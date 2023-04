125 Jahre Edwin Erich Dwinger

Er sand­te es, weil er natür­lich das Lite­ra­tur­ge­spräch von Erik Leh­nert und Götz Kubit­schek über Dwin­ger wahr­ge­nom­men hat­te. Die­ses Gespräch ist unter Stern­aus Bei­trag verfügbar.

Vor 125 Jah­ren, am 23. April 1898, wur­de Edwin Erich Dwin­ger in Kiel gebo­ren. Sein Vater war Offi­zier der kai­ser­li­chen Mari­ne und sei­ne Mut­ter ein Kind rus­si­scher Ein­wan­de­rer. Obwohl die jun­ge Fami­lie Dwin­ger ent­schied, mit ihrem Sohn nur deutsch zu spre­chen, lern­te der jun­ge Edwin von sei­ner Mut­ter auch die rus­si­sche Sprache.

Neben die­sem rus­si­schen Erbe müt­ter­li­cher­seits präg­te den Jun­gen beson­ders die Zeit auf der Reit­schu­le sei­nes Onkels väter­li­cher­seits. Er war zeit­le­bens ein Pfer­de­narr, was sich auch in sei­nen spä­te­ren Büchern wider­spie­gelt, und hoff­te den Besitz sei­nes kin­der­lo­sen Onkels eines Tages zu erben. Doch das Jahr 1914 wur­de nicht nur für das Deut­sche Reich, son­dern auch für den jun­gen Edwin zum Schick­sals­jahr. Zuerst starb über­ra­schend sein Onkel, wor­auf die Reit­schu­le zwangs­ver­stei­gert wur­de, und kurz vor Kriegs­aus­bruch auch noch sei­ne gelieb­te Mutter.

Da ihn nun in sei­ner Geburts­stadt nichts mehr hielt, mel­de­te er sich als 16-Jäh­ri­ger frei­wil­lig bei ver­schie­de­nen Regi­men­tern der Kaval­le­rie. Nach eini­gen Absa­gen schaff­te er es schließ­lich in ein Dra­go­ner-Regi­ment, indem er sein Alter fälsch­li­cher­wei­se auf 17 anhob. Nach eige­nen Anga­ben war er eine Zeit­lang „der jüngs­te Kriegs­frei­wil­li­ge der gan­zen deut­schen Armee“.

Im Som­mer 1915 wur­de Dwin­ger bei sei­nem ers­ten Gefecht in Kur­land schwer ver­wun­det und geriet in rus­si­sche Kriegs­ge­fan­gen­schaft, die er erst 1920 ver­las­sen soll­te. Wäh­rend die­ser schwe­ren Zeit ver­faß­te er zahl­rei­che Tage­buch­no­ti­zen, die spä­ter die Grund­la­ge für sei­ne bekann­tes­ten Roma­ne Armee hin­ter Sta­chel­draht (1929) und Zwi­schen Weiß und Rot (1930) bildeten.

Im ers­ten Band schil­dert Dwin­ger, wie er durch die Inter­ven­ti­on eines öster­rei­chi­schen Offi­ziers (es han­del­te sich um den Schrift­stel­ler Bru­no Brehm) vor der Ampu­ta­ti­on sei­nes zer­schos­se­nen Bei­nes bewahrt wur­de, das furcht­ba­re Lager Troz­ko­je über­leb­te, in dem tau­sen­de Sol­da­ten an Hun­ger, Käl­te und Krank­hei­ten, wie Typhus oder Ruhr, zugrun­de gin­gen, und schließ­lich wie er 1917 im Lager Dau­ri­ja an der rus­sisch-mon­go­li­schen Gren­ze landete.

In sei­nem Werk, das „von den ‚Hin­ter­hö­fen‘ des Krie­ges“ berich­ten will, behan­delt er alle Sei­ten der lan­gen Gefan­gen­schaft. Neben den Grund­pro­ble­men, wie Hun­ger, schlech­te Unter­künf­te und man­geln­de Hygie­ne, beton­te er auch die Lan­ge­wei­le und sexu­el­le Not der Män­ner im Lager, die ver­stärkt zu homo­se­xu­el­len Bezie­hun­gen und Geschlechts­ver­kehr mit oft an Syphi­lis erkrank­ten Pro­sti­tu­ier­ten führ­te. Man­che Sol­da­ten hiel­ten die Umstän­de des Lagers über­haupt nicht mehr aus und ver­fie­len dem Wahnsinn.

