Ein Sturm vom Paradiese her …

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Was ich als Kind und Her­an­wach­sen­der erlebt habe, ist das, war das wahr? Es ist ver­gan­gen, heißt es; es war alles ein­mal wahr. Frü­her eben. Ein paar Kulis­sen mögen noch ste­hen, aber was in ihnen an Leben war, ist fort, über­wach­sen, ver­weht, ver­west, hat also sein Wesen verloren.

Kann man die­ses Ver­lo­re­ne aber noch immer für eine Tat­sa­che hal­ten, gewis­ser­ma­ßen eine ohne Bestand?

Wesen soll einst als eige­nes Verb im Gebrauch gewe­sen sein; exis­tiert aber über das Par­ti­zip anwe­send hin­aus nur­mehr mit dem Ver­gäng­lich­keit anzei­gen­den Prä­fix: ver­we­sen. Was ich frü­her erleb­te, was ich einst war, was mein Leben aus­mach­te, das ist ver­west, ver­lor also, was sein Wesen aus­ge­macht hatte.

Wo von Ver­we­sung gespro­chen wird, geht es im enge­ren Sin­ne um den Tod und das ein­ge­sarg­te oder in Urnen ver­schlos­se­ne Ver­gäng­nis auf Fried­hö­fen, die vor allem eines bie­ten – die­sen Frie­den des Nicht-mehr-seins.

Wo nichts Wesent­li­ches mehr ist, jeden­falls nichts mensch­lich Wesent­li­ches, da bleibt der Frie­den der sich selbst über­las­se­nen Natur, das stil­le Dasein der Pflan­zen, das som­mer­li­che Gezirp der Gril­len, das Rau­schen und Kna­cken in den Bäu­men, der Gesang der Vögel, die Geräu­sche des­sen, was immer ist, obwohl die von uns geschun­de­ne Natur selbst lei­ser wur­de und man­cher­orts zu ver­stum­men droht.

Hei­li­ge Hai­ne wären nicht hei­lig mit dem Fort­plap­pern mensch­li­cher Stim­men und all den Ver­ren­kun­gen ihrer angeb­li­chen Ver­nunft. Sie bedür­fen des Schwei­gens und des Befreits­eins vom Homo sapi­ens. In die­sen Hai­nen west fort, was wesent­lich ist; der Mensch selbst, schon gar das Indi­vi­du­um ist’s nicht.

Daß wir an der Hand der Mut­ter ins Leben gin­gen, in Wol­le gestrickt in ofen­ge­heiz­ten Klas­sen­zim­mern saßen, som­mers von der hohen Eisen­bahn­brü­cke gefähr­lich tief in den Fluß spran­gen, dazu all die Geräu­sche, die Düf­te, die mit dem Ein­set­zen des Bewußt­seins begin­nen­den Ängs­te, das Herz­klop­fen der Hoff­nun­gen und Begier­den, der Hun­ger und die Satt­heit der frü­hen Jah­re, das alles war unmit­tel­bar emp­fun­den; aber je unmit­tel­ba­rer es war, um so ent­fern­ter, ja unwah­rer, fern aller ech­ten Tat­sa­chen­haf­tig­keit erscheint es, wenn es längst nicht mehr gegen­wär­tig ist.

Aber eigen­ar­tig:

Das, was jetzt gera­de ist, all die gegen­wär­ti­gen Tat­sa­chen, wol­len mir weni­ger stark und echt vor­kom­men als die gewe­se­nen, deren Wesen nun mal dahin scheint. Weil alles dahin­geht, ist vom Jet­zi­gen gewiß, daß es eben­so ver­schwin­det wie das, was wir frü­her, also ursprüng­lich, wohl für ech­ter und unver­gäng­li­cher hiel­ten, bevor wir uns an das bestän­di­ge, sich sogar beschleu­ni­gen­de Ver­gäng­nis gewöhnten.

