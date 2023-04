Schule: weniger vermitteln, besser benoten

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die­ser Antrag ver­dient abso­lu­te Zustim­mung, wur­de unge­wöhn­li­cher­wei­se nicht nur in den Bil­dungs­aus­schuß über­wie­sen, son­dern dort sogar mit einer Sach­ver­stän­di­gen­an­hö­rung behan­delt. Gleich­wohl dürf­te er kei­ne Chan­ce auf eine par­la­men­ta­ri­sche Mehr­heit haben.

Dabei möch­te die AfD-Frak­ti­on zu einem Bewer­tungs­schlüs­se zurück, den es genau so mal gab, damals minis­te­ri­ell begrün­det. Das eben zeigt ja die Schwundstufen.

Zum Hin­ter­grund des Problems:

Die Ten­denz zu Infla­tio­nie­rung von Beno­tun­gen und Bewer­tun­gen ist in der Betrach­tung über die letz­ten drei­ßig Jah­re Schul­ge­schich­te hin­weg offen­sicht­lich. Die Rich­tung: Ver­rin­ge­rung von Anfor­de­run­gen bei ohne­hin redu­zier­ter Ver­mitt­lung von Inhalten.

Sowohl Berufs­aus­bil­der als auch Hoch­schul­leh­rer bekla­gen daher uni­so­no, daß Absol­ven­ten der ver­schie­de­nen Schul­ar­ten selbst bei pas­sa­blen bis sehr guten Abschlüs­sen und Noten­schnit­ten mitt­ler­wei­le zu wenig wis­sen und kön­nen, um nach Absol­vie­ren der Schu­le gut an Leh­re oder Stu­di­um anzuschließen.

Da das Abitur eine Stu­dier­fä­hig­keit und kri­ti­sche Urteils­kraft schon lan­ge nicht mehr garan­tiert, hal­ten Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten geson­der­te Ein­füh­rungs­kur­se für erfor­der­lich, um Erst­se­mes­ter „fit zu machen“. Befä­hi­gun­gen zum sinn­ent­neh­men­den Lesen gin­gen eben­so zurück wie das Ver­mö­gen, selb­stän­dig län­ge­re Fach­ar­bei­ten zu verfassen.

Lehr­meis­ter wie­der­um wei­sen dar­auf hin, daß von neu­en Lehr­lin­gen immer schlech­ter gerech­net, mit­hin bei­spiels­wei­se im Hand­werk nicht sicher auf­ge­mes­sen und kal­ku­liert wer­den kann. Zudem fehlt es an Grund­tu­gen­den und an Arbeits­dis­zi­plin.

So, wie das Schul­sys­tem über­haupt eher quan­ti­fi­ziert, als daß es noch qua­li­fi­zier­te, wur­den die Anfor­de­run­gen an die ein­zel­nen Beno­tungs­stu­fen ste­tig ver­rin­gert, um so min­des­tens noch äußer­lich einer zwei­fel­haf­ten Vor­stel­lung von Gerech­tig­keit und Inklu­si­on, gar von Gleich­heit zu entsprechen.

Aber: Eben­so wenig, wie Gen­der­spra­che die Welt geschlech­ter­ge­rech­ter macht, führt eine offi­zi­ell hoch­ge­schwin­del­te Beno­tung zu mehr Chan­cen­gleich­heit. Im Gegenteil.

Daß allen Schü­ler bei auf­merk­sa­mer För­de­rung grund­sätz­lich alles mög­lich wäre, erscheint aus anthro­po­lo­gi­schen Grün­den zwar unsin­nig, es soll aber gemäß den Vor­stel­lun­gen gegen­wär­ti­ger Bil­dungs­po­li­tik im Noten­bild mög­lichst so aus­se­hen. Pro­vo­kant aus­ge­drückt: Wo immer weni­ger ver­mit­telt wird, paßt man die Bewer­tun­gen ein­fach dem degres­si­ven Ver­lauf nach unten an.

Damit wer­den den Schü­lern und Absol­ven­ten letzt­lich zwar gute Zeug­nis­sen, damit aber unge­deck­te Schecks aus­ge­stellt, und so kommt es in der Lebens­pra­xis und im Ver­lau­fe wei­ter­füh­ren­der Bil­dung ganz unwei­ger­lich zu Ent­täu­schun­gen und sowohl in der Fach­ar­bei­ter­aus­bil­dung als auch im Stu­di­um zum häu­fi­gen Abbruch von Aus­bil­dun­gen, zumal die jun­gen Men­schen in der per­ma­nent loben­den Schu­le all­zu wenig lern­ten, mit eige­nen Mißer­fol­gen und zeit­wei­li­gem Schei­tern umzu­ge­hen. Vie­len fällt eine kri­ti­sche Selbst­ein­schät­zung schwer.

