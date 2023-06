Schwierige Heimkehr

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Auf­ge­wach­sen waren wir mit der Dok­trin: Die Bun­des­re­pu­blik da drü­ben ist der Feind, in Gestalt des Deutsch­lands, das an das alte Reich und so an eine dra­ma­ti­sche Geschich­te anschloß, die viel umfas­sen­der war als jene Bezü­ge, die die DDR – vom Bau­ern­krieg über die 48er Revo­lu­ti­on bis zum Mari­ne­auf­stand 1918 – als paß­recht für ihre Tra­di­ti­ons­li­nie empfand.

Die Bun­des­re­pu­blik stand für Umfas­sen­de­res und für ein ande­res Erbe­ver­ständ­nis. Damals, heu­te nicht mehr.

Wir in der DDR Her­an­ge­wach­se­nen wähn­ten uns kraft der Legen­de von der Stun­de Null und im Ergeb­nis von Auf­bau­erfol­gen in einem ganz neu­en Deutsch­land zu Hau­se, das sei­ne Kon­se­quen­zen aus his­to­ri­schen Feh­lern und deren End­ka­ta­stro­phe gezo­gen oder sich davon „revo­lu­tio­när“ abge­kop­pelt hat­te. Gut, dies wies sich im öko­no­mi­schen Erfolg noch nicht aus, aber dafür, wur­de uns erklärt, gab es Ursa­chen, die pri­mär nicht im sozia­lis­ti­schen Auf­bruch selbst lägen.

Das wer­de schon noch, erläu­ter­te man uns. Wir sei­en jung, genau unse­re Leis­tung wäre gefragt, wir wür­den sehr gebraucht und hät­ten uns hart anzu­stren­gen, denn künf­ti­ger Wohl­stand wol­le erar­bei­tet sein – sozia­lis­tisch aber, kein bür­ger­li­cher Spie­ßer­wohl­stand. Ein Wirt­schafts­wun­der blieb nicht allein wegen Sys­tem­män­geln aus: Die UdSSR zog bis 1953 Repa­ra­tio­nen in Höhe von 15 Mil­li­ar­den Dol­lar ab, das Drei­fa­che der Las­ten des Wes­tens, und bedien­te sich auch danach aus der lau­fen­den Produktion.

Den­noch wur­de die DDR von vie­len Hin­ein­ge­bo­re­nen tat­säch­lich als Vater­land emp­fun­den, und zwar wohl oder übel. Sie ver­füg­te durch­aus über eine natio­na­le Idee und zwang in ihrer Aus­schließ­lich­keit jeden zu einer Posi­tio­nie­rung, für oder gegen sie. Daß sie schei­ter­te, mag zwin­gend fol­ge­rich­tig gewe­sen sein, aber einen so rasan­ten, so ful­mi­nan­ten Unter­gang, der nichts übri­gließ, hat­ten wir nicht erwartet.

Viel­leicht weil sich nie­mand vor­stel­len konn­te, daß die Sowjet­uni­on – schon gar in der Per­son des völ­lig ver­klär­ten Hoff­nungs­trä­gers Gor­bat­schow – ihr eige­nes Geschöpf so abrupt fal­len­las­sen wür­de. Peter Hacks, ein so inter­es­san­ter Autor wie über­zeug­ter Sta­li­nist und trotz bizar­rer Auf­fas­sun­gen eine erns­te lite­ra­ri­sche Emp­feh­lung wert, hat Gor­bat­schow daher einen „erwie­se­nen Unmar­xis­ten“ und „kau­ka­si­schen Gewohn­heits­lüg­ner“ genannt, „ein Schaf im Schafs­pelz mithin.“

Wir waren zwar kei­ne Sowjet­re­pu­blik, aber Hun­dert­tau­sen­de Sowjet­sol­da­ten im Land, all­ge­gen­wär­tig, erschie­nen als aller­stärks­tes Argu­ment, als Garan­tie einer wie auch immer fort­zu­set­zen­den DDR-Exis­tenz. Unse­re inne­re Wär­me, von der spä­ter oft so unklar wie doch tref­fend die Rede sein soll­te, wur­de durch den Kal­ten Krieg erzeugt.

