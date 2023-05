Volk und Liebe nach Grundtvig

Denkt man an Däne­marks Geis­tes­grö­ßen, dann fal­len Namen wie Kier­ke­gaard oder Hans Chris­ti­an Ander­sen – tat­säch­lich hat aber kei­ner die skan­di­na­vi­schen Geis­tes­wel­ten der­art durch­säu­ert wie der in Euro­pa wenig bekann­te Grundt­vig. Sein Werk ist enorm, viel­fäl­tig und schil­lernd; ohne ihn gäbe es das heu­ti­ge Skan­di­na­vi­en nicht, wäre Däne­mark nicht die Vor­zei­ge­de­mo­kra­tie und ein Wohl­fahrts­staat gewor­den – und ohne die Umset­zung sei­ner Idee der „Volk­lich­keit“ beher­berg­te es wohl auch nicht das seit Jahr­zehn­ten „glück­lichs­te Volk“ Europas.

Max Weber, als er den Zusam­men­hang zwi­schen vor­herr­schen­der Reli­gi­on und sozio-öko­no­mi­scher Ent­wick­lung anhand des Luther­tums und des Cal­vi­nis­mus nach­wei­sen woll­te, hät­te eben­so den däni­schen Grundt­vi­gia­nis­mus neh­men kön­nen. Grundt­vig durch­dringt alle See­len­be­rei­che der däni­schen Gesell­schaft; man kann das Land und sei­ne Men­schen nicht ver­ste­hen, ohne den Theo­lo­gen, Pries­ter und Phi­lo­so­phen, den Refor­ma­tor, Auf­klä­rer und Prä­cep­tor Danim­ar­ciae, den Dich­ter und Vater des natio­na­len Lied­gu­tes, den His­to­ri­ker und Mythen­for­scher, den Vor­kämp­fer für Demo­kra­tie und Gleich­be­rech­ti­gung der Frau … zu kennen.

Sein Mot­to lau­te­te: „Zuerst müs­sen wir Dänen sein.“ Kier­ke­gaards Indi­vi­dua­lis­mus mach­te im euro­päi­schen Exis­ten­tia­lis­mus eine gro­ße Kar­rie­re – sei­ne Gemein­de jedoch war eine Kopf­ge­burt, eine jen­sei­ti­ge, in die Ewig­keit pro­ji­zier­te. Grundt­vig dach­te stets dies­sei­tig, er sprach zu leben­di­gen Men­schen in der Spra­che die­ser Men­schen. Nicht in der Hei­li­gen Schrift, schon gar nicht in latei­ni­schen oder grie­chi­schen Ver­sio­nen lag das Numi­no­se, son­dern im Umgang der Men­schen mit­ein­an­der, in der Com­mu­nio, der Gemeinschaft.

Erst als Däne­mark sich der Ein­wan­de­rung nicht mehr ver­schlie­ßen woll­te, begann die­ses tief emp­fun­de­ne Gefühl einer qua­si-fami­liä­ren Zusam­men­ge­hö­rig­keit zu zerbröseln.

Hen­ning Høi­rup (von 1963–1979 Bischof in Arhus) schreibt in Grundt­vigs Sinne:

Man wird Mensch dadurch, daß man in und mit sei­nem Volk lebt, unter dem Segen und der Ver­ant­wor­tung der Gemein­schaft, nicht dadurch, daß man als Welt­bür­ger sich von sei­nem Volk los­reißt, son­dern dadurch, daß man sich zu des­sen Erbe — auch des­sen Schuld — bekennt.

Damit wird nun kei­nem Natio­na­lis­mus das Wort gere­det – und selbst­ver­ständ­lich wur­de Grundt­vig von der lese­un­fä­hi­gen Lin­ken schnell als Proto­fa­schist und von der ver­ein­nah­men­den Ultra­rech­ten als Ver­bün­de­ter aus­ge­macht –, son­dern einer unent­rinn­ba­ren Ver­bin­dung Auf­merk­sam­keit geschenkt: der Mensch als sozia­les Wesen ist Teil eines Vol­kes und kann aus die­sem Bestim­mungs­zu­sam­men­hang nicht her­aus – selbst wenn er die­ses Volk ablehnt, kann er es nur aus besag­tem Kon­text heraus.

