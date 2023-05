Bananenkunst

von Jörg Seidel -- Als Anfang Mai ein Galeriebesucher eine an die Wand geklebte Banane verspeiste , da ward eine Welt erschüttert und ein Sack Reis fiel um.

Die Süd­frucht war kon­sti­tu­ti­ver Bestand­teil eines Kunst­wer­kes, einer soge­nann­ten Instal­la­ti­on, der man einen Wert von 110 000 Euro zuge­spro­chen hat­te. Der Mate­ri­al­wert bestand aus zwei Strei­fen Bau­kle­be­band und eben jener Bana­ne. Die Schöp­fungs­zeit darf man selbst bei einem Men­schen mit zwei lin­ken Hän­den in Sekun­den messen.

Man könn­te über die Akti­on gan­ze Bücher schrei­ben, denn die Viel­zahl der Bedeu­tungs­schich­ten wird schnell unüber­sicht­lich, wenn man etwa die Moti­ve des Besu­chers in die Rech­nung ein­speist: War er wirk­lich nur hung­rig, hat­te er das Kunst-Werk nicht als sol­ches erkannt, woll­te er selbst eine Per­for­mance voll­füh­ren, war es ein Akt der Rebel­li­on, der Sub­ver­si­on und des Wider­stan­des, viel­leicht auch nur Dummheit …?

In jedem Fal­le aber wirft die Akti­on die Fra­ge nach der Kunst auf. Man kann an ihrer Ent­wick­lung sehr wohl den Zustand der Welt begrei­fen. Die Kunst war und ist schon immer eine Par­al­lel­ge­schich­te zur Geschich­te der Ent­wick­lung der gesell­schaft­li­chen Ver­hält­nis­se. An ihr kann man wun­der­bar die poli­ti­sche und gesell­schaft­li­che Kine­tik exemplifizieren.

Sie ent­stand, wie alles in der Geschich­te der Mensch­heit, aus der ewi­gen Wie­der­kehr des Glei­chen, einer über Jahr­tau­sen­de dau­ern­den Wie­der­ho­lung bestimm­ter Hand­grif­fe, die dann in Kunst­fer­tig­keit über­gin­gen, wenn durch eine Mischung aus Übung und indi­vi­du­el­ler Bega­bung Vir­tuo­sen ent­stan­den, ob nun beim Stei­ne-Beschla­gen, Feu­er-Ent­fa­chen, Pfei­le- Schnit­zen, Bogenschießen …

Kunst wur­den die Gegen­stän­de in dem Moment, wo ihnen ein Sur­plus an Nutz­lo­sem bei­gefügt wur­de. Die Zick­zack­li­nie im Ton­ge­fäß ist erst­mal zu nichts gut, spä­ter mag sie sym­bo­li­sche Funk­tio­nen – etwa der Distink­ti­on zu Zuge­hö­rig­keit – erlangt haben.

Das Hand­werk war das kon­sti­tu­ti­ve Ele­ment des Kunst­wer­kes. Das blieb es über den aller­größ­ten Zeit­raum der Kunst­ge­schich­te. Aber mit der his­to­ri­schen Akze­le­ra­ti­on nahm auch das Kunst­hand­werk Fahrt auf. Die Kunst­pe­ri­oden wur­den immer kür­zer, mit der sich selbst beschleu­ni­gen­den tech­ni­schen Ent­wick­lung – eine Neu­ent­de­ckung ist die Vor­aus­set­zung der kom­men­den – beka­men auch die Künst­ler neue Mit­tel in die Hand, neue Welt­bil­der, neue Wahr­neh­mungs­wei­sen, neue Phantasien.

Mit der Säku­la­ri­sa­ti­on war in Euro­pa das Dar­zu­stel­len­de immer weni­ger an die mythi­schen und bibli­schen Moti­ve gebun­den, der Mensch rück­te in den Fokus und wur­de sich selbst zum Pro­blem, die Kunst über­nahm nun selbst das Lenk­rad, wur­de schnel­ler als die Gesell­schaft und trieb die­se immer wei­ter in die Beschleunigung.