Im Rücken die so mäch­ti­ge wie unheim­li­che Sowjet­uni­on, von der wir aller­dings zu wenig wuß­ten und deren düs­ters­te Geheim­nis­se wir nicht kann­ten, uns als Front­staat gegen­über die Bun­des­re­pu­blik als NATO-Staat. Die­se soll­te der aggres­si­ve Feind, jene der gute star­ke Bru­der sein. So die Konstellation.

Daß die ver­meint­lich bereits den Kom­mu­nis­mus erbau­en­de UdSSR schlapp­ma­chen und uns hän­gen­las­sen könn­te, war gera­de ange­sichts der Über­prä­senz ihrer Mili­tär­macht für uns eben­so­we­nig erkenn­bar wie der schick­sal­haf­te Wan­del, daß das gleich­spra­chi­ge Fein­des­land drü­ben uns in die deut­sche Geschich­te heim­ho­len würde.

Aber genau so geschah es. Wer heu­te meint, er hät­te das erwar­tet, der fabu­liert sich etwas zurecht. Aus unse­rer wie aus der Innen­per­spek­ti­ve der Bun­des­re­pu­blik war die­ser sagen­haf­te Vor­gang der Wie­der­ver­ei­ni­gung noch im Früh­jahr 1989 über­haupt nicht abseh­bar. Wer den­noch dar­auf hoff­te, tat es auf eine Art polit­re­li­giö­se Wei­se, so wie man noch auf die Rück­kehr Schle­si­ens, Pom­merns und Ost­preu­ßens hof­fen mag – nach­voll­zieh­bar zwar, aber ohne jede Aus­sicht auf Erfüllung.

Des­halb die all­zu roman­ti­sche Rede vom Geschenk der deut­schen Ein­heit. Fas­zi­nie­rend, ja. Nur kam man mit dem Nach­den­ken dar­über kaum hin­ter­her. Die Pro­zes­se, vor 1989 undenk­bar, lie­fen dann ab Win­ter 1989/90 mit der enor­men Kraft des Fak­ti­schen uner­war­tet schnell ab.

Der plötz­li­che Wunsch nach Ver­ei­ni­gung war frag­los stark. Auch weil ein im Herbst 1989 wie­der recht klein erschei­nen­des Land nach bis­he­ri­ger Logik ja irgend­wo­hin gehö­ren muß­te und nicht auf sich allein gestellt blei­ben konn­te. Der Ost­block ver­sank wie ein gewal­ti­ges, aber rost­zer­fres­se­nes und leck­ge­schla­ge­nes Schlacht­schiff, von dem man sich erst jetzt frag­te, wes­halb man es über­haupt für schwimm- und manö­vrier­fä­hig gehal­ten hatte.

Aber Tsche­chen waren Tsche­chen, Slo­wa­ken blie­ben Slo­wa­ken, Polen sind immer stol­ze Polen und Ungarn ein­fach Ungarn; nur DDR-Bür­ger waren, fiel jetzt auf, doch wohl eher – Deutsche?

Das ret­ten­de Ufer lag im Wes­ten. Dort spra­chen sie unse­re Spra­che, dort war das alte Deutsch­land, das sich doch offen­bar wirt­schaft­lich und poli­tisch bewährt hat­te, wäh­rend wir in einer Art glo­ba­ler Bla­ma­ge geschei­tert waren, ganz zu schwei­gen von dem Schuld­kon­to, das von der Staats­ver­schul­dung bis zur Staats­si­cher­heit plötz­lich offenlag.

Außer­dem war seit Gor­bat­schow, Glas­nost und Pere­stroi­ka die­ser Lei­chen­ge­ruch der Opfer nicht mehr zu ver­drän­gen, weil die Kel­ler­ge­wöl­be der Geschich­te des Sta­li­nis­mus geöff­net wor­den waren. Geschockt regis­trier­ten wir, daß alles der Wahr­heit ent­sprach, was kurz vor­her noch als „hys­te­ri­scher Anti­so­wje­tis­mus“ gegol­ten hatte.