Tri­vi­al aus­ge­drückt: Mehr Schein als Sein, das rächt sich frü­her oder spä­ter. Hans Chris­ti­an Ander­sens Mär­chen „Des Kai­sers neue Klei­der“ gewann vorm Hin­ter­grund die­ser essen­ti­el­len Erfah­rung eine gera­de­zu mythi­sche Dimen­si­on und trifft auch den Kern des­sen, was hin­sicht­lich deut­li­cher Über­be­no­tun­gen zu ver­han­deln ist.

Wenn ein Her­an­wach­sen­der infol­ge infla­tio­nier­ter Beno­tung als guter Schü­ler galt, wird er es in der Aus­bil­dungs­pra­xis umso frus­trie­ren­der erle­ben, wenn er regis­triert, daß er zu wenig kann und sogar ein­fachs­tes Schul­wis­sen nach­zu­ar­bei­ten hat, um beruf­li­chen Anfor­de­run­gen genü­gen zu können.

Ähn­lich nach dem Abitur, das mal als Rei­fe­prü­fung auf­ge­faßt wur­de. An der Uni­ver­si­tät Greifs­wald bra­chen 2020 83 Pro­zent der Lehr­amts­stu­den­ten ihr Uni­ver­si­täts­stu­di­um ab.

Eine Selek­ti­on nach Leis­tungs­ver­mö­gen wird immer mehr ver­mie­den. Das drei­glied­ri­ge Schul­sys­tem ver­such­te dem noch Rech­nung zu tra­gen. Es wur­de fast über­all von einem asym­me­tri­schen zwei­glied­ri­gen Sys­tem abge­löst. Dem über­lau­fe­nen gym­na­sia­len Bil­dungs­gang steht eine nicht­gym­na­sia­le „Res­te-Schu­le“ gegenüber.

Von Bin­nen­dif­fe­ren­zie­rung ist zwar bestän­dig die Rede, nur kann sie in den meis­ten Klas­sen- und Grup­pen­si­tua­tio­nen nicht wie erfor­dert rea­li­siert wer­den; schwa­che Schü­ler wer­den also durch­ge­zo­gen und dabei latent über­be­no­tet. Mit der Inklu­si­on kamen an den sowie­so nicht unpro­ble­ma­ti­schen nicht­gym­na­sia­len Schu­len noch Kin­der und Jugend­li­che mit son­der­päd­ago­gi­schen För­der­be­dar­fen hinzu.

Weil nach gän­gi­gen Gerech­tig­keits- oder eher Gleich­heits­vor­stel­lun­gen jeder durch­zu­brin­gen ist, fra­gen sich Leh­rer ein­fach, war­um sie der Stein sein sol­len, über den jemand stol­pert, was dazu führt, daß der Leh­rer dar­über Rechen­schaft abzu­le­gen hat.

Auf min­des­tens gute Zen­su­ren meint auf Ver­hei­ßun­gen der Bil­dungs­po­li­tik hin mitt­ler­wei­le jeder per se ein Anrecht zu haben; die Krän­kung beginnt bereits mit der Note Zwei, noch kri­ti­sche­re Bewer­tun­gen wer­den als Dis­kri­mi­nie­run­gen ver­stan­den; ab der Note 4 gera­ten die Leh­rer unter Revi­si­ons- und Rechtfertigungsdruck.

Bei ihnen, weni­ger bei den Schü­lern, wird die Ver­ant­wor­tung für die „Schnit­te“ gese­hen. Meist beginnt die Beno­tung über­haupt erst ab Klas­se 3, weil sie nach gän­gi­ger Lehr­mei­nung den sen­si­blen Grund­schü­lern in den bei­den ers­ten Klas­sen­stu­fen see­lisch nicht zuzu­mu­ten ist. Selbst die Abschaf­fung der Zen­sie­rung ist immer wie­der im Gespräch. Wäh­rend die Erfah­rung lehrt: Kin­der wol­len natür­li­cher­wei­se bewer­tet und zen­siert wer­den; sie emp­fin­den das als Herausforderung.

