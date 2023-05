Lebensernst statt Hoffnung

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Das meint nicht nur die immer wie­der zu repro­du­zie­ren­de Kraft, um „sinn­erfüllt“ wei­ter­zu­le­ben auf einem Pla­ne­ten, der durch uns ver­schlis­sen wird, zuneh­mend fie­bert und bereits dahin­siecht, son­dern eben­so den Mut für die ver­mut­lich ver­geb­li­che Illu­si­on, unse­re Geschich­te könn­te uns, als Mensch­heits­bio­gra­phie, ver­nünf­ti­ger wer­den lassen.

Um die Erde und unse­re Mit­ge­schöp­fe steht es schlecht. Wer das nicht erkennt, war die letz­ten Jahr­zehn­te mit ver­kleis­ter­tem Sen­so­ri­um unter­wegs oder hat kein Ver­hält­nis zur Natur.

John Mc Neill meint, wir hät­ten vor allem seit 1945 „Öko­sys­te­me mit sol­cher Inten­si­tät, in sol­chem Aus­maß ver­än­dert“ wie nie zuvor. Damit hät­te „auf der Erde ein gigan­ti­sches, unkon­trol­lier­ba­res Expe­ri­ment“ begonnen.

„Es wird sich zei­gen, daß die­ses Expe­ri­ment bedeu­ten­der als alles ande­re im zwan­zigs­ten Jahr­hun­dert ist, bedeu­ten­der als der Zwei­te Welt­krieg, das kom­mu­nis­ti­sche Expe­ri­ment, das Auf­kom­men der Mas­sen­li­te­ra­tur, die Ver­brei­tung der Demo­kra­tie oder die Eman­zi­pa­ti­on der Frau.“ – Stich­wort „Gro­ße Beschleunigung“:

Explo­si­on des Wirt­schafts- und Bevöl­ke­rungs­wachs­tums, des Kon­sums, des Tou­ris­mus, der Fahr­zeug­zah­len und nicht zuletzt der McDonald’s‑Filialen, damit Hoch­dre­hen der Tem­pe­ra­tu­ren, Schwund der Regen­wäl­der und Tier­ar­ten, Pro­gres­si­on bil­li­gen Genus­ses, Regres­si­on der Schöpfung.

Im zwan­zigs­ten Jahr­hun­dert hat sich der Ener­gie­ver­brauch um das Drei­zehn- bis Vier­zehn­fa­che erhöht, und seit den Jahr 2020 über­steigt die Mas­se der men­schen­ge­mach­ten Objek­te die Bio­mas­se. Das Gesamt­ge­wicht aller von Men­schen geschaf­fe­nen Din­ge beläuft sich auf rund 30 Bil­lio­nen Ton­nen. Das sind fünf­zig Kilo­gramm pro Qua­drat­me­ter Erd­ober­flä­che. Sol­che Exzes­se haben gra­vie­ren­de Fol­gen, so famos man die damit ver­bun­de­ne mensch­li­che Leis­tung auch fin­den mag.

Die grün­po­li­tisch gefor­der­ten Alter­na­ti­ven wie­der­um gehen fehl, indem sie mei­nen, der Bio­sphä­re und dem Kli­ma wäre mit tech­nisch inno­va­tiv aus­ge­stal­te­tem „grü­nen Wachs­tum“ zu helfen.

Poli­tisch wird’s wie­der span­nen­der, wenn erst offen­bar ist, daß die Habeck-Ener­gie­po­li­tik nicht auf­ge­hen kann, weil die „Erneu­er­ba­ren“ für eine Indus­trie­ge­sell­schaft nicht genü­gend Strom lie­fern.

Hilf­reich allein wäre, wor­auf nie und nim­mer zu hof­fen war oder ist: redu­zier­ter Ver­brauch, neu­es Maß­hal­ten, frü­her die aller­ers­te der Tugen­den. Ohne Not gibt es das nicht. All­zu lan­ge ist den Leu­ten sug­ge­riert wor­den: Ver­braucht mehr, das allein gene­riert jenes Wachs­tum, das unab­ding­bar ist. Die­ses Wachs­tum selbst ist das Pro­blem; es folgt der „Ideo­lo­gie der Krebs­zel­le“, wie Edward Abbey dies ausdrückt.

