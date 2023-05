Wie ein Neocon-Influencer die AfD beeinflußt

von Wiggo Mann -- Am 25. Januar 2023 gelang der konservativen investigativen Organisation Project Veritas die größte Story in ihrer 13-jährigen Geschichte.

An die­sem Tag wur­de ein Video ver­öf­fent­licht, das angeb­lich Kor­rup­ti­on in einem gro­ßen Phar­ma­un­ter­neh­men auf­deck­te. Dar­in erzählt der Pfi­zer-Mana­ger Jor­don Trish­ton Wal­ker sei­nem (ver­meint­li­chen) Date, daß Pfi­zer das Covid-Virus mutie­ren wol­le, um der Impf­stoff­pro­duk­ti­on einen Schritt vor­aus zu sein.

Die Auf­nah­me wur­de heim­lich gemacht – eine Stra­te­gie, die von Pro­ject Veri­tas häu­fig ange­wandt wird – und es ist nicht klar, inwie­weit Wal­ker nur Quatsch rede­te, um sein attrak­ti­ves Gegen­über zu beein­dru­cken. Aber ihre Wir­kung war explo­siv und kam genau zum rich­ti­gen Zeit­punkt, näm­lich als die ame­ri­ka­ni­sche Öffent­lich­keit der Covid-Man­da­te und ewi­gen Auf­frisch­imp­fun­gen über­drüs­sig wurde.

Sie fes­tig­te den Sta­tus von James O’Kee­fe, dem cha­ris­ma­ti­schen CEO von Pro­ject Veri­tas, als Volks­held für vie­le Ame­ri­ka­ner. Hier war end­lich der Beweis, daß Big Phar­ma sie anlü­ge und Big Media es ver­tu­sche. Die bei­den gro­ßen Main­stream-Gigan­ten CNN und MSNBC schwie­gen zu der Ent­hül­lung, aber Elon Musks neu befrei­tes Twit­ter sorg­te dafür, daß sich der Coup wie ein Lauf­feu­er verbreitete.

Weni­ger als einen Monat spä­ter wur­de James O’Kee­fe als Lei­ter der Orga­ni­sa­ti­on, die er gegrün­det hat­te, von sei­nem eige­nen Vor­stand völ­lig über­ra­schend abge­setzt. Am 20. Febru­ar pos­te­te O‘Keefe ein Video aus den Büros von Pro­ject Veri­tas, wo er sei­ne Sachen (dar­un­ter einen Chin­chil­la­pelz, eine Erin­ne­rung an sei­nen Durch­bruch-Coup) zusam­men­klaub­te. Er erklär­te: „Ich weiß nicht, war­um das jetzt pas­siert, oder genau­er gesagt, war­um das so plötz­lich pas­siert. Gera­de jetzt.“

Gera­de jetzt, also direkt nach dem bri­san­ten Pfi­zer-Video? Eine Theo­rie für sei­ne plötz­li­che Ent­fer­nung lau­tet: Dies­mal sei O’Kee­fe zu weit gegan­gen, und die Mäch­te, die Ame­ri­ka kon­trol­lie­ren – Big Tech, Big Phar­ma, Big Finan­ce, der tie­fe Staat und die Kriegs­in­dus­trie – woll­ten nicht län­ger zuse­hen, wie er in ihren Hin­ter­hö­fen in den Müll­ton­nen her­um­wühlt. Die­se Theo­rie setzt natür­lich vor­aus, daß der Vor­stand von Pro­ject Veri­tas in irgend­ei­ner Wei­se einem oder meh­re­ren die­ser Inter­es­sen­grup­pen ver­pflich­tet war.

Aber könn­te es eine ein­fa­che­re Erklä­rung geben? Der Vor­stand von Pro­ject Veri­tas beschul­dig­te O’Kee­fe finan­zi­el­ler Unre­gel­mä­ßig­kei­ten. Schließ­lich hat­te O’Kee­fe, kurz bevor er ent­las­sen wur­de, den Finanz­chef der Orga­ni­sa­ti­on gefeu­ert. War­um? Und was ist mit Aus­ga­ben wie de 150 000 Dol­lar für „schwar­ze Autos“? Dabei han­de­le es sich um gemie­te­te Autos, mit denen er zu Tref­fen gefah­ren sei, erklär­te O’Kee­fe in einem Abschieds­vi­deo. Sein Job erfor­der­te es, daß er fast stän­dig unter­wegs war.

