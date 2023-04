Kritik der Woche (48): Feindbild Islam als Sackgasse

– – –

Fre­de­ric Höfer kri­ti­siert in sei­nem im Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lag erschie­nen Bänd­chen Feind­bild Islam als Sack­gas­se das im rech­ten Lager prä­va­len­te Islambild.

Er argu­men­tiert für ein Bünd­nis mit „tra­di­tio­na­len Kräf­ten“ des Islams. Auch wenn Höfer den Ter­mi­nus ‚Bünd­nis‘ wört­lich nicht ver­wen­det, läßt sich sein Anlie­gen leicht so ver­ste­hen. In eth­nisch beson­ders hete­ro­ge­nen Lan­des­tei­len möch­te er, daß man „nach welt­an­schau­lich-ideo­lo­gi­schen Schnitt­men­gen und Koope­ra­ti­ons­po­ten­zia­len zwi­schen ‚Kon­ser­va­ti­ven‘ jed­we­der Her­kunft und Facon Aus­schau“ hal­te und „sich für Annä­he­run­gen und Syn­the­se­bil­dun­gen zwi­schen ‚tra­di­tio­nal‘ ori­en­tier­ten Grup­pen“ öff­nen möge.

Gleich auf den ers­ten Sei­ten behaup­tet er „… dass die Front­stel­lung zum Islam auf wider­sprüch­li­chen und stra­te­gisch per­spek­tiv­lo­sen Denk­an­sät­zen beruht; dass sie an den wesent­li­chen Ursa­chen der euro­päi­schen Krank­heit vor­bei­geht.“ (vgl. S.9)

Der pri­mä­re Feind unse­res Vol­kes im poli­ti­schen Sinn ist sicher­lich nicht der Islam, son­dern die Funk­ti­ons­eli­ten, die unse­rem Volk durch Mas­sen­zu­wan­de­rung die eige­ne Hei­mat neh­men; die das eige­ne Volk durch Umer­zie­hung und Pro­pa­gan­da wehr­los gemacht haben, indem sie ihm ein­ge­re­det haben, daß es wahl­wei­se gar nicht exis­tiert oder daß sei­ne Exis­tenz jeden­falls nicht erhal­tens­wert ist.

Die­ser Umstand dürf­te den meis­ten Akteu­ren im rech­ten Lager bekannt sein, des­halb ist es auch selt­sam, wenn Höfer von einer „Front­stel­lung zum Islam spricht“. Die Krank­heit Deutsch­lands und sicher auch Euro­pas ist das eige­ne Selbst­bild und nicht der Islam, soweit kann man Höfer sicher fol­gen, aber ist eine kri­ti­sche Hal­tung zum Islam tat­säch­lich verfehlt?

Gera­de beim Selbst­bild bli­cken Rech­te neid­voll auf Mus­li­me. Mus­li­me strot­zen vor Selbst­be­wußt­sein, Lebens­kraft und Zusam­men­halt inner­halb ihrer eige­nen Gemein­schaft. Das ara­bi­sche Wort ‚ass­a­bi­ja‘ (vgl. Thor v. Wald­stein, Sez 112/S.26) beschreibt es sehr gut; die­se Lebens­en­er­gie, die eine Gemein­schaft in ihrem Inners­ten zusam­men­hält, ist genau das, was unse­rem eige­nen Volk fast voll­stän­dig durch Ree­du­ca­ti­on und Kon­sum­wahn abhan­den­ge­kom­men ist und auf euro­päi­scher Ebe­ne prak­tisch nie wirk­lich exis­tiert hat.

Wäre es für uns sinn­voll, ein Bünd­nis mit Men­schen die­ser Gemein­schaft anzu­stre­ben? Wür­de dadurch etwas von deren ‘ass­a­bi­ja’ oder ande­rer posi­tiv kon­no­tier­ter Eigen­schaf­ten auf uns abfär­ben? Und wie müß­te ein sol­ches Bünd­nis gestal­tet sein? Wür­den die Ange­spro­che­nen über­haupt auf der­ar­ti­ge Ange­bo­te ein­ge­hen wol­len? Ist das in der Rech­ten vor­herr­schen­de Islam­bild falsch?