Daher schon inter­es­sant, was Ulri­ke Herr­mann emp­fiehlt – Ori­en­tie­rung an eng­li­scher Kriegs­wirt­schaft, also Zwangs­maß­nah­men und Plan­wirt­schaft unter Bei­be­hal­tung des Pri­vat­ei­gen­tums. Denk­bar, viel­leicht wünsch­bar, aber poli­tisch prak­tisch unmög­lich. Die XXL-Ver­brau­cher und Pro­fi-Shop­per, nicht mal zur Müll­tren­nung in der Lage, wer­den kei­ne Par­tei wäh­len, die zu einem sol­chen Diri­gis­mus bereit ist. Selbst die radi­ka­l­öko­lo­gi­schen Apo­ka­lyp­ti­ker und Kli­ma-Ideo­lo­gen leben mit Gebrauchs­ge­wohn­hei­ten des Unmaßes.

Täg­lich bedarf es der Abhär­tung gegen­über poli­ti­schem Laut­sprech, Bor­niert­heit, Klein­geis­te­rei und dazu noch der Grö­ße, sich bestän­dig zu prü­fen, ob man nicht zual­ler­erst selbst ein dum­mer und bor­nier­ter Klein­geist ist.

Unser Exis­ten­zi­al ist die Sor­ge. Die­sen Gedan­ken darf man sich bei Heid­eg­ger aus­lei­hen. Er stimmt. Als ein­zi­ge Wesen haben wir den Tod immer im Pro­spekt, sowohl den eige­nen klei­nen als auch jenen umfas­sen­den der Gattung.

Wir stan­den schon immer vorm Ende, aber erst seit dem 20. Jahr­hun­dert ver­fü­gen wir über das tech­ni­sche Besteck, uns die­ses Welt­ende tat­säch­lich berei­ten zu können.

Und die Macht dazu wis­sen wir all­zu oft bei jenen, denen man Cha­rak­ter schon wegen ihres wür­de­lo­sen Bedürf­nis­ses nach Macht weit­ge­hend abspre­chen darf; aber wir selbst, die Macht­lo­sen, die Nach­denk­li­che­ren und Melan­cho­li­ker, mei­den die Macht und über­las­sen sie abwin­kend denen, die danach schreien.

Die Moder­ne hat im Voll­zug der soge­nann­ten Auf­klä­rung den Ego­is­mus offi­zi­ell zur Tugend erho­ben. So, wie die Gier als legi­tim gilt und das Maß­hal­ten als Wachs­tums­brem­se, mit­hin als ten­den­zi­ell staats- und gemein­schafts­ge­fähr­den­de Hand­lung, erscheint die Ver­wurs­tung des Pla­ne­ten nur folgerichtig:

Macht euch die Erde unter­tan! So began­nen die Pil­grim-Fathers Ame­ri­ka zu unter­wer­fen und öko­lo­gisch zu ver­hun­zen, und so geschieht es dem gesam­ten Pla­ne­ten. Uns­re Natur liegt dar­in, alles zu ver­ar­bei­ten und zu ver­stoff­wech­seln. Ver­meint­lich wert­schöp­fend. Letzt­lich aber zu unser aller Ver­derb­nis. Indi­vi­du­ell inner­halb des medi­zi­nisch-phar­ma­ko­lo­gi­schen Kom­ple­xes, glo­bal im Kli­ma- und Ökodesaster.

So wie der Weg durch den Super­markt für den Mega­ver­brau­cher im Dia­ly­se-Zen­trum endet, geht die Mensch­heit den ihren Rich­tung Selbst­ver­gif­tung. – Sicher, es wur­de vie­les bes­ser, ins­be­son­de­re ja tech­nisch und mit Blick auf den Kom­fort. Nur, um wel­chen Preis? Und was uns einer­seits ver­meint­lich ent­las­te­te, ließ uns genau des­we­gen ande­rer­seits anfäl­li­ger wer­den. Daß wir mitt­ler­wei­le nicht nur das eige­ne Gebiß und unse­re Ortho­pä­die, son­dern meist sogar unser Hirn über­le­ben, muß man nicht erstre­bens­wert finden.

