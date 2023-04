Drag Queen Story Hour in Wien

Frü­he­re Ter­mi­ne waren am 3. Juni 2022 in der Büche­rei Maria­hilf, am 20. März 2023 in der Buch­hand­lung Ana­log und am 26. März 2023 im Vil­la Vida Café in der “Tür­kis Rosa Lila Vil­la”, einem seit den acht­zi­ger Jah­ren exis­tie­ren­den, mit Staats­gel­dern geför­der­ten Schwu­len-und-Les­ben-Zen­trum. Dort soll am Sonn­tag auch die nächs­te Lesung gehal­ten werden.

Schau­platz aller genann­ten Ver­an­stal­tun­gen war der rot-grün regier­te sechs­te Bezirk, des­sen Vor­ste­her Mar­kus Rum­el­hart (SPÖ) beken­nend schwul ist, und der bei sei­nem Amts­amtritt 2014 ver­sprach, Maria­hilf “noch bun­ter” zu machen. Seit 2010 orga­ni­siert er das Bezirks­fest “anders­rum ist nicht ver­kehrt in Maria­hilf”, das schon vor über zehn Jah­ren für Trans­gen­de­ris­mus gewor­ben hat. Einen Aus­schnitt von einem die­ser Fes­te aus dem Jahr 2012 mit der spä­ter reich­lich gehyp­ten “Con­chi­ta Wurst” kann man hier sehen.

Direk­ter Ver­ant­wort­li­cher scheint Sté­pha­ne Mag­loire zu sein, ein schwar­zer schwu­ler Akti­vist aus den USA, der in Wien gestran­det ist und auch das Feld “Anti­ras­sis­mus” beackert.

Zwei­mal gab es Pro­test­ak­tio­nen von Iden­ti­tä­ren. Vor der Maria­hil­fer Büche­rei errich­te­ten sie eine sym­bo­li­sche Sty­ro­por­mau­er in rot-weiß-rot mit der Auf­schrift #nopri­de­month, auf die Fas­sa­de der “Vil­la” häng­ten sie ein Trans­pa­rent “Wie­ner Kin­der­schutz: Amt­lich ver­sie­gelt”, um sie als “Tat­ort” zu markieren.

Die Pres­se ver­damm­te dies fast ein­hel­lig als “rech­te Het­ze”, inklu­si­ve der Kro­nen-Zei­tung, die zu Hans Dich­ands Zei­ten kei­ne “reak­tio­nä­re” Kam­pa­gne aus­ließ, und die heu­te ideo­lo­gisch am sel­ben Strang wie der Stan­dard zieht, zumin­dest was das gro­ße Gan­ze angeht. Kri­ti­sche­re Töne über die Ver­an­stal­tun­gen im “popu­lis­ti­schen” Stil der “alten” Kro­ne fin­det man allen­falls im Bou­le­vard-Blatt exx­press. Die ach so bür­ger­li­che Pres­se zeich­net sich bis­lang durch Schwei­gen aus, blies aber letz­tes Jahr eben­falls in das “pro­gres­si­ve” Horn.

Wor­um geht es? Im Zen­trum des Gen­res steht eine “Drag Queen” in vol­ler Mon­tur, die Drei- bis Zwölf­jäh­ri­gen Kin­der­bü­cher mit einer “quee­ren” Mes­sa­ge vorliest.

Für Lite­ra­tur die­ser Art gibt es inzwi­schen schon einen eige­nen boo­men­den Markt, auch im deut­schen Sprach­raum. Auf der Netz­sei­te der schwul-les­bi­schen Buch­hand­lung Löwen­herz kann man nach Titeln stöbern:

Die­se Gat­tung ist längst im Main­stream ange­kom­men. Man fin­det Bücher die­ser Art zuhauf etwa im Tha­lia, der größ­ten Buch­hand­lung auf der Maria­hil­fer­stra­ße, emp­foh­len für Kin­der ab vier Jahre.

Vor­tra­gen­der aller drei bis­he­ri­gen Wie­ner Ver­an­stal­tun­gen war eine Drag Queen mit dem Künst­ler­na­men Can­dy Licious, die auch kom­men­den Sonn­tag wie­der vor­le­sen wird (hier ist sie mit Mar­kus Rum­el­hart und Jür­gen Czer­no­hor­sz­ky, eben­falls SPÖ, bei der Ein­wei­hung eines “Regen­bo­gen Zebra­strei­fens” zu sehen). Eines ihrer Acces­soires ist ein Plüschein­horn, das “nur Kin­der strei­cheln dürfen”.

