Abholen, wo sie sind?

Die „Kraut­zo­ne“ will ein jugend­li­ches, fri­sches, wit­zi­ges und bun­tes rech­tes Maga­zin sein, das vor allem jun­ge Leser anlockt. Sie hat sich mitt­ler­wei­le zu einer fes­ten Grö­ße im kon­ser­va­ti­ven Blät­ter­wald gemausert.

Mül­lers Argu­ment ist typisch und schein­bar über­zeu­gend, den­ken wir dar­über nach:

Wir leben nun mal in einer Zeit, in der alles schnell gehen muß, die Auf­merk­sam­keits­span­ne kür­zer wird, sowie in einer Art Infan­ti­li­sie­rung: Unbe­darft­heit und Kind­lich­keit zün­den. Die Grü­nen begeis­tern mit ihren ver­träum­ten Idea­len plötz­lich auch älte­re Leu­te, die eigent­lich eher fak­ten­ori­en­tiert sind. Unser Lager ist dage­gen sehr ernst gewor­den, was man ihm auch kaum ver­übeln kann, haben sich die letz­ten Jahr­zehn­te doch nicht zu unse­ren Guns­ten ent­wi­ckelt. Doch es hilft nichts, jun­ge Leu­te muß man abho­len, wo sie sind. Und das soll­ten wir Kon­ser­va­ti­ven und Frei­heit­li­chen end­lich lernen. … Man muß sich klar­ma­chen: Wer heu­te jung ist, hat ein nor­ma­les Deutsch­land, so wie Sie es wohl noch erlebt haben, gar nicht mehr ken­nen­ge­lernt. Statt­des­sen sind die Jun­gen hin­ein­ge­bo­ren in die­sen völ­lig ver­rück­ten Sta­tus quo: Schul­klas­sen bestehen zur Hälf­te aus Migran­ten, Mit­schü­ler pla­nen, ihr Geschlecht umope­rie­ren zu las­sen, und dau­ernd wird gepre­digt, der Welt­un­ter­gang sei nah. Was jun­ge Leu­te da brau­chen, ist kein Kla­gen über einen Ver­fall, den sie selbst ja gar nicht als sol­chen wahr­neh­men, weil sie es gar nicht anders ken­nen, son­dern ein Bild von einem Deutsch­land, das auch anders sein kann, und von Wer­ten, die nicht Moden unter­lie­gen, son­dern die über­zeit­lich, ewig gül­tig sind.

Wir haben es mit dem Argu­ment der not­wen­di­gen Niveau-Sen­kung zu tun, die davon aus­geht, daß kom­ple­xe bil­der­lo­se Tex­te und geho­be­nes Voka­bu­lar an den Bedürf­nis­sen und vor allem an den Fähig­kei­ten vie­ler Leser vor­bei­ge­hen. Wer Men­schen mit gerin­ger Auf­merk­sam­keits­span­ne errei­chen wol­le, der müs­se selbst schnel­ler sein.

Im Grun­de meint die Figur, daß man den zu bekla­gen­den Pro­zeß der Beschleu­ni­gung selbst beschleu­ni­gen müs­se, um über­haupt noch Zugriff auf ihn zu haben. Dem­entspre­chend kri­ti­siert Mül­ler auch die Jun­ge Frei­heit, die er als zu alt­mo­disch emp­fin­det, und die Jun­ge Frei­heit inves­tiert nun selbst mit gro­ßem Tra­ra viel Geld, um ihren Inter­net­auf­tritt auf­zu­pep­pen. Man will die Nase in den Wind hal­ten. Es ist ohne­hin bereits auf­ge­fal­len, daß die Tex­te immer kür­zer werden.

Nimmt man dann noch Zeit­schrif­ten wie die Sezes­si­on oder Tumult in den Blick, dann merkt man, wie weit weg die­se vom Schuß sind. Kein Wun­der, daß sie nicht viel mehr als 4000 Abon­nen­ten gewin­nen kön­nen, wäh­rend der Cice­ro mit sei­nem geho­be­nen „Stern“-Niveau das Zehn- oder Zwan­zig­fa­che an Reich­wei­te hat.