Aber: Leis­tungs­ver­mö­gen und Selbst­über­win­dung, Fleiß und Anstren­gungs­be­reit­schaft, Aus­dau­er und Frus­tra­ti­ons­to­le­ranz schwan­den, weil die Schul­po­li­tik von vorn­her­ein allen alles ver­sprach, davon aber im Sub­stan­ti­el­len immer weni­ger hal­ten konn­te, so wie sie sich gene­rell eher aufs För­dern denn aufs For­dern ver­leg­te. Ler­nen wur­de als rein freud- und lust­vol­le Ange­le­gen­heit dar­ge­stellt. Das war es indes­sen nie. Ohne Fleiß kein Preis, gilt als reak­tio­nä­ren Spruch, ver­mit­telt jedoch eine Bin­sen­weis­heit, die nun mal stimmt.

Einer­seits so vie­le Ein­ser­schnit­te wie nie, ins­be­son­de­re im Abitur, ande­rer­seits – aus­ge­wie­sen im letz­ten IQB-Bil­dungs­trend und in allen ande­ren maß­geb­li­chen Tests und Stu­di­en– immer dra­ma­ti­sche­re Defi­zi­te selbst in basa­len Kom­pe­ten­zen wie dem qua­li­fi­zier­ten Lesen und Schrei­ben sowie in der Mathe­ma­tik und den Natur­wis­sen­schaf­ten, Män­gel also, die im direk­ten Zusam­men­hang mit dem Fach­kräf­te­pro­blem ins­be­son­de­re im MINT-Bereich stehen.

Die Berufs­aus­bil­der und die Hoch­schu­len sowie Uni­ver­si­tä­ten reagier­ten auf die Bewer­tungs­in­fla­tio­nie­rung an den Schu­len mit eige­nen Test- und Aus­wahl­ver­fah­ren, um so für sich objek­ti­ve­re Ein­schät­zun­gen vor­neh­men zu kön­nen. Sie kom­men aber selbst nicht umhin, ihre Ansprü­che und ihre Bewer­tungs­maß­stä­be zu redu­zie­ren und aufzuweichen.

Der Schwund an Kennt­nis­sen und Befä­hi­gun­gen wur­de durch Redu­zie­run­gen bzw. Ver­än­de­run­gen in den schu­li­schen Prü­fungs­ver­fah­ren noch ver­stärkt. So wird bei­spiels­wei­se auch in Sach­sen-Anhalt in der Deutsch-Prü­fung zu Mitt­le­ren Rei­fe auf das Erstel­len eines geschlos­se­nen kom­ple­xen Tex­tes im Sin­ne frü­her übli­cher Auf­satz­for­men ver­zich­tet und – offen­bar in Anleh­nung an die VERA-Ver­gleichs­ar­bei­ten – zu einem höchst frag­wür­di­gen Mul­ti­ple-Choice-Ver­fah­ren Zuflucht genom­men, abge­se­hen davon, daß der Nach­weis ele­men­tar­sprach­li­cher Befä­hi­gun­gen, ins­be­son­de­re sol­cher der Ortho­gra­phie, Gram­ma­tik und Sti­lis­tik, inner­halb der Bewer­tung ver­hält­nis­mä­ßig von all­zu gerin­gem Gewicht ist.

Im Bereich Mathe­ma­tik feh­len mitt­ler­wei­le im Abitur­stoff mathe­ma­ti­sche Beweis­ver­fah­ren und Übun­gen im axio­ma­ti­schen Den­ken sowie frü­her not­wen­di­ge geo­me­tri­sche Befä­hi­gun­gen. All­zu schnell wird von einer den Minis­te­ri­en höri­gen „Bil­dungs­for­schung“ erklärt, man „ent­rüm­pe­le“ die Rah­men­richt­li­ni­en, fol­ge dem „exem­pla­ri­schen Prin­zip“ und redu­zie­re auf Pra­xis­re­le­van­tes. Vor allem aber senkt man Anfor­de­run­gen – zu Las­ten soli­der und anwen­dungs­be­rei­ter Kennt­nis­se, ganz zu schwei­gen vom Ver­zicht auf zusam­men­hän­gen­des Wis­sen und Den­ken sowie Allgemeinbildung.

Bei­des, die Redu­zie­run­gen von Inhal­ten und Anfor­de­run­gen im Fach­li­chen und die ver­än­der­ten, also gefäl­li­ger gestal­te­ten Maß­stä­be im Zen­sie­ren und Bewer­ten, kaschie­ren kul­tu­rel­le Bestand­ver­lus­te in der Bil­dung und füh­ren zu all­zu posi­ti­ven Ein­schät­zun­gen des tat­säch­li­chen Kennt­nis­stan­des und Leis­tungs­ver­mö­gens der Schüler.

