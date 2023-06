Kuczynski und die antagonistischen Widersprüche

… ganz gleich, wie lan­ge sich der Weg hin­zieht.“ So hat es Jür­gen Kuc­zyn­ski einst ausgedrückt.

Nun las ich aus Nost­al­gie sein Buch Pro­ble­me der Selbst­kri­tik – da wur­den Erin­ne­run­gen geweckt, Erin­ne­run­gen an eine Lebens­pha­se, die heu­te nahe­zu unwirk­lich erscheint. Ver­mut­lich wer­den die west­deut­schen Leser rat­los über den fol­gen­den Zei­len sit­zen, wäh­rend man­cher Ost­deut­scher mich viel­leicht beglei­tet bei die­sem Abste­cher in eine – ja, absur­de Zeit.

Das Buch erschien 1991. Mehr­fach betont Kuc­zyn­ski, jähr­lich 60 bis 80 Vor­trä­ge gehal­ten zu haben. Einer davon, es muß um das Jahr 89/90 gewe­sen sein, fand an unse­rer Hoch­schu­le statt.

Der Saal war geram­melt voll und schon nach weni­gen Minu­ten begann man zu schwit­zen. Kuc­zyn­ski, ein Mann, dem man sei­ne 85 Jah­re nicht ansah – er wirk­te wie 110 –, saß im fei­nen Anzug und Wes­te und gut gebun­de­ner Kra­wat­te auf dem Podi­um. Trotz sei­ner pro­le­ta­ri­schen Leh­re kehr­te er stets den bür­ger­li­chen Gelehr­ten her­aus – ich glau­be, er imi­tier­te Max Weber, den ein­zi­gen west­li­chen Öko­no­men, den er gel­ten ließ. Nur sei­ne fast über das Gesicht hän­gen­den Augen­fal­ten, die ihm ein chur­chil­les­kes Aus­se­hen ver­lie­hen, lie­ßen ihn wie einen Clo­chard in fei­nem Zwirn wirken.

Er galt als Kory­phäe und als Aus­nah­me und das in vie­ler­lei Hin­sicht. Sein Werk war enorm. Allein 40 Bän­de umfaß­te die „Geschich­te der Lage der Arbei­ter unter dem Kapi­ta­lis­mus“ und noch ein­mal zehn die „Stu­di­en zur Geschich­te der Gesell­schafts­wis­sen­schaf­ten“ und so ging es wei­ter. Als nach der Wen­de die Biblio­the­ken aus­ge­kehrt wur­den, ergat­ter­te ich u.a. einen Groß­teil der 40 Bän­de und ver­kauf­te sie vor 15 Jah­ren bei Ebay.

(Mein größ­ter Fang war übri­gens die MEGA, die Marx-Engels-Gesamt­aus­ga­be in damals 80 Dop­pel-Bän­den. alle mit Biblio­theks­auf­kle­ber. Ich fisch­te sie aus dem Con­tai­ner, muß­te eilig meh­re­re Tra­bi-Fahr­ten orga­ni­sie­ren, ein extra Regal anschaf­fen, heg­te und pfleg­te, strei­chel­te sie mit den Augen und habe sie doch vor drei Jah­ren für 2500 Euro schwe­ren Her­zens ver­kauft. Ich bin nie rich­tig warm mit ihr gewor­den, die zahl­lo­sen Anmer­kun­gen ver­gäll­ten das Lesen und die MEW waren mir viel vertrauter.)

Zurück zu Kuc­zyn­ski. Er war ein Rie­se, auch in der Zeit. Mehr­fach hat­te er Sta­lin leib­haf­tig gegen­über geses­sen, war mit vie­len kom­mu­nis­ti­schen Legen­den bekannt und sein Vater, wie er erzähl­te, kann­te sogar Lenin noch per­sön­lich. Hier war also einer, der von einem abstamm­te, der den Hei­land noch berührt hat­te … Und natür­lich las er Lenin auf Rus­sisch. Über­all im Lan­de, vor allem in Sach­sen, sag­te man Lehni­en, aber Kuc­zyn­ski sag­te Len­nin – ich hat­te gleich gar nicht ver­stan­den, wen er mein­te. Man muß­te also Len­nin sagen, wenn man den Namen rich­tig aus­spre­chen wollte?