Sei­nen Kame­ra­den im Lager, die ihm teil­wei­se das Leben geret­tet haben sol­len, setz­te Dwin­ger mit die­sem Buch genau­so ein Denk­mal wie der schwe­di­schen Kran­ken­schwes­ter Elsa Bränd­ström („der blon­de Engel“), die sich im Namen des Roten Kreu­zes für die deut­schen Kriegs­ge­fan­ge­nen in Sibi­ri­en ein­setz­te. Auf die häu­fi­ge Fra­ge, war­um ein Mensch so viel erlei­den müs­se, ließ Dwin­ger Dr. Bock­horn, einem Arzt, der in Troz­ko­je gegen die Typhus-Epi­de­mie kämpf­te, ant­wor­ten: „Ein Mensch, der nicht fähig ist, sich für eine Idee auf­zu­op­fern, gleich wel­cher Art, ist im höhe­ren Sinn noch kein Mensch, kam über die Tief­stu­fe nicht hin­aus… Wir tun hier das, was erst den Men­schen aus­macht: Lei­den für eine Idee…“

Die rus­si­sche Revo­lu­ti­on wur­de in den Büchern nur am Ran­de behan­delt, erst 1967 beschrieb Dwin­ger in einem kur­zen Zeit­schrif­ten­bei­trag, wie er davon erfuhr und die­se ein­schätz­te. Wäh­rend er in den 1920er Jah­ren noch die bes­se­ren Bedin­gun­gen im Lager nach der bol­sche­wis­ti­schen Über­nah­me her­vor­hob, ist das Fazit des spä­te­ren Auf­sat­zes ein­deu­tig: „In mir aber war nur mehr ein Gedan­ke – ich war schließ­lich erst acht­zehn Jah­re alt: Jetzt bin ich weiß.“

Der zwei­te Band Zwi­schen Weiß und Rot beginnt mit der geglück­ten Flucht aus dem Gefan­ge­nen­la­ger. Nach kur­zer Zeit in Frei­heit wur­de er jedoch wie­der ver­haf­tet und wegen eines irr­tüm­lich ange­nom­me­nen Spio­na­ge­ver­dachts zum Tode ver­ur­teilt. Die Inter­ven­ti­on von Ver­eni­ki, sei­nem ehe­ma­li­gen Lager­kom­man­dan­ten und mitt­ler­wei­le Kapi­tän der wei­ßen Armee, ret­te­te ihm das Leben. Er hat­te nun nach eige­nen Anga­ben kei­ne Wahl mehr als die Flucht­plä­ne nach Deutsch­land vor­erst auf­zu­ge­ben und Fähn­rich im Kosa­ken­re­gi­ment Ver­eni­kis zu werden.

Im Fol­gen­den beschrieb Dwin­ger, wie er einem der Anfüh­rer der wei­ßen Armee, Alex­an­der Was­sil­je­witsch Kolt­schak, per­sön­lich begeg­ne­te und den Vor­marsch bis west­lich des Ural mit­mach­te. Auf eini­ge sei­ner ehe­ma­li­gen deut­schen Mit­ge­fan­ge­nen traf er im Lau­fe der Ereig­nis­se eben­falls und erleb­te gemein­sam mit ihnen den flucht­ar­ti­gen Rück­zug der Kolt­schak Armee. Wie­der wur­den Hun­ger, Käl­te und Typhus zu den töd­li­chen Fein­den des Tros­ses, der mit gro­ßen Ver­lus­ten schließ­lich auf dem gefro­re­nen Bai­kal­see sein Ende fand. Nach Ver­eni­kis Tod beschlos­sen die letz­ten Deut­schen, sich den Roten zu erge­ben. Dwin­ger, der sei­ne Tätig­keit für die wei­ße Armee ver­schlei­ern konn­te, kam so wie­der in ein Lager. Mit einem Kame­ra­den gelang ihm erneut die Flucht, wobei er end­lich von Irkutsk aus­ge­hend sei­ne Hei­mat errei­chen konnte.

Aus Ruß­land kam Dwin­ger schwer krank zurück, ver­mut­lich Tuber­ku­lo­se, und hat­te nach medi­zi­ni­scher Mei­nung nur noch zwei Jah­re zu leben. Er ließ sich im All­gäu auf­grund des bes­se­ren Kli­mas im Ver­gleich zu Nord­deutsch­land in der Nähe eines Lun­gen­heilsa­na­to­ri­ums nie­der. Mit Hil­fe des­sen Ärz­te wur­de er über­ra­schend kuriert und betrieb Pfer­de­zucht und Land­wirt­schaft auf einem klei­nem Gut. Noch im Jahr sei­ner Heim­kehr ver­öf­fent­lich­te Dwin­ger sein ers­tes Buch, Das gro­ße Grab, wor­in er bereits ver­such­te, die Gefan­gen­schaft zu ver­ar­bei­ten. Der Roman blieb aber wie die bei­den nächs­ten Wer­ke, über einen rus­si­schen Aus­stei­ger (Kor­sa­koff, 1926) und deut­sche Kriegs­heim­keh­rer (Das letz­te Opfer, 1928) ohne gro­ße Resonanz.