Ursa­che die­ses Eti­ket­ten­schwin­dels ist das rein poli­ti­sche Bedürf­nis, wach­sen­de Defi­zi­te in der Bil­dungs- und Erzie­hungs­ar­beit nicht in deren eigent­li­chen Ursa­chen erken­nen und ver­än­dern zu wol­len, son­dern im Sin­ne selbst­er­fül­len­der Pro­phe­zei­un­gen Erfol­ge dort zu sug­ge­rie­ren, wo es sie längst nicht mehr gibt, da der Auf­wand einer prin­zi­pi­el­len Klä­rung der Bil­dungs­mi­se­re unter den gegen­wer­ti­gen schul­po­li­ti­schen Bedin­gun­gen nicht leist­bar, ja nicht ein­mal gewollt erscheint.

Woll­te man zu einer red­li­che­ren Zen­sie­rung zurück­keh­ren, müß­ten beglei­tend sehr wesent­li­che Grund­ver­ein­ba­run­gen von Päd­ago­gik, Didak­tik, Metho­dik und Schul­struk­tur ver­än­dert wer­den. Zudem wären Unter­richt und Erzie­hung dann wie­der als enge­re Ein­heit auf­zu­fas­sen. So erscheint drin­gend not­wen­dig, Hal­tun­gen und Tugen­den aus­zu­bil­den, die einen Her­an­wach­sen­den gera­de bei Her­aus­for­de­run­gen und in Schwie­rig­kei­ten bestehen und ihn dar­an sogar wach­sen lassen.

Auf evo­lu­tio­när-refor­me­ri­schem Wege erscheint das nicht mög­lich, zumal es bereits all­zu vie­le Refor­men und Reförm­chen gab; har­te und kon­se­quen­te Ver­än­de­run­gen lie­gen der Bil­dungs­po­li­tik jedoch fern, wie­sen letzt­lich aber den ein­zi­gen Weg, im Wort­sin­ne schü­ler­ge­recht zu arbei­ten und der Schu­le ihr eins­ti­ges Ver­mö­gen zurück­zu­ge­win­nen, soli­de Grund­la­gen für die Berufs­aus­bil­dung und das Stu­di­um zu legen. Höchs­te Zeit eigent­lich für eine Korrektur.

Dies jedoch hie­ße, die ein­zel­nen Schul­ar­ten in ihrem jewei­li­gen Selbst­ver­ständ­nis kri­tisch neu zu bestim­men, um die Berufs­rei­fe, die Mitt­le­re Rei­fe und das Abitur wie­der als Abschlüs­se anse­hen zu kön­nen, die für jeweils beson­de­re Berufs­bil­der prädestinieren.

Wäh­rend etwa das Gym­na­si­um an aka­de­mi­schem Niveau ver­lor und wegen der lan­ge Zeit sogar erwünsch­ten all­zu hohen Zahl andrän­gen­der Schü­ler zu einer Art neu­en Gesamt­schu­le wur­de, feh­len den nicht­gym­na­sia­len Bil­dungs­gän­gen gute Schü­ler, die eine bes­se­re Unter­richts­qua­li­tät für künf­ti­ge Lehr­lin­ge in Hand­werk, Indus­trie, Dienst­leis­tung und Ver­wal­tung ermög­li­chen würden.

Die Inklu­si­ons­kam­pa­gne, gleich­falls poli­ti­schen Wunsch­vor­stel­lun­gen fol­gend, sorg­te für wei­te­re Ver­zer­run­gen in den schu­li­schen Lauf­bah­nen und hin­sicht­lich der Bewer­tun­gen. Ver­schob sich seit den Sieb­zi­gern der Schwer­punkt päd­ago­gi­scher Arbeit zunächst vom Inhalt­li­chen ins Metho­di­sche und avan­cier­te die Schu­le spä­ter zu einer sich pri­mär sozi­al­päd­ago­gisch ver­ste­hen­den Ein­rich­tung, so ist sie gegen­wär­tig gera­de als Ganz­tags­schu­le spür­bar wie­der mas­si­ven ideo­lo­gi­schen Ein­fluß­nah­men aus­ge­setzt, die ihren ursprüng­li­chen Auf­ga­ben nicht entsprechen.

Die Maß­stä­be all­zu gefäl­li­gen Bewer­tens und Zen­sie­rens wie­der anspruchs­voll zu gestal­ten stellt einen rich­ti­gen und not­wen­di­gen ers­ten Schritt dar, schul­po­li­ti­sche Lebens­lü­gen zu revi­die­ren. Die Schu­le und das Bil­dungs­sys­tem ins­ge­samt dür­fen nicht noch inten­si­ver poli­tisch domi­niert und ideo­lo­gi­schen Kam­pa­gne­zie­len dienst­bar gemacht werden.