Lei­der beschäf­tigt sich Fre­de­ric Höfer haupt­säch­lich mit der letz­ten Fra­ge und im Zusam­men­hang damit, den Islam ins „rech­te Licht“ zu rücken. Die Fra­ge nach der kon­kre­ten Aus­ge­stal­tung des Bünd­nis­ses oder eines irgend­wie anders gear­te­ten Koope­ra­ti­ons­po­ten­ti­als und wie die Hal­tung der ange­spro­che­nen Mus­li­me dazu sein könn­te, kommt so gut wie gar nicht vor.

Doch am Anfang steht zunächst Höfers Lage­ana­ly­se. Auf S.13 behaup­tet er, daß der ‚Point of no Return‘ im Sin­ne einer irrever­si­blen mul­ti­mi­no­ri­tä­ren Rea­li­tät in den west­deut­schen Städ­ten und Bal­lungs­zen­tren – ins­be­son­de­re in den jün­ge­ren Alters­ko­hor­ten – bereits über­schrit­ten und die­se Rea­li­tät weder mit huma­nen noch gar mit inhu­ma­nen Mit­teln „rück­gän­gig“ zu machen sei. Falls wir den „absur­den Ver­such“ unter­näh­men, an die­sen demo­gra­phi­schen Rea­li­tä­ten etwas zu ändern, wäre das „poten­ti­ell selbst­zer­stö­re­risch“. Er geht hier also direkt von einer gewalt­tä­ti­gen Kon­fron­ta­ti­on aus.

Im Anschluß dar­an schreibt er auf S.14:

Dar­aus folgt nicht: Die fort­dau­ern­de Mino­ri­sie­rung der Deut­schen zu akzep­tie­ren, Mas­sen­mi­gra­ti­on wei­ter­hin zu dul­den und auf poli­tisch wie recht­lich mög­li­che Rück­füh­run­gen zu ver­zich­ten, die Bewah­rung der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät des deut­schen Vol­kes als Grund­auf­trag rech­ter Poli­tik zu ver­wer­fen, vom Stre­ben nach in eth­no­kul­tu­rel­ler Hin­sicht rela­tiv (!) sta­bi­len deut­schen Kern­re­gio­nen abzusehen.

Die Behaup­tung, daß der Zeit­punkt für eine Wen­de schon vor­bei sei, weil die demo­gra­phi­schen Rea­li­tä­ten sich schon lan­ge gegen uns gewandt haben, ist sicher­lich dis­kus­si­ons­wür­dig. Je nach­dem, wel­che Zah­len­mo­del­le man zugrun­de legt, kann man hier zu sehr unter­schied­li­chen Ergeb­nis­sen kom­men. Tat­sa­che ist, kei­ner von uns ver­mag die Zukunft vor­her­zu­sa­gen, auch nicht mit noch so guten Modellen.

Kon­se­quen­te Abschie­bun­gen bei gleich­zei­ti­ger Umkeh­rung der Pull – zu Push-Fak­to­ren, Erhö­hung der eige­nen Gebur­ten­ra­te sowie die Schaf­fung neu­er recht­li­cher Vor­aus­set­zun­gen, um bei­spiels­wei­se Abschie­bun­gen wei­ter zu erleich­tern, zu unrecht ver­ge­be­ne Staats­an­ge­hö­rig­kei­ten wie­der rück­gän­gig zu machen und die aktu­el­len Geld­strö­me anders zu steu­ern sowie eine kon­se­quen­te Durch­füh­rung einer Poli­tik der Leit­kul­tur könn­te die Gemenge­la­ge ent­schei­dend ver­än­dern, unser Land für unse­re eige­ne Bevöl­ke­rung wie­der lebens­wer­ter und für Migran­ten unat­trak­ti­ver machen. All die­se Fak­to­ren las­sen sich nur schwer im vor­aus berech­nen. Wenn wir nicht wei­ter für unse­re Sache ein­ste­hen und das Recht auf unse­re Hei­mat mit allen recht­mä­ßi­gen Mit­teln ver­tei­di­gen, wer­den wir als Volk auf­hö­ren zu existieren.

Höfers Aus­sa­gen zu den „demo­gra­phi­schen Rea­li­tä­ten“ wider­spre­chen den direkt danach fol­gen­den Aus­sa­gen zur nicht zu akzep­tie­ren­den Mino­ri­sie­rung der Deut­schen, kon­se­quen­ten Abschie­bun­gen und eth­no­kul­tu­rell sta­bi­ler Kern­re­gio­nen, denn wie sol­len die­se bei­den Din­ge gleich­zei­tig funktionieren?