Der Ver­le­ger Eugen Diede­richs schlug Dwin­ger nach dem gro­ßen Erfolg von Remar­ques Im Wes­ten nichts Neu­es, das bekannt­lich an der West­front spielt, vor, sei­ne Tage­bü­cher in einem gro­ßen Werk über die Ost­front und die Gefan­gen­schaft zu ver­ar­bei­ten. Nach nur ein paar Mona­ten war der ers­te Band Armee hin­ter Sta­chel­draht der „Sibi­ri­schen Tri­lo­gie“ fer­tig, die auch unter dem Titel „Deut­schen Pas­si­on“ ver­legt wur­de. Schlag­ar­tig wur­de Dwin­ger als Schrift­stel­ler bekannt und ließ schon 1930 den zwei­ten Band Zwi­schen Weiß und Rot fol­gen. Die Bücher wur­den über alle poli­ti­schen Schich­ten hin­weg posi­tiv besprochen.

Für eine hohe his­to­ri­sche Authen­ti­zi­tät spricht die Grund­la­ge der Tage­buch­auf­zeich­nun­gen, wobei nicht über­se­hen wer­den darf, daß die Wer­ke als Roma­ne ver­kauft wur­den und Dwin­ger mit Sicher­heit eini­ge Epi­so­den aus Elsa Bränd­ströms Buch über Sibi­ri­en über­nom­men hat­te. Der drit­te Band Wir rufen Deutsch­land (1932) spielt – anders als Dwin­gers tat­säch­li­che Nach­kriegs­zeit – in Ost­preu­ßen und berich­tet vom Schick­sal der Heim­keh­rer, die sich nach und nach alle auf einem Gut sam­meln. Im Mit­tel­punkt ste­hen hier beson­ders die poli­ti­schen Dis­kus­sio­nen der unter­schied­li­chen Cha­rak­te­re und deren Beur­tei­lung der Gescheh­nis­se bis 1924. Ver­mut­lich wegen die­ser Zeit­ge­bun­den­heit und der dün­nen Hand­lung wur­de die­ses Buch als ein­zi­ges der „Sibi­ri­schen Tri­lo­gie“ nach 1945 nicht mehr nachgedruckt.

Noch vor die­sem Abschluß­band publi­zier­te Dwin­ger 1931 den Roman Die zwölf Räu­ber, den er bereits frü­her abge­fasst hat­te, und der sich um einen ehe­ma­li­gen roten Kom­mis­sar dreht. In die­sem Jahr hei­ra­te­te er auch sei­ne ers­te Frau Wal­traud, mit der er in den nächs­ten Jah­ren Rei­sen in die Tür­kei, Grie­chen­land, Nord­afri­ka und die USA unternahm.

In den Anfangs­jah­ren des Drit­ten Rei­ches ver­such­te sich Dwin­ger zunächst weni­ger erfolg­reich als Dra­ma­ti­ker. 1935 erschien sein sehr erfolg­rei­cher Roman Die letz­ten Rei­ter, wel­cher sich mit dem fik­ti­ven Frei­korps Manns­feld im Bal­ti­kum beschäf­tigt. In die­sem Jahr erhielt er auch den natio­nal­so­zia­lis­ti­schen „Diet­rich-Eck­art-Preis“ und wur­de zum Reichs­kul­tur­se­na­tor in der Reichs­kul­tur­kam­mer ernannt. Sei­ne Schrif­ten wur­den auf die „Grund­lis­te der von der Reichs­stel­le zur For­de­rung des deut­schen Schrift­tums emp­foh­le­nen Wer­ke“ gesetzt und er gehör­te zu den best­ver­die­nen­den Autoren der Zeit.