“Can­dy” ali­as Bern­hard Ledin­ski legt Wert dar­auf, zu beto­nen, daß er kei­ne Trans­gen­der­per­son ist, die ihre Geschlechts­iden­ti­tät wech­seln möch­te, son­dern ein “quee­rer” (ich neh­me mal vor­sich­tig an: homo­se­xu­el­ler) Mann, der eine Kunst­fi­gur im Fum­mel ver­kör­pert. Vien­na Pri­de hat die ers­te Ver­an­stal­tung im Juni letz­ten Jah­res so beworben:

Eines der “far­ben­fro­hen” und “span­nen­den Wer­ke” han­del­te von einem ver­lieb­ten schwu­len tür­ki­schen Koch, zwei wei­te­re von einem flam­boy­an­ten, betont “wei­bi­schen” Jun­gen “of color” namens Juli­an (im Ori­gi­nal: “Julián”), ver­faßt und illus­triert von einer wei­ßen, kali­for­ni­schen Autorin, die sich Jes­si­ca Love nennt, und “mit ihrem Mann” und ihrem Sohn in Brook­lyn lebt, also offen­bar “hete­ro­se­xu­ell” ist.

In Juli­an fei­ert die Lie­be besucht Juli­an eine les­bi­sche Hoch­zeit, wäh­rend er sich in Juli­an ist eine Meer­jung­frau, inspi­riert von Teil­neh­mern der New Yor­ker “Coney Island Mer­maid Para­de” (die stark von der LGBTQ-Kli­en­tel fre­quen­tiert wird), “mit einem gel­ben Vor­hang und Farn­blät­tern” als Nixe ver­klei­det: “Zum Glück hat er eine Groß­mutter, die ihn genau­so akzep­tiert, wie er ist!”

Letz­te­res, erst­mals erschie­nen im Jahr 2018, ist ein Kult­buch der “LGBT”-Szene und offen­bar belieb­ter Stoff für Drag-Lesun­gen. Es taucht zum Bei­spiel in die­sem Video eines der berüch­tigts­ten ein­schlä­gi­gen You­tube-Kanä­le auf, “Que­er Kid Stuff”, der Kin­der­gar­ten- und Schwu­len­äs­the­tik auf eine beson­ders kleb­ri­ge Wei­se mit­ein­an­der kombiniert.

Die Drag-Queen in die­sem Video ist von beson­ders exqui­si­ter Scheuß­lich­keit, mit einer Mäh­nen­pe­rü­cke aus lila Haa­ren, dick bemal­ten Schlauch­boot­lip­pen, schwar­zem Lid­schat­ten, lan­gen fal­schen Wim­pern, dicken fal­schen Brüs­ten und einer ver­leb­ten krat­zi­gen Stim­me. Jeder, der zu die­sem The­ma mit­re­den will, soll­te sich die­ses und ande­re Vide­os zum The­ma zu Gemü­te füh­ren und in Ruhe auf sich wir­ken lassen.

In Öster­reich sind sich wohl weni­ge Durch­schnitts­men­schen bewußt, wie weit ver­brei­tet und viru­lent die­ser Trend in den USA inzwi­schen ist. Der Bun­des­staat Ten­nes­see hat als ers­ter Lesun­gen die­ser Art ver­bo­ten, drei­zehn wei­te­re Staa­ten pla­nen ähn­li­ches, was wie­der­um zu lan­des­wei­ten Pro­tes­ten der Regen­bo­gen-Sze­ne geführt hat.

Viel­leicht ist es kein Zufall, daß Ten­nes­see am 27. März Schau­platz eines “Schul­mas­sa­kers” wur­de, in dem eine jun­ge Frau, die sich als “Trans” iden­ti­fi­zier­te, drei neun­jäh­ri­ge Kin­der und drei Erwach­se­ne erschoß, ehe sie selbst von der Poli­zei getö­tet wur­de. Über ihre Moti­ve kann man nur spe­ku­lie­ren, da die Poli­zei ihr “Mani­fest” unter Ver­schluß hält.