Mag sein, als Kind, noch nicht so schwer ange­füllt mit Ver­gan­gen­heit, trau­ten wir dem Sein mehr zu und hat­ten erst recht kei­ne Vor­stel­lung von all dem Ver­we­sen­den, was bereits vor unse­rer Ankunft ange­häuft war, denn das Ver­gan­ge­ne ist eben­so uner­meß­lich wie das Zukünftige.

(Ach so, Bos­sel­mann, du suchst nach dem Bestän­di­gen! Lächer­lich. Klar, das gibt es nicht. Pan­tha rei. Weißt du doch. Nichts bleibt. Alles fließt. Alle ver­meint­li­che Sta­tik ist letzt­lich insta­bil, bald zei­gen sich Ris­se. Zudem die Entro­pie, die Boltz­mann-Kon­stan­te, an der Lud­wig Boltz­mann selbst litt, die uner­bitt­li­che Rich­tung auf den Zer­fall, den Käl­te­tod des Uni­ver­sums hin. Sieh dich nur an: Es ist auch in dir. Ril­ke beschrieb es. Du ver­fällst … – Und Boltz­mann selbst erhäng­te sich schließ­lich an einer Eisen­stan­ge sei­nes Fensters.)

Ja, ja, weiß man alles – bis in bin­sen­wei­se Sprü­che hin­ein. Nichts bleibt. Bes­ser an das Ver­ge­hen gewöh­nen und wis­send wei­se über jene lächeln, die gera­de auf­blü­hen und tita­nisch ver­mes­sen mei­nen, ihre Kraft wür­de wach­sen und sie immer noch sta­bi­ler wer­den las­sen. Man spürt ja, wie man sich wie­der der Erde zuneigt, der Mut­ter Erde. Staub, von dem wir genom­men, Staub, zu dem wir wer­den. Ja, uner­bitt­lich, ande­rer­seits trostreich.

Das Abster­ben, die Rich­tung auf den Zer­fall hin eben nicht als Bit­ter­nis auf­zu­fas­sen gilt als stoi­sche Übung. Wer sich nicht ein­fach damit abfin­det, sucht Hoff­nung im meta­phy­si­schen Rau­nen und in den Gebe­ten und Gesän­gen des Reli­giö­sen. Reli­gi­on bin­det das gna­den­lo­se Ver­ge­hen an die ver­hei­ße­ne Gna­de eines neu­en Lebens und sogar einer neu­en Erde. Künf­ti­ges Heil, das uns Zweif­lern jedoch noch weni­ger wahr erschei­nen will als das, was nach­weis­lich hin­ter uns liegt und selbst längst nicht nur als Heil erleb­bar war.

Nach­weis­lich? Was davon hast du denn von Gewicht in der Hand? Es gibt Doku­men­te, ja, dein Kin­der­ge­krit­zel, dei­ne unge­len­ke Schrift als Erst­kläß­ler, all die Zeug­nis­se und eine Men­ge Fotos, die dei­ne Ober­flä­che abbil­den und dein Dasein lang, lang über­dau­ern wer­den. Jeder Ein­kaufs­zet­tel, ein nich­ti­ges Papier, exis­tiert, wird er nur auf­ge­ho­ben, län­ger als du selbst. Aber wovon denn legt ein Zeug­nis wirk­lich Zeug­nis ab, was an ech­ter exis­ten­ti­el­ler Wahr­heit ver­brieft es dir, wenn doch alles vor dir zurückweicht?

Wal­ter Ben­ja­min mag so ähn­lich emp­fun­den haben:

„Es gibt ein Bild von Klee, das Ange­lus Novus heißt. Ein Engel ist dar­auf dar­ge­stellt, der aus­sieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu ent­fer­nen, wor­auf er starrt. Sei­ne Augen sind auf­ge­ris­sen, sein Mund steht offen und sei­ne Flü­gel sind aus­ge­spannt. Der Engel der Geschich­te muß so aus­se­hen. Er hat das Ant­litz der Ver­gan­gen­heit zuge­wen­det. Wo eine Ket­te von Bege­ben­hei­ten vor uns erscheint, da sieht er eine ein­zi­ge Kata­stro­phe, die unab­läs­sig Trüm­mer auf Trüm­mer häuft und sie ihm vor die Füße schleu­dert. Er möch­te wohl ver­wei­len, die Toten wecken und das Zer­schla­ge­ne zusam­men­fü­gen. Aber ein Sturm weht vom Para­die­se her, der sich in sei­nen Flü­geln ver­fan­gen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schlie­ßen kann. Die­ser Sturm treibt ihn unauf­halt­sam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, wäh­rend der Trüm­mer­hau­fen vor ihm zum Him­mel wächst. Das, was wir den Fort­schritt nen­nen, ist die­ser Sturm.“ (Wal­ter Ben­ja­min, Über den Begriff der Geschich­te, The­se IX, 1940)

Was aber hal­ten wir in die­sem Sturm fest? Ist die när­ri­sche Lie­be zum Gold so bestän­dig, weil die­ses schö­ne Ele­ment Bestän­dig­keit sug­ge­riert? Ver­mut­lich. So bestän­dig wie ein Dia­mant hart ist und eher alles ande­re schnei­det, als daß er selbst zer­schnit­ten wer­den könn­te. Denk­mä­ler wer­den errich­tet für die Ewig­keit, Grab­ma­le sind des­we­gen aus Gra­nit. Und für ein Leben soll wenigs­tens ein Tat­too wäh­ren und über­dau­ern, bis es mit uns end­lich verwest.

Ich lie­ge noch nicht auf dem Fried­hof. Aber das, was mein Leben frü­her aus­mach­te, ist dahin und längst schon dort, wenn es über­haupt irgend­wo ist. Eher ist es nir­gend­wo. Nir­gend­wo – wie die Hand der Mut­ter, an der wir so unsi­cher los­lie­fen, wie die Wol­le, von der wir umstrickt waren, wie der Ofen, der uns einst wärm­te, wie das Klas­sen­zim­mer, in dem wir mal saßen. Fort alles, übrig nur wabern­de Erin­ne­run­gen, undeut­li­che Spuren.

Und längst springt kei­ner mehr von der Eisen­bahn­brü­cke gefähr­lich in den klei­nen Fluß darunter.

Nur eben die Eisen­bahn­brü­cke ist noch da, die Glei­se und die viel, viel schnel­ler über sie hin­weg­ja­gen­den Züge. Noch! Denn mit ihrem Tem­po, mit allem sich for­cie­ren­den Tem­po scheint sich das Ver­gäng­nis sogar zu beschleu­ni­gen, obwohl man meint, das Ziel in immer kür­ze­ren Zei­ten zu errei­chen, wäh­rend es sich jedoch tückisch ent­zieht, auf eine Wei­se, daß man es sich lachelnd, ja kichern vor­stellt, wie ein Mäd­chen, das einen ver­spot­tet, wäh­rend es flink auf lei­sen Soh­len ent­weicht, so daß wir nur noch sein fer­nes per­len­des Lachen von irgend­wo­her hören. Bis selbst die­ses spöt­ti­sche Kichern lei­se ver­klun­gen ist.

Trost, wenn man ihn über­haupt nötig hat, mag dar­in lie­gen, daß eines nicht ver­gäng­lich ist, näm­lich: Mit mir stirbt nicht das Prin­zip, das mich – wie alles ande­re auch – her­vor­ge­bracht hat.

Span­nend ist eigent­lich nur eines, die Unab­seh­bar­keit der Kon­tin­gen­zen. Was geschieht, das kann so, aber auch anders gesche­hen, wie die von mir nicht zu über­bli­cken­den Kau­sa­li­tä­ten nun mal als Schick­sals­fa­den von den drei Moi­ren gespon­nen sein mögen. Unter­schied der Wider­fahr­nis­se: Das Glück kann eben­so in mei­nem Weg lie­gen wie die Falle.

