Delegitimierer unter sich

Man müs­se unse­rem Trei­ben den Rie­gel vor­schie­ben. Den­noch sit­zen wir heu­te wie­der hin­ter unse­ren Schreib­ti­schen und trei­ben, was doch ver­hin­dert wer­den soll­te. Auch zog ich samt Kositza unbe­hel­ligt für drei Stun­den über die Leip­zi­ger Buch­mes­se, und Du warst auf einer Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung des Lan­des­am­tes für Ver­fas­sungs­schutz in Bran­den­burg. Ist „absurd“ der rich­ti­ge Begriff?

LEHNERT: Zumin­dest klafft eine gro­ße Lücke zwi­schen dem, was über uns behaup­tet wird und wie man sich uns gegen­über ver­hält. Selbst wenn wir laut Nan­cy Fae­ser zwar nur „geis­ti­ge Brand­stif­ter“ sind, klingt das doch irgend­wie nach Bür­ger­kriegs­par­tei, vor der man sich in acht neh­men muß.

Aber bei der VS-Ver­an­stal­tung in Pots­dam konn­te ich unge­hin­dert mit mei­ner Akten­ta­sche (!) an Minis­ter­prä­si­dent Woid­ke vor­bei­ge­hen, und der Ver­fas­sungs­schutz­chef begrüß­te mich per­sön­lich. Er wei­ger­te sich ledig­lich, mir die Hand zu geben.

In den Jubi­lä­ums­re­den wur­de der Rechts­extre­mis­mus als das größ­te Sicher­heits­pro­blem der Gegen­wart beschwo­ren, und die BRD-Gesich­ter nick­ten andäch­tig dabei, aber all das mach­te doch eher den Ein­druck eines lee­ren Ritu­als. So wie in der evan­ge­li­schen Kir­che: Alle reden von Jesus, aber an sei­ne welt­um­stür­zen­de Kraft glaubt kei­ner mehr.

Aber beim Ver­fas­sungs­schutz geht es ja um Poli­tik. Also: Ist das Arro­ganz der Macht, die sich ihrer Sache sicher ist? Oder bau­en die ganz bewußt einen Stroh­mann auf, weil sie die eigent­li­chen Pro­ble­me nicht in den Griff bekommen?

KUBITSCHEK: Unse­re Namen und die Namen unse­rer Pro­jek­te sind zu Chif­fren gewor­den, zu Mar­kie­rungs­wör­tern, die eine zugleich kom­ple­xe und glas­kla­re Bedeu­tung trans­por­tie­ren sol­len: Wir sei­en gemein­ge­fähr­lich ver­äs­telt und ein­deu­tig rechtsextremistisch.

Sinn der Übung ist zum einen Feind­mar­kie­rung: Jede Ideo­lo­gie braucht Fein­de, wir boten uns an, nun läuft die Sache ab wie am Schnür­chen. Trotz maxi­ma­ler Trans­pa­renz – ein Ver­lag, eine Zeit­schrift und eine Bil­dungs­ein­rich­tung sind per se trans­pa­rent, sie leben von Öffent­lich­keit – muß der Staat aber das Hin­ter­trie­be­ne und das Ins­ge­hei­me unse­rer Arbeit mit­er­zäh­len: Unse­re Brand­ge­fähr­lich­keit lie­ge in dem, was wir nicht äußern, son­dern über Codes und ver­deck­te Netz­wer­ke vor­be­rei­ten für den Tag X.

Wir haben es also mit bei­dem zu tun: mit simp­len, wie­der­hol­ba­ren Fein­der­zäh­lun­gen und mit Arro­ganz. Unse­re Geg­ner haben den Staat unter sich auf­ge­teilt, sit­zen wie Maden im Speck und müs­sen sich nicht mehr anstren­gen. Sie dür­fen ein­fach, also machen sie. Das muß uns klar sein. Und viel­leicht wird dar­aus ver­ständ­lich, war­um wir nun ent­schie­den haben, den juris­ti­schen Kampf nicht mehr fortzusetzen.

LEHNERT: Der Grund, war­um das man­che für eine Schutz­be­haup­tung hal­ten, mit der wir nur unse­re man­geln­de Ernst­haf­tig­keit ver­schlei­ern wol­len, liegt in der Janus­köp­fig­keit des Sys­tems. Es bie­tet ja bis zu einem gewis­sen Grad Par­ti­zi­pa­ti­ons­mög­lich­kei­ten an der Beu­te­ge­mein­schaft, die nur denen ver­wehrt wird, die an der Recht­mä­ßig­keit die­ser Gemein­schaft zwei­feln. Daher auch die Stig­ma­ti­sie­rung von soge­nann­ter Systemkritik.