Høi­rup:

Kei­ne Natio­na­li­tät ver­schafft jemand im gerings­ten das Heil als Ver­dienst; aber das Geschenk und die Auf­ga­be (Ver­ant­wor­tung) zu ken­nen, die uns in und mit dem Volk gege­ben ist, in das wir hin­ein­ge­schaf­fen sind, ist von ent­schei­den­der Bedeu­tung für unser Menschenleben.

Grundt­vig kann als Begrün­der des Eth­no­plu­ra­lis­mus ver­stan­den wer­den, der ein gemein­sa­mes, gleich­be­rech­tig­tes und fried­li­ches Mit- und Neben­ein­an­der der volk­li­chen Ein­hei­ten ver­tritt, eine Viel­falt des Einzigartigen.

Wenn Grundt­vig von „Volk“ spricht, dann meint er kei­ne vor­der­grün­dig bio­lo­gi­sche oder ver­erb­te Ver­bin­dung, son­dern lei­tet es von einer Wil­lens- und Über­zeu­gungs­ge­mein­schaft, aber auch dem his­to­ri­schen Zusam­men­hang ab. Iden­ti­tät – zumin­dest die nor­di­sche – wur­zelt auch in den volk­li­chen Mythen, deren tra­gen­den Geist er oft mit den mosai­schen Tex­ten verglich.

Um sie ver­ste­hen zu kön­nen, bedarf es einer gemein­sa­men Spra­che, die gemein­schaft­lich gewach­sen ist, einer Mut­ter­spra­che. Nur die Mut­ter­spra­che gewährt den Zugang ins „Reich der Müt­ter“ (Faust), zu den tie­fen und geis­ti­gen Gebie­ten eines Volkes.

All das faßt Grundt­vig in sei­nem monu­men­ta­len Gedicht „Fol­ke­lig­he­den“ zusam­men. Es neu zu lesen, lohnt, ins­be­son­de­re in Zei­ten, in denen man am liebs­ten die gan­ze Dop­pel­sei­te des Dudens, die mit „volk…“ beginnt, her­aus­rei­ßen möchte .

„Fol­ke­lig­hed“ ist ein schwer zu über­set­zen­der Begriff. „Folk“ im Däni­schen bedeu­tet nicht nur „Volk“, son­dern auch „Mensch“, „fol­kes­ty­re“ z.B., wort­wört­lich „Volks­steue­rung“, „Volks­kon­trol­le“, ist ein Syn­onym für „Demo­kra­tie“. Um das Fremd­wort „Natio­na­li­tät“ zu erset­zen, ver­wen­de­te der älte­re Grundt­vig immer häu­fi­ger die Voka­bel „fol­ke­lig­hed“. Das Adjek­tiv „fol­ke­lig“ wird heu­te fast nur noch im Sin­ne von „volks­tüm­lich“, „volks­nah“ oder gar „popu­lär“ ver­stan­den, die tie­fe­re Bedeu­tung aber stellt den Deut­schen vor ein Über­set­zungs­pro­blem. „Völ­kisch“ wäre durch­aus im Bereich des Mach­ba­ren, bes­ser aber ist „volk­lich“.

„Fol­ke­lig­hed“ ist also „Volk­lich­keit“ – um ihn pro­duk­tiv zu nut­zen, muß man frei­lich auch hier die Nazi-Hür­de über­sprin­gen kön­nen, denn auch die­ser Begriff wur­de von den Natio­nal­so­zia­lis­ten gele­gent­lich gebraucht, beson­ders ent­lar­vend von Mar­tin Bor­mann.

Grundt­vig beginnt in der ers­ten Stro­phe die Lage zu rekapitulieren:

Volk­lich soll nun sein das Ganze/rings im Land von Kopf bis Fuß.