Das drückt sich auch optisch aus: Tumult immer­hin grell­bunt und durch ein paar Kunst­ab­dru­cke auf­ge­lo­ckert, ansons­ten aber Blei­wüs­te; wer nicht stu­diert ist, bes­ser: wer kein Stu­die­ren­der, Ler­nen­der ist, liest das nicht. Sezes­si­on seit der Grün­dung vor 20 Jah­ren optisch unver­än­dert schlicht und klar in rau­em Papier, mit schwarz-weiß-Pho­to­gra­phien ver­se­hen, mitt­ler­wei­le wie aus der Zeit gefal­len wir­kend, bie­der für man­che und die Tex­te erst: „Ver­steht kein Mensch!“

Es ist ein Dilem­ma. Sei­ne Lösung liegt aber nicht, wie Mül­ler meint, im all­ge­mei­nen Nach­he­cheln der Trends und des Zeit­geis­tes, son­dern in der Diver­si­fi­zie­rung, in der Viel­falt. Zuge­ständ­nis­se sind dabei unver­meid­lich und zu beja­hen. Reden wir vom Niveau, so müß­ten Sezes­si­on und Tumult jede Ver­kaufs­lis­te anfüh­ren, Tat­sa­che ist aber, daß im jet­zi­gen Deutsch­land nur weni­ge der Höhe der dort gefolg­ten Dis­kus­sio­nen fol­gen können.

Kri­te­ri­um kann hier nicht die Quan­ti­tät, es muß die Qua­li­tät sein. Die Fra­ge ist nicht, wie vie­le die­se Peri­odi­ka lesen, son­dern wer. Es ist nicht Auf­ga­be die­ser Zeit­schrif­ten, noch mehr Erre­gungs­ma­te­ri­al zu bie­ten, sie müs­sen statt­des­sen auf­klä­ren und ana­ly­sie­ren, und zwar tief im Mark der Gesell­schaft und nicht an der Ober­flä­che. Ihre Auf­ga­be ist die Kon­zen­tra­ti­on und alles, was dabei stört, hat zu unter­blei­ben. Damit decken sie ein schma­les aber emi­nent wich­ti­ges Seg­ment ab.

Meta­po­li­tik funk­tio­niert viel schlech­ter über die Mas­se als über die Eli­te: Gelän­ge es, in deren Köp­fe zu kom­men, dort Über­zeu­gungs­ar­beit zu leis­ten, das bes­se­re Argu­ment zu lie­fern, von den rele­van­ten Leu­ten gele­sen zu wer­den, dann besteht die Mög­lich­keit, daß die­ses Wis­sen über Medi­en, Schu­len, Uni­ver­si­tä­ten ins Sys­tem ein­träu­felt – das ist es, was der Begriff der „kul­tu­rel­len Hege­mo­nie“ meint. Am rela­ti­ven Erfolg die­ser Stra­te­gie darf man ihre Rich­tig­keit nicht aus­schließ­lich mes­sen, ein­ge­denk der Tat­sa­che, daß man gegen den Strom schwimmt.

Hin­zu kommt, daß just das „Alt­ba­cke­ne“, das Unver­än­der­te, das Kon­ser­va­ti­ve im bes­ten Sin­ne des Wor­tes, ihr Mar­ken­zei­chen und ihre Attrak­ti­on ist. Daß es Leu­te und Medi­en gibt, die sagen: „Wir sind, wer wir sind“, „Wer wir sind, das las­sen wir uns von kei­ner Mode, auch nicht dem Markt dik­tie­ren“, daß man selbst­be­wußt Set­zun­gen vor­nimmt und nicht nach Bei­fall und Erfolg schielt, ist kon­sti­tu­ti­ver Teil der Anzie­hungs­kraft die­ser Medi­en und sie wür­den sofort an Wert ver­lie­ren, folg­ten sie Mül­lers Rat.

Das Wider­stän­di­ge ist ein eige­ner Wert noch vor allem Inhalt­li­chen. Es schließt selb­stän­dig getrof­fe­ne Anpas­sun­gen, Refor­men, noch nicht mal Revo­lu­tio­nen aus – alles steht unter dem Vor­be­halt.