Viel­leicht war die Renais­sance der Kipp- und zugleich Höhe­punkt. Nie stand der Kunst­ko­met höher am Fir­ma­ment, sein lan­ger hel­ler Schweif brach­te noch bis in die indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on, bis in die 20er und 30er Jah­re des letz­ten Jahr­hun­derts zahl­rei­che Meis­ter­wer­ke ans Licht.

Im Jah­re der „Gro­ßen Sozia­lis­ti­schen Okto­ber­re­vo­lu­ti­on“ stell­te dann Mar­cel Duch­amp sein „Foun­tain“ aus, ein auf die Rück­sei­te gestell­tes Uri­nal und erklär­te dies zur Kunst. Indem eine Öffent­lich­keit dies aner­kann­te und die Igno­rie­rung aus­schloß, hat­te sie den Kreis geschlos­sen: Kunst- und Hand­werk haben sich wie­der getrennt.

Zwei Jah­re zuvor hat­te Male­witsch mit sei­nem „Schwar­zen Qua­drat“ die Bot­schaft bereits ange­deu­tet: die Kunst hat alles, was zu zei­gen und zu hören war, prä­sen­tiert, Dada­is­mus, Sur­rea­lis­mus, Bau­haus, Zwölf­ton­tech­nik …, all die­se Ent­gren­zun­gen tra­ten in den Jah­ren um das Jahr 1917 auf: poli­ti­sche Revo­lu­ti­on und artis­ti­scher Umsturz gin­gen Hand in Hand, auch wenn die jewei­li­gen Prot­ago­nis­ten mit­un­ter Anti­po­den waren.

Die Rede vom Leben nach der Geschich­te kann erst ab da ver­stan­den wer­den. Zwar gab es Wider­stän­de und Wel­len – der Natio­nal­so­zia­lis­mus kann in sei­ner Anfangs- und Tie­fen­di­men­si­on als sol­cher ver­stan­den wer­den; daß er so vie­le Intel­lek­tu­el­le anzog und ein­sog kann man nur vor die­sem Hin­ter­grund und nicht vor sei­nen Atro­zi­tä­ten ver­ste­hen –, gab es Rück­wärts­be­we­gun­gen, aber als die­se kra­chend geschei­tert waren, nah­men die sich selbst ernann­ten Avant­gar­den die losen Fäden wie­der auf.

Als Joseph Beuys den fata­len Satz sprach „Jeder Mensch ist ein Künst­ler“, da war der Geist auch für den letz­ten Dorf­trot­tel aus der Fla­sche. Ein Scheu­er­lap­pen, eine Bade­wan­ne konn­te nun Kunst sein, obgleich sie kate­go­ri­al schon längst nichts mehr dem Pis­soir zufügten.

Wer einen Pin­sel hal­ten konn­te, hat­te plötz­lich das Zeug in sich, ein Künst­ler zu sein. Es brauch­te nur jeman­den, der dies als Kunst iden­ti­fi­ziert und aner­kennt. War der ers­te „Schöp­fungs­akt“ noch als Kunst, wenigs­tens aber als Ereig­nis anzu­er­ken­nen, so begann mit den wie­der­ho­len­den Varia­tio­nen und Ent­gren­zun­gen der Ein­tritt in die schier ewig fort­setz­ba­re Beliebigkeit.

Aber Men­schen sind Übungs­we­sen und so konn­te es nicht aus­blei­ben, daß eini­ge weni­ge sogar in der Her­stel­lung von Insi­gni­fi­kanz, Belie­big­keit und Unsinn exzel­lier­ten und tat­säch­lich aus dem schein­ba­ren Nichts gro­ße, geheim­nis­vol­le Kunst schu­fen, etwas, das nur sie erschaf­fen konn­ten und nie­mand sonst. Für sie galt tat­säch­lich, was Beuys gefor­dert hat­te, näm­lich jedes Werk als indi­vi­du­el­les Kunst­werk zu betrachten.