Jen­seits aller Wende‑, Bür­ger­be­we­gungs- und Heldenstadt-Leipzig-Romantik:

Unser Lam­pe­du­sa, unse­re Bal­kan­rou­te waren schon unmit­tel­bar vor der Wie­der­ver­ei­ni­gung die bun­des­deut­schen Bot­schaf­ten in Prag und War­schau gewe­sen. Die einen saßen dort fest und wur­den bekös­tigt, bis Gen­scher ihnen die fro­he Bot­schaft brach­te, die ande­ren – gera­de noch „zu Hau­se“ – fan­den ihre sich dem Wes­ten auf­drän­gen­den Lands­leu­te pein­lich und for­der­ten illu­sio­när eine ande­re DDR; schließ­lich aber kamen alle sozu­sa­gen in den Wes­ten bzw. der Wes­ten mit Demo­kra­tie, Rechts­staat, D‑Mark und Dis­coun­tern zu ihnen. Auch alle Hel­den­städ­ter und Wen­de­häl­se woll­ten vor allem eines – end­lich die Inter­shop-Waren frei zugäng­lich ein­kau­fen: „Coca-Cola, Büch­sen­bier – Hel­mut Kohl wir dan­ken dir!“ So lau­te­te einer der ehr­li­che­ren Slogans.

Noch jeder beleib­te Bus­fah­rer, der uns ab Wie­der­ver­ei­ni­gung auf Bil­lig­tou­ren durch Euro­pa kutsch­te, erschien uns mit der schwarz ein­ge­stick­ten Rose auf der Hemd­wam­pe wie ein erfolg­rei­cher Unter­neh­mer, min­des­tens aber bür­ger­lich, ganz im Gegen­satz zu uns.

Den­noch: Die da drü­ben im Wes­ten waren nicht nur fremd gewor­de­nen Ver­wand­te, son­dern die ganz ande­ren Deut­schen, die wir über Jahr­zehn­te als Fein­de anzu­se­hen hat­ten und von denen nicht weni­ge tat­säch­lich unse­re Fein­de gewe­sen waren und viel­leicht geblie­ben sind.

Auf­fäl­lig, daß nach der soge­nann­ten Wen­de über alles mög­li­che gere­det wur­de, nicht aber dar­über, daß poli­ti­sche und mili­tä­ri­sche Feind­schaft, wenn­gleich sie aus einer glo­ba­len Ost-West-Spal­tung rühr­te, für von der Geschich­te nun wie­der Ver­ein­te durch­aus ein Pro­blem ist. Plötz­lich taten alle so, als kämen mit der Wie­der­ver­ei­ni­gung tief befreun­de­te Volks­grup­pen zusam­men, die böse Mäch­te ganz unfrei­wil­lig von­ein­an­der getrennt hat­ten. Fort­ge­schrie­ben wur­de, wur­de, was Kat­ja Hoyer so for­mu­liert: „West­deutsch­land wur­de zum Kon­ti­nui­täts­staat erklärt und Ost­deutsch­land zu Anomalie.“

Die Ver­ei­ni­gung funk­tio­nier­te einer­seits, weil wir bedin­gungs­los kapi­tu­lier­ten, zual­ler­erst vor uns selbst, geschockt von der eige­nen Nie­der­la­ge, gera­de wegen ver­zwei­fel­ter Bemü­hun­gen ums Eige­ne in den Acht­zi­gern, noch ver­blüff­ter dar­über, das Ende nicht kom­men gese­hen zu haben. Sie, die Ver­ei­ni­gung, funk­tio­nier­te ande­rer­seits, weil die ande­ren nun mal die Sie­ger der Geschich­te waren und ihre ver­meint­lich durch­weg bewähr­ten Regu­la­ri­en auf uns über­tru­gen. Wie lächer­lich doch, ja beschä­mend, daß genau unse­re Staats­füh­rung immer für die DDR in Anspruch genom­men hat­te, Sie­ger der Geschich­te zu sein.