Die Orga­ni­sa­ti­on stand auch juris­tisch durch eine Rei­he von Kla­gen unter Druck. Gegen Pro­ject Veri­tas wur­de sogar eine straf­recht­li­che Unter­su­chung wegen des Kaufs eines von Ash­ley Biden, der Toch­ter von Prä­si­dent Biden, gestoh­le­nen Tage­buchs ein­ge­lei­tet. Mit Ver­fah­ren die­ser Art muß eine Orga­ni­sa­ti­on von Under­co­ver-Gue­ril­la-Jour­na­lis­ten natür­lich rech­nen, ins­be­son­de­re wenn sie sich in ers­ter Linie gegen die herr­schen­den lin­ken Eli­ten richtet.

Es bleibt also die Fra­ge: War­um woll­te man O’Kee­fe, den pro­mi­nen­ten Anfüh­rer der Ope­ra­ti­on, los­wer­den, und war­um gera­de jetzt?

Nach drei­zehn Jah­ren als Star und Impuls­ge­ber der ame­ri­ka­ni­schen jun­gen Rech­ten, die sich vom Main­stream-Repu­bli­ka­ner­tum („Con­ser­va­tism Inc.“) abzu­set­zen suchen, hät­te O’Kee­fe alles Recht, die­se Fra­ge zu stel­len. Alles begann im Jahr 2009, als er ein ambi­tio­nier­ter jun­ger Mann mit einer Idee war: Die Heu­che­lei lin­ker Eli­ten zu ent­lar­ven, denen die Main­stream-Medi­en offen­bar einen Frei­fahrt­schein für ihre diver­sen Unter­neh­mun­gen aus­ge­stellt hat­ten. Berühmt wur­de er in jenem Jahr mit einer ver­deck­ten Ope­ra­ti­on, die die Kor­rup­ti­on in den Büros der „Asso­cia­ti­on of Com­mu­ni­ty Orga­niza­ti­ons for Reform Now“, kurz ACORN, enthüllte.

ACORN beschreibt sich selbst als eine inter­na­tio­na­le Samm­lung auto­no­mer gemein­de­ba­sier­ter Orga­ni­sa­tio­nen, die sich für Fami­li­en mit nied­ri­gem und mitt­le­rem Ein­kom­men ein­set­zen. Die Orga­ni­sa­ti­on wur­de auch vom ame­ri­ka­ni­schen Steu­er­zah­ler finan­ziert und nach Ansicht vie­ler miß­braucht, um Wäh­ler für die Demo­kra­ten zu regis­trie­ren und Men­schen in staat­li­che Pro­gram­me zu locken.

O’Kee­fe trat als Zuhäl­ter auf und schlen­der­te mit einer leicht­be­klei­de­ten jun­gen Frau am Arm, die er als Pro­sti­tu­ier­te aus­gab, in die ACORN-Büros – angeb­lich in einem völ­lig lächer­li­chen 70er-Jah­re-Zuhäl­ter-Kos­tüm mit Chin­chil­la­pelz und flot­tem Geh­stock, was aber ver­mut­lich eine nach­träg­lich lan­cier­te Legen­de war, um den Show-Effekt zu stei­gern. Immer­hin schien die Infor­ma­ti­on, daß das Paar Hil­fe bei der Steu­er­hin­ter­zie­hung such­te und ille­ga­len Men­schen­han­del betrieb, für die Damen, die das Büro lei­te­ten, kein Hin­der­nis zu sein, die bei­den hin­ge­bungs­voll zu beraten.

Die Dis­kus­si­on um die Vide­os führ­te dazu, daß die Bun­des­mit­tel für ACORN gekürzt wur­den, was etwa ein paar Mona­te spä­ter dazu führ­te, daß der Laden kom­plett dicht­ma­chen mußte.