Und noch ein Pro­blem: Die­ses Abho­len-wo-man-steht hat gute Grün­de für, aber auch gegen sich. Es ist letzt­lich ein Bücken des­je­ni­gen, der Halt bie­ten könn­te und soll­te – und es ver­hin­dert das Stre­cken des­je­ni­gen, der Halt sucht. Die­se Bewe­gung ist an sich grund­falsch. Sie hat aber als päd­ago­gi­sches Mit­tel ihre Berech­ti­gung, aller­dings nur dann, wenn das päd­ago­gi­sche Ziel den­noch die Stre­ckung und Auf­rich­tung ist. Dafür gibt es spe­zia­li­sier­te Pädagogen.

Der Mensch – jetzt sind wir in der Anthro­po­lo­gie – ist ein Anstrengungs‑, ein Übungs­we­sen – soll­te es zumin­dest sein – und ist es selbst dann, wenn er nicht aktiv übt: dann übt er eben die Träg­heit, Dumpf­heit, Schlaff­heit ein. Alles ist Übung, Übung ist alles.

Das brei­te Publi­kum kann für ein Qua­li­täts­blatt nicht der Maß­stab sein: Gera­de, weil man über­all jeder Mode, jedem Trend, jedem neu­en Geschmack hin­ter­her­läuft, ent­steht die ent­kern­te, erschlaff­te, iden­ti­täts­lo­se Gesell­schaft. Der Preis dafür, dar­an nicht teil­zu­neh­men, kann die Mar­gi­na­li­sie­rung sein – damit muß man leben können.

Mül­lers Denk­feh­ler liegt nun dar­in, die­se Auf­ga­be – um beim päd­ago­gi­schen Bil­de zu blei­ben – vom Päd­ago­gik­pro­fes­sor zu for­dern statt vom Hilfs­leh­rer. Bei­de Rol­len sind wich­tig, bei­de haben ihre Berech­ti­gung, doch wäre es ein enor­mer Ener­gie­ver­lust, wenn man sie ver­tausch­te. Wir bräch­ten uns um die geis­ti­gen Früch­te des Gebil­de­ten, der zudem ver­mut­lich schlecht im Hin­un­ter­beu­gen und Auf­rich­ten ande­rer ist und bekä­men laue geis­ti­ge Kost vom zu Unrecht Beförderten.

Nein, die Lösung lau­tet mit Marx: Jedem nach sei­nen Bedürf­nis­sen, jeder nach sei­nen Fähig­kei­ten. Die­se Dia­lek­tik muß man ver­ste­hen, nach ihr muß jeder sei­ne Beru­fung suchen. Es ist die natür­li­che Auf­ga­be der Jun­gen, sich den Alters­ge­nos­sen zu nähern und zu ihnen in ihren Codes und mit ihren tech­ni­schen Mit­teln zu spre­chen. Das Ziel muß sein, die­se auf­zu­rich­ten und sie suk­zes­si­ve zu befä­hi­gen, auch die Alten und Wei­sen zu ver­ste­hen, selbst Teil die­ser höhe­ren Sphä­re zu werden.

Des­halb ist die Auf­ga­be, die die Kraut­zo­ne leis­tet, wert­voll und nütz­lich und lobens­wert auch aus höhe­rer War­te, falsch wäre es aber, von den ande­ren das glei­che zu ver­lan­gen. Bücken ist wich­tig; Stre­cken ist wichtiger.

Es käme dar­auf an, die Ergän­zun­gen zu suchen und nicht immer wie­der auf den Dif­fe­ren­zen her­um­zu­ha­cken. Begrei­fen wir das Anders­sein der Gleich­ge­sinn­ten als Berei­che­rung und nicht als Defi­zit. Statt mit dem Fin­ger auf die alter­na­ti­ve Her­an­ge­hens­wei­se zu zei­gen, wäre es hilf­reich, ande­re Zugän­ge zu loben und zu prei­sen. Umge­kehrt soll­te jeder bei den eige­nen Stär­ken, sind sie ein­mal ent­deckt, bleiben.

– – –

Sezes­si­on (nicht für jeder­mann) kann man, soll­te man hier abonnieren.