Ver­ständ­lich wer­den die­se Zei­len, wenn man den geis­tes­ge­schicht­li­chen und his­to­ri­schen Hin­ter­grund beach­tet. Gera­de erschüt­ter­te und ver­än­der­te die soge­nann­te „Bür­ger­li­che Revo­lu­ti­on“ von 1848/49 Euro­pa, ein neu­es Natio­nal­be­wußt­sein fand in ihr sei­nen Aus­druck; der Abso­lu­tis­mus fand in Däne­mark sein Ende, das Grund­ge­setz wur­de ver­ab­schie­det (an dem Grundt­vig mitarbeitete).

Däne­mark hat­te zuvor schon ent­schei­den­de Ent­wick­lun­gen zu ver­ar­bei­ten. 1807 wur­de Kopen­ha­gen von den Eng­län­dern bom­bar­diert – für den jun­gen Grundt­vig ein Schock bis ins Mark. Hat­te man im 17. Jahr­hun­dert bereits gro­ße Tei­le Schwe­dens ver­lo­ren, kam nun nach Napo­le­ons Nie­der­la­ge der Ver­lust Nor­we­gens hin­zu. Das eins­ti­ge Groß­reich begann zusam­men­zu­schmel­zen – weni­ge Jah­re spä­ter, 1864, ver­lor man Schles­wig und Hol­stein an Preu­ßen; all das führ­te zu einem immer enge­ren Zusam­men­rü­cken der Dänen.

Zeit­gleich hat­te der Her­der­sche Begriff des „Natio­nal­geis­tes“ und des „Volks­geis­tes“, der „Volks­see­le“, den er in sei­nen bahn­bre­chen­den „Ideen zur Phi­lo­so­phie der Geschich­te der Mensch­heit“ (1791) nie­der­ge­legt hat­te, sei­ne vol­le Wir­kung ent­fal­tet und wei­ten Bei­fall gefunden.

Die Fra­ge

Volk! Was ist denn Volk im Grun­de? / Was bedeu­tet volk­lich wohl?

lag in der Luft und muß­te beant­wor­tet wer­den. Und Grundt­vig schließt unmit­tel­bar dar­an die bio­lo­gis­ti­sche Ant­wort kate­go­risch aus:

Ist’s der Mund, viel­leicht die Nase, wor­an man sie erken­nen soll?

Das ist dop­pelt bemer­kens­wert, denn selbst heu­te noch kann man diver­se typisch däni­sche Phy­sio­gno­mien aus­ma­chen – es wäre ein Leich­tes gewe­sen, auf äußer­li­che und letzt­lich auf erb­li­che Ver­wandt­schaf­ten zu rekurrieren.

Ist es die alte Geschich­te, ist es die Natur, ist es die gemein­sa­me Arbeit?, fragt er wei­ter. Und wor­an will man es messen?

Was soll gel­ten hier allei­ne: / mei­ne Ansicht oder deine?

Törich­te Fra­gen! Mit die­ser apo­dik­ti­schen Fest­stel­lung ändert sich die Lese­rich­tung – von nun an wird geantwortet.

Doch, wie dumm auch Fra­gen fal­len / Ant­wort gibt‘s in Odins Hal­len / Ant­wort gibt’s an Odins Brust /Antwort Mimir hat gewußt! / Schallt es aus dem Walde!

Das mag auf den ers­ten Blick für den moder­nen Leser erstaun­lich wir­ken, daß Grundt­vig die Ant­wort auf die Fra­ge zuerst in der Mytho­lo­gie sucht, in Odins Hal­len oder bei Mimir, dem Seher und Wei­sen der nor­di­schen Mytho­lo­gie, der ety­mo­lo­gisch mit „Mem“, „memo­ry“, mit Erin­ne­rung zusammenhängt.

Grundt­vig leis­tet hier Vor­ar­beit für C.G. Jung, Rudolf Stei­ner, Hans Blu­men­berg oder für Dre­wer­mann, er ver­or­tet den see­li­schen Anteil des Vol­kes in der Sagen- und Mär­chen­welt, in den Gesän­gen und Mythen der Völ­ker. Es ist ein lang­sa­mer und sehr tief rei­chen­der Bewußt­seins­strom, den leicht­fer­tig umzu­lei­ten, sich fast immer irgend­wann blu­tig rächt.