Ent­we­der wir bestehen auf dem Recht auf unse­re eige­ne Hei­mat, oder wir wer­den in naher Zukunft an den Rand gedrängt und zu einer Minderheit.

Direkt im Anschluß die­ses Wider­spruchs schreibt Höfer, daß er sich in eth­nisch beson­ders hete­ro­ge­nen Lan­des­tei­len nach Ver­bün­de­ten mit „welt­an­schau­lich-ideo­lo­gi­schen Schnitt­men­gen“ umse­hen möch­te, was direkt die nächs­te Kon­tra­dik­ti­on ist: War­um soll­ten sich mus­li­mi­sche oder ander­wei­ti­ge migran­ti­sche Grup­pen mit uns ver­bün­den wol­len, wenn wir gleich­zei­tig auf den Erhalt unse­rer eige­nen eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät pochen und damit den Macht­zu­wachs der migran­ti­schen Grup­pe Ein­halt gebie­ten wol­len? Die Migran­ten bräuch­ten doch ein­fach nur nicht mit uns zu koope­rie­ren, dann kämen sie schnel­ler und ein­fa­cher zu Macht und Einfluß.

Höfer beschwört immer wie­der (war­nend!) eine „laten­te Bür­ger­kriegs­op­ti­on“ (sie­he S.21, S.50 ff.) durch eine „Anti­is­lam­stoß­rich­tung des Wider­stands­la­gers“, aber auch durch das Ergrei­fen kon­se­quen­ter Gegen­maß­nah­men gegen eine Über­frem­dung und Isla­mi­sie­rung die­ses Landes.

Offen­sicht­lich geht Höfer ins­ge­heim von einer laten­ten Gewalt­be­reit­schaft der mus­li­mi­schen Grup­pen aus, um die er so ger­ne wer­ben möch­te. Ent­steht die­se laten­te Bür­ger­kriegs­op­ti­on nicht viel­mehr voll­kom­men natür­lich, wenn zwei selbst­be­wuß­te Grup­pen sich auf zu engem Rau­me befin­den? Ent­steht sie nicht viel­mehr dadurch, daß bei­de Grup­pen auf das Recht ihrer Iden­ti­tät und allem, was damit im Zusam­men­hang steht, bestehen? Gera­de unse­re eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tät will ja Höfer nicht auf­ge­ben, aber wäre genau das nicht die Vor­aus­set­zung um besag­te „laten­te Bür­ger­kriegs­op­ti­on“ tat­säch­lich zu eliminieren?

Da die Auf­ga­be der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät wohl für kei­nen Rech­ten eine Opti­on ist, kom­men wir icht umhin, das Vor­han­den­sein einer „laten­ten Bür­ger­kriegs­op­ti­on“ anzu­er­ken­nen, aber anders als vom Autor inten­diert. Soll­te das deut­sche Volk je wie­der eine Art Selbst­be­wusst­sein ent­wi­ckeln, wird das sicher­lich das Kon­flikt­po­ten­ti­al mit migran­ti­schen Milieus deut­lich erhöhen.

Das Vor­han­den­sein eines gro­ßen Kon­flikt­po­ten­ti­als, das auch zu gewalt­tä­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zun­gen füh­ren könn­te, voll­kom­men zu negie­ren, so wie es Mar­tin Sell­ner mei­nes Erach­tens tut, hal­te ich für blau­äu­gig. Die Auf­ga­be des rech­ten Lagers ist es, fried­lich, aber bestimmt auf den Erhalt unse­rer eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät und unse­rer Hei­mat hin­zu­wir­ken. Wenn das auf ande­rer Sei­te zu Gewalt­es­ka­la­tio­nen führt, müs­sen wir damit umge­hen, kön­nen es aber nicht ändern. Wir sind fried­lich, wir blei­ben fried­lich, aber wir bestehen auf unse­rem Recht!

Höfer wen­det sich auch gegen die Ver­men­gung von Migra­ti­on, Reli­gi­on und Poli­tik (vgl. S.20,21). Nun ist es schwie­rig, die­se The­men trenn­scharf aus­ein­an­der­zu­hal­ten, vor allem bei einer Reli­gi­on, die welt­li­che, poli­ti­sche uns spi­ri­tu­el­le The­men auf eine Wei­se mit­ein­an­der ver­knüpft, wie es der Islam zu tun pflegt. Höfer bestrei­tet natür­lich, daß die­se Ver­men­gung der The­men­be­rei­che im Islam existiert.