Und dann war Kuc­zyn­ski eine Art Unbe­rühr­ba­rer. Er hat­te eine gewis­se Nar­ren­frei­heit. Was bei ande­ren Par­tei­ver­fah­ren zur Fol­ge gehabt hät­te, das konn­te Kuc­zyn­ski öffent­lich sagen und schrei­ben. Man hielt ihn für einen Wirt­schafts­wei­sen mit direk­tem Draht zu Erich Hon­ecker, der sich alle Jah­re wie­der von ihm den Kapi­ta­lis­mus erklä­ren ließ. Man konn­te ihm auch schwer­lich am Leder fli­cken. Wenn es doch jemand ver­such­te, dann griff er gern in die unschlag­ba­re His­to­ri­en­kis­te: Aber ich habe doch schon 1931 geschrie­ben … Nach 60 Jah­ren Pro­duk­ti­on hat­te Kuc­zyn­ski schon alles gesagt und ver­tre­ten, was man sagen und ver­tre­ten konnte.

Ich hat­te damals schon eini­ges von ihm gele­sen: sein Buch über die Intel­li­genz, das über die „Klas­sen und Klas­sen­kämp­fe“, jenes über das Jahr 1903, die Abra­ham-Lin­coln-Bio­gra­phie, „Jah­re mit Büchern“, sogar die „Phi­lo­so­phie des Huh­nes“ – ja, so war Kuc­zyn­ski, er konn­te über alles schrei­ben: ein Uni­ver­sal­ge­lehr­ter – für die klei­nen DDR-Verhältnisse.

Aber den größ­ten Ein­druck auf uns mach­te sein „Dia­log mit mei­nem Uren­kel“. Dar­in sprach Kuc­zyn­ski bereits 1983, also noch vor Gor­bat­schows Pere­stroi­ka, eini­ge der Offen­sicht­lich­kei­ten an, über die nie­mand spre­chen durf­te. Er tat das meist in einer pseu­do­phi­lo­so­phi­schen Spra­che. Dort, wo man auf der Stra­ße sag­te: „Das funk­tio­niert so nicht“, da sprach er von „ant­ago­nis­ti­schen Wider­sprü­chen im Sozia­lis­mus“ und wenn man in der Knei­pe hör­te: „Das hat mit Sozia­lis­mus nichts zu tun“, da präg­te er den Begriff des „sich ent­wi­ckeln­den Sozia­lis­mus“. Der offi­zi­el­le Sprach­ge­brauch sag­te seit ein paar Jah­ren: „real exis­tie­ren­der Sozia­lis­mus“, und per defi­ni­tio­nem konn­te es dar­in kei­ne Wider­sprü­che geben.

Die Dis­kre­panz zwi­schen Theo­rie und Pra­xis, also dem täg­li­chem Leben, war unüber­seh­bar – es sei denn, man war Idea­list, wie ich. Damals hat­te ich eine Freun­din, die leb­te in Guben – „Wil­helm-Pieck-Stadt“ -, wohn­te im legen­dä­ren Hoch­haus und arbei­te­te Schicht im Chemiefaserwerk.

Die Freun­din kam – je nach Schicht – mor­gens, mit­tags oder nachts erschöpft nach Hau­se und erzähl­te mir, daß das nichts wird mit dem Sozia­lis­mus, zumin­dest nicht in die­sem Werk, in dem es drun­ter und drü­ber ging und jeder jeden ver­arsch­te, und ich erzähl­te ihr von Marx und las ihr dar­aus vor und erklär­te ihr, daß es was wer­den muß­te – per his­to­ri­schem Gesetz! Meist hör­te sie sich das eine Wei­le an und schal­te­te dann den Fern­se­her an, um auf Sat1 „Der Preis ist heiß“ zu sehen. Ich konn­te den west­li­chen Müll nicht lan­ge ertra­gen, und wir began­nen uns zu strei­ten und lös­ten den Wider­spruch meist durch dia­lek­ti­sche Ver­win­dun­gen. Aller­dings konn­te das dün­ne Laken der Dia­lek­tik die dar­un­ter lie­gen­den “ant­ago­nis­ti­schen” Wider­sprü­che nicht ewig verdecken.

Guben war ohne­hin eine inter­es­san­te Stadt im Osten. Dort konn­te man nicht nur das Schei­tern des Sozia­lis­mus, son­dern auch das des Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus schon in den 80er Jah­ren stu­die­ren. Es gab tau­sen­de Gast­ar­bei­ter aus Kuba, Mosam­bik und Viet­nam, und Polen war nur tau­send Meter ent­fernt. Die meis­ten waren Män­ner, und vor allem die tem­pe­ra­ment­vol­len Kuba­ner und die mus­ku­lö­sen Afri­ka­ner mach­ten ihre Bedürf­nis­se deut­lich. Es herrsch­te mas­si­ver Frau­en­man­gel und es gab nicht weni­ge Mäd­chen, die sich von den Vor­tei­len einer gemisch­ten Bezie­hung über­zeu­gen lie­ßen. So z.B. die Freun­din mei­ner Freun­din, die mit einem Pedro liiert war. Neben Poli­tik ging es fast nur um Sex, das letz­te Res­sort der Lebens­freu­de in der sozia­lis­ti­schen Ödnis. Die gan­ze Sze­ne war äußerst dynamisch.