Die ACORN-Vide­os hät­ten nie­mals sol­che Wel­len geschla­gen, wenn O’Kee­fe sie nicht dem rech­ten Impre­sa­rio Andrew Breit­bart gezeigt hät­te. Breit­bart mach­te das skan­da­lö­se Mate­ri­al fach­kun­dig publik und gab O’Kee­fe eine Kolum­ne auf sei­ner Web­site „Big­Go­vern­ment“, die spä­ter in sei­ne gleich­na­mi­ge Nach­rich­ten­sei­te „Breit­bart“ inte­griert wur­de. Breit­bart und O’Kee­fe arbei­te­ten bis zu Breit­barts frü­hem Tod im Jahr 2012 zusammen.

Um den plötz­li­chen Tod von Andrew Breit­bart im Alter von nur 43 Jah­ren ran­ken sich etli­che Ver­schwö­rungs­theo­rien, und eben­so ver­hält es sich mit O’Kee­fes Ent­las­sung. Vie­le der Twit­ter-Fol­lower von Pro­ject Veri­tas trenn­ten sich nach sei­nem Aus­schei­den von dem Unter­neh­men, nach­dem sie wüten­de Abschieds­tweets abge­setzt hatten.

In die­sen Tweets wur­den oft Theo­rien dar­über auf­ge­stellt, wer ihrer Mei­nung nach für O’Kee­fes Ent­las­sung ver­ant­wort­lich war: Eine weit ver­brei­te­te Ver­mu­tung war, daß Pro­ject Veri­tas von innen her­aus von Kräf­ten zu Fall gebracht wur­de, die mit den­je­ni­gen im Bun­de ste­hen, die die Orga­ni­sa­ti­on zu ent­lar­ven ver­such­te. Rasch wur­de ein füh­ren­der Mit­ar­bei­ter von Pro­ject Veri­tas namens Matthew Tyr­mand als Rädels­füh­rer des Put­sches identifiziert.

Matthew Tyr­mand: Breit­bart-Jour­na­list, Inves­tor, außen­po­li­ti­scher Ana­lyst und regel­mä­ßi­ger Gast in Sen­dun­gen wie Ste­ve Ban­nons „The War Room“ oder der inzwi­schen ein­ge­stell­ten Show „Tucker Carlson Tonight“, ist der Sohn von Leo­pold Tyr­mand (1920–1985), einem in Polen gebo­re­nen Autor und anti­kom­mu­nis­ti­schen Kreuz­rit­ter. Tyr­mand ist auch Mit­glied in meh­re­ren Auf­sichts­rä­ten und weiß somit eini­ges über die Kunst der Ein­fluß­nah­me. Es wird ver­mu­tet, daß Tyr­mand Pro­ject Veri­tas als eine wei­te­re Feder in sei­nem Hut sah, als Orga­ni­sa­ti­on, die er für sei­ne eige­ne neo­kon­ser­va­ti­ve Agen­da miß­brauchen könnte.

Ein Blick auf das Aus­maß von Tyr­mands Ambi­tio­nen ver­leiht die­ser Idee eine gewis­se Glaub­wür­dig­keit. Sei­ne bera­ten­den Funk­tio­nen sind wahr­schein­lich lukra­tiv und schei­nen sein nicht unbe­trächt­li­ches Ego zu stär­ken. Was ihm an tat­säch­li­cher Ein­sicht oft fehlt, macht er durch selbst­be­wuß­tes Auf­tre­ten wett. Sei­ne Spe­zia­li­tät ist es, das Ver­trau­en in bestimm­te Nar­ra­ti­ve zu stär­ken, die an nütz­li­che Idio­ten am libe­ra­len Ende des kon­ser­va­ti­ven Spek­trums ver­kauft wer­den sollen.

In einer Fol­ge des “Situa­ti­on Report“-Podcasts vom 28. März 2022 behaup­te­te Tyr­mand bei­spiels­wei­se zuver­sicht­lich, daß Putin sei­ne Trup­pen inner­halb von ein oder zwei Wochen aus der Ukrai­ne ent­fer­nen wer­de. Wäh­rend der Prä­si­dent­schafts­wah­len 2022 in Bra­si­li­en trat er in meh­re­ren Shows und Pod­casts als „Exper­te“ für das süd­ame­ri­ka­ni­sche Land auf. Sei­ne Bot­schaft war bei jedem Auf­tritt klar: Der Sieg des lin­ken Luiz Inacio Lula da Sil­va sei ungül­tig und soll­te von sei­nem kon­ser­va­ti­ven Geg­ner Jair Bol­so­n­a­ro ange­foch­ten werden.

