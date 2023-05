Wo liegt der Schlüssel zum Frieden?

SEZESSION: Vor eini­gen Tagen ver­kün­de­te die Söld­ner-Grup­pe „Wag­ner“ die voll­stän­di­ge Ein­nah­me der Stadt Bach­mut, um die seit August 2022 erbit­tert gekämpft wur­de. Die ukrai­ni­sche Sei­te mel­det dage­gen, daß noch eini­ge Vor­or­te in ihrer Hand sei­en. Was soll man glauben?

FEIST: Es gibt für die Rus­sen kei­nen Grund, die Erobe­rung wahr­heits­wid­rig zu behaup­ten, weil sich das Gegen­teil ver­hält­nis­mä­ßig leicht anhand von Satel­li­ten­auf­nah­men zei­gen lie­ße. Ich gehe davon aus, daß Bach­mut erobert wur­de. Aller­dings ist es den Rus­sen nicht gelun­gen, die dort ver­sam­mel­ten ukrai­ni­schen Streit­kräf­te zu zer­schla­gen, was die Bedeu­tung die­ses Sie­ges deut­lich schmälert.

SEZESSION: Mit Blick in die Kar­te stellt sich Fra­ge, war­um sich die Rus­sen auf die­sen ver­lust­rei­chen Häu­ser­kampf ein­ge­las­sen und die Stadt statt­des­sen nicht ein­ge­kes­selt haben?

FEIST: Der Ver­such, die Stadt ein­zu­schlie­ßen, wur­de unter­nom­men. Aber offen­sicht­lich waren die regu­lä­ren rus­si­schen Streit­kräf­te nicht in der Lage, den Ring zu schlie­ßen, was zeit­wei­se zu brenz­li­chen Situa­tio­nen für die Grup­pe „Wag­ner“ führ­te. Aber wir soll­ten die stra­te­gi­sche Bedeu­tung die­ses Ortes tat­säch­lich nicht über­schät­zen. Es kam in der jün­ge­ren Mili­tär­ge­schich­te nicht sel­ten vor, daß um einen eher sym­bo­li­schen Ort hef­tig gekämpft wur­de. Die bekann­tes­ten Bei­spie­le sind Ver­dun, Sta­lin­grad und Điện Biên Phủ. Die ope­ra­ti­ven Zie­le, die hier erreicht wer­den soll­ten, wären an ande­rer Stel­le leich­ter mög­lich gewesen.

SEZESSION: Es gibt Stim­men auf bei­den Sei­ten, die behaup­ten, es habe sich jeweils für den ande­ren um eine Fal­le gehandelt?

FEIST: Die gro­ßen Ver­lus­te, die bei­de Sei­ten dort zu ver­zeich­nen haben, ver­lei­ten natür­lich zu die­ser Ein­schät­zung. Aller­dings haben wir kei­nen Ein­blick in die wirk­li­che Lage vor Ort, die von der Kriegs­pro­pa­gan­da bei­der Sei­ten über­la­gert wird.

Was wir aber sehen, ist eine tat­säch­li­che Schwä­chung der ukrai­ni­schen Offen­siv­kräf­te. Dafür spricht jeden­falls das bis­he­ri­ge Aus­blei­ben einer Früh­jahrs­of­fen­si­ve, die die­sen Namen ver­dient. Dafür kann es nur zwei Grün­de geben. Ers­tens: Die Abnut­zungs­schlacht um Bach­mut hat Wir­kung gezeigt. Zwei­tens: Die Ukrai­ne war­tet mit der Offen­si­ve bis wei­te­re west­li­che Waf­fen ein­tref­fen. Die bei­den Grün­de schlie­ßen ein­an­der nicht aus.

SEZESSION: Die Ver­lust­zah­len, die zu lesen sind, klin­gen sur­re­al. Die Ukrai­ne soll 300.000 Sol­da­ten ver­lo­ren haben, was ange­sichts einer ver­mu­te­ten Aus­gangs­stär­ke der ukrai­ni­schen Streit­kräf­te von 250.000 Mann völ­lig über­trie­ben klingt.

FEIST: Die­se Zahl geht auf Infor­ma­tio­nen zurück, die Robert Ken­ne­dy aus ame­ri­ka­ni­schen Sicher­heits­krei­sen hat. Sie wür­de tat­säch­lich bedeu­ten, daß die ukrai­ni­sche Armee ein­mal kom­plett aus­ge­löscht wur­de. Für die­se Zah­len gilt das glei­che, wie für alle Infor­ma­tio­nen aus die­sem Krieg. Sie sind der Kriegs­pro­pan­da, in die­sem Fall der iso­la­tio­nis­ti­schen Sei­te Ame­ri­kas, zumin­dest verdächtig.

Aber unab­hän­gig davon sehen wir ja, daß die Ukrai­ner auf offe­ner Stra­ße Män­ner im wehr­fä­hi­gen Alter ein­sam­meln. Die Ver­lus­te müs­sen in jedem Fall sehr hoch sein, so hoch, daß sie bei dem begrenz­ten Aus­he­bungs­po­ten­ti­al der Ukrai­ne auf Dau­er untrag­bar sind.