Daß die Isla­mi­sie­rung in der Ver­gan­gen­heit als ein im Main­stream kon­sens­fä­hi­ger Stell­ver­tre­ter für Migra­ti­on miß­braucht wur­de, kri­ti­siert Höfer zu Recht. Hier war die Rech­te in der Ver­gan­gen­heit nicht immer kon­sis­tent, aber die­se Zei­ten sind schon lan­ge vorbei.

So mes­ser­scharf, wie Höfer die­se The­men aus­ein­an­der­hal­ten möch­te, ist es in der Rea­li­tät, fern­ab des Schreib­ti­sches nicht mög­lich. Migra­ti­on, Islam und Isla­mi­sie­rung sind kei­ne deckungs­glei­chen The­men, aber sie sind der­ar­tig inein­an­der ver­schränkt, daß man sie auch nicht getrennt von­ein­an­der betrach­ten kann. Die Mehr­heit der Migran­ten sind Mus­li­me, und die Isla­mi­sie­rung unse­res Lan­des geht in atem­be­rau­ben­der Geschwin­dig­keit vor­an, weil eben mas­sen­haft Mus­li­me zu uns kom­men, die oben­drein oft noch einer zwei­fel­haf­ten Koran-Inter­pre­ta­ti­on folgen.

Höfer arbei­tet hier schon mit fast unred­li­chen Mit­teln. Der „Höhe­punkt“ des Buchs stellt aber sein posi­ti­ves Islam­bild dar, das haupt­säch­lich auf den Sei­ten 22–49 dar­ge­legt wird. Die­ser Abschnitt des Buches ist eine ein­zi­ge Islam-Apo­lo­gie. Man fragt sich, wie Höfer ange­sichts der Situa­ti­on christ­li­cher Min­der­hei­ten in mus­li­mi­schen Län­dern zu einem der­ar­ti­gen Schluß kom­men kann!

Er hat recht, daß die US-Außen­po­li­tik der letz­ten Jahr­zehn­te wenig dazu geeig­net war, sich Freun­de in der ara­bi­schen Welt zu schaf­fen – der isla­mi­sche Ter­ro­ris­mus ist sicher­lich nicht allei­ne auf­grund der gewalt­tä­ti­gen Natur des Islams ent­stan­den. Wie bei allen sozio­lo­gi­schen Phä­no­me­nen gibt es auch hier kei­ne mono­kau­sa­len Erklä­run­gen, doch daß der Islam von Grund auf fried­fer­tig sei, ist mehr als zweifelhaft.

Ab S.83 beschreibt Höfer anhand ver­schie­de­ner Fall­bei­spie­le wie eine Migra­ti­ons­kri­tik ohne Anti­is­lam­agi­ta­ti­on aus­se­hen könn­te. Dort sagt er: „Der Ver­weis auf die Reli­gi­on als mono­kau­sa­le Erklä­rung für Kri­mi­na­li­tät und sozia­le Pro­ble­me ist der­art unter­kom­plex, daß sich eine ernst­haf­te Dis­kus­si­on erüb­rigt.“ Bei Höfers Argu­men­ta­ti­on drängt sich dem Leser aller­dings der Ein­druck auf, daß bei ihm immer alles ande­re Schuld hat, nur nie die Religion.

Wenn man sich dem Koran unbe­darft nähert, kann man durch­aus zu dem Schluss zu kom­men, daß wei­te Tei­le davon stark mit Haß und Gewalt auf­ge­la­den sind. Nur eine Beschäf­ti­gung mit wei­te­ren Schrif­ten, ande­ren Koran-Abschnit­ten sowie einer his­to­ri­schen Ein­ord­nung oder auch die Beschäf­ti­gung mit isla­mi­schen Strö­mun­gen, die in der Pra­xis lei­der kei­nen so gro­ßen Ein­fluß haben, ermög­li­chen dann eine „libe­ra­le­re“ Interpretation.

So braucht Höfer fast drei Sei­ten (S.44–46), um zu erklä­ren, war­um „Barm­her­zig­keit“ ein zen­tra­ler Bestand­teil des Islams sei und auch für Nicht-Mus­li­me gel­te. Allein die Län­ge und Kom­ple­xi­tät der­ar­ti­ger apo­lo­ge­ti­scher Bestre­bun­gen läßt hier Zwei­fel an deren Rich­tig­keit aufkommen.