Dage­gen hat sich die Bun­des­re­pu­blik in den letz­ten zwan­zig Jah­ren immer stär­ker immu­ni­siert. Den­ken wir an die erfolg­rei­chen Pro­zes­se von „Jun­ge Frei­heit“ und „Repu­bli­ka­nern“ zurück, fällt sofort auf, daß das Arse­nal der Ver­fas­sungs­schutz­be­hör­den seit­dem beträcht­lich erwei­tert wurde.

Davon, daß das Ver­tre­ten eines „eth­ni­schen Volks­be­griff“ einen Ver­stoß gegen die Men­schen­wür­de impli­zie­re, war damals noch nicht die Rede. Jeder weiß, daß der Zusam­men­hang zwi­schen Abstam­mung und Volks­zu­ge­hö­rig­keit exis­tiert, weil sonst die Bas­ken in Spa­ni­en und Frank­reich, die Sor­ben bei uns und die Deut­schen außer­halb der Bun­des­re­pu­blik kei­ne Min­der­hei­ten­rech­te hät­ten, bis hin zum Sta­tus der Autonomie.

Gegen eine so offen­sicht­li­che Per­fi­die kann man sich in einem Par­tei­en­staat, der sowohl die Ver­fas­sungs­schutz­äm­ter als auch die obers­ten Gerich­te nach Pro­porz besetzt, schlecht juris­tisch weh­ren. Die IB hat es ver­sucht und ist gescheitert.

KUBITSCHEK: Es gibt Stim­men, die uns einen zu läs­si­gen Umgang mit die­ser Sache vor­wer­fen und vom Wäh­ler und noch nicht Über­zeug­ten spre­chen, für den die­se Ein­stu­fung furcht­bar klin­ge. Sol­cher Leu­te wegen sol­le, müs­se man kämp­fen und kla­gen und Argu­men­te zusam­men­tra­gen. Kor­ri­gie­re mich, wenn ich mich irre: Aber das alles haben wir doch längst und oft getan – und wür­den es wie­der tun, wenn der Spie­gel zum Inter­view bäte oder der Staats­funk zur Talkshow.

LEHNERT: Mit dem Eti­kett „Rechts­extre­mist“ gibt es auch kei­ne sym­pa­thi­sche Home­sto­ry mehr, das ist ja Sinn der Sache. Die Aus­ein­an­der­set­zung um das Kon­strukt „Rechts­extre­mis­mus“ ist außer­dem intel­lek­tu­ell wenig reiz­voll. Das ist alles tat­säch­lich schon zu oft bespro­chen wor­den, als daß man hof­fen könn­te, mit neu­en Argu­men­ten irgend­et­was zu bewirken.

Bei der juris­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung ist das nicht anders. Die Akten­ein­sicht, die wir im Rah­men unse­res Eil­ver­fah­rens in Mag­de­burg neh­men durf­ten, ver­mit­tel­te uns ein jäm­mer­li­ches Bild von der Arbeits­wei­se des Ver­fas­sungs­schut­zes: Das Mate­ri­al, das er zusam­men­ge­tra­gen hat, besteht zu 100 Pro­zent aus zusam­men­ko­pier­ten Sezes­si­on-Arti­keln und Ver­öf­fent­li­chun­gen des Insti­tuts. Die Schluß­fol­ge­run­gen, die das Amt dar­aus gezo­gen hat, wur­den vom Gericht in Gän­ze geteilt.

Und natür­lich gibt es nun Stim­men, die sagen, wir soll­ten nun juris­tisch wei­ter­ma­chen, die Gerich­te sei­en neu­tral und dies alles sei nur ein Miß­ver­ständ­nis. Die absur­den Vor­wür­fe, bei uns lie­ßen sich „Ver­stö­ße gegen das Demo­kra­tie- und Rechts­staats­prin­zip“ fest­stel­len, legen sol­che Tips nahe. Denn wie hät­ten wir dage­gen ver­sto­ßen kön­nen? Bei der Vor­stands­wahl schummeln?