Auch im Hoch­haus wohn­ten alle mög­li­chen Natio­na­li­tä­ten. Es roch immer nach Huhn, es wim­mel­te vor Kaker­la­ken. In allen Ecken lag der Müll. Nie­mand küm­mer­te sich – man leb­te anein­an­der vor­bei. In der Stadt gab es Skin­heads und Rechts­ra­di­ka­le und Graf­fi­ti, es wur­de viel getrun­ken, über­all saßen Grup­pen Jugend­li­cher, Span­nung lag in der Luft und in gewis­se Knei­pen oder Stra­ßen soll­te man bes­ser nicht gehen. Das ist mir eigent­lich erst spä­ter rich­tig bewußt gewor­den, denn natür­lich ver­stand ich mich, als Inter­na­tio­na­list, gut mit den heiß­blü­ti­gen Nachbarn.

Da waren sie mit der Hand zu grei­fen, die unver­söhn­li­chen Wider­sprü­che. Trotz­dem gab es in Aka­de­mia hit­zi­ge Dis­kus­sio­nen, ob es sie geben kön­ne oder nicht. Auch ande­re scho­las­ti­sche Fra­gen wur­den dis­pu­tiert, z.B. ob es gemisch­te Basen (und Über­bau) oder nur rei­ne Basen geben kön­ne. Rene­gat Kuc­zyn­ski glaub­te an gemisch­te, aber, wie er schreibt, „sei die­se Fra­ge im Polit­bü­ro dis­ku­tiert wor­den, und das Polit­bü­ro habe beschlos­sen (!), daß es nur rei­ne Basen gäbe“ – und damit war die Fra­ge geklärt.

Der „Dia­log mit mei­nem Uren­kel“ war wie ein Rat­ge­ber in par­tei­kon­for­mer Dis­si­denz. Kuc­zyn­ski wei­te­te damit den – wie man heu­te sagt – Raum des Sag­ba­ren. Sei­ne Auto­ri­tät, die sich aus Leis­tung und Cha­ris­ma speis­te, gestat­te­te ihm, die­se Din­ge zu benen­nen. Heu­te wür­de ich sagen: Er war der Par­tei­narr, den man nicht für voll nahm, der auch mal eine Wahr­heit aus­plau­dern durf­te, über die man öffent­lich lach­te, um sie gleich ganz schnell wie­der zu ver­ges­sen. Wer ihm unbe­dacht nach­plap­per­te, bekam das Fall­beil zu spüren.

Wenn ich heu­te sein Buch lese, dann steht mir sei­ne Erschei­nung wie­der sehr plas­tisch vor Augen. Er rede­te eine Vier­tel­stun­de, lob­te die Jugend, ihren Mut und ermun­ter­te uns, tap­fer die Wahr­heit zu suchen. Dabei kam das Eigen­lob nicht zu kurz. Über­all, wo angeb­lich kri­tisch gedacht wor­den war, stand er in der Mit­te. So schuf er sich selbst eine Fama. In sei­nem Buch ste­hen exakt die glei­chen Sät­ze und zwar in zahl­lo­sen Wie­der­ho­lun­gen, die er auch damals sag­te. Im Grun­de genom­men hat­te die­ser alte Mann in sei­nem lan­gen Leben nur ein paar Gedan­ken aus­ge­brü­tet und sie mit unend­lich viel Mate­ri­al und Zah­len und Sta­tis­ti­ken aus­ge­schmückt und das hielt man in der DDR für die Spit­ze der Wissenschaft.

Dann durf­ten Fra­gen gestellt wer­den. Doch Kuc­zyn­ski war nahe­zu taub. Jemand muß­te ihm die Fra­gen aus dem Saal noch ein­mal direkt ins Ohr schrei­en. Ent­we­der konn­te oder woll­te er sie nicht ver­ste­hen. Uns beweg­ten exis­ten­ti­el­le Ängs­te: Was soll­te aus der DDR wer­den, was aus uns? Kuc­zyn­ski ver­stand irgend­ein Wort und ima­gi­nier­te die Fra­ge und plau­der­te dann über ein ganz ande­res Thema.

Auch ich mel­de­te mich. Damals war ich eine auf­fäl­li­ge Erschei­nung. Ich trug mein Haar lang und wild und das woll­te nicht recht zum Par­tei­aus­weis pas­sen. Tat­säch­lich wur­de ich immer wie­der ermahnt – aber das sporn­te mich nur noch mehr an. Jeden­falls frag­te ich ihn nach den Klas­si­kern. Wel­che Rol­le wür­den die Leh­ren von Marx, Engels und Lenin noch haben, und soll­ten wir uns nicht wie­der den eigent­li­chen Quel­len annä­hern und den gan­zen ideo­lo­gi­schen Bal­last der letz­ten Jahr­zehn­te abwer­fen? Doch Kuc­zyn­ski ver­stand nur Lenin und erzähl­te irgend­ein His­tör­chen aus sei­nem unend­li­chen Anekdotenschatz.

