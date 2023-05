Vor hundert Jahren fiel Schlageter

»Die drei Nor­nen«, so heißt das elf Meter hohe Monu­ment des Bild­hau­ers Jupp Rueb­sam am west­li­chen Ran­de des Düs­sel­dor­fer Nordfriedhofs.

Weni­ge Meter dahin­ter pul­siert die Bun­des­stra­ße 8, die hier als Zufahrt für Mes­se, Sta­di­on und Flug­ha­fen­di­ent. Die drei Nor­nen: Seit dem Volks­trau­er­tag des Jah­res 1958 sym­bo­li­sie­ren die Frau­en­ge­stal­ten Ver­gan­gen­heit, Gegen­wart und Zukunft. Das düs­te­re Trio gemahnt an die »Opfer des Fel­des, der Hei­mat und des poli­ti­schen Ter­rors« und bil­det den zir­kel­ge­nau­en Mit­tel­punkt einer kreis­run­den Flä­che von knapp 50 Metern, auf der meh­re­re Fuß­we­ge zusammenlaufen.

Exakt an die­ser Stel­le ende­te ehe­dem die 1,4 Kilo­me­ter lan­ge Haupt­ach­se der 1937 gezeig­ten Reichs­aus­stel­lung »Schaf­fen­des Volk« an ihrer öst­li­chen Sei­te. Und exakt hier rag­te 14 Jah­re lang ein Stahl­kreuz in die Höhe, das seit 1931 eine natio­na­le Pil­ger­stät­te gewor­den war und nach 1945 rest­los ent­fernt wurde.

Es ist der Ort der Hin­rich­tung des Frei­korps­kämp­fers Albert Leo Schla­ge­ter. Das 27 Meter hohe Kreuz bil­de­te den opti­schen Schwer­punkt der eins­ti­gen Schla­ge­ter-Gedenk­stät­te. Zu Füßen des Kreu­zes lag ein gro­ßer Stein­sar­ko­phag, dem zugleich die Funk­ti­on eines altar­ähn­li­chen Sockels zukam.

Er trug die Wor­te des Arbei­ter­dich­ters Hein­rich Lersch: »Deutsch­land muß leben, auch wenn wir ster­ben müssen.«

Ergänzt wur­de das Ensem­ble durch einen unter­ir­di­schen Gedenk­raum und einen kreis­för­mi­gen Hof von vier Metern Tie­fe mit einem Durch­mes­ser von 28 Metern. Wei­ter befan­den sich 141 Gedenk­stei­ne für die Opfer des Ruhr­kamp­fes bei der Gruft.

Ent­wor­fen hat­te die Anla­ge der Archi­tekt Cle­mens Holz­meis­ter, ein­ge­weiht wur­de sie am 26. Mai 1931, auf den Tag genau acht Jah­re nach­dem Schla­ge­ter an die­ser Stel­le durch die Kugeln fran­zö­si­scher Besat­zungs­sol­da­ten den Tod fand.

Obwohl die Gesamt­an­la­ge nur 10 000 Per­so­nen Platz bot, sol­len an die 50 000 Men­schen an den Fei­er­lich­kei­ten teil­ge­nom­men haben. Sei­ner­zeit war die rie­si­ge Bra­che im Nor­den der Stadt in Anleh­nung an den nächst­lie­gen­den Stadt­teil gemein­hin als Golz­hei­mer Hei­de bekannt.

Wenig spä­ter, Mit­te der 1930er Jah­re, ent­ste­hen hier gleich zwei städ­te­bau­li­che Mus­ter­sied­lun­gen nach natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Vor­stel­lun­gen: die Wil­helm-Gustl­off-Sied­lung und die Schla­ge­ter-Sied­lung. Die nord­deutsch­dörf­li­che Anmu­tung ihrer reich­be­grün­ten Stra­ßen­zü­ge mit den weiß­ge­schlämm­ten Back­stein­häu­sern samt freund­li­chen Spros­sen­fens­tern wird zu Beginn des 21. Jahr­hun­derts vor allem beim geho­be­nen Düs­sel­dor­fer Mit­tel­stand geschätzt werden.

Albert Leo Schla­ge­ter wur­de am 12. August 1894 als sechs­tes von elf Kin­dern einer Bau­ern­fa­mi­lie in Schön­au im Schwarz­wald gebo­ren. Die Schul­zeit auf einem katho­li­schen Frei­bur­ger Gym­na­si­um ende­te im August 1914 jäh: Nahe­zu voll­stän­dig mel­de­ten sich die Frei­bur­ger Stu­den­ten und Ober­schü­ler frei­wil­lig zu den Waffen.

Schla­ge­ter leg­te das Not­ab­itur ab und trat als Kriegs­frei­wil­li­ger in das Feld­ar­til­le­rie­re­gi­ment 76 ein. Ab März 1915 bis 1918 blieb er an der West­front ein­ge­setzt und erhielt bei­de Klas­sen des Eiser­nen Kreu­zes. Nach dem Waf­fen­still­stand vom Novem­ber 1918 kehr­te sei­ne Bat­te­rie in das revo­lu­tio­nä­re Deutsch­land zurück und ver­wei­ger­te dort die Bil­dung eines Sol­da­ten­ra­tes eben­so wie ihre Entwaffnung.

Nach der Ent­las­sung aus dem Hee­res­dienst schlug Schla­ge­ter zunächst den Weg ins bür­ger­li­che Dasein ein. Er imma­tri­ku­lier­te sich an der volks­wirt­schaft­li­chen Fakul­tät der Uni­ver­si­tät Frei­burg und trat einer katho­li­schen Stu­den­ten­ver­bin­dung bei.

Doch schon bald betä­tig­te er sich in ver­schie­de­nen Frei­korps, die im Bal­ti­kum zur Abwehr bol­sche­wis­ti­scher Trup­pen aus Ruß­land, in Ober­schle­si­en zur Ver­tei­di­gung der ver­blie­be­nen Ost­gren­ze gegen Polen, im Wes­ten zur Nie­der­schla­gung der Spar­ta­kus­auf­stän­de ein­ge­setzt wurden.

Die man­geln­de Unter­stüt­zung der Reichs­re­gie­rung für die Bal­tik­um­frei­wil­li­gen und ihre zeit­wei­li­ge Aus­nut­zung im Inter­es­se der anti­bol­sche­wis­ti­schen Inter­ven­ti­ons­po­li­tik Eng­lands des­il­lu­sio­nier­ten Schla­ge­ter. Über­lie­fert sind von ihm fol­gen­de Worte:

Wir ver­ach­ten das Bür­ger­tum und ret­ten es doch mit unse­rem Blut. Wir sind ange­tre­ten, um die Frei­heit der Nati­on zu sichern, und schüt­zen eine Regie­rung, die das Volk und die Nati­on ver­ra­ten hat.

Der Weg für den »Wan­de­rer ins Nichts« (Karl Radek), so scheint es bei­na­he, hat­te den letz­ten Abzweig genom­men. Daß die Reichs­re­gie­rung unter alli­ier­tem Druck die Auf­lö­sung der Frei­korps­ver­bän­de anord­ne­te, bestärk­te Schla­ge­ter ange­sichts der Zustän­de im Reich und der Fol­gen von Ver­sailles in sei­ner grund­sätz­li­chen Ableh­nung der neu­en Ord­nung. So war er dabei, als sich im Okto­ber 1922 die Natio­nal­so­zia­le Ver­ei­ni­gung als nord­deut­sche Vor­feld­or­ga­ni­sa­ti­on der NSDAP grün­de­te und sich nach dem bald dar­auf erfolg­ten Ver­bot als Groß­deut­sche Arbei­ter­par­tei reorganisierte.

Als Schla­ge­ter Ende Febru­ar 1923 ins Rhein­land kam, hat­te sich auch hier die Ver­sor­gungs­la­ge merk­lich ver­schlech­tert. Städ­te wie Köln und Düs­sel­dorf wur­den durch die Absper­rung im Ruhr­kampf wirt­schaft­lich hart getrof­fen. Der enor­me Anstieg der Arbeits­lo­sig­keit und die har­ten Besat­zungs­maß­nah­men reiz­ten die Stim­mung in der Bevöl­ke­rung, zugleich wuchs der Reso­nanz­raum für natio­na­le Emo­tio­nen. Frei­korps­kämp­fer und Kom­mu­nis­ten kämpf­ten ein­träch­tig gegen Besat­zer und deut­sche Kol­la­bo­ra­teu­re, wäh­rend die Reichs­re­gie­rung ledig­lich »pas­si­ven Wider­stand « propagierte

So geriet Schla­ge­ter zwi­schen die Fron­ten. Nach erfolg­rei­chen Spreng­stoff­an­schlä­gen am Esse­ner Bahn­hof Hügel und auf die Eisen­bahn­brü­cke bei Kal­kum kamen die Fran­zo­sen Schla­ge­ter durch ein­ge­schleus­te Ver­bin­dungs­leu­te auf die Spur.

Am 7. April wur­de er in Essen ver­haf­tet. Das fran­zö­si­sche Kriegs­ge­richt mach­te kur­zen Pro­zeß. Zwar ver­such­ten die Ver­tei­di­ger noch, das Urteil zu mil­dern, doch ihre Revi­si­ons­an­trä­ge – unter­stützt durch die Medi­en sowie die Kir­chen im Reich, selbst die Reichs­re­gie­rung pro­tes­tier­te for­mal in Paris – wur­den abgewiesen.

Der Lei­chen­zug geriet zur natio­na­len Pro­test­kund­ge­bung gegen die Ruhr­be­set­zung und den rhei­ni­schen Sepa­ra­tis­mus. Demons­tra­tiv nahm Adolf Hit­ler an der Bei­set­zung Schla­ge­ters im hei­mi­schen Schön­au teil, obwohl Schla­ge­ter offen­kun­dig gegen die Maß­ga­be der NS-Füh­rung, sich nicht am Ruhr­kampf zu betei­li­gen, ver­sto­ßen hatte.

Auch die Kom­mu­nis­ten ver­such­ten sich an der Ver­ein­nah­mung Schla­ge­ters. Am 21. Juni 1923 wür­dig­te Karl Radek vor dem Drit­ten Ple­num des Exe­ku­tiv­ko­mi­tees der Kom­mu­nis­ti­schen Inter­na­tio­na­le den Kampf Schla­ge­ters gegen die fran­zö­si­sche Besat­zungs­herr­schaft und lös­te damit eine zwi­schen­zeit­li­che Kon­tro­ver­se inner­halb der KPD über das Ver­hält­nis zur natio­nal­re­vo­lu­tio­nä­ren Rech­ten aus, die Schla­ge­ter für sich reklamierte.

Fried­rich Georg Jün­ger läßt sein Gedicht »Albert Leo Schla­ge­ter « mit dem Satz enden: »O Bru­der du, am Pfahl dahin­ge­sun­ken, / du leg­test ster­bend uns­rer Zukunft Schwellen«.

Die natio­na­le Ver­klä­rung Schla­ge­ters wur­de aller­dings vom Bür­ger­tum über­nom­men, das in den Fol­ge­jah­ren mehr als 100 Gedenk­stät­ten imReich errich­te­te – die man nach dem Krieg fast voll­stän­dig wie­der abräumte.