In einem “Hearts of Oak“-Podcast vom Dezem­ber 2022 mit dem Titel „Bra­zil Say­ing No to Com­mu­nism and Elec­tion Fraud“ (Bra­si­li­en sagt Nein zum Kom­mu­nis­mus und zum Wahl­be­trug) stell­te Tyr­mand eine wil­de Behaup­tung nach der ande­ren auf, etwa daß Lula sich nicht die Mühe gemacht habe, einen Wahl­kampf unter der Bevöl­ke­rung zu füh­ren, weil er wis­se, daß ihn ohne­hin nie­mand wäh­len wür­de, und nähr­te damit das Nar­ra­tiv, daß ein Sieg des damals von den Medi­en favo­ri­sier­ten Lula unwei­ger­lich Wahl­be­trug sein müsse.

Er behaup­te­te auch, daß jeg­li­che Gewalt im Wahl­kampf aus­schließ­lich von Lula-Anhän­gern aus­ge­he, wäh­rend er in kras­sem Wider­spruch dazu fest­hielt, daß Lula ohne mas­si­ven Sicher­heits­schutz nicht unter die Leu­te gehen kön­ne. Er behaup­te­te in die­sem Pod­cast auch, daß der größ­te Teil des Lan­des im Moment bete, vom Mili­tär geret­tet zu wer­den, eine Aus­sa­ge, die dem Auf­ruf zum bewaff­ne­ten Umsturz eines demo­kra­tisch gewähl­ten Füh­rers eines sou­ve­rä­nen Lan­des gefähr­lich nahe kommt.

Am Ende haben Bol­so­n­a­ros Streit­kräf­te nicht geputscht, und rus­si­sche Trup­pen befin­den sich immer noch in der Ukrai­ne. Was in bei­den Fäl­len zählt, ist Tyr­mands Bot­schaft: Ruß­land und Chi­na böse, „Kom­mu­nis­mus“ böse, die „Lin­ken“ böse; NATO gut, Ame­ri­ka dop­pel­plus­gut, wäh­rend gro­be Ein­mi­schung in die inne­ren Ange­le­gen­hei­ten frem­der Län­dern gerecht­fer­tigt sei, wenn es die „Guten“ tun.

In dem­sel­ben Pod­cast zitier­te Tyr­mand zustim­mend Rea­gans Beschrei­bung Ame­ri­kas als „die leuch­ten­de Stadt auf dem Hügel“ („the shi­ning city upon a hill“): Ame­ri­ka habe „ein mora­li­sches Prä­di­kat“, „weil wir eben das sind – eine Nati­on gegrün­det auf der Auf­klä­rung und auf jüdisch-christ­li­chen Werten“.

Die­se Aus­drü­cke soll­ten jedem bekannt sein, der sich an die Pro­pa­gan­da erin­nert, die den von den Neo­kon­ser­va­ti­ven vom Zaun gebro­che­nen Irak­krieg beglei­te­te. Inter­es­san­ter­wei­se ergänz­te Tyr­mand die­se Zei­len mit einem Zitat von Cal­vin Coo­lidge: „The busi­ness of Ame­ri­ca is busi­ness“ (Das Geschäft Ame­ri­kas ist das Geschäft). Wie bei den Neo­cons vor ihm, scheint Tyr­mands Frei­heits­be­geis­te­rung mit einer Lie­be zu unre­gu­lier­ten Märk­ten zusam­men­zu­hän­gen, also jener Art von Din­gen, die „böse“ Natio­nen wie Ruß­land, Chi­na, Katar, Iran und Sau­di-Ara­bi­en nicht bereit sind, in ihren Län­dern einzuführen.

Tyr­mands Mis­si­on ist die Apo­lo­gie der ame­ri­ka­ni­schen Wirt­schafts­he­ge­mo­nie, wie sie sich nach dem Kal­ten Krieg eta­bliert hat. Das ist sei­ne Schlüs­sel­bot­schaft und er han­delt wie ein lei­den­schaft­li­cher Auf­trags­kil­ler, wenn es dar­um geht, sie zu ver­brei­ten. Sein Ein­fluß reicht sogar bis nach Euro­pa, wo der Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te der Alter­na­ti­ve für Deutsch­land, Maxi­mi­li­an Krah, in sein Faden­kreuz geriet.