Es ist sehr unwahr­schein­lich, daß ein Imam aus dem afgha­ni­schen Hin­ter­land zu einer der­ar­ti­gen Ana­ly­se in der Lage ist. Die gro­ße Mas­se der ein­fa­chen Gläu­bi­gen wer­den es jeden­falls schon auf­grund der feh­len­den Bil­dung nicht sein.

Wel­che Koran-Inter­pre­ta­ti­on die „rich­ti­ge“ ist, dar­um strei­ten sich die Geis­ter. Es gibt, wie bei jeder Reli­gi­on, zahl­rei­che Strö­mun­gen und Koran-Inter­pre­ta­tio­nen. Aber war­um wer­fen wir nicht ein­fach einen Blick in die Rea­li­tät, um her­aus­zu­fin­den, wel­che Inter­pre­ta­ti­on in der Pra­xis meis­tens die Ober­hand gewinnt? Wie gehen isla­misch gepräg­ten Län­der mit Nicht-Mus­li­men um und war­um hören wir nicht auf die zahl­rei­chen Stim­men von (Ex-)Muslimen wie Feroz Khan , Hamed Abdel-Samad, Ahmad Man­sour, Lei­la Mir­zo, Zana Rama­da­ni oder Irfan Pejci ? Alle die­se genann­ten Islam­kri­ti­ker ken­nen den Islam aus nächs­ter Nähe. Auch wenn eini­ge von Ihnen den Islam von einem west­lich-libe­ra­len Stand­punkt aus angrei­fen, wird des­halb nicht ihre gesam­te Islam-Kri­tik wertlos.

Wer­fen wir noch einen kur­zen Blick nach Ägyp­ten. Die Situa­ti­on der dort leben­den kop­ti­schen Chris­ten ist fatal (sie­he Kon­stan­tin Fle­mig „Chris­ten in Ägyp­ten: Zwi­schen Tole­ranz und Ver­fol­gung“ – , „Kop­ten in Ägyp­ten sit­zen zwi­schen den Stüh­len“). Bei­spie­le für die mus­li­mi­sche Into­le­ranz sind Legi­on – oder anders for­mu­liert: Bei­spie­le, in denen mus­li­misch gepräg­te Län­der einen fried­li­chen, tole­ran­ten Umgang mit Nicht-Mus­li­men gefun­den haben, exis­tie­ren in der Pra­xis so gut wie nicht.

Spä­tes­tens ‚sobald Mus­li­me die Mehr­heit in einem Land stel­len, geht das für die ehe­mals auto­chtho­ne Mehr­heits­ge­sell­schaft nicht gut aus. An die­ser Bewer­tung ändert sich auch nichts, wenn man his­to­ri­sche Zeit­räu­me ein­be­zieht, in denen der Islam die in der unmit­tel­ba­ren Nähe befind­li­chen reli­giö­sen Min­der­hei­ten nicht in dem Maße bekämpft hat, wie er das heu­te tut. Viel­leicht hat­ten damals ande­re Islam-Inter­pre­ta­tio­nen die Ober­hand, heu­te jeden­falls nicht mehr.

Wir hal­ten also fest: Der Islam hat es zwar geschafft sich libe­ra­ler, zer­set­zen­der Ten­den­zen zu wider­set­zen, aber er hat es nicht geschafft, sich von sei­nem mit­tel­al­ter­li­chen, tri­ba­lis­ti­schen und bar­ba­ri­schen Erbe abzu­set­zen. Das hät­te er auch tun kön­nen, ohne sei­ne „tra­di­tio­na­le Rück­bin­dung“ auf­zu­ge­ben. Selbst wenn wir eini­ge Über­lap­pun­gen in den Posi­tio­nen des Islams mit unse­ren eige­nen erken­nen (Ableh­nung der Kon­sum­ge­sell­schaft, kei­ne LGBTQ-Ver­göt­te­rung, Rück­bin­dung an Gott, …), die Gret­chen­fra­ge an jede poli­ti­sche Strö­mung und auch an jede Reli­gi­on ist die nach dem Umgang mit Anders­den­ken­den, Anders­gläu­bi­gen oder all­ge­mei­ner: den Umgang mit Min­der­hei­ten, die den gesell­schaft­li­chen Kon­sens durchbrechen.

Der Islam zeigt an vie­len Orten auf der Welt (Afgha­ni­stan, Irak, Ägyp­ten, Iran, …) wie „sei­ne“ Ant­wort lau­tet und man kann nur hof­fen, daß sich der­ar­ti­ge Zustän­de nie­mals auf deut­schem oder euro­päi­schem Boden mani­fes­tie­ren werden.

