihm poli­tisch nahe­stan­den: die Sozio­lo­gen Arnold Geh­len, Hel­mut Schelsky und Robert Hepp, den Eth­no­lo­gen Wil­helm Mühl­mann, die Psy­cho­lo­gen Hans J. Eysen­ck und Peter Hof­stät­ter, die Staats­recht­ler Ernst Forst­hoff, Ernst Rudolf Huber, Hel­mut Qua­rit­sch und Josef Isen­see, die His­to­ri­ker Heinz Goll­wit­zer, Hans Erich Stier, Anton Mir­ko Kok­tanek, die Kunst­his­to­ri­ker Hans Sedl­mayr und Huber­tus Schr­a­de, die poli­ti­schen Publi­zis­ten Ger­hard Adler, Sal­cia Land­mann, Paul Carell, Erik von Kueh­nelt-Led­dihn und Otto von Habs­burg, die Schrift­stel­ler Ernst Wil­helm Esch­mann, Gerd Gai­ser und Albert Paris Güters­loh, an dem ihm wegen der Ver­bin­dung zu Dode­rer beson­ders lag.

Aber von den etwa 500 Abend­ver­an­stal­tun­gen, für die Moh­ler ver­ant­wort­lich war, mach­ten deren Auf­trit­te kei­ne zehn Pro­zent aus. Häu­fig lud er Refe­ren­ten ein, weil ihm deren Fach­ge­biet fremd war, aber inter­es­sier­te. Das galt vor allem für die Natur­wis­sen­schaft­ler, die seit dem Beginn der sieb­zi­ger Jah­re in wach­sen­der Zahl zu Gast waren. Aufs Gan­ze gese­hen erscheint Moh­lers Arbeit für die Stif­tung außer­or­dent­lich erfolg­reich, im Jah­res­durch­schnitt kamen sie­ben- bis acht­tau­send Per­so­nen. Ihm lag die­se Tätig­keit als „Kul­tur­ma­na­ger“ durch­aus, obwohl er das „gesell­schaft­li­che Klim­bim“ als Zeit­ver­geu­dung empfand.

Wenn man über­haupt einen deut­li­che­ren poli­ti­schen Akzent nach­wei­sen will, dann ist das nur in bezug auf die Sym­po­si­en mög­lich, die seit 1966 statt­fan­den, das ers­te zum The­ma „Oswald Speng­lers fort­wir­ken­de Gedan­ken“, dann die Son­der­vor­trags­rei­hen, die jedoch erst in den sieb­zi­ger Jah­ren began­nen und deren Tex­te anfangs als dtv-Taschen­bü­cher, dann in einer eige­nen Rei­he bei Olden­bourg und zuletzt bei Ull­stein-Pro­py­lä­en erschie­nen. Ohne Zwei­fel waren The­men wie „Der Ernst­fall“ – demons­tra­tiv abge­hal­ten an Schmitts 80. Geburts­tag -, „Die deut­sche Neu­ro­se“, „Wirk­lich­keit als Tabu“ dem geschul­det, was Moh­ler als poli­tisch rele­vant betrach­te­te, und das „Kurs­buch der Welt­an­schau­un­gen“, das als Ergeb­nis eines inter­nen Arbeits­krei­ses von Exper­ten ent­stand, war ver­ständ­li­cher­wei­se sein Lieb­lings­pro­jekt und übri­gens der ein­zi­ge Fall, in dem Moh­ler sich direkt betei­lig­te. Aber auch da gab es kei­ne Abstri­che in Qua­li­täts­fra­gen zu Guns­ten von Par­tei­lich­keit. Viel­mehr gewinnt man im Hin­blick auf die Publi­ka­tio­nen der Sie­mens-Stif­tung bis 1985 ein impo­nie­ren­des Bild, sobald man Zahl und Güte der Tex­te prüft.

– – –

Was sagen Lep­per? Egal. Über ihn wird kei­ne Bio­gra­phie geschrie­ben werden.