Und das Licht der Auf­klä­rung, beschwo­ren von ein paar Phi­lo­so­phen in Euro­pa und Ame­ri­ka, die das Bür­ger­tum zur Mensch­heits­be­frei­ung auf­bre­chen sahen? In ihrem kal­ten Licht stand die Guil­lo­ti­ne, und es lag eben­so auf den Lagern des GuLag wie auf den Glei­sen vor Auschwitz.

Für die zuneh­mend skep­ti­sche­ren Auf­klä­rer haben Ador­no und Hork­hei­mer das 1944 zu beschrei­ben ver­sucht, wäh­rend die ein­fa­che­ren Leu­te im 19. und 20. Jahr­hun­dert in ihren noch immer engen Lebens­um­stän­de mit Lebens­ret­tung beschäf­tigt waren oder sich mit neu­en Welt-Anschau­un­gen berauschten.

Den „neu­en Men­schen“ ver­hie­ßen qua­si­re­li­gi­ös die Lin­ke wie die Rech­te, die­se fins­ter und mythisch, jene licht und moralisch.

Es fällt schwer, allein mit den Tat­sa­chen des unmit­tel­ba­ren Dies­seits zu leben, es sei denn, eine Lebens­schu­lung hat uns weit­ge­hend des­il­lu­sio­niert zu einer stoi­schen Ein­stel­lung qua­li­fi­ziert, aus der her­aus schon die Freu­de auf einen wirk­lich guten Kaf­fee den Tag freud­voll begin­nen läßt.

Was bleibt dar­über hin­aus? Qua­li­fi­zier­te epi­ku­rei­sche Trau­rig­keit. Und der Ver­such, sich trotz aller sich repro­du­zie­ren­den Ver­zweif­lung einer Her­zens­bil­dung zu beflei­ßi­gen, die das eige­ne Leid auch im Mit­men­schen erkennt, um ihm hel­fen zu kön­nen oder ihn min­des­tens zu ver­ste­hen und zu verschonen.

Weil das aus sich selbst her­aus seit dem Abschied vom Pri­ma­ten­hü­gel schwie­rig ist, sucht der Mensch offen­bar Offen­ba­run­gen, die ihm Räu­me über sich selbst hin­aus und vor allem jen­seits sei­ner Klein­lich­keit eröff­nen: Reli­gi­on, Eso­te­rik Spi­ri­tua­li­tät, Mys­tik, min­des­tens aber deren Säku­lar­va­ri­an­ten Meta­phy­sik und Transzendenz.

Oder eben die die Mas­sen ero­ti­sie­ren­den Platz­hal­ter des Reli­giö­sen – die Ideo­lo­gien, wel­che aus dem letz­ten Jahr­hun­dert ein mensch­heit­li­ches Dra­ma mach­ten. Schon inter­es­sant, wie nament­lich der deut­sche Idea­lis­mus des roman­ti­schen Zeit­al­ters das Chris­ten­tum phi­lo­so­phisch „upgradet“ und es damit nolens volens ideo­lo­gie­taug­lich aufrüstet.

Die gegen­wär­ti­gen Apo­ka­lyp­sen set­zen dies fort. Schon die­ses drit­te Jahr­zehnt des neu­en Jahr­tau­sends ist grünideo­lo­gisch grun­diert. Bei den einen weckt das irre Hoff­nun­gen, bei den ande­ren vita­len Wider­stand. Min­des­tens poli­tisch wird aus die­ser Span­nung her­aus für Bewe­gung gesorgt sein.