Der Islam soll sein und blei­ben wie er will – aber er soll das bit­te in den seit Jahr­hun­der­ten ange­stamm­ten Gebie­ten tun, in Ara­bi­en, in Nord­afri­ka, im Kau­ka­sus. Auf euro­päi­schem Boden soll­te der Islam immer in einer ein­deu­ti­gen, nur gedul­de­ten, nie beför­der­ten Min­der­hei­ten­po­si­ti­on ver­har­ren. In sei­nem aktu­el­len Zustand ver­bie­tet sich für die Mosa­ik­rech­te jede Form der Zusam­men­ar­beit mit ihm.

Mus­li­me, die sich an unse­re Geset­ze hal­ten und unse­re kul­tu­rel­len Gepflo­gen­hei­ten respek­tie­ren, wer­den wir auch nach einer Recon­quis­ta nicht nach Hau­se schi­cken. Aller­dings: Ziel des Islam ist die Auf­rich­tung der isla­mi­schen Ord­nung respek­ti­ve Herr­schaft über die gan­ze Welt und über alle Lebens­be­rei­che aller Men­schen. Inso­fern: „Nur ein schlech­ter Mus­lim ist ein guter Mus­lim“ (Lai­la Mir­zo), so müß­te eigent­lich unse­re Sicht sein. Der „gute Mus­lim“ wird wol­len, daß sei­ne Welt­sicht sich aus­brei­tet. Es wäre naiv, die­sen Gedan­ken auszusparen.

Die eigent­lich selbst­ver­ständ­li­che, in jedem Kul­tur­raum prak­ti­zier­te Vor­herr­schaft der ange­stamm­ten Kul­tur und die For­de­rung an kul­tur­frem­de, auch sol­che, die schon vie­le Gene­ra­tio­nen in der Dia­spo­ra leben, sich zurück­zu­neh­men, bezeich­net Höfer als „her­aus-ekeln“ (S.54) und wie so oft: „Prä­fi­gu­ra­ti­on von Bür­ger­kriegs­sze­na­ri­en“. In die­sem Zusam­men­hang wäre es inter­es­sant zu hören, wie ein kop­ti­scher Christ den Umgang der mus­li­mi­schen Mehr­heits­ge­sell­schaft mit der kop­ti­schen Min­der­heit in Ägyp­ten sieht.

Soll­te die Rück­erobe­rung der Deu­tungs­ho­heit im deut­schen Mei­nungs­luft­raum fehl­schla­gen, bleibt uns nur noch die „Stra­te­gie der Samm­lung“. Mit den Mus­li­men könn­te es so auf Dau­er ein fried­li­ches Neben­ein­an­der geben. Man darf auf­grund der zahl­rei­chen, welt­wei­ten Bei­spie­le stark bezwei­feln, daß ein fried­li­ches Mit­ein­an­der ohne eine gewis­se Segre­ga­ti­on gelin­gen kann.

Ob nun Kieß­lings „Neu­es Volk“ oder Höfers uto­pi­sches Islam­bünd­nis, kei­ner von bei­den Vor­schlä­gen stellt das Über­le­ben unse­res Vol­kes, den Erhalt unse­rer eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät sicher. Bei Kieß­ling ist die Auf­lö­sung des „alten“ Vol­kes ja Pro­gramm – sofern die Bil­dung des neu­en Vol­kes über­haupt gelin­gen soll­te. Höfers Vor­schlag ist abzu­leh­nen, weil wir am Ende nur Steig­bü­gel­hal­ter unse­rer eige­nen Abschaf­fung wären. Der Islam ist ein Kuckucks­ei, das sich kein Teil der Mosa­ik­rech­ten in das eige­ne Nest legen sollte.

Die aktu­el­le Situa­ti­on ist sicher eine der schwers­ten Prü­fun­gen für unser Volk. Wir, die poli­ti­sche Rech­te, kämp­fen auf ver­lo­re­nem Pos­ten! Was aber laut Rudolph Stei­ner für jedes Indi­vi­du­um gilt, näm­lich daß man an den Wider­stän­den, wel­che einem das Leben hin­wirft, wächst, das gilt auch für Völ­ker. Ent­we­der unser Volk besteht die­se Prü­fung, über­win­det die Hin­der­nis­se und wächst dar­an, oder es geht dar­an zugrunde.

