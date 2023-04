Sommerfest 2023 – jetzt anmelden!

Am 8. und 9. Juli werden wir in Schnellroda unser Sommerfest veranstalten. 250 von 400 Karten sind noch verfügbar - die Teilnehmerliste ist geöffnet.

Wir ver­an­stal­ten die­se Zusam­men­kunft von Lesern und Autoren, Poli­tik und Vor­feld nun im drit­ten Jahr und freu­en uns wie­der auf inhalts­rei­che, unbe­schwer­te und fro­he Tage.

Gut 150 Teil­neh­mer der letz­ten bei­den Fes­te haben sich bereits vor­sorg­lich ange­mel­det, ohne mehr zu wis­sen als den Ter­min. So soll es sein, sie bekom­men nun ihre Bestä­ti­gung. Das Wesent­li­che für alle anderen:

Wir begin­nen am Sams­tag, den 8. Juli, um 11 Uhr und been­den unse­re Ver­an­stal­tung am Sonn­tag, den 9. Juli, gegen 14 Uhr.

Pro­gramm­punk­te sind

Podi­en zu den The­men “Das neue Volk” und “Feind­bild Islam”,

ein Podi­um über die Mög­lich­kei­ten der “Remi­gra­ti­on” und

ein Podi­um zum The­ma “Aus­wan­dern”,

das lite­ra­ri­sche Trio “Auf­ge­blät­tert. Zuge­schla­gen” mit Susan­ne Dagen und Ellen Kositza,

ein Podi­um zu den Mög­lich­kei­ten und der Pro­gram­ma­tik einer “Poli­tik von rechts”,

eines über “Sys­tem­zwang und Spiel­raum” sowie

Buch­prä­sen­ta­tio­nen und Autorengespräche.

Ein paar Namen? Mar­tin Sell­ner und Mar­tin Licht­mesz, Maxi­mi­li­an Krah und Hans-Tho­mas Till­schnei­der, Simon Kieß­ling und Bene­dikt Kai­ser und natür­lich Ellen Kositza, Erik Leh­nert und etli­che wei­te­re Autoren und Szeneleute.

Der Ablauf der bei­den Tage ist bewährt orga­ni­siert: Fest­zelt und Ver­pfle­gung auf dem Platz vor den Ver­lags­ge­bäu­den, Vor­trä­ge und Dis­kus­sio­nen in der Gast­stät­te “Zum Schäf­chen” (mit Platz für rund 200 Hörer), Mög­lich­kei­ten zum Stö­bern und Bücher­kau­fen in den Räu­men des Verlags.

Auch in die­sem Jahr wol­len wir ohne läs­ti­ge Bezahl­vor­gän­ge aus­kom­men: Geträn­ke und Grill­würs­te, Kuchen und beleg­te Bröt­chen wer­den frei aus­ge­ge­ben. Wir ver­lan­gen dafür in die­sem Jahr eine Umla­ge von 40 € pro Per­son für die Teil­nah­me an einem oder bei­den Tagen. Kin­der und Jugend­li­che unter 16 Jah­ren sind frei.

Um eine Über­nach­tungs­mög­lich­keit muß sich jeder selbst küm­mern, mit der Anmel­de­be­stä­ti­gung erhal­ten Sie aber eine Lis­te mit Pen­sio­nen und Hotels in der Nähe. (Bereits aus­ge­bucht ist die Gast­stät­te vor Ort.)

Rich­ten Sie Ihre Anmel­dung bit­te an

Noch sind 250 Plät­ze verfügbar.