Im August 2022 hat­te Tyr­mand begon­nen, Krah in einem vul­gä­ren Ton­fall auf Twit­ter zu atta­ckie­ren und ihm ins­be­son­de­re zu unter­stel­len, von Chi­na gekauft zu sein. Am 5. August 2022 beschimpf­te er sowohl den Par­tei­vor­sit­zen­den Tino Chrup­al­la als auch Krah als „ver­rä­te­ri­sche Huren auf der Gehalts­lis­te von dik­ta­to­ri­schen Regi­men“ („tre­aso­no­us who­res on dic­ta­to­ri­al regime payrolls“).

Anfra­gen des Krah-Büros erga­ben, daß Tyr­mand im Vor­stand des New York Young Repu­bli­can Club saß, des­sen Mit­glie­der Krah eben­falls bekannt waren. Es stell­te sich schließ­lich her­aus, daß bei­de bei der “New York Young Repu­bli­can”- Gala­ver­an­stal­tung am 10. Dezem­ber 2022 anwe­send waren, wo Krah heim­lich als Teil einer – was sonst? – Under­co­ver­ak­ti­on von Pro­ject Veri­tas gefilmt wurde.

Die­se “Stich­ope­ra­ti­on” war für Pro­ject Veri­tas inso­fern unge­wöhn­lich, als sie einen kon­ser­va­ti­ven Kol­le­gen atta­ckier­te, noch dazu einen aus­län­di­schen, was vie­le Club­mit­glie­der als Affront gegen ihre Gast­freund­schaft betrach­te­ten. Ein tat­säch­li­cher Skan­dal war hin­ter der etwa ein­mi­nü­ti­gen Auf­nah­me nicht zu erkennen.

Dar­in ist ein Mann zu hören, der ver­sucht, Krah eine Stel­lung­nah­me zu der Zahl der Opfer, die auf Bau­stel­len des World-Cup-Sta­di­ums in Katar ums Leben gekom­men sein sol­len, zu ent­lo­cken. Krah stimmt zu, daß er die von west­li­chen Medi­en ange­ge­be­ne Zahl – oft mit 500 bezif­fert – für über­trie­ben hält („It’s bull­shit!“) und statt­des­sen der Mei­nung ist, daß die von den Katarern ange­ge­be­ne offi­zi­el­le Zahl von 20 der Wahr­heit näher­kom­me. In sei­nen Aus­sa­gen schwingt impli­zit die Annah­me mit, daß Län­der mit nicht-west­li­chen Wer­ten oft dämo­ni­sie­ren­den Pro­pa­gan­da­kam­pa­gnen aus­ge­setzt wer­den. Das war es auch schon.

Die­ser kur­ze Aus­tausch wur­de nun zu einem Skan­dal auf­ge­bla­sen. In eng­lisch­spra­chi­gen Arti­keln sowie in der deut­schen Publi­ka­ti­on Tichys Ein­blick wur­de zusätz­lich sug­ge­riert, daß Krah irgend­wie in den Skan­dal um die grie­chi­sche sozia­lis­ti­sche Abge­ord­ne­te des Euro­päi­schen Par­la­ments, Eva Kai­li, ver­wi­ckelt sei. Nun gab es kei­nen Zwei­fel mehr, war­um „Katar“ als Gesprächs­the­ma für die heim­lich ange­fer­tig­te Auf­nah­me aus­ge­wählt wor­den war.

Kai­li hat­te näm­lich Säcke mit Bar­geld erhal­ten, von denen ange­nom­men wur­de, daß sie von der kata­ri­schen Regie­rung stamm­ten. Ein­zi­ger „Beweis“ für die Ver­bin­dung des deut­schen Kon­ser­va­ti­ven Krah mit dem Skan­dal war ein Foto, das ihn bei einer offi­zi­el­len Ver­an­stal­tung mit dem kata­ri­schen Bot­schaf­ter zeig­te, an der er als Mit­glied der „Moni­to­ring Group“ für Süd­asi­en im Euro­päi­schen Par­la­ment teil­ge­nom­men hatte.