Mit der NSDAP, deren Mit­glied er 1937 wur­de, ver­band ihn vor allem sein Anti­kom­mu­nis­mus. Die­ser drückt sich beson­ders stark im 1936 publi­zier­ten Buch Und Gott schweigt? aus, das die angeb­lich wah­re Geschich­te eines Kom­mu­nis­ten erzählt, der durch eine Rei­se in die Sowjet­uni­on sei­nen Glau­ben an die Ideo­lo­gie ver­liert und geläu­tert zurück­kehrt. Dwin­ger schil­der­te in die­sem Werk bereits die Fol­gen des Holo­do­mors in der Ukrai­ne und beton­te, daß über die­ses Leid gespro­chen wer­den muß: „Und Gott schweigt? […] Wie soll Gott spre­chen, wenn die Men­schen schweigen?“

Als Kriegs­be­richt­erstat­ter besuch­te er im Herbst 1936 Spa­ni­en und ver­ar­bei­te­te die Erleb­nis­se in Spa­ni­sche Sil­hou­et­ten, die auch sei­nen Besuch bei Fran­co ent­hal­ten. Vor dem Zwei­ten Welt­krieg ver­öf­fent­lich­te er außer­dem noch einen Bild­band über sei­nen Hof im All­gäu und einen wei­te­ren Frei­korps-Roman (Auf hal­bem Wege, 1939).

Den Polen- und Frank­reich­feld­zug beglei­te­te Dwin­ger eben­falls als Kriegs­be­richt­erstat­ter. Es ent­stan­den zwei neue Bücher: Wäh­rend sich Der Tod in Polen (1940) auf den Brom­ber­ger Blut­sonn­tag kurz nach Kriegs­be­ginn fokus­siert, steht im Pan­zer­füh­rer (1941) der Blitz­krieg in Frank­reich im Mit­tel­punkt. Auf Vor­schlag Himm­lers wur­de Dwin­ger 1936 zum SS-Unter­sturm­füh­rer der 15. SS-Rei­ter­stan­dar­te ernannt, spä­ter auch zum Ober­sturm­füh­rer beför­dert. 1941 wur­de er zudem zu Himm­lers per­sön­li­cher Ost­re­fe­rent und konn­te so die Ost­front ohne Wider­stän­de besuchen.

Sein letz­tes Buch wäh­rend des Drit­ten Rei­ches Wie­der­se­hen mit Sowjet­ruß­land (1942) kon­zen­triert sich vor allem auf die schlim­men Fol­gen des Kom­mu­nis­mus. Im Gegen­satz zu Himm­ler und dem radi­ka­len Reichs­kom­mis­sar Koch kämpf­te Dwin­ger jedoch gegen die Ideo­lo­gie des „Unter­men­schen“ und warb für eine anti­bol­sche­wis­ti­sche Ost­po­li­tik mit dem rus­si­schen Volk. In zahl­rei­chen Denk­schrif­ten ver­such­te er den „rus­si­schen Men­schen“ zu erklä­ren und mach­te sich für eine ordent­li­che Behand­lung sowie eine mili­tä­ri­sche Zusam­men­ar­beit stark. Er traf sich auch mit Gene­ral Wlas­sow und unter­stütz­te die Auf­stel­lung einer Armee aus rus­si­schen Freiwilligen.

Wegen die­ses Enga­ge­ments zog er schließ­lich die Kri­tik von fana­ti­schen Natio­nal­so­zia­lis­ten auf sich. So sprach Himm­ler in der berüch­tig­ten Pose­ner Rede vom 4. Okto­ber 1943 indi­rekt von Dwin­ger und des­sen emp­foh­le­ne Hal­tung zu den Rus­sen: „Dann hören Sie das nächs­te Gebet. Das lau­tet: ‚Wir haben uns in dem Rus­sen getäuscht.‘ Das Gebet geht aus von Män­nern, die meis­tens irgend­wie öst­li­cher Pro­ve­ni­enz sind, die in ihrer Jugend dort drü­ben waren, zum Teil sehr gute Bücher geschrie­ben haben, dabei eine rus­si­sche Mut­ter hat­ten und die nun erzäh­len.“ Dwin­ger erhielt in die­sem Jahr auch Publi­ka­ti­ons­ver­bot und wur­de unter Haus­ar­rest gestellt sowie vom Sicher­heits­dienst des Reichs­füh­rers SS überwacht.

Im Mai 1945 wur­de er von den Ame­ri­ka­nern inter­niert, aber nach sechs Mona­ten Haft in Lud­wigs­burg als „Mit­läu­fer“ ent­na­zi­fi­ziert. Die Spruch­kam­mer erkann­te ihm sei­nen muti­gen Ein­satz gegen die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Ost­po­li­tik an. 1950 erschien sein nächs­tes Buch Wenn die Däm­me bre­chen, das den Unter­gang Ost­preu­ßens beschreibt. In gewis­ser Wei­se kann es, obwohl es nicht auf eige­nem Erle­ben beruht und nicht mehr aus der Ich-Per­spek­ti­ve geschrie­ben ist, als Fort­set­zung der „Deut­schen Pas­si­on“ gese­hen wer­den, da man das wei­te­re Schick­sal der alten Kame­ra­den erfährt.