Es gehört schon Mumm dazu, sich den reli­giö­sen und sons­ti­gen Glau­bens­be­kennt­nis­sen kri­tisch zu begeg­nen, wo doch außer­halb davon wenig zu glau­ben ist. Wer nicht zur Her­de des Herrn gehört oder nicht einem der vie­len Füh­rer sehn­süch­tig folgt, son­dern statt­des­sen skep­tisch im dies­sei­ti­gen Den­ken und Erken­nen wacker aus­harrt, weil er sich auf Jen­sei­ti­ges oder End­gül­ti­ges und die damit zusam­men­hän­gen­den Ver­hei­ßun­gen eines neu­en Him­melns und einer neu­en Erde nicht ver­las­sen mag, der unter­nimmt nach wie vor ein zara­thus­tri­sches Wag­nis, bei dem er täg­lich vom schma­len Seil in den Abgrund stür­zen kann.

Ecce homo! Seht die­sen Men­schen! Der das Leid der Welt eben nicht durch ein Mys­te­ri­um wie auf Gol­ga­tha oder den Spuk in einer Höh­le im Berg Hira erlöst sehen kann, son­dern an deren Erlö­sung immer wie­der neu für sei­ne Frist und Auf­ga­be zu arbei­ten bereit ist – am Bei­spiel von Albert Camus’ Dr. Rieux, der im pest­ver­seuch­ten Oran bleibt, obwohl er gegen das Ster­ben nichts aus­zu­rich­ten ver­mag und weiß, daß er sol­cher­art im Absur­den steht. Exis­ten­tia­lis­mus. Im Wortsinn.

Auf sei­nem Pos­ten blei­ben, auch wenn der längst ver­lo­ren ist. Dem Links­grü­nen fällt die­se Ein­sicht am schwers­ten. Er ist – in Abwand­lung von Moliè­res Komö­di­en­ti­tel – der ein­ge­bil­de­te Glück­li­che und schleppt sei­nen Idea­lis­mus auf Pro­the­sen weiter.

Ruhi­ger pes­si­mis­ti­scher Lebens­ernst dürf­te mensch­li­cher sein als der Uto­pis­mus samt „Prin­zip Hoff­nung“, das vor der nächs­ten Grau­sam­keit oder auch nur vor der nächs­ten Ent­täu­schung einknickt.

Wo die Lin­ke über­haupt mal erfolg­reich war, agier­te sie kon­ser­va­tiv; und wo sie je Staat mach­te, war sie ganz bei Carl Schmitt.

Letzt­lich kön­nen wir nicht anders, als uns auf uns selbst zu ver­las­sen, zurück­ge­wor­fen auf das, was ver­nünf­ti­ger­wei­se unse­re Pflicht ist und die Ver­ant­wor­tung für das eige­ne wie das frem­de Leben, also selbst­ver­ständ­lich eben­so für das der Pflan­zen und Tie­re, die wir erfolg­reich aus­zu­rot­ten begannen.

Es bedarf zur Ein­sicht in die­se Pflicht eben nicht pri­mär eines Glau­bens­be­kennt­nis­ses, eben­so wenig des erfolg­rei­chen Stu­di­ums der Phi­lo­so­phie, son­dern ledig­lich des com­mon sen­se und vor allem eines cou­ra­gier­ten Han­delns, das unse­re ein­zi­ge Chan­ce ist. Was befreit? Die Bereit­schaft, viel aufzugeben.

Scho­pen­hau­er, der unge­lieb­te deut­sche Den­ker, dach­te die Auf­klä­rung in sei­nem Sin­ne zu Ende. Mut zu einem Pes­si­mis­mus, der opti­mis­tisch Hoff­nung macht.

Und wenn die ande­ren nicht mit­zie­hen? Dann suchen wir uns die Nische, die bleibt, und leben dort nach unse­rem Maß. Das hält für uns die Schä­den in Gren­zen und dürf­te wenigs­tens see­lisch gesund sein. Dafür braucht man weni­ger, als den meis­ten nötig erscheint. Die Welt wird nicht gene­sen, schon gar nicht an unse­rem Wesen. Oder anders: Die Welt schon, aber nur ohne uns …