Nein, wir hat­ten ver­lo­ren, schie­nen allein nicht über­le­bens­fä­hig, wur­den aber von den frem­den Ver­wand­ten nach­sich­tig adop­tiert. Wir soll­ten gefäl­ligst dank­bar sein. Wir waren weni­ge, die Ein­woh­ner­zahl im Osten ent­sprach etwa der von Nord­rhein-West­fa­len; die mäch­ti­ge Bun­des­re­pu­blik wür­de uns schon behau­sen, so die halb hoff­nungs­vol­le, halb resi­gnier­te Annahme.

Eben­so wich­tig ist jedoch ein Trug­schluß, für des­sen Klä­rung wir etwa zwei Jahr­zehn­te brauchten:

All­zu sehr mit dem eige­nen Schick­sal beschäf­tigt, erkann­ten wir erst nach und nach, daß die Bun­des­re­pu­blik selbst sich längst geän­dert hat­te und über­haupt nicht mehr der hart leis­tungs­ori­en­tier­te Staat Ade­nau­ers, Erhards und Kie­sin­gers war, son­dern, bedingt durch Gene­ra­ti­ons­wech­sel, eine Art sozi­al­de­mo­kra­tisch und ten­den­zi­ell grün­al­ter­na­ti­ve Weich-Vari­an­te davon.

Die an die acht­und­sech­zi­ger Revol­te anschlie­ßen­de Kul­tur­re­vo­lu­ti­on der Sieb­zi­ger war in ihrer Dimen­si­on aus der DDR-Per­spek­ti­ve und mit DDR-Polit­lo­gik kaum zu begrei­fen, weil ja auch nicht zu begrei­fen war, was die sich links wäh­nen­den Bür­ger­söhn­chen und höhe­ren Töch­ter mein­ten, wenn sie, Papas dickes Taschen­geld im Porte­mon­naie, von Mar­xis­mus und Leni­nis­mus spra­chen. Min­des­tens dar­auf mein­ten wir ja in der DDR das allei­ni­ge Anrecht zu haben, mit allen Schwie­rig­kei­ten, die er uns in der Pra­xis eintrug.

Drü­ber war der Mar­xis­mus doch wohl nicht Pra­xis. Oder doch? Wil­ly Brandt moch­te zwar der gute alte Onkel der Sozia­lis­ti­schen Inter­na­tio­na­le gewe­sen sein, aber Hel­mut Schmidt hat­te immer noch die Anmu­tung eines schnei­di­gen Wehr­machts­of­fi­zier und pas­sen­der­wei­se die NATO-Nach­rüs­tung inspi­riert, und Hel­mut Kohl schien das alte wuch­ti­ge Deutsch­land gera­de­zu phy­sisch zu ver­kör­pern, ins­be­son­de­re wenn er neben Hon­ecker oder eben Lothar de Mai­ziè­re zu ste­hen kam. Schon famos, wie er auf den Hal­len­ser Eier­wer­fer zuwalz­te. Die­se Akti­on konn­te über­haupt als iko­no­gra­phisch für die neue Ein­heit gelten.

Wir Ost­ler konn­ten nicht umfas­send nach­voll­zie­hen, daß sich die Bun­des­re­pu­blik längst von unten auf sehr prin­zi­pi­ell ver­än­dert hat­te und das, was einst ihre Stär­ke gewe­sen sein moch­te, zu schwin­den begann.

Wir ver­stan­den nicht, daß der uns heim­ho­len­de Wes­ten, den wir dann mit der ersehn­ten D‑Mark erleb­ten und der sich in den Neun­zi­gern mit Treu­hand, Über­nah­men und Ratio­na­li­sie­run­gen noch als regel­recht kapi­ta­lis­tisch zeig­te, sei­ne ursprüng­li­che Iden­ti­tät bereits ver­än­dert hatte:

Rhei­ni­scher Kapi­ta­lis­mus, das klang ja noch nach was. Und dazu moch­te der Rosen­züch­ter von Rhön­dorf eben­so gepaßt haben wie Gel­sen­kir­chen als Stadt der tau­send Feu­er. Aber die­ser gute alte Kapi­ta­lis­mus war, bemerk­ten wir irri­tiert, längst im Ver­schwin­den begrif­fen – wie ande­rer­seits unser pseu­do­he­roi­scher Sozia­lis­mus sta­li­nis­ti­scher Prä­gung, nur eben lang­sa­mer, gleich­wohl aber unaus­weich­lich. Mit dem Kal­ten Krieg ende­ten die letz­ten Aus­läu­fer der Moderne.

Spä­tes­tens am Ende der Neun­zi­ger regis­trier­ten wir:

Die im Wes­ten woll­ten min­des­tens offi­zi­ell ja gar kei­ne Nati­on mehr sein! Gewis­ser­ma­ßen hat­te die Weiz­sä­cker-Rede von 1985 das klar­ge­stellt, was die Kin­der und Enkel­ge­nera­ti­on die­ses noch kon­ser­va­tiv wir­ken­den Bun­des­prä­si­den­ten klar­ge­stellt wis­sen woll­te, und dies bereits 1985, also fünf Jah­re vor unse­rem Bei­tritt. Gleich­falls deu­te­te der His­to­ri­ker­streit dar­auf hin. Jür­gen Haber­mas, Hans und Wolf­gang Momm­sen sowie Hans-Ulrich Weh­ler pole­mi­sier­ten seit den Sieb­zi­gern gegen das alte natio­na­le Selbst­ver­ständ­nis; die von Hel­mut Kohl zunächst beschwo­re­ne „geis­tig-mora­li­sche Wen­de“ blieb aus.

Weiz­sä­ckers Wort von der „Befrei­ung“ mein­te nicht weni­ger als den Abschied von der alten Nati­on über­haupt. Ein neu­es Deutsch­land soll­te es sein, ein prin­zi­pi­el­ler Bruch soll­te erfol­gen. Und er erfolgte.

Die Bun­des­re­pu­blik aber, lern­ten wir Dazu­ge­kom­me­nen, woll­te nicht nur kei­ne Nati­on mehr sein und sich statt­des­sen in „Euro­pa“ oder bes­ser noch in der „Welt­ge­mein­schaft“ auf­ge­gan­gen wis­sen, sie woll­te, mehr noch, mit gera­de noch basis­ka­pi­ta­lis­ti­schen Mit­teln eine Art Sozia­lis­mus all­um­fas­sen­der Gerech­tig­keit und Gleich­heit wagen. Daher all die neu­en Pro­pa­gan­da­be­grif­fe wie Teil­ha­be, Inklu­si­on, Bildungsgerechtigkeit.

Mitt­ler­wei­le ging es nicht mehr zuerst um Leis­tung und Leis­tungs­ge­sell­schaft, son­dern um anzu­mel­den­de „Bedar­fe“. Plötz­lich war nicht nur die Wür­de der ers­ten Grund­ge­setz­ar­ti­kels jedem per se zuzu­mes­sen, son­dern eben­so der glei­che Wert. Das galt mehr noch für Zugewanderte.

Ja, wir gewan­nen den Ein­druck, daß für die Sicher­stel­lung des eige­nen Wer­tes nichts mehr zu leis­ten war, son­dern daß jene, die weni­ger oder gar nichts leis­ten woll­ten, ins­be­son­de­re nicht für das zuneh­mend ver­pön­te Vater­land, sogar das Maß und die Rich­tung bestimm­ten. Warf man ihnen das vor, ver­lang­ten sie mehr „Respekt“. Wofür bloß?, frag­ten wir uns.

Ganz wesent­li­cher Wan­del: Ungleich­heit und Unge­rech­tig­keit wur­den ein­an­der mehr und mehr gleichgesetzt.

Leis­tungs­an­for­de­run­gen zu stel­len oder für Ver­güns­ti­gun­gen Leis­tungs­be­reit­schaft zu ver­lan­gen, das begann nun­mehr als dis­kri­mi­nie­rend, als seg­re­gie­rend zu gel­ten. Wo einst Exklu­si­on erfolgt war, sol­le jetzt um so mehr Inklu­si­on hei­len, ins­be­son­de­re in der Bil­dung, wo das Schei­tern kraft kul­tus­bü­ro­kra­ti­scher Richt­li­ni­en und Erlas­se ver­hin­dert wur­de. Und wo es den­noch geschah, sah man die Leh­rer oder sozia­le Umstän­de als dafür ver­ant­wort­lich an, aber schon gar nicht mehr den Schü­ler selbst in der Pflicht, sich mehr zu engagieren.

Im Zuge die­ses Wan­dels griff zudem eine Art gesell­schaft­li­cher Neu­ro­ti­sie­rung um sich:

Die Ver­gan­gen­heit wur­de ins­ge­samt als ein böser Alp­traum wahr­ge­nom­men, als Schreck­nis und Ver­bre­chen, wor­über sie im Wes­ten noch geschock­ter schie­nen als wir, nach­dem klar war, was Sta­li­nis­mus wirk­lich bedeu­tet hatte.

Nicht nur das Vater­land galt als dis­kre­di­tiert, son­dern eben­so die Mut­ter­spra­che. Wer noch auf deren siche­ren und nuan­cier­ten Gebrauch hin­zu­wir­ken ver­such­te, alt­mo­disch kon­se­quen­te Deutsch­leh­rer etwa, galt bald als Gram­ma­tik­fa­schist – mit der Fol­ge, daß die eige­ne Spra­che von immer weni­ger Deut­schen qua­li­fi­ziert beherrscht wur­de und damit gleich­falls das kri­ti­sche Den­ken ein­ge­schränkt war, mehr noch als von der ein­set­zen­den Neu­auf­la­ge poli­ti­scher Zen­sur und der Wie­der­kehr der Berufsverbote.

Plötz­lich woll­te eben jene Bun­des­re­pu­blik anti­im­pe­ria­lis­tisch sein, die wir aus DDR-Sicht als natür­lich und ker­nig impe­ria­lis­tisch kann­ten und als sol­che respek­tie­ren gelernt hat­ten. Sie sah sich längst als schwer schuld­be­las­tet an, rief, ange­trie­ben von „woken“ jun­gen Gar­den, ihr „Mea cul­pa, mea cul­pa!“ immer hys­te­ri­scher in die Welt und wirk­te in ihrem Bedürf­nis, sich immer affek­tier­ter klein­zu­ma­chen, indem sie allen ande­ren alle Anspruchs­rech­te sich gegen­über ein­räum­te, bei­na­he unfrei­wil­lig komisch, ja blöd­sin­nig und poli­tisch geistesgestört.

So, wie bald jeder Mann, nur weil er Mann war, als qua­si natur­ge­mäß poten­ti­el­ler Sexist galt, stand jeder Deut­sche im Ver­dacht, im Geno­typ unwei­ger­lich Nazi zu sein, der sich ohne ein­dring­li­che poli­ti­sche Bil­dung neu­er­lich zum „wil­li­gen Vollt­re­cker“ aus­wach­sen wür­de. Des­halb hat­te er sich mit vor­aus­ei­len­dem Gehor­sam in die neue Regen­bo­gen­fah­ne zu hül­len und in sei­nen Äuße­run­gen der Regel­poe­tik gefühls­lin­ker Cor­rect­ness zu folgen.

Erst nach­dem wir Ost­ler begrif­fen hat­ten, wohin die Rei­se poli­tisch ging, sahen wir klarer:

Wir bemerk­ten, daß ins­be­son­de­re die Schu­le immer mehr kul­tu­rel­le Bestands­ver­lus­te zug­las­sen hat­te, weil die Schul­po­li­tik mein­te, nur über den Ver­zicht auf sub­stan­ti­el­le Kennt­nis­se und auf die Erzie­hung zu frü­her bewähr­ten Tugen­den wür­de Bil­dung gerech­ter. Weil weni­ger ver­mit­telt wur­de, muß­te kulan­ter geprüft und muß­ten die Bewer­tun­gen infla­tio­niert wer­den, wäh­rend das Gym­na­si­um zu Gesamt­schu­len und die nicht­gym­na­sia­len Bil­dungs­gän­ge zu Res­te­schu­len abstiegen.

Wir bemerk­ten plötz­lich über­haupt den augen­fäl­lig mise­ra­blen Trai­nings­zu­stand unse­rer Alters­ge­nos­sen im Wes­ten, die wir doch eigent­lich für fit gehal­ten hat­ten. Der „Lauch“, das war der Jun­gen­d­typ West. Kraft­voll, mobil und elas­tisch wirk­ten eher die ins Land drän­gen­den Migranten.

In Ergeb­nis der Mas­sen­ein­wan­de­rung wird deut­lich, daß letzt­lich mit Ein­ge­wan­der­ten kein Staat zu machen ist, weil die qua­si selbst ihren Staat machen. In sei­nem Kom­men­tar mit dem bered­ten Titel „Sie wol­len ein­fach nicht“ wir das F.A.Z.-Autor Jas­per von Alten­bo­ckum klar:

„Ein­bür­ge­rung muss aber, um über­haupt etwas gestal­ten zu kön­nen, ein Zei­chen gegen­sei­ti­ger, nicht ein­sei­ti­ger Akzep­tanz sein. Die tür­ki­schen Auto­kor­sos auf deut­schen Stra­ßen waren inso­fern eine Macht­de­mons­tra­ti­on, die sich gegen eine devo­te Ein­wan­de­rungs­po­li­tik rich­te­te. Sie soll­te sagen: Ihr könnt noch so wenig wol­len, wir wol­len gar nicht.“

Nach­dem uns anfangs mit päd­ago­gi­scher Pene­tranz und didak­tisch erho­be­nem Zei­ge­fin­ger weis­ge­macht wor­den war, wir kämen vom fau­len Sozia­lis­mus in eine auf­ge­weck­te Leis­tungs­ge­sell­schaft und der Preis für die Frei­heit wären Selbst­ver­ant­wor­tung und Fleiß, wur­de immer deut­li­cher, daß Leis­tung mehr und mehr als Über­for­de­rung, ja als dis­kri­mi­nie­rend ange­se­hen wur­de und daß ein jeder Anrecht auf Ergeb­nis­se von Wert­schöp­fung haben soll­te, sogar gera­de dann, wenn er selbst gar nicht wil­lens oder über­haupt in der Lage war, etwas an Wer­ten zu schöpfen.

Seit­dem die muti­ge Agen­da-Poli­tik Ger­hard Schrö­ders, die­ses letz­ten alten wei­ßen Man­nes der Alt-BRD, rück­ab­ge­wi­ckelt wird, erle­ben wir, for­ciert noch von der staats­so­zia­lis­tisch anmu­ten­den Coro­na-Maß­re­ge­lungs­po­li­tik, gigan­ti­sche Umver­tei­lun­gen, nicht nur in Deutsch­land selbst, son­dern mehr noch in „Euro­pa“, des­sen ers­tes Anrecht zu sein scheint, an Deutsch­lands Finanz­we­sen zu genesen.

Und weil sich die­ses neue Deutsch­land immer noch so ver­gan­gen­heits­be­schmutzt wähn­te, zele­brier­te es Rei­ni­gungs­ri­tua­le und ver­hieß, daß es sich allen Armen und Bela­de­nen der Welt gegen­über in der Pflicht sah. Genau das wur­de 2015 ein­drucks­voll dra­ma­tisch durch­ex­er­ziert und danach vorm Hin­ter­grund des geschei­ter­ten Dub­lin-Abkom­mens fortgesetzt.

Seit etwa zehn Jah­ren dann der aggres­si­ve Bil­der­sturm auf ein geschicht­li­ches und kul­tu­rel­les Erbe, das nun pri­mär als impe­ria­lis­tisch, ras­sis­tisch und kolo­nia­lis­tisch iden­ti­fi­ziert wird, aber aus dem his­to­risch genau jener Kom­fort erwach­sen war, des­sen Luxus der links­grü­nen und woken Bewe­gung erst die Kraft zur ver­häng­nis­vol­len Neu-Ideo­lo­gi­sie­rung ermöglichte.

Den­noch: Im Zuge der Umwer­tung aller Wer­te und Wor­te soll es hin­fort Moh­ren-Apo­the­ken eben­so­we­nig geben, wie Her­man Mel­vil­les „Nig­ger von der Nar­cis­sus“ noch ein lite­ra­tur­ge­schicht­li­cher Fort­be­stand gewährt wer­den darf. Eher noch wird aus dem Nig­ger ein Nie­mand. Nur so kann des­sen „Iden­ti­tät“ geschützt werden.

Apro­pos Identität:

Unfugs­be­grif­fe wer­den erson­nen, etwa jener der „kul­tu­rel­len Aneig­nung“. Davor näm­lich soll angeb­lich „Iden­ti­tät“ geschützt wer­den. Die kommt zwar „indi­ge­nen Völ­kern“ zu, darf aber vom eige­nen gera­de nicht bean­sprucht wer­den, hät­ten sich die Deut­schen doch als rein staats­bür­ger­recht­lich defi­niert zu ver­ste­hen, kei­nes­falls aber als Eth­nie oder Schick­sals­ge­mein­schaft im Sin­ne eines Volkes.

Wird das von poli­ti­schen Kräf­ten den­noch bean­sprucht, dekla­riert der Ver­fas­sungs­schutz die­se als rechts­extre­mis­tisch. Wer noch von „Volk“, gar von „Nati­on“ und „Hei­mat“ spricht, steht mitt­ler­wei­le sogleich im Geruch, Faschist zu sein.

„Viel­falt“, als pro­pa­gan­dis­ti­scher Slo­gan per­ma­nent ver­kün­det, schließt irrer­wei­se nur die eige­ne links­grün uni­for­mier­te Gefolg­schaft ein, aus­schließ­lich der gegen­über auch Tole­ranz geübt wird – dort also, wo sie wegen völ­li­ger Über­ein­stim­mung, ja Gleich­schal­tung im Ideo­lo­gi­schen gar nicht nötig wäre.

Wo sie hin­ge­gen erfor­dert ist, gegen­über Anders­den­ken­den, gibt es kei­ne Tole­ranz im Dis­kurs; dort soll viel­mehr umstands­los der Ver­fas­sungs­schutz als exe­ku­ti­ves Aus­schluß­or­gan tätig wer­den. Die Dis­kre­di­tie­rung kri­ti­scher Über­zeu­gun­gen gilt in Deutsch­land neu­er­dings als „Cou­ra­ge“.

Ja, es ist alles viel bes­ser im Sin­ne von kom­for­ta­bler gewor­den. Aber ver­mut­lich ist es die­ser ent­las­ten­de Kom­fort, der den Ver­fall von For­men und Insti­tu­tio­nen bedingt und intel­lek­tu­el­lem Kre­t­i­nis­mus eben­so Vor­schub leis­tet wie einer Schwä­chung der Hal­tung sowie die­ser selt­sa­men Kom­plex­be­la­den­heit, die über jede not­wen­di­ge und gesun­de Selbst­kri­tik hinausgeht.

Daß in Deutsch­land immer mehr Schü­ler und Stu­den­ten ihre Aus­bil­dung abbre­chen, liegt ja eben nicht an hart selek­tie­ren­den Prü­fun­gen (Die gibt es kaum mehr!), son­dern am schwin­den­den Ver­mö­gen, über­haupt am Mor­gen auf­zu­ste­hen und Her­aus­for­de­run­gen sta­bil zu begegnen.

Resi­li­enz wur­de nicht von unge­fähr zum Mode­wort. Die Hal­tung, Wid­rig­kei­ten des Lebens mit Kraft und Aus­dau­er ent­ge­gen­zu­tre­ten und sou­ve­rän zu han­deln, wird als etwas ganz Beson­de­res bewun­dert, wäh­rend sie frü­her die not­wen­di­ge Bedin­gung des Lebens und Über­le­bens schlecht­hin war.

Der alte Osten ist geschei­tert. All die Ursa­chen kann man nach­le­sen und mehr oder weni­ger ein­se­hen, aber die­ser alte Osten war weni­ger ver­zär­telt als vital. Unser einst eige­nes Leben begann erst mit den Seg­nun­gen des Wes­tens zu krän­keln und ins­be­son­de­re auf den einst so leben­di­gen Dör­fern völ­lig abzu­ster­ben. Min­des­tens dür­fen wir skep­tisch sein gegen­über die­sem neu­en Deutsch­land, das vor allem eines um kei­nen Preis mehr sein will: Deutschland.