Beim fol­gen­den Werk, Gene­ral Wlas­sow. Eine Tra­gö­die unse­rer Zeit (1951), konn­te er auf sei­ne Begeg­nun­gen mit dem rus­si­schen Gene­ral zurück­grei­fen. Hin­ter der Figur „Her­bert Holl­stein“ ver­steckt sich Dwin­ger selbst in die­sem Buch, mit dem er dem 1946 hin­ge­rich­te­ten Wlas­sow ein Denk­mal setz­te. „Schrift­stel­ler Holl­stein“ taucht bereits in der nächs­ten Publi­ka­ti­on Sie such­ten die Frei­heit … Schick­sals­weg eines Rei­ter­vol­kes (1952) wie­der auf. Dies­mal steht das Schick­sal einer Kosa­ken­sip­pe im Mit­tel­punkt, deren Geschich­te mit dem Buch Die ver­lo­re­nen Söh­ne (1956) eine Fort­set­zung fand und die­se Nach­kriegs­tri­lo­gie Dwin­gers abschließt.

Neben einem Rei­ter­bre­vier für Pfer­de­freun­de ver­öf­fent­lich­te er 1957 den uto­pi­schen Roman Es geschah im Jah­re 1965. Dar­in schil­der­te er einen ato­ma­ren Welt­krieg, der am Ende die Sowjet­uni­on aus­löscht. Erst neun Jah­re spä­ter brach­te er wie­der ein Buch auf den Markt, die auto­bio­gra­phi­sche Recht­fer­ti­gungs­schrift Die zwölf Gesprä­che 1933–1945. Wie dem Titel bereits zu ent­neh­men ist, beschäf­tig­te sich Dwin­ger dar­in mit sei­ner Rol­le im Drit­ten Reich, indem er dem Leser zahl­rei­che Tref­fen mit poli­ti­schen und mili­tä­ri­schen Grö­ßen des NS-Staa­tes prä­sen­tier­te. Obwohl er angab, wie­der sei­ne Tage­buch­no­ti­zen als Vor­la­ge genutzt zu haben, wir­ken die Gesprä­che häu­fig auf­ge­setzt und unglaub­wür­dig. So bleibt der Abdruck eini­ger Denk­schrif­ten Dwin­gers das his­to­risch Wert­volls­te an die­sem heu­te sel­te­nen Buch, das die letz­te eigen­stän­di­ge Publi­ka­ti­on des Autors sein soll­te. Am 17. Dezem­ber 1981 ver­starb Dwin­ger mit 83 Jah­ren in Gmund am Tegernsee.

Sein Werk wur­de in der BRD und noch mehr in der DDR dem natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Erbe zuge­rech­net, was sei­ne zwei­te Frau Ellen nach sei­nem Tod kri­ti­sier­te. Sie ver­wies dabei auf den Dich­ter und SED-Kul­tur­po­li­ti­ker Johan­nes R. Becher, der kei­nes­falls ein Sym­pa­thi­sant Dwin­gers war, aber trotz­dem Zwi­schen Weiß und Rot als eines der bedeu­tends­ten Bücher ein­ord­ne­te, das die Zeit über­dau­ern werde.

Obwohl Dwin­gers Bücher in 14 Spra­chen über­setzt wur­den und sein Gesamt­werk eine Auf­la­ge von über zwei Mil­lio­nen erreich­te, ist er heu­te kaum mehr bekannt. Ledig­lich Zwi­schen Weiß und Rot ist aktu­ell noch lie­fer­bar. Ein klein wenig Auf­merk­sam­keit gab es für den toten Schrift­stel­ler neben eini­gen wis­sen­schaft­li­chen Auf­sät­zen ledig­lich, als sein Enkel Rapha­el Dwin­ger zusam­men mit dem lin­ken Regis­seur Tobi­as Gins­burg ein Thea­ter­stück mit dem viel­sa­gen­den Titel „Nest­be­schmut­zung“ in Mün­chen inszenierte.

War­um soll­te man Dwin­ger, der nicht „in der Bun­des­li­ga spielt“ (Kubit­schek), lesen? Vor allem, weil er zahl­rei­che The­men der deut­schen und rus­si­schen Geschich­te behan­delt, die heu­te in Ver­ges­sen­heit gera­ten sind. Genau die­ses Motiv gab übri­gens Dwin­ger in einem sei­ner ers­ten Bücher selbst als Zweck sei­ner Tage­buch­no­ti­zen an: „Damit die Mensch­heit ein­mal erfährt, was im zwan­zigs­ten Jahr­hun­dert mög­lich war!“ (Armee hin­ter Sta­chel­draht).