Die­se Metho­de erin­nert an die „schwar­zen Autos“ O’Kee­fes: Rei­ße irgend­et­was aus dem Zusam­men­hang, das selt­sam erschei­nen könn­te, und gib es dem Publi­kum als Hirn­fut­ter, um sich dar­aus sei­ne eige­nen Hor­ror­ge­schich­ten zu spin­nen. Bei Krah reich­te ein diplo­ma­ti­scher Akt mit einem Bot­schaf­ter aus einem als „anti­west­lich“ gel­ten­den Land aus, um ihn als bestech­lich oder besto­chen hinzustellen.

Strip­pen­zie­her die­ser Sto­ry war Matthew Tyr­mand selbst, zu einem Zeit­punkt, als O’Kee­fe noch Kopf von Pro­ject Veri­tas war. O’Kee­fe war auch Star­gast der erwähn­ten Gala­ver­an­stal­tung in New York am 10. Dezem­ber 2022. An die­sem Abend waren neben Krah auch ande­re Mit­glie­der der AfD anwe­send: die Euro­pa­par­la­men­ta­ri­er Nico­laus Fest und Mar­kus Buch­heit sowie Filip Gas­par, der auf Buch­heits, Fests und Gun­nar Becks Gehalts­lis­te steht.

Alle drei wur­den bei den Fei­er­lich­kei­ten im freund­schaft­li­chen Gespräch mit Herrn Tyr­mand gese­hen. Erstaun­li­cher­wei­se war Krah das ein­zi­ge anwe­sen­de AfD-Mit­glied, das heim­lich auf­ge­nom­men wur­de. Daß Fest und Buch­heit neo­kon­ser­va­tiv-trans­at­lan­tisch aus­ge­rich­tet und Krahs Kon­kur­ren­ten für die nächs­te Lis­te zur Euro­pa­wahl sind, könn­te eine rele­van­te Tat­sa­che sein.

Daß es sich hier um eine kon­zer­tier­te Kam­pa­gne gegen Krah han­del­te, wur­de nur drei Tage nach der Gala mit der Ver­öf­fent­li­chung des Arti­kels “The AfD’s CCP Man in Brussels“ deut­lich. Tyr­mand stell­te dar­in Krahs Bemü­hun­gen, freund­schaft­li­che Bezie­hun­gen zu Deutsch­lands wich­tigs­tem Han­dels­part­ner Chi­na auf­recht­zu­er­hal­ten (wie mitt­ler­wei­le auch von Emma­nu­el Macron oder dem Prä­si­den­ten des Bun­des­ar­beit­ge­ber­ver­ban­des gefor­dert), als „Apo­lo­gie der KPC“ und Lob­by­ar­beit für chi­ne­si­sche Inter­es­sen hin. Er bezeich­ne­te Krah gar als „Sprach­rohr für Argu­men­te aus Pekings“. Die ame­ri­ka­zen­trier­te Sicht­wei­se des Autors ließ für Deutsch­land kei­nen ande­ren außen­po­li­ti­schen Ansatz gel­ten als die Anbin­dung aller Han­dels- und Ver­tei­di­gungs­po­li­tik an die Ver­ei­nig­ten Staaten.

Nur zwei Tage vor Weih­nach­ten wur­de der deut­sche Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te auf Twit­ter mit einem direk­ten Angriff von Tyr­mand kon­fron­tiert. „Ich sag dir was, @KrahMax“, schrieb er einem nicht beson­ders fest­lich gestimm­ten Tweet: „Wenn du vor Sil­ves­ter kün­digst, wer­de ich die nächs­ten sie­ben Kapi­tel die­ses mehr­tei­li­gen Expo­sés viel­leicht doch nicht ver­öf­fent­li­chen. Wie du dir vor­stel­len kannst – da du es selbst am bes­ten weißt – gibt es noch eine gan­ze Men­ge mehr. Und ich habe alles. Der Gestank um dich her­um ist über­wäl­ti­gend.“ Den Text beglei­ten Emo­jis von einem Schwein und einem Kack­hau­fen sowie die Flag­gen von Chi­na, Russ­land, Iran und Katar.