Der nicht ein­fach zu ver­ste­hen­de Refrain unter­streicht das: „Schallt es aus dem Wal­de!“ Der Wald, „sko­ven“, ist ein altes Syn­onym für „sko­v­land“, „Wald­land“, für Däne­mark, das in Vor­zei­ten dicht bewal­det war wie das Island der Nibelungensage.

Grundt­vig mag sogar an die Zwer­gen- und Rie­sen­völ­ker gedacht haben, als er schrieb:

Völ­ker gab’s in alten Tagen / sowohl gro­ße als auch klein.

Nun beginnt er die „Vol­kes-Grün­de“, die Merk­ma­le eines Vol­kes zusam­men­zu­tra­gen. Man muß genau lesen, um die Wer­tig­keit zu verstehen:

Blut, Geburt sind Vol­kes-Grün­de / nicht Ideen­hauch, und wen’ger Stahl / Doch des Vol­kes Muttersprache/ist der Grund noch überall.

Blut und Geburt sind auch Seins­merk­ma­le, wenn auch nicht pri­mär. Erzwun­gen wer­den kann das Volk-Sein nicht, weder durch „Ideen-Hauch“ – Grundt­vig schreibt hier „Luft“, meint also das Luf­ti­ge, Aus­ge­dach­te, Uto­pi­sche –, noch durch das Schwert oder die poli­ti­sche Oktroy­ie­rung. Statt­des­sen ist die Spra­che das ver­bin­den­de Glied, die Mut­ter­spra­che. Damit wird eines sei­ner Zen­tral­the­men ange­führt: die Lie­be zur däni­schen Spra­che, die noch heu­te den Groß­teil der Dänen ver­eint – der klei­ne­re Teil besteht vor­nehm­lich aus jenen, deren Mut­ter­spra­che es eben nicht ist.

Bei aller „Dänisch­tü­me­lei“, die man ver­sucht sein kann in die­se Wor­te hin­ein­zu­le­sen, darf die Zei­le „Wie bei Dänen, so bei Juden“ nicht über­le­sen wer­den. Was für die Dänen gilt, gilt für jedes ande­re Volk genau­so. Die Dänen sind nicht bes­ser, son­dern gleich. Gleich aber nicht im Sin­ne der Ver­rüh­rung der Idio­syn­kra­si­en, son­dern in der Gleich­be­rech­ti­gung dieser!

Wer sich nicht zum Volk und damit zur Spra­che und zur Tra­di­ti­on bekennt, „leug­net selbst sein Bür­ger­recht“, „Indføds­ret“, wört­lich „Ein­ge­bo­re­nen­recht“.

Ein Volk kann auch unter­ge­hen, dann näm­lich, wenn die­ses Bekennt­nis nicht erneu­ert wird oder wenn die ver­schie­de­nen Stän­de „aus dem Volks­geist ausbrechen.“

War der gute Geist des Vol­kes / Mehr als Luft und Win­dig­keit / war­tet es getrost, daß Leben / ein­ge­at­met wird erneut: / Wird das gyld­ne Jahr ent­fal­ten / Nach­glanz der Gold­zeit der Alten/Offenbar wird alles dort / licht das Leben, klar das Wort!

Als Gold­al­der wur­den die ers­ten 50 Jah­re des 19. Jahr­hun­derts ange­se­hen, eine Blü­te­zeit der däni­schen Kul­tur, das „gyl­de­ne Jahr“, das Grundt­vig in meh­re­ren Gesän­gen ver­herr­lich­te, ist sowohl die Sum­me die­ser Zeit als auch eine zu erwar­ten­de hel­le Zukunft des Landes.

Die frei­lich kann es nur geben, wenn man sich gegen zu star­ke frem­de Ein­flüs­se schützt. Schon damals kam die größ­te Gefahr aus dem Süden. Zu Grundt­vigs Zei­ten droh­te die däni­sche Kul­tur zu ger­ma­ni­sie­ren, in den gebil­de­ten Krei­sen sprach man deutsch, die klas­si­sche deut­sche Phi­lo­so­phie hat­te das Land eben­so erobert wie die lite­ra­ri­sche Klas­sik. Deren Ideen und Gedan­ken waren weg­wei­send, kei­ne Fra­ge, aber sie droh­ten auch, die eige­ne Geis­tes­welt zu ersti­cken. Vor die­sem Hin­ter­grund wird die For­de­rung „Deutsch des Lan­des zu ver­wei­sen“, genau­er, die Vor­macht des Deut­schen im Nor­den zu bre­chen, verständlich.