SEZESSION: Dafür schlägt sich die Ukrai­ne bis­lang erstaun­lich gut, die Rus­sen muß­ten nach Anfangs­er­fol­gen zahl­rei­che Gebie­te wie­der auf­ge­ben und kom­men seit­dem kaum voran.

FEIST: Bei der Beur­tei­lung der ope­ra­ti­ven Leis­tung der Rus­sen, die zwei­fel­los schlecht ist, darf man eini­ge Vor­tei­le der Ukrai­ne nicht aus den Augen ver­lie­ren. Bei­de Armeen ent­stam­men der glei­chen sowje­ti­schen Schu­le, sind sich also ähn­lich. Die Geschich­te zeigt, daß bei annä­hern­dem Gleich­stand die Moral zum aus­schlag­ge­ben­den Fak­tor wird. Da ist die Aus­gangs­la­ge für die Ukrai­ner, die ihr Land ver­tei­di­gen, deut­lich besser.

Die Rus­sen haben dage­gen kei­nen kla­ren Kampf­auf­trag, son­dern sind offi­zi­ell zu einer Art Poli­zei­ein­satz geschickt wor­den, der sich zu einem Bru­der­krieg aus­ge­wach­sen hat. Hier liegt auch der Grund dafür, war­um Putin den Kampf bis­lang nicht mit vol­ler Här­te führt, son­dern bemüht ist, die ukrai­ni­sche Bevöl­ke­rung zu scho­nen. Er muß sicher­stel­len, daß nicht der Ein­druck ent­steht, er wür­de gegen das ukrai­ni­sche Volk und nicht vor­wie­gend gegen die dor­ti­ge Füh­rung kämpfen.

SEZESSION: Aber auch die rus­si­schen Ver­lus­te sol­len enorm sein, es kur­sie­ren Zah­len zwi­schen 100.000 und 200.000 Toten. Hin­zu kom­men die Ver­lus­te an Mate­ri­al, Ruß­land soll fast 2000 Kampf­pan­zer und über 2300 Schüt­zen­pan­zer ver­lo­ren haben.

FEIST: Die hohen Ver­lust­zah­len bei den Pan­zern sind auf einen ent­schei­den­den Unter­schied zum Zwei­ten Welt­krieg zurück­zu­füh­ren: die enor­men Fort­schrit­te bei den pan­zer­bre­chen­den Waf­fen. Jede Trup­pen­gat­tung ver­fügt mitt­ler­wei­le dar­über und macht den Pan­zer zu einer äußerst gefähr­de­ten Waf­fe. Hin­zu kom­men die Droh­nen als völ­lig neue Waf­fen­gat­tung auf dem Gefechtsfeld.

Aber: Bis­lang haben die Rus­sen vor allem alte und älte­re Model­le ein­ge­setzt, die bei uns schon längst ver­schrot­tet wor­den wären. Zudem läuft die rus­si­sche Pan­zer­pro­duk­ti­on auf Hoch­tou­ren, was sich durch die west­li­chen Lie­fe­run­gen nicht aus­glei­chen las­sen wird.

SEZESSION: Wenn man Schrott ein­setzt, kann einem das Leben der Besat­zun­gen nicht viel bedeu­ten. Das dürf­te sich innen­po­li­tisch doch irgend­wann zu einem Pro­blem für Putin aus­wach­sen. Ein Pro­blem, das bei der Söld­ner­trup­pe Wag­ner, die ihre Ver­lus­te allein in Bach­mut mit 20.000 Gefal­le­nen angibt, nicht existiert?

FEIST: Die­sen Zusam­men­hang hat Lenin schon vor dem Ers­ten Welt­krieg erkannt: Durch die Mas­sen­hee­re stellt sich die Fra­ge nach dem Ver­hält­nis von Volk und Heer völ­lig neu. Die Ame­ri­ka­ner haben im Viet­nam­krieg erlebt, was es bedeu­tet, wenn die Hei­mat­front zusam­men­bricht. Sie haben nicht zuletzt des­halb im Irak und in Afgha­ni­stan auf Söld­ner gesetzt. Ihr Ein­satz ent­las­tet die Hei­mat­front, da sie sich frei­wil­lig zum Kampf ent­schie­den haben.

Hin­zu kommt, auch das zeigt die Geschich­te, daß Frei­wil­li­gen­for­ma­tio­nen in der Regel bereit sind, ein höhe­res Risi­ko ein­zu­ge­hen. Das bedeu­tet höhe­re Ver­lus­te, aber auch eine grö­ße­re Kampf­kraft. Die­ses Phä­no­men konn­te man auch bei der Waf­fen-SS beobachten.

SEZESSION: Dage­gen über­rascht, wie pro­blem­los es offen­sicht­lich para­mi­li­tä­ri­schen Ein­hei­ten von Exil­rus­sen gelun­gen ist, von ukrai­ni­schem Ter­ri­