Abs­tra­hiert man jedoch von der Ästhe­tik, so blieb das gigan­ti­sche mora­li­sche Pro­blem der Gleich­heit, das logi­sche Para­dox des „Alles“. Wenn alles etwas ist, dann ist nichts etwas. Wenn alles Kunst sein kann, dann ist nichts mehr Kunst, dann feh­len uns die Begrif­fe zur Distink­ti­on. Und wenn jeder Künst­ler sein kann, dann fehlt uns die Mög­lich­keit, selbst dem letz­ten Stüm­per die­ses Attri­but abzu­spre­chen, ohne „dis­kri­mi­nie­rend“ zu sein.

Immer­hin wird uns damit das eigent­li­che Geheim­nis der Kunst ver­ra­ten. Es ist wie mit allen nicht­sub­stan­ti­el­len Wer­ten, wie mit allem, was man nicht essen oder nut­zen kann: Geld, Wer­te, Titel und der­glei­chen. Ihre Exis­tenz beruht auf der Illu­si­ons­be­reit­schaft der Men­schen: Der Schein bun­tes Papier ist nur dann als Tausch­äqui­va­lent etwas wert, wenn alle Tausch­part­ner sich ein­re­den las­sen, daß er etwas wert sei.

Auch die Hyper­in­fla­ti­on gehört chro­no­lo­gisch in jene Schick­sals­jah­re der Revo­lu­ti­ons- und Kriegs­fol­gen. Spä­tes­tens seit Bret­ton Woods wur­de das Geld zum rei­nen Phan­ta­sie­pro­dukt – frei­lich lebt auch Gold in sei­ner nicht­in­dus­tri­el­len Bedeu­tung von der Ein­bil­dungs­kraft sei­ner Besitzer.

Finanz­kri­sen ent­ste­hen immer dann, wenn das Ver­trau­en in den Selbst­be­trug schwin­det, wenn wir alle sehen, was das nai­ve Kind am Kai­ser sieht. Marx brach­te das auf die For­mel: „Es ist mit sol­chen Refle­xi­ons­be­stim­mun­gen über­haupt ein eige­nes Ding. Die­ser Mensch ist z.B. nur König, weil sich and­re Men­schen als Unter­ta­nen zu ihm ver­hal­ten. Sie glau­ben umge­kehrt Unter­ta­nen zu sein, weil er König ist.“

Der Unter­schied zwi­schen der Kunst des alten und des neu­en Typus ist tat­säch­lich die Ein­ma­lig­keit, aber nicht im Sin­ne Beuys, daß alles, was ist, ein­ma­lig zu sein hat, son­dern im umge­kehr­ten Sin­ne: wah­re Kunst ist das, was nur einer schaf­fen kann und kein ande­rer. Kunst kommt tat­säch­lich – auch ety­mo­lo­gisch – von Kön­nen und Kön­nen kommt von Kom­men, von Ver­voll­kom­men, also von Üben.

Die umstür­zen­de Tat des süd­ko­rea­ni­schen Stu­den­ten, der die 100000-Euro-Bana­ne dreist ver­speist hat, liegt nun in der Auf­kün­di­gung des Illu­si­ons­zwan­ges im Ange­sicht des Belie­bi­gen. Das ist ein ris­kan­ter Akt, der an die­sem Objekt nütz­lich sein kann, den man befür­wor­ten und viel­leicht sogar nach­ma­chen soll­te, doch muß man sich auch der Gefahr sol­cher Aktio­nen bewußt wer­den, die, wenn sie in die fal­schen Hän­de – das sind die Hän­de Jeder­manns – kom­men, fata­le Fol­gen haben können.

Wenn wir uns tat­säch­lich die Schlei­er von den Augen rei­ßen, dann besteht die Gefahr, daß alles ver­schwin­det, auf dem unse­re Exis­tenz gegrün­det ist.