Aber ich bin es leid. Das gan­ze Ver­fah­ren wür­de in zehn Jah­ren in Karls­ru­he enden, und wie dort geur­teilt wird, haben Kla­gen im Zusam­men­hang mit den Coro­na-Maß­nah­men sehr deut­lich gemacht.

KUBITSCHEK: Du hast unser Ver­fah­ren betrie­ben und beglei­tet, bist also tie­fer im Stoff als ich. Mei­ne Ableh­nung ist pau­schal: Ich möch­te mir weder von poli­ti­schen Beam­ten Mei­nungs­de­lik­te vor­hal­ten las­sen noch vor Rich­tern umständ­lich und in juris­ti­schem Jar­gon erklä­ren müs­sen, was ich den­ke und mache.

Auch ver­ste­he ich den rechts­po­si­ti­vis­ti­schen Opti­mis­mus nicht, der in Brie­fen an uns for­mu­liert wird: als gebe es ein von der Macht ganz unab­hän­gi­ges Recht! Das ist Nai­vi­tät auf dem sel­ben Niveau wie der Glau­be an herr­schafts­freie Dis­kur­se. Und über­haupt: Wel­che Argu­men­te soll man gegen die neue Kate­go­rie der „Dele­gi­ti­mie­rer“ anfüh­ren? Und wie soll­te man Hal­den­wangs sanf­ten Umgang mit den Kli­makle­bern für einen eben­so sanf­ten Umgang mit den noch sehr viel weni­ger stö­ren­den Iden­ti­tä­ren reklamieren?

LEHNERT: Das Pro­blem besteht dar­in, daß vie­le unse­rer poli­ti­schen Geg­ner die­sen Unsinn wirk­lich glau­ben oder zumin­dest erfolg­reich die­sen Ein­druck ver­mit­teln. Das wur­de jeden­falls bei der ein­gangs erwähn­ten Fei­er zum 30jährigen Geburts­tag des Ver­fas­sungs­schut­zes in Bran­den­burg deut­lich. Der Innen­mi­nis­ter behaup­te­te, daß es in den 1990er Jah­ren noch kei­ne „Dele­gi­ti­mie­rer“ gege­ben habe. Er ver­steht dar­un­ter Leu­te, die „demo­kra­tisch gewähl­te Reprä­sen­tan­ten des Staa­tes ver­ächt­lich“ machen oder „staat­li­chen Insti­tu­tio­nen und ihren Ver­tre­tern die Legi­ti­mi­tät“ absprechen.

Bei­de „Ver­ge­hen“ fal­len in den soge­nann­ten Phä­no­men­be­reich „ver­fas­sungs­schutz­re­le­van­te Dele­gi­ti­mie­rung des Staa­tes“. Das hat es natür­lich immer gege­ben, mit dem fei­nen Unter­schied, daß es damals nicht als „extre­mis­tisch“, son­dern als Teil des demo­kra­ti­schen Mei­nungs­plu­ra­lis­mus ange­se­hen wurde.

KUBITSCHEK: Wol­len wir zusam­men­fas­sen? Ers­tens: Gegen bald rund 30 Pro­zent Wäh­ler­stim­men in den Ost­län­dern und sta­bi­len 16 Pro­zent bun­des­weit für die AfD gibt es wohl kei­ne inhalt­li­chen und poli­ti­schen Argu­men­te mehr. Der Staat zieht also sei­ne Samt­hand­schu­he aus – und vie­le, vie­le machen mit.

Zwei­tens: Ges­tern strolch­te wie­der ein Jour­na­list durchs Dorf. Ich bat ihn kurz in die Biblio­thek, um ihm klar­zu­ma­chen, daß wir nur noch mit frei­en Jour­na­lis­ten rede­ten. In die­sen knap­pen fünf Minu­ten bewies er durch sei­ne Äuße­run­gen, daß er kei­nen blas­sen Schim­mer von unse­rer Arbeit, nicht gele­sen und nur schlam­pig recher­chiert hat. Er muß­te abzie­hen, such­te im Dorf noch nach Aus­sa­gen und Unmut und wird nun für die Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Sonn­tags­zei­tung etwas zusam­men­pin­seln. Gegen die­ses Gefäl­le sind unse­re Brem­sen macht­los. Man muß die Kar­re rol­len lassen.

Drit­tens: Es gibt so viel zu tun und zu beden­ken. Dar­auf soll­ten wir uns konzentrieren.