Die Stro­phen 11 und 12 sind das selbst­er­klä­ren­de Herz­stück des Poems, sie lesen sich wie eine Sum­ma von Grundt­vigs Leben: Gesetz­ge­bung, Schul­we­sen, Arbeits- und Geis­tes­welt zie­hen an einem Strang, mit dem Volk als Souverän:

Was das Volk dann denkt, faßt an / volk­lich ist das Gan­ze dann!

Das war Grundt­vigs Gesell­schafts­ide­al: „Er wünsch­te sich eine auf­ge­klär­te Gemein­schaft ohne Klas­sen­un­ter­schie­de, die sich ihres däni­schen Wesens bewußt sein und dies in soli­da­ri­schen Hand­lun­gen aus­drü­cken soll­te.“ (Sin­ram, S. 72) Sei­ner Zeit weit vor­aus, dafür zeu­gen die Zeilen:

nicht im Feld und nicht im Tin­ge / Frau’n und Kin­der zähln geringe.

Das kit­ten­de Band – ein über­ra­schen­der wie logi­scher Coup zugleich – ist: die Liebe!

Wie sich alles auch erweist/Dänisch immer Lie­be heißt!

Auch sprach­lich schließt sich hier der Ring. Grundt­vig spiel­te gern mit dem Wort „Fol­ke­lig­hed“, das im Däni­schen aus zwei Wort­be­stand­tei­len besteht: „Folk“ und „Lig­hed“ = „Gleich­heit“. Die Gleich­heit der Völ­ker und die Gleich­heit inner­halb der Völ­ker. Wenn nun das letz­te Wort „Lie­be“ heißt, dann wird die­ser Ton noch ein­mal ange­spielt: „Kær-lig­hed“.

„Volk­lich­keit“ ist nicht nur ein wie­der zu ent­de­cken­des Gedicht, es ist auch eine Kate­go­rie, ein Kon­zept, das es – durch­aus am Leit­fa­den Grundt­vigs, der noch immer aktu­ell ist – das es zu durch­den­ken gilt.

– – –

Die Volk­lich­keit

Volk­lich soll nun sein das Ganze

rings im Land von Kopf bis Fuß;

etwas Neu­es ist im Werke,

selbst ein Tor es sehen muß;

aber kann es, kaum geboren,

das erset­zen, was verloren?

Weiß man wirk­lich, was man will,

mehr als „Brot und Zirkusspiel“?

Mit Ver­laub zu fragen!

Volk! Was ist denn Volk im Grunde?

Was bedeu­tet „volk­lich“ wohl?

Ist’s der Mund, viel­leicht die Nase,

wor­an man es erken­nen soll?

Fin­det man’s, ver­steckt vor allen,

Nur in Hünen­gra­bes Hallen?

Ist es hin­ter Pflug und Knick

Jeder Fleisch­kloß grob und dick?

Mit Ver­laub zu fragen!

Pries­ter, Adel, Bür­ger, Bauer,

Künst­ler, Leh­rer, Steuermann,

sind sie alle denn des Teufels,

wenn man sie deut­lich unter­schei­den kann?

Was soll gel­ten hier alleine:

Mei­ne Ansicht oder deine?

Soll’n wir alle nun­mehr streiten

Ärger schaf­fen auf bei­den Seiten?

Mit Ver­laub zu fragen!

Sie­ben Klu­ge müs­sen passen,

wenn ein einz’ger Tor so fragt;

selbst wenn sie als Wei­se gelten,

wird die Ant­wort stets vertagt.

Doch, wie dumm auch Fra­gen fallen,

Ant­wort gibt‘s in Odins Hallen,

Ant­wort gibt’s an Odins Brust,

Ant­wort Mimer hat gewußt!

Schallt es aus dem Walde!

