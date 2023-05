Schüler, die nicht lesen können

Das ergab die jüngs­te Iglu-Stu­die. „Iglu“ heißt „Inter­na­tio­na­le Grund­schul-Lese-Unter­su­chung.“ Bei der letz­ten Erhe­bung, die 2017 ver­öf­fent­licht wur­de, lag der Anteil die­ser Grup­pe bei 19 Pro­zent. Der Ver­fall ist also nicht schlei­chend, son­dern rapid.

Die Ampel-Regie­rung hat: „reagiert“. Sie hat dar­auf­hin ein „Start­chan­cen-Pro­gramm“ vor­ge­stellt, mit dem 4.000 Schu­len “mit einem hohen Anteil sozi­al benach­tei­lig­ter Schü­le­rin­nen und Schü­ler” spe­zi­ell geför­dert wer­den sol­len. Der Bund will für das Pro­gramm eine Mil­li­ar­de Euro jähr­lich bereitstellen.

In der Sum­me ist das nichts! Schaut man hin, geht es in die­sem Pro­gramm dar­um: „moder­ne, kli­ma­ge­rech­te und bar­rie­re­freie Schu­len mit zeit­ge­mä­ßen Krea­tiv­la­bo­ren“ zu schaffen.

Wow, das klingt gera­de­zu extrem nach Lese­för­de­rung! Phan­ta­sie: “X, bis­lang Leg­asthe­ni­ker, kommt in ein kli­ma­ge­rech­tes, bar­rie­re­frei­es Krea­tiv­la­bor – auf ein­mal ent­wi­ckelt er eine unge­heu­re Leselust!“

Nein, tut er nor­ma­ler­wei­se nicht. Es gibt Leu­te, auch klei­ne, die ein­fach wenig Bock auf Alpha­be­ti­sie­rung haben und auch wenig dafür tun wol­len. Ist es nun ulti­ma­tiv „lost“, wenn man als Kind so tickt? Jein.

Es gibt einen Ver­dacht, war­um es mit dem Lesen­ler­nen in Deutsch­land mitt­ler­wei­le so holp­rig läuft – die „Aus­län­der“? Darf man es noch so sagen? Bes­ser: „die Migrierten“?

Die Prä­si­den­tin der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz, die Ber­li­ner Bil­dungs­se­na­to­rin Katha­ri­na Gün­ther-Wünsch (CDU), nann­te die Ergeb­nis­se der Lese­stu­die “ernüch­ternd”.

Die Coro­na-Pan­de­mie (klar, die angeb­li­che Pan­de­mie muß dau­ernd und qua­si für alles her­hal­ten!) und eine“ zuneh­mend hete­ro­ge­ne Schü­ler­schaft“ (könn­te man es etwas genau­er benen­nen? Ist nicht schwer!) stell­ten die Lehr­kräf­te vor immer grö­ße­re Her­aus­for­de­run­gen. “Das ist uns bewußt, und wir wer­den uns die­sen Her­aus­for­de­run­gen stel­len”, sag­te die CDU-Politikerin.

Klar­text: Im Schul­jahr 2018/19 waren unter den Haupt­schü­lern 25% ohne deut­schen Paß. Im Schul­jahr 2022/23 waren es 30%. Unter Real­schü­lern stieg die Quo­te von 10% (2018/19) auf 13%. Das wirkt zunächst para­dox. Denn: einen deut­schen Paß zu erlan­gen ist mitt­ler­wei­le ein Kin­der­spiel – ein Kin­der­spiel, das künf­tig bekann­ter­ma­ßen noch erleich­tert wer­den soll. Das heißt, „deutsch“ bedeu­tet nur, daß ein deut­scher Paß vor­han­den ist. Ob im Eltern­haus deutsch gespro­chen wird, ist damit lan­ge nicht gesagt.

Wir wol­len das Dilem­ma mal nicht rein auf die „ohne deut­schen Paß“ oder die Neo­deut­schen schie­ben. In mei­nem Beritt, und damit mei­ne ich die Schu­len mei­ner Kin­der, ist die Kli­en­tel noch zu ca 95% „urdeutsch“. Es ist halt der Osten. Die Bevöl­ke­rungs­zu­sam­men­set­zung wird sich hier auf abseh­ba­re Zeit kaum ändern.

