Jede Ideologie braucht Feinde

Kositza lektoriert den neuen Sellner, Lehnert führt in Berlin Gespräche, und ich schreibe am Nachwort für Hasemanns Nasses Brot.

Der Roman wird als drit­ter Band unse­rer neu­en Rei­he Anfang Juli erschei­nen, recht­zei­tig zum Som­mer­fest, für das wir vor­hin die 350. Amel­dung notie­ren konn­ten. Das Pro­gramm steht, es gibt noch zwei Zeit­fens­ter. Wir könn­ten ein Podi­um über die Trans­gen­der-Pro­ble­ma­tik zusam­men­stel­len oder eines über Refu­gi­en. Mal sehen.

Heu­te ist außer­dem die 3. Aus­ga­be unse­rer Lite­ra­tur­bei­la­ge Pho­no­phor in den Druck gegan­gen. Sie wird zusam­men mit der Juni-Sezes­si­on aus­ge­lie­fert wer­den, ist ja den Abon­nen­ten vor­be­hal­ten. Ich dan­ke für die unge­dul­di­gen Nach­fra­gen – es muß alles Hand und Fuß haben, bevor es unse­re Schreib­ti­sche ver­las­sen darf.

Unser Film­team hat die Impres­sio­nen von der Fei­er zum Zwan­zig­jäh­ri­gen der Sezes­si­on geschnit­ten und ver­öf­fent­licht. Der Regies­seur war ein biß­chen krank, daher so spät. Aber es paßt ja ganz gut, daß wir das Film­chen gera­de jetzt zei­gen kön­nen. Denn es beschäf­ti­gen sich die­ser Tage wie­der vie­le Leu­te mit uns. Man ist irgend­wie stän­dig Arbeitgeber …

Wir gel­ten seit ges­tern als “gesi­chert rechts­extre­mis­tisch”, weil wir wei­ter­hin davon aus­ge­hen, daß Deut­scher zu sein zunächst und vor allem etwas mit Abstam­mung zu tun habe und daß die­se Abstam­mungs­ge­mein­schaft über­wölbt, unter­baut, ergänzt wür­de durch die Ebe­ne des Staats­bür­ger­schafts­recht, auf des­sen Grund­la­ge ein just ein­ge­bür­ger­ter Mau­re­ta­nier recht­lich eben­so Deut­scher sei, von der Abstam­mung her aber ganz sicher und offen­sicht­lich wei­ter­hin Mauretanier.

Die Bür­ger­initia­ti­ve Ein­Pro­zent und die Jun­ge Alter­na­ti­ve hat es aus den­sel­ben Grün­den erwischt. Wir alle heg­ten Bestre­bun­gen, die auf die Abschaf­fung der Ver­fas­sungs­ord­nung ziel­ten, undsoweiter.

Wir kla­gen nicht mehr gegen sol­cher­ma­ßen begrün­de­te Ein­stu­fun­gen und kämp­fen auch nicht mehr um die Rück­ge­win­nung der Gemein­nüt­zig­keit, die das Insti­tut für Staats­po­li­tik fast zwei Jahr­zehn­te lang zurecht beschei­nigt bekom­men hat­te. Es geht nicht mehr um Argu­men­te. Jede Ideo­lo­gie braucht Fein­de und mar­kiert sie. War­um soll­te der Begriff des Poli­ti­schen aus­ge­re­chet in die­sem Staat kein Begriff mehr sein? Die Fae­ser schützt das Recht – poli­ti­sche Tra­di­ti­ons­li­ni­en tun sich auf, so ist das halt in einem Volk.

Vor­hin las ich, man sol­le auf­hö­ren, den Ver­fas­sungs­schutz als “instru­men­ta­li­sier­te Behör­de” zu bezeich­nen, denn das wür­de ihn ver­harm­lo­sen: als sei er eine gegen sei­nen Wil­len erbeu­te­te Insti­tu­ti­on – und mit­ten­mang ein Hal­den­wang, instru­men­ta­li­siert bis zum Esgeht­nicht­mehr und ver­är­gert dar­über, daß man sich auf ihn einen Reim machen kann.

Der VS war schon immer so gemeint, wie er sich jetzt gebär­det. Inter­es­sant ist: Fast immer wars denen, die es traf, egal. Denn es gibt deut­lich wich­ti­ge­re Pro­ble­me als das, von Geheim­agen­ten beob­ach­tet zu werden.

Ich sah die mal sit­zen, das Auto geparkt in der ein­zi­gen Sack­gas­se, die es in Schnell­ro­da gibt. Bei­de Typen hat­ten den­sel­ben Fri­seur und waren defi­ni­tiv im sel­ben Film. Als sie mal muß­ten, fuh­ren sie auf den Feld­weg. Wir waren für zehn wert­vol­le Minu­ten unbe­ob­ach­tet – am Ran­de der Gesell­schaft. Gleich spra­chen wir über das Volk. Als sie zurück­ka­men, war ihr Park­platz besetzt, und Hal­den­wang zog sie ab. Hat mir sein Assis­tent erzählt. (Das war jetzt gelogen.)

Ich muß wei­ter­ar­bei­ten. Und nein, wir brau­chen jetzt kei­nen juris­ti­schen Bei­stand mehr. Noch immer ver­trau­en Leu­te auf den Rechts­staat. Aber es wer­den weniger.