Auch das Unge­schick gehört zu mei­nen Geschi­cken, und in jeder Sum­me gibt es vie­le Dif­fe­ren­zen. Inter­es­sant auch, daß wir das eine fürch­ten, sich ein ande­res, etwas Unge­ahn­tes und plötz­lich uns Ent­ge­gen­ste­hen­des aber als viel furcht­ba­rer erweist – oder das gefürch­te­te Furcht­ba­re sich plötz­lich ver­blüf­fend als Glücks­fall und Chan­ce herausstellt.

Was den Tod betrifft, so wei­te man den Fokus, etwa mit Arthur Scho­pen­hau­ers Gedanken:

„Die Schre­cken des Todes beru­hen gro­ßent­heils auf dem fal­schen Schein, daß jetzt das Ich ver­schwin­de, und die Welt blei­be. Viel­mehr ist das Gegen­t­heil wahr: die Welt ver­schwin­det, hin­ge­gen der inners­te Kern des Ich, der Trä­ger und Her­vor­brin­ger jenes Sub­jekts, in des­sen Vor­stel­lung allein die Welt ihr Daseyn hat­te, beharrt. Mit dem Gehirn geht der Intel­lekt und mit die­sem die objek­ti­ve Welt, sei­ne blo­ße Vor­stel­lung, unter. Daß in andern Gehir­nen, nach wie vor, eine ähn­li­che Welt lebt und schwebt, ist in Bezie­hung auf den unter­ge­hen­den Intel­lekt gleichgültig.“

In Vari­an­te:

„Sehe ich nun auf die­se Wei­se Eines sich mei­nem Bli­cke ent­zie­hen, ohne daß ich je erfah­re, wohin es gehe, und ein Ande­res her­vor­tre­ten, ohne daß ich je erfah­re, woher es kommt; haben dazu noch Bei­de die sel­be Gestalt, das sel­be Wesen, den sel­ben Cha­rak­ter, nur allein nicht die sel­be Mate­rie, wel­che jedoch sie auch wäh­rend ihres Daseyns fort­wäh­rend abwer­fen und erneu­ern; – so liegt doch wahr­lich die Annah­me, daß Das, was an sei­ne Stel­le tritt, Eines und das­sel­be Wesen sei, wel­ches nur eine klei­ne Ver­än­de­rung, eine Erneue­rung der Form sei­nes Daseyns, erfah­ren hat, und daß mit­hin was der Schlaf für das Indi­vi­du­um ist, der Tod für die Gat­tung sei. (…) Einem unver­gleich­lich län­ger leben­den Auge, wel­ches mit EINEM Blick das Men­schen­ge­schlecht, in sei­ner gan­zen Dau­er umfaß­te, wür­de der ste­te Wech­sel von Geburt und Tod sich nur dar­stel­len als eine anhal­ten­de Vibra­ti­on, und dem­nach ihm gar nicht ein­fal­len, dar­in ein stets neu­es Wer­den aus Nichts zu Nichts zu sehen; son­dern ihm wür­de, gleich­wie unse­rem Blick der schnell gedreh­te Fun­ke als blei­ben­der Kreis, die schnell vibrie­ren­de Feder als behar­ren­des Drei­eck, die schwin­gen­de Sai­te als Spin­del erscheint, die Gat­tung als das Sei­en­de und Blei­ben­de erschei­nen, Tod und Geburt als Vibrationen.“

Nicht die Vor­stel­lung bleibt, das Wesen schon, das also, was bestän­dig, woher auch immer rüh­rend, blind oder als Betriebs­sys­tem Got­tes zum Dasein drängt. Die­se Kraft ruht nicht. Sie will und will. Ich bin nur eine unmaß­geb­li­che Objek­ti­va­ti­on dar­in, ver­gäng­lich, nicht wesent­lich, allein ein Aus­druck die­ses Wesens, ein Blatt am Baum, viel ähn­li­cher den ver­welk­ten als den neu sprie­ßen­den, als ich’s selbst wahr­ha­ben möch­te, weil ich gleich allen ande­ren Indi­vi­du­en nun mal in mein Ich gemäß pri­ni­ci­pi­um indi­vi­dua­tio­nis ver­narrt bin.