Als Erfin­de­rin die­ser Art von Akti­vis­mus gilt die Autorin Michel­le Tea, die 2015 ers­te Lesun­gen in San Fran­cis­co durch­füh­ren ließ, als einer sei­ner pro­mi­nen­tes­ten Theo­re­ti­ker ein “quee­rer” Aka­de­mi­ker namens Har­ris Korn­stein, auch bekannt als “Lil Miss Hot Mess”. “Drag Queen Sto­ry Hour” ist eine offi­zi­el­le Non-Pro­fit-Orga­ni­sa­ti­on, die in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten inzwi­schen 35 Orts­ver­bän­de hat. Ihre Mis­si­on, wie sie auf der Netz­sei­te nach­zu­le­sen ist, ist eindeutig:

“DSH” (Drag Sto­ry Hour) hat also den dekla­rier­ten Zweck, Klein­kin­der mit einer “geschlech­ter­flui­den”, pro-homo­se­xu­el­len Ideo­lo­gie zu imprä­gnie­ren und ent­spre­chen­de Rol­len­bil­der zu nor­ma­li­sie­ren und attrak­tiv zu machen.

“So sein, wie man ist” kann in die­sem Zusam­men­hang eine Men­ge ver­schie­de­ne Din­ge bedeu­te­ten: Von der Zur­schau­stel­lung der eige­nen sexu­el­len Nei­gun­gen bis zu Ver­su­chen, sein “authen­ti­sches Selbst” mit dicken Schmink­schich­ten, Perü­cken, fal­schen Fin­ger­nä­geln, High Heels und exzen­tri­schen Klei­dern zum Aus­druck zu brin­gen, oder es mit­tels plas­ti­scher Chir­ur­gie und Geni­tal­ver­stüm­me­lung optisch dem “inne­ren Gefühl” anzugleichen.

Der vor­le­sen­de Trans­ves­tit ist nicht min­der “Mes­sa­ge” der Ver­an­stal­tun­gen wie die vor­ge­le­se­nen Bücher selbst. Er wird den Kin­dern, mal eher expli­zit, mal eher impli­zit, als ein Modell prä­sen­tiert, das man nicht bloß “akzep­tie­ren” oder “tole­rie­ren”, son­dern das man bewun­dern und dem man nach­ei­fern soll.

Dabei wird nicht bloß “ein Mann in Frau­en­klei­dern” in den Mit­tel­punkt gestellt, son­dern eine maxi­mal zuge­spitz­te, thea­tra­li­sche, und seit “Stone­wall” auch stark poli­ti­sier­te Form des Trans­ves­ti­tis­mus: Drag Queens sind meis­tens von schwu­len Män­nern ver­kör­per­te, grel­le Kari­ka­tu­ren von Frau­en und Frau­en­rol­len – aber nicht von “gewöhn­li­chen”, son­dern in der Regel von Glamour‑, Film‑, Show- und Por­no­stars, von Strip­tease­tän­ze­rin­nen, Nacht­club-Sän­ge­rin­nen und sons­ti­gen Rot­licht­ge­stal­ten. Schril­le Über­trei­bung, “Camp” und bewußt “schlech­ter Geschmack” sind die Mar­ken­zei­chen die­ses Stils.

Drag Queens haben ihren Ursprung im “Under­ground” des ero­ti­schen Enter­tain­ments, in der vor nicht all­zu­lan­ger Zeit geäch­te­ten oder gar ille­ga­len Welt der Per­ver­sio­nen, Feti­sche, “Kinks” und Para­phi­lien. Der Kon­text, in dem die­se Para­dies­vö­gel der Regen­bo­gen­sze­ne auf­tre­ten, sind übli­cher­wei­se “Gay Pride”-Paraden und ‑Bäl­le, Kaba­retts, schmud­de­li­ge Bars, Nacht­clubs, Dis­cos und Schön­heits­wett­be­wer­be. Alles in allem ste­hen sie, zumin­dest ursprüng­lich, für saf­ti­ge­re und anzüg­li­che­re For­men der Unter­hal­tung, in die man nor­ma­ler­wei­se kei­ne klei­nen Kin­der verschleppt.