Der Wind hat­te jedoch begon­nen, sich gegen Matthew Tyr­mand zu dre­hen. Am 21. Febru­ar 2023 gab der New York Young Repu­bli­can Club die Sus­pen­die­rung Tyr­mands bekannt. Grund sei sei­ne mut­maß­li­che Rol­le beim Sturz O’Keefes:

Nach einer Rei­he von Befra­gun­gen hat der Vor­stand des New York Young Repu­bli­can Club erfah­ren, daß Matthew Tyr­mand, ein Mit­glied unse­res Bera­ter­gre­mi­ums, O’Kee­fes Abset­zung mög­li­cher­wei­se auf­grund von faden­schei­ni­gen Behaup­tun­gen über finan­zi­el­les Fehl­ver­hal­ten ein­ge­fä­delt hat. O’Kee­fe ist ein enger Freund des Clubs, und Tyr­mand ist Mit­glied des Bera­ter­gre­mi­ums des Clubs. Bis zum Ergeb­nis einer inter­nen Unter­su­chung, die von unse­rem obers­ten Direk­to­ri­um durch­ge­führt wird, wird Matthew Tyr­mand von sei­ner Funk­ti­on sus­pen­diert. (…) Die glaub­wür­di­gen Berich­te, die wir erhal­ten haben, erfor­dern eine voll­stän­di­ge Unter­su­chung, um sicher­zu­stel­len, daß die Inter­es­sen unse­rer Mit­glie­der ange­mes­sen ver­tre­ten werden.

Bis heu­te zeigt der Twit­ter-Mob, der Tyr­mand beschul­digt, Pro­ject Veri­tas zer­stört zu haben, kei­ne Anzei­chen von Gna­de. Tyr­mand wird nicht mehr ein­ge­la­den, um über bra­si­lia­ni­sche Poli­tik oder die Ukrai­ne zu spre­chen. Sogar sein alter Kum­pel Ste­ven Ban­non hat ihn in sei­ner Sen­dung „The War Room“ („Tyr­mand, the who­le crowd – dead to us, never come back!“) nament­lich als Ver­schwö­rer hin­ter dem Sturz von James O’Keefe bezeich­net und zur per­so­na non gra­ta erklärt.

Aber Tyr­mand hat Eisen in meh­re­ren Feu­ern und bleibt im Vor­stand vie­ler Orga­ni­sa­tio­nen und Publi­ka­tio­nen tätig, ein­schließ­lich des in Ungarn ansäs­si­gen Euro­pean Con­ser­va­ti­ve, der sich selbst als „Euro­pas füh­ren­de kon­ser­va­ti­ve, eng­lisch­spra­chi­ge, vier­tel­jähr­lich erschei­nen­de Zeit­schrift für Phi­lo­so­phie, Poli­tik und Kunst“ bezeich­net. Hier fin­den wir Tyr­mands Namen in der Redak­ti­on aufgelistet.

So ver­wun­dert es nicht, daß nun auch der Euro­pean Con­ser­va­ti­ve Maxi­mi­li­an Krah ins Visier genom­men hat, dies­mal mit Kor­rup­ti­ons­vor­wür­fen basie­rend auf Hören­sa­gen sei­ner poli­ti­schen Fein­de, in die­sem Fall Tyr­mand-Part­ner und Trans­at­lan­ti­ker Nico­laus Fest. Immer­hin macht die­ser Arti­kel unmiß­ver­ständ­lich klar, wes­halb Krah ange­grif­fen wird: er sei näm­lich „the cham­pi­on of the anti-Atlan­ti­cist cau­se favou­ring grea­ter ties with Rus­sia, Chi­na, and even anti-Wes­tern nati­ons such as Iran.“

Tyr­mand neigt dazu, wie in einem Kar­ne­vals-Maul­wurf­spiel von einem Akti­ons­feld zum nächs­ten auf- und abzu­tau­chen. Was nicht hei­ßen soll, daß der Mann ein Gau­ner ist. Viel­mehr ist er ein Über­zeu­gungs­tä­ter. Tyr­mand ist stolz auf die anti­kom­mu­nis­ti­sche Hal­tung sei­nes Vaters und betrach­tet den Kom­mu­nis­mus als stän­di­ge Bedro­hung, die hin­ter fast allen sei­nen Fein­den lauert:

Chi­na und Russ­land sind für ihn „böse Impe­ri­en“ inso­fern, als sie „immer noch kom­mu­nis­tisch in jeder Hin­sicht“ sei­en. Die­sen bösen Mäch­ten setzt Tyr­mand die „Pax Ame­ri­ca­na“ der­je­ni­gen ent­ge­gen, „die ein­fach nur in Ruhe gelas­sen wer­den wol­len, um Han­del zu trei­ben und fried­li­che, wohl­ha­ben­de Gesell­schaf­ten aufzubauen.“

So ein­fach kann man die Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse auf­tei­len. Aus Sicht des neo­kon­ser­va­ti­ven Kults sind Demo­kra­tie nach ame­ri­ka­ni­schem Mus­ter und freie Märk­te uner­läss­lich für ein glück­li­ches Leben. Sie sind so wich­tig, daß man bereit ist, für sie zu ster­ben – oder viel­mehr ande­re für sie ster­ben zu las­sen. Da die Bewe­gung mehr von einem reli­giö­sen Eifer als von einem tat­säch­li­chen poli­ti­schen Man­dat oder einer defi­nier­ba­ren Wäh­ler­ba­sis moti­viert ist, bewegt sie sich mit Leich­tig­keit zwi­schen den Par­tei­en der Demo­kra­ten (Oba­ma, Biden) und der Repu­bli­ka­ner (Bush Jr.), je nach­dem, wie ihre Zie­le am ehes­ten erreicht wer­den können.

Ame­ri­ka­ni­sche Libe­ra­le der alten Schu­le wie Robert Ken­ne­dy Jr. und Chris Hedges leh­nen sie eben­so ab wie kon­ser­va­ti­ve Per­sön­lich­kei­ten wie Pat Buchanan oder die repu­bli­ka­ni­sche Kon­gress­ab­ge­ord­ne­te Mar­jo­rie Tay­lor Gree­ne. Trump war bis­lang der ein­zi­ge Prä­si­dent, der ver­such­te, den neo­kon­ser­va­ti­ven Ein­fluß mit einem ideo­lo­gisch kon­trä­ren popu­lis­tisch-pro­tek­tio­nis­ti­schen, anti-inter­ven­tio­nis­ti­schen „Ame­ri­ca First“-Programm zumin­dest zu bremsen.

Vor die­sem Hin­ter­grund ist es wenig über­ra­schend, wie schnell neo­kon­ser­va­ti­ve Prin­zi­pi­en die frisch­ge­ba­cke­ne poli­ti­sche Par­tei „Alter­na­ti­ve für Deutsch­land“ kolo­ni­siert haben. Vie­le pro­mi­nen­te Mit­glie­der wie Bea­trix von Storch, Nor­bert Klein­wäch­ter, Nico­laus Fest und Mar­kus Buch­heit tei­len ihre Grund­sät­ze und arbei­ten mit Bera­tern wie Matthew Tyr­mand zusam­men, die ihnen Ein­bin­dung in die Netz­wer­ke wohl­ge­son­ne­ner ame­ri­ka­ni­scher Jour­na­lis­ten versprechen.

Doch die AfD-Wäh­ler­ba­sis bleibt skep­tisch gegen­über die­sem außen­po­li­ti­schen Ansatz, der sich nicht wesent­lich von den Ange­bo­ten der „Alt­par­tei­en“ unter­schei­det. Gleich­zei­tig ist der Ein­fluß der Neo­kon­ser­va­ti­ven im Schwin­den begrif­fen, nicht zuletzt auf­grund des desas­trö­sen Ukraine-Konflikts.

Wenn es irgend­et­was aus der Pro­ject Veri­tas-Saga zu ler­nen gibt, dann, daß Neo­cons häu­fig Über­zeu­gungs­tä­ter sind, denen alle Mit­tel recht sind. Lei­der wur­den auch vie­le klei­ne­re Publi­ka­tio­nen, die sich „kon­ser­va­tiv“ auf der Fah­ne schrei­ben, und die viel­leicht wie Pro­ject Veri­tas mal unab­hän­gig waren, von die­ser Sek­te ver­ein­nahmt. Mei­nungs­len­kung muß im digi­ta­len Zeit­al­ter über­all betrie­ben wer­den, und Fake News sind nicht die aus­schließ­li­che Domä­ne der Öffentlich-Rechtlichen.