In der sechs­ten Klas­se (Gym­na­si­um) eines mei­ner Kin­der gab es aber drei Schü­ler, die nicht im Ansatz flie­ßend lesen konn­ten. Es war damals gro­ßes The­ma bei einem Eltern­abend. Die­ses Jahr dürf­ten die­se Halb-Alpha­be­ti­sier­ten „ihr Abi“ gemacht haben. Geht alles! Mit einer sehr guten Note in Sport oder Kunst kann man aller­lei aus­glei­chen, und eine 3,9 langt ja auch noch, um uni­ver­si­tär zu landen.

Seit Jahr­zehn­ten wer­den jun­ge Leu­te via Abi­no­ten ins Stu­di­um gehievt, die an ande­ren Orten feh­len. Über­all, vor allem im Hand­werk, das schon immer „gol­de­nen Boden“ hat­te – heu­te dürf­te er aus Pla­tin bestehen. Aktu­ell bre­chen 28% der Stu­di­en­an­fän­ger ihre Bemü­hun­gen, oft nach vie­len Jah­ren, ab. Was für ein Irr­weg, was für ein volks­wirt­schaft­li­cher Ver­lust! Bei Bau­in­ge­nieu­ren ist es sogar über die Hälf­te, die Natur­wis­sen­schaf­ten ste­hen dem wenig nach

Hin­zu kommt: Laut Stu­di­en der Bar­mer-Ersatz­kas­se lei­det mitt­ler­wei­le ein Vier­tel der „Stu­die­ren­den“ an psy­chi­schen Defek­ten! Ganz oben ste­hen Depres­sio­nen und Angst­stö­run­gen. Was für ein Leid ballt sich dort zusam­men? Bedingt aus Streß und dem Gefühl, nicht genü­gen zu können?

Wir trei­ben aus poli­ti­schem Irr­sinn über 50% eines Jahr­gangs zur „Hoch­schul­rei­fe“! Bereits vor 30 Jah­ren, als es viel weni­ger arg war, hat­te der Deut­sche Hoch­schul­ver­band ein Memo­ran­dum dazu veröffentlicht.

Wir soll­ten alles tun, um jun­ge Men­schen, die intel­lek­tu­ell nicht geson­dert begabt sind (par­don, dar­auf kommt ehr­lich gesagt auch nicht an – eine intel­lek­tu­el­le Nor­mal­be­ga­bung ist für deut­sche Ver­hält­nis­se gut genug!), von einem Stu­di­um abzu­hal­ten! Wir brau­chen: Schlos­ser, Instal­la­teu­re, Schrei­ne­rin­nen, Erzie­he­rin­nen, Dach­de­cker usw. Selbst die­se Grup­pen schrie­ben vor Jahr­zehn­ten noch feh­ler­frei und konn­ten schwie­ri­ge Betriebs­an­lei­tun­gen lesen. Aber ob bei­des ube­dingt not­wen­dig sei, um gute Arbeit zu leis­ten: eben Jein.

Zurück aber zur Lese­schwä­che: Wun­dert es die­se Leu­te, die es heu­te bekla­gen, nicht? So vie­le Jah­re lang wur­de das anti­au­to­ri­tä­re „Schrei­ben nach Gehör“ pro­pa­giert. „Fata“ für „Vater“, „Fogl“ für „Vogel“ blie­ben aus ideo­lo­gi­schen Grün­den unkorrigiert.

Aber jetzt wird gejam­mert, daß es nicht gut läuft. Nicht nur die bekannt stren­gen Län­der Sin­ga­pur und Hong­kong schnit­ten signi­fi­kant bes­ser ab als Deutsch­land, son­dern auch Finn­land, Polen und Schweden.

„Any­thing goes“ wird ein­fach nir­gends hei­ßer gepre­digt als in Deutschland.

Ange­sichts der Iglu-Stu­die hieß es im Staats­funk (es gab Son­der­sen­dun­gen!) grosso modo: Man habe ein­fach die Digi­ta­li­sie­rung ver­schla­fen! Was soll man sagen? Schön, daß die Staats­be­trie­be noch iro­nie­of­fen sind?

Eine genau Aus­wer­tung der Iglu-Stu­die gibt es hier.