Dabei trieb mich just die­se Fra­ge um, schon lan­ge. Sie hat­te mir genü­gend Lehr­stü­cke gebo­ten, um die Augen zu öff­nen, doch ich wähl­te die Blindheit.

Bereits wäh­rend mei­ner Mili­tär­zeit wag­te ich den Sprung. Als Par­tei­grup­pen­vor­sit­zen­der soll­te ich den all­jähr­li­chen Rechen­schafts­be­richt hal­ten, das heißt, irgend­wie eine Stun­de redend und mög­lichst nichts­sa­gend über­brü­cken. Ich nut­ze sie zur gro­ßen Abrech­nung, die dar­in kul­mi­nier­te, daß ich den Aus­schluß von drei, vier Genos­sen anreg­te, denn die­se sei­en nur Mit­läu­fer und weit davon ent­fernt, Avant­gar­de der Arbei­ter­klas­se zu sein. Das war – in begrenz­tem Maße – mutig (zumin­dest hat es mich Mut gekos­tet), ja, es war sogar eine klei­ne Revo­lu­ti­on. Als ich been­det hat­te, erhob sich der Par­tei­of­fi­zier, ein Haupt­mann, dank­te mir in schläf­ri­gem Ton für den Rechen­schafts­be­richt und rief den nächs­ten Tages­ord­nungs­punkt auf. Bin ich auf­ge­wacht? Nein.

Spä­ter, als Stu­dent und mal wie­der Par­tei­grup­pen­vor­sit­zen­der, ent­deck­te ich bei Lenin eine Stel­le, in der er dazu auf­rief, hun­dert­tau­send, bes­ser zwei­hun­dert­tau­send Mit­glie­der aus der Par­tei zu ent­fer­nen, die nur aus per­sön­li­chen Grün­den dabei sei­en. Mit­läu­fer. Lenin gab mir also recht. Ich ver­fer­tig­te ein mehr­sei­ti­ges Pam­phlet und häng­te es an die Wand­ta­fel, wo es tat­säch­lich vie­le Leser fand. Aber mehr auch nicht. Wie­der ver­lief es im Sand.

Im Dezem­ber 89 soll­te die Hoch­schu­le einen Dele­gier­ten zum ers­ten Par­tei­tag der neu­en Ära schi­cken – auf ihm wur­de die Par­tei in PDS umge­nannt. Gre­gor Gysi wur­de zum Front­mann. Ich bewarb mich und hielt in der gro­ßen Aula eine flam­men­de Rede über die Not­wen­dig­keit der Rück­be­sin­nung auf die Klas­si­ker. Wenn ich nicht irre, gab es dafür 27 Stim­men – geschickt wur­de der Par­tei­se­kre­tär mit 400 Stim­men, der über Nacht einen sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Kurs ein­ge­schla­gen hat­te. Er hielt auf dem Par­tei­tag eine Rede, die live im Fern­se­hen zu sehen war, und wur­de nach exakt fünf Minu­ten von Berg­ho­fer mit den emble­ma­ti­schen Wor­ten „Genos­se, dei­ne Zeit ist abge­lau­fen“, jäh aus den Träu­men gerissen.

Schließ­lich ver­faß­te ich eine län­ge­re Arbeit über Lenin und Sta­lin und schick­te sie ans „Neue Deutsch­land“. Zu mei­ner Über­ra­schung bekam ich wenig spä­ter einen Brief, in dem man mir die Publi­ka­ti­on für die Wochen­end-Dop­pel­sei­te zusi­cher­te, und tat­säch­lich, weni­ge Aus­ga­ben spä­ter erschien er in aller Pracht, mit­ten in der Mit­te im ND und in vol­ler Län­ge über zwei gan­ze Sei­ten. Es war mei­ne aller­ers­te Publi­ka­ti­on. Aber man stel­le sich mei­nen Schreck vor, als ich dar­un­ter einen frem­den Namen fand! Irgend­ein Dok­tor der Geschich­te hat­te sich mei­nen Arti­kel geklaut – und ich bin noch immer nicht aufgewacht …

Viel­leicht hät­te Kuc­zyn­ski mich wecken kön­nen, wenn er gewollt hät­te. Er war wirk­lich eine Auto­ri­tät. Aber es war wohl zu viel ver­langt von einem stein­al­ten Man­ne, der auch nach dem Unter­gang des Sozia­lis­mus sich die Vor­freu­de auf den Sozia­lis­mus nicht neh­men las­sen wollte.