“DSH” ver­setzt nun aus­ge­rech­net die “Drag Queen”, mit ihren expli­zi­ten sexu­el­len und homo­se­xu­el­len Kon­no­ta­tio­nen, in ein Kin­der­gar­ten-Set­ting, wo sie für angeb­lich “fami­li­en­freund­li­che” Unter­hal­tung sor­gen soll. Das ist ein Akt der Sub­ver­si­on par excel­lence; wenn er heu­te von vie­len Leu­ten nicht mehr als beson­ders kraß oder ver­stö­rend wahr­ge­nom­men wird, dann liegt das dar­an, daß die Wühl­mäu­se seit Jahr­zehn­ten erheb­li­che Vor­ar­beit geleis­tet haben.

Ein Argu­ment für den Ein­satz von Drag Queens für die­sen Job ist ver­mut­lich, daß Kin­der Spaß an den bun­ten Far­ben und dem ver­rück­ten Aus­se­hen der Per­for­mer haben. Aber das macht es nur schlim­mer, denn es unter­streicht den mani­pu­la­ti­ven Cha­rak­ter die­ser Veranstaltungen.

Der Stan­dard, der sich natür­lich vor­be­halts­los hin­ter die Drag Sto­ry Hour stellt, hat eine Repor­ta­ge über den 31jährigen Stei­rer “Ber­nie”, den Dar­stel­ler von “Can­dy Licious”, gedreht. Die Auf­nah­men von der Lesung las­sen ver­mu­ten, daß sie nur spär­lich besucht war. Es waren etli­che Klein­kin­der im Kin­der­gar­ten­al­ter anwe­send und sogar ein Säug­ling. Die Mehr­zahl der Eltern schei­nen Frau­en gewe­sen zu seien.

Ins Auge sticht der aus­ge­präg­te Nar­ziss­mus Ber­nies, den man bei bestimm­ten Arten von Schwu­len sehr häu­fig fin­det. Man sieht Ber­nie, der angeb­lich von sei­ner Show leben kann, wie er sich selbst im Spie­gel anstarrt, wäh­rend er Schritt für Schritt das Make­up auf­spach­telt, das ihn in “Can­dy” ver­wan­deln soll. Für die­se Pro­ze­dur braucht er zwei bis drei Stunden.

Sei­ne Moti­va­ti­on erklärt er so:

Was ich mir gewünscht hät­te als Kind, wäre ein­fach zu zei­gen, daß es eben ande­re… also, daß es nicht nur Hete­ro­se­xua­li­tät gibt, daß es OK ist, daß man sich bunt und schrill anzieht, auch an ande­ren Tagen, nicht nur zu Fasching, und daß gleich­ge­schlecht­li­che Lie­be in Ord­nung ist. Ich wur­de in der Schu­le eigent­lich jeden Tag als “Schwuch­tel” bezeich­net, und das fast vier Jah­re lang.

Das Buch Schwa­nen­teich, aus dem er liest, beginnt so:

Die Kom­men­ta­to­rin der Repor­ta­ge betont, daß die Geschich­ten den Kin­dern gefal­len haben und das Aus­se­hen von Can­dy gut ange­kom­men ist. Zu Wort kommt die klei­ne Annika:

Um die Vor­wür­fe und Ver­däch­ti­gun­gen abzu­weh­ren (etwa der Pädo­phi­lie), baut Ber­nie einen leicht durch­schau­ba­ren Stroh­mann auf:

Nie­mand behaup­tet, daß er direkt “über Sex” reden wür­de. Aber es ist aus sei­nen Wor­ten ersicht­lich, daß sei­ne Ver­an­stal­tung die Kin­dern posi­tiv Rich­tung Homo­se­xua­li­tät, Trans­se­xua­li­tät und “Gen­der­flui­di­tät” beein­flus­sen soll.

Weit­ge­hend iden­tisch argu­men­tier­te Rapha­el Mas­s­aro, bekannt als “Tama­ra Mas­ca­ra”, in einer Debat­te mit dem katho­li­schen Akti­vis­ten Alex­an­der Tschugguel.

“Posi­tiv” an den Lesun­gen sei, daß sie “den Kin­dern eine grö­ße­re Band­brei­te bie­ten, als ich bei­spiels­wei­se in mei­ner Kind­heit hat­te”, in der er zu sei­nem Leid­we­sen nur das olle geschlech­ter­bi­nä­re Sys­tem ser­viert bekam. Weil er sie aber sel­ber nicht machen wür­de, wis­se er gar nicht, wor­über bei den Drag-Lesun­gen gespro­chen wer­de, und wie er die Can­dy Licious ken­ne, wür­de sie gewiß auch nicht mit Kin­dern über “Gen­der­the­ma­tik” reden.