Völ­ker gab‘s in alten Tagen,

sowohl gro­ße, als auch klein.

Ob’s noch immer Völ­ker gibt,

soll nun hier bewie­sen sein:

Vol­kes Geis­ter sind alle wach,

die einen flink, die and­ren schwach,

was ein jedes kann und will:

alles set­zen auf das Spiel

Schallt es aus dem Walde!

Blut, Geburt sind Volkes-Gründe,

nicht Ideen­hauch und wen’ger Stahl.

Doch des Vol­kes Muttersprache

Ist der Grund noch überall.

Wie sie klingt, und wie sie schafft:

Wie bei Dänen, so bei Juden,

hält sie ins­ge­heim verbunden,

Geis­tes oder Him­mels Kraft.

Schallt es aus dem Walde!

Alle, die zum Volk gehören,

die sich selbst zu ihm bekannt,

freu­en sich der Muttersprache,

bren­nen für das Vaterland.

Die sich nicht zum Volk bekennen,

son­dern eigen­wil­lig trennen

selbst vom eige­nen Geschlecht,

leug­nen selbst ihr Bürgerrecht!

Schallt es aus dem Walde!

Bre­chen nun des Rei­ches Stände

Aus gemei­nem Volks­geist aus,

han­deln Kopf und Füß‘ und Hände

lächer­lich auf eig­ne Faust;

dann ist ja das Reich zerrissen,

und der Väter Zeit gewesen;

müde schläft das Volk dann ein,

schwer wird es zu wecken sein!

Schallt es aus dem Walde!

War der gute Geist des Volkes

Mehr als Luft und Windigkeit,

war­tet es getrost, daß Leben

ein­ge­at­met wird erneut:

Wird das gyld­ne Jahr entfalten

Nach­glanz der Gold­zeit der Alten;

Offen­bar wird alles dort,

licht das Leben, klar das Wort!

Schallt es aus dem Walde!

So auf uns nun hier im Norden

Atmet unser Volkesgeist,

bricht mit uns­rer Pest den Frieden,

Deutsch des Lan­des verweist,

weckt im gan­zen Dänenreiche

all das Dän’sche, Volkesgleiche,

daß es uns in Kopf und Brust,

Schrift und Stim­me wird bewußt!

Schallt es aus dem Walde!

Wer­den dänisch die Gesetze,

dänisch Schu­len neugestalt,

dänisch Pflü­ge wie Gedanken,

neu wird unser Ruf so alt:

„Dänen ist das Glück gegeben,

auf dem Meer in Fried zu leben.“

Was das Volk dann denkt, faßt an,

volk­lich ist das Gan­ze dann!

Schallt es aus dem Walde!

Pries­ter, Adel, Bür­ger, Bauern,

Künst­ler, Schif­fer, Lehrerstand

hei­ßen Übel, was undänisch,

kämp­fen für des Dänen Land.

Trotz verschied’nen Werkbereichen

Alle doch ein­an­der gleichen,

tei­len doch Geburt und Blut,

Mut­ter­spra­che, Löwenmut!

Schallt es aus dem Walde!

Unser Väter Käm­pen, Skalden,

Schick­sal, Glück und Rat und Tat

Nen­nen Dänen all ihr eigen,

fra­gen Mimer gern um Rat.

Unter Buchen best zumute

Erin­nern sie den Frie­dens­kö­nig (Freyr),

starr’n ver­zückt auf Wel­len blau,

spie­len noch, wenn’s Haar schon grau!

Schallt es aus dem Walde!

Volk­lich ist in unserm Lande

Eines noch aus Herzensgrund:

Volk­lich ist das Lied der Liebe,

dänisch echt zu jeder Stund;

nicht im Feld und nicht im Tinge

Frau’n und Kin­der zähln geringe;

Wie sich alles auch erweist,

Dänisch immer Lie­be heißt!

Schallt es aus dem Walde!

Quel­le: „Fol­ke­lig­he­den“. Von mir kor­ri­gier­te Über­set­zung nach: N.F.S. Grundt­vig – Schrif­ten in Aus­wahl. Göt­tin­gen 2010, S. 567 ff.