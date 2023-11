Henry Kissinger ist im Alter von 100 Jahren verstorben

Der Gegen­be­weis, der ehe­ma­li­ge US-Außen­mi­nis­ter und glo­bal gefrag­te Exper­te für Welt­po­li­tik Hen­ry Kis­sin­ger, ist ges­tern, am 29. Novem­ber 2023, im Alter von 100 Jah­ren ver­stor­ben. Ein Rückblick:

Als Heinz Alfred Kis­sin­ger am 27. Mai 1923 im frän­ki­schen Fürth gebo­ren, wuchs er in einer »behü­te­ten bür­ger­li­chen Welt auf, mit Kla­vier­un­ter­richt, Thea­ter­be­su­chen« und einer gro­ßen Fami­lie, die »loy­al zur jun­gen Repu­blik« stand, wie Kis­sin­gers Bio­graph Bernd Grei­ner in sei­nem Werk Hen­ry Kis­sin­ger. Wäch­ter des Impe­ri­ums zusammenfaßt.

Doch im Som­mer 1938 ende­te die mit­tel­frän­ki­sche Idyl­le; unter den Zwangs­ver­hält­nis­sen der NS-Herr­schaft litt die Fami­lie, so daß sie nach New York aus­wan­dern muß­te. Dort wur­de aus Heinz Alfred fort­an Henry.

Er schrieb auch im Aus­land Best­no­ten, bau­te sich ein per­sön­li­ches Netz­werk auf, wur­de Anfang 1943 US-Bür­ger und sogleich von der Army für ein Jahr frei­ge­stellt, um in Penn­syl­va­nia stu­die­ren zu kön­nen. Aller­dings ver­ließ er sei­ne Kur­se, um ab 1944 im Coun­ter Intel­li­gence Corps, der Spio­na­ge­ab­wehr der US-Armee, zu die­nen. So kam er 1945 ins besieg­te Deutsch­land und orga­ni­sier­te in Hes­sen nach Kriegs­en­de die loka­le Reor­ga­ni­sa­ti­on öffent­li­chen Lebens.

Heim­ge­kehrt 1947, begann er sogleich ein Stu­di­um in Har­vard, wo ins­be­son­de­re der aka­de­mi­sche Nach­wuchs fit gemacht wur­de für die neue Kon­fron­ta­ti­on im Rah­men des ein­set­zen­den Kal­ten Krie­ges. Kis­sin­ger, US-patrio­tisch, kon­ser­va­tiv und anti­kom­mu­nis­tisch ein­ge­stellt, wur­de rasch auf­ge­saugt vom Typus des »Defen­se Intellec­tu­als«, der sich gegen die Sowjet­uni­on posi­tio­nier­te und sei­ne Tätig­keit begeis­tert in den Dienst des Wes­tens stellte.

Bernd Grei­ner schreibt, daß damals der »Bedarf an intel­lek­tu­el­len Wäch­tern des Impe­ri­ums« groß war, und so konn­te der hoch­in­tel­li­gen­te, arbeit­sa­me und zuneh­mend gut ver­netz­te Kis­sin­ger reüs­sie­ren. Fort­an wid­me­te er sein Leben dem Kampf gegen die »rote Gefahr«.

1951 reich­te er sei­ne Bache­lor­ar­beit ein (»The Mea­ning of Histo­ry«), wobei er sich auf den 150 Sei­ten an Arnold Toyn­bee, Oswald Speng­ler und Imma­nu­el Kant glei­cher­ma­ßen ori­en­tier­te. Hin­zu kam Kis­sin­gers Plä­doy­er für risi­ko­be­rei­te Eli­ten, die wil­lens­stark und durch­set­zungs­fä­hig Geschich­te machen wür­den. Es gehe nicht dar­um, mit Fak­ten umzu­ge­hen, son­dern selbst Fak­ten zu schaf­fen – zeit­le­bens blieb dies Kis­sin­gers Motto.

Ein wei­te­res ent­wi­ckel­te er als Dok­to­rand (1952 Mas­ter, 1954 Pro­mo­ti­on): Glaub­wür­dig­keit, so zeig­te sich Kis­sin­ger in sei­nen frü­hen Tex­ten sicher, errei­che eine poli­ti­sche Hege­mo­ni­al­macht nur dann, wenn sie mili­tä­ri­sche Ent­schlos­sen­heit glaub­haft ver­kör­pe­re. Zudem benö­ti­ge sie ideo­lo­gi­sche Abwehr­kräf­te für etwa­ige Ideen­kämp­fe mit der glo­ba­len Konkurrenz.

Kis­sin­ger wur­de zuneh­mend zum gefrag­ten Har­vard-Netz­wer­ker mit inter­na­tio­na­ler Strahl­kraft: Anti­kom­mu­nis­ti­sche Leis­tungs­trä­ger aller Her­ren Län­der ström­ten zu Kis­sin­gers Tref­fen in den USA und bil­de­ten bald ein welt­wei­tes Netz­werk ähn­lich aus­ge­rich­te­ter Akteure.

Für Sezes­si­on-Leser inter­es­sant dürf­te eine Neben­tä­tig­keit Kis­sin­gers in den 1950er Jah­ren sein: Er gab sechs Jah­re die Zeit­schrift Con­fluence her­aus, in der neben US-Den­kern auch Han­nah Are­ndt, Ernst Jün­ger und ein gewis­ser Ernst von Salo­mon zu Wort kamen.

Haupt­au­gen­merk Kis­sin­gers Forschungs‑, Publi­ka­ti­ons- und Vor­trags­tä­tig­keit war in die­sen Jah­ren jedoch die Fra­ge nach begrenz­ten Atom­schlä­gen gegen Mos­kau. 1957 publi­zier­te er das Buch Kern­waf­fen und Aus­wär­ti­ge Poli­tik, in dem er klar für »begrenz­te Atom­krie­ge« plä­dier­te, um die mög­li­che Expan­si­on kom­mu­nis­ti­scher Groß­mäch­te zu stop­pen. Damit kam Kis­sin­ger fort­an in jeder öffent­li­chen Debat­te vor; er eck­te an, sorg­te für Ärger und für Begeisterung.

Nicht der Atom­krieg, so Kis­sin­gers Cre­do, son­dern die Angst vor ihm schwä­che dau­er­haft den Wes­ten. 1959 teil­te er dem Spie­gel hin­sicht­lich einer poten­ti­el­len neu­er­li­chen Ber­lin-Blo­cka­de durch die Sowjets mit:

Ich wäre dafür, den Rus­sen ein Ulti­ma­tum zu stel­len und, wenn nötig, einen tota­len Krieg zu führen.

Kis­sin­ger setz­te die­sen Pro­vo­ka­ti­ons­kurs fort. Zwi­schen 1957 und 1968 ver­öf­fent­lich­te er fünf Bücher, Dut­zen­de Auf­sät­ze und hielt zahl­lo­se Vor­trä­ge. Das The­ma war stets ähnlich.

So kam er ins direk­te Umfeld Richard Nixons und arbei­te­te ihm zuneh­mend als Bera­ter und Impuls­ge­ber zu. Das zahl­te sich aus: Als Nixon im Novem­ber 1968 US-Prä­si­dent wur­de, ernann­te die­ser Kis­sin­ger zum Bera­ter für Natio­na­le Sicher­heit. Kis­sin­ger wech­sel­te von der Sei­ten­li­nie ins gelieb­te Zen­trum der Macht.

Dort ver­brei­te­te er unent­wegt sein Man­tra: außer­ge­wöhn­li­che Zei­ten, außer­ge­wöhn­li­che Mit­tel, außer­ge­wöhn­li­che Vor­rech­te (für den Prä­si­den­ten und sein Gefol­ge). Nixon dank­te es und ergänz­te Kis­sin­gers Logik:

Nun, wenn der Prä­si­dent etwas tut, dann kann es nicht ille­gal sein. Wenn ein Prä­si­dent ent­schei­det, dass eine beson­de­re Maß­nah­me zum Schutz der natio­na­len Sicher­heit not­wen­dig ist, dann ist die­se Maß­nah­me recht­mä­ßig, selbst wenn sie durch ein Bun­des­ge­setz ver­bo­ten ist.

Kis­sin­gers Geist, Nixons Umset­zung – der lan­ge Anlauf zu Geor­ge W. Bush Jr. begann also Ende der 1960er Jahre.

Ende der 1960er Jah­re war Kis­sin­ger betei­ligt an der Bom­bar­die­rung Kam­bo­dschas: Über 2,7 Mil­lio­nen Ton­nen Bom­ben aller Art wur­den abge­wor­fen, rund 500.000 zivi­le Opfer waren zu bekla­gen. Das lag ins­be­son­de­re auch in Kis­sin­gers Verantwortung.

Welt­weit noch bekann­ter wur­de Kis­sin­ger dann Anfang der 1970er Jah­re, als er das rote Peking gegen das rote Mos­kau aus­spie­len woll­te und dafür Nixons Zustim­mung fand.

Kis­sin­ger zu Nixon im Oval Office im Febru­ar 1972:

Im Moment brau­chen wir die Chi­ne­sen als Kor­rek­tiv gegen die Rus­sen, wir brau­chen sie, um die Rus­sen zu disziplinieren.

Auf Kis­sin­ger, den glo­bal rezi­pier­ten Atom­krieg­pu­bli­zis­ten, folg­te nun Kis­sin­ger, der glo­ba­le Strippenzieher.

Davon unab­hän­gig voll­zog sich jedoch 1972 und 1973 der Water­ga­te-Ein­bruch. Es ging um Finan­zen bzw. Wahl­kampf­fonds und das, was man heu­te Nega­ti­ve Cam­paig­ning nennt, also die mas­si­ve Beschmut­zung poli­ti­scher Geg­ner mit aller­lei Unrat.

Kis­sin­ger fiel nicht. Er wur­de im Sep­tem­ber 1973 sogar der neue Außen­mi­nis­ter und erhielt einen Monat den Frie­dens­no­bel­preis für sei­ne Bemü­hun­gen um Viet­nam. Im Anschluß fokus­sier­te er sich bis Mai 1974 auf den Frie­den im Nahen Osten; unent­wegt pen­del­te er zwi­schen Kai­ro, Damas­kus und Tel Aviv. Vor allem aber ging es ihm auch hier um die Iso­la­ti­on der UdSSR.

1977 ende­te die Kar­rie­re auf dem staats­po­li­ti­schen Par­kett: Jim­my Car­ter wur­de US-Prä­si­dent, Kis­sin­ger über­nahm für vier Jah­re die Lei­tung der Denk­fa­brik Coun­cil on For­eign Rela­ti­ons. Aus die­ser Zeit stammt sein bis heu­te beden­kens­wer­tes Bonmot:

Glo­ba­li­sie­rung ist nur ein ande­res Wort für US-Herrschaft.

Im Anschluß tat Kis­sin­ger das, was er neben Rei­sen und Vor­tra­gen am liebs­ten tat und noch heu­te tut: aus­führ­lich bis aus­ufernd schrei­ben. Sei­ne drei Bän­de vol­ler Erin­ne­run­gen an die außen­po­li­ti­sche Tätig­keit fül­len 4000 Sei­ten, und da geht es ledig­lich um einen Zeit­raum von acht Jahren.

Bei Ronald Rea­gan konn­te er der­weil trotz aller Schmei­che­lei­en in den 1980er Jah­ren nicht ando­cken. So ent­schied sich Kis­sin­ger für die Grün­dung einer Denk­fa­brik und Bera­tungs­ein­rich­tung (»Kis­sin­ger Asso­cia­tes«), die vor allem von Groß­ban­ken und Groß­kon­zer­nen gebucht wur­de, um Exper­ti­se zu bestimm­ten Län­dern und Kon­flikt­po­ten­tia­len zu eru­ie­ren. Erst jetzt wur­de aus dem welt­män­ni­schen Staats­mann auch ein rei­cher welt­män­ni­scher Staats­mann, wenn­gleich eher auf pri­va­ter Mission.

Sein Bio­graph Bernd Grei­ner faßt das Leben Kis­sin­gers seit den 1980er Jah­ren (bis heu­te!) so zusammen:

Als Spin-Dok­tor in eige­ner Sache fährt er die größ­ten Gewin­ne ein. Genau­er gesagt, als Netz­wer­ker und Ver­pa­ckungs­künst­ler, der über­all zuhau­se ist, weil er unter­schied­li­che Inter­es­sen mit gro­ßer Fle­xi­bi­li­tät bedie­nen kann.

Die inhalt­li­che geo­po­li­ti­sche Posi­tio­nie­rung hat sich hin­ge­gen in den letz­ten acht Jahr­zehn­ten nicht geändert.

Erneut Grei­ner, so gründ­lich wie schonungslos:

Ers­ter Akt: Die Ver­ei­nig­ten Staa­ten defi­nie­ren, was unter einem Gleich­ge­wicht der Macht zu ver­ste­hen ist. Zwei­ter Akt: Sie nut­zen ihre Macht, um ande­re vom all­ge­mei­nen Nut­zen ihrer Son­der­in­ter­es­sen zu über­zeu­gen. Drit­ter Akt: Sie sind die Macht, die Wider­stän­di­ge zähmt, mili­tä­ri­sche Zwangs­mit­tel gegen jene ein­ge­schlos­sen, die eigent­lich kei­ne mili­tä­ri­sche Bedro­hung sind, aber mit ihrem abwei­chen­den Ver­hal­ten Schu­le machen können.

So dach­te Kis­sin­ger, so denkt Kis­sin­ger. Soll­te man sei­ne Wer­ke den­noch lesen? Ja. Denn Peter Hacks’ Dik­tum, wonach Außen­po­li­tik geist­los sei, wird von Kis­sin­ger Büchern ful­mi­nant widerlegt.

Her­vor­zu­he­ben sind min­des­tens zwei Bände:

Chi­na. Zwi­schen Tra­di­ti­on und Her­aus­for­de­rung hat zwar bereits 12 Jah­re auf dem Buckel. Die 600 dich­ten Sei­ten hel­fen aber noch heu­te, Land und Leu­te, Kul­tur und Volk, Staat und Par­tei der Volks­re­pu­blik bes­ser zu verstehen.

Staats­kunst. Sechs Lek­tio­nen für das 21. Jahr­hun­dert kratzt eben­falls an der Kis­sin­ger-typi­schen 600-Sei­ten-Gren­ze. Wer die (bis­her) 80 poli­tisch-publi­zis­ti­schen Jah­re Hen­ry Kis­sin­gers ver­ste­hen will, muß die­ses Buch lesen. Kis­sin­ger ver­ar­bei­tet in die­sem Werk sei­ne Lebens­ge­schich­te, sei­ne Posi­tio­nen und Begrif­fe, nicht zuletzt: sei­ne Vor­bil­der und Leit­wöl­fe, da »Füh­rung unver­zicht­bar« ist, und die »Lea­der« zwin­gend »auch als Erzie­her wir­ken« müs­sen. Kis­sin­gers Denk­welt wird anhand die­ser Aus­füh­run­gen deut­lich wie in kei­nem ande­ren Buch.

Die sechs por­trä­tier­ten Inspi­ra­to­ren Kis­sin­gers sind übri­gens Kon­rad Ade­nau­er, Charles de Gaul­le, Richard Nixon, Anwar el-Sadat, Lee Kuan Yen und Mar­ga­ret Thatcher.

Jedes Por­trät ist – trotz mas­si­vem inhalt­li­chen Dis­sens – ein­zeln betrach­tet emi­nent lesens­wert und wis­sens­ver­mit­telnd. Wer dabei als Sezes­si­on-Leser noch Rest­sym­pa­thien für den ers­ten Kanz­ler der BRD, Ade­nau­er, auf­wei­sen soll­te, dürf­te nach der Kis­sin­ger-Lek­tü­re end­gül­tig davon befreit sein. Kis­sin­ger läßt kei­nen Zwei­fel an Ade­nau­ers eigent­li­chen Zie­len: West­bin­dung um jeden Preis, Befrei­ung vom Osten.

Der Unter­schied zwi­schen Autor und Leser ist evi­dent: Kis­sin­ger deu­tet die­se lei­den­schaft­li­che Sub­or­di­na­ti­on unter die west­li­che Hege­mo­nie posi­tiv, und zwar als Schritt in die ewi­ge Frei­heit des Atlan­tis­mus. Der Sezes­si­on-Leser, sofern er sich patrio­tisch und sou­ve­rä­nis­tisch posi­tio­niert, dürf­te das ein wenig anders bewerten.

So oder so: Hen­ry Kis­sin­gers umfang­rei­ches Werk ist epo­chal, auch wenn man sei­ne ideo­lo­gi­schen Para­me­ter nicht als die sei­nen begreift und man die krie­ge­ri­schen Inter­ven­tio­nen, in die er bewußt und feder­füh­rend ver­wi­ckelt war, berück­sich­ti­gen sollte.