Nun aber: Daß Mas­s­aro kei­ne Ahnung hat, was für eine Art Bücher dort vor­ge­le­sen wird, oder daß eine Drag Queen an sich schon eine “Gen­der­the­ma­tik” per­so­ni­fi­ziert, ist natür­lich völ­lig unglaubwürdig.

Ich emp­feh­le jedem Inter­es­sier­ten, sich die­se zwan­zig Minu­ten anzu­se­hen. Man merkt dem Sze­ne­star “in Zivil” mit dem fet­tig glän­zen­den Gesicht und den ner­vös zusam­men­ge­knif­fe­nen Lip­pen an, daß er eher media­le Vase­li­ne­ein­rei­bun­gen als Wider­spruch gewöhnt ist. Wenn Tschug­guel, der im Gegen­satz zu ihm läs­sig und ent­spannt wirkt, ihn nicht gera­de nach Strich und Faden zer­legt, redet er sich selbst um Kopf und Kra­gen. Ange­spro­chen auf die in den USA gän­gi­ge Pra­xis, angeb­li­che “Trans­kin­der” vor der Puber­tät mit Hor­mon­blo­ckern zu behan­deln, scheint er die­se zu rechtfertigen:

Mas­s­aros Haupt­stra­te­gie gegen sei­nen Oppo­nen­ten besteht in einem hilf­lo­sen “What­a­bou­tism” über die Unta­ten der katho­li­schen Kir­che (sogar die Kreuz­zü­ge zu erwäh­nen ist er sich nicht zu blöd), Pro­vo­ka­tio­nen, die Tschug­guel, der nicht reli­gi­ös argu­men­tiert, schlicht und ein­fach igno­riert (oder “ned amal igno­riert”, wie man in Wien sagt). Auch die Nazi­keu­le und Opfer­kar­te ver­sucht Mas­s­aro mehr­fach erfolg­los aus­zu­spie­len. Gera­de­zu lach­haft wir­ken sei­ne Ver­su­che, die Geschlech­ter­dua­li­tät als eine Art bos­haf­te Erfin­dung der katho­li­schen Kir­che hinzustellen.

Der end­gül­ti­ge Blatt­schuß erfolgt, als Tschug­guel ihm ein Zitat von Har­ris Korn­stein, dem “klei­nen Fräu­lein hei­ße Saue­rei”, aus dem Jahr 2021 ser­viert, das man im Ori­gi­nal hier nach­le­sen kann. “Main­strea­ming” und “fami­li­en­freund­li­che” Ver­pa­ckun­gen von Drag sei­en kei­ne Ver­wäs­se­rung des “pikan­ten Cha­rak­ters” (“the ris­qué natu­re of drag”) die­ser “quee­ren Kunst­form”, son­dern meta­po­li­ti­sche Strategien:

It may be that DQSH is “fami­ly fri­end­ly,” in the sen­se that it is acces­si­ble and invi­ting to fami­lies with child­ren, but it is less a sani­tiz­ing force than it is a pre­pa­ra­to­ry intro­duc­tion to alter­na­te modes of kin­ship. Here, DQSH is “fami­ly fri­end­ly” in the sen­se of “fami­ly” as an old-school que­er code to iden­ti­fy and con­nect with other que­ers on the street.

Es mag sein, daß DQSH in dem Sin­ne “fami­li­en­freund­lich” ist, daß es für Fami­li­en mit Kin­dern zugäng­lich und ein­la­dend ist, aber es ist weni­ger eine ent­schär­fen­de Kraft (“a sani­tiz­ing force”) als viel­mehr eine vor­be­rei­ten­de Ein­füh­rung in alter­na­ti­ve For­men der Zuge­hö­rig­keit. DQSH ist “fami­li­en­freund­lich” in dem Sin­ne, daß “Fami­lie” ein Que­er-Code der alten Schu­le ist, um sich mit ande­ren Que­ers auf der Stra­ße zu iden­ti­fi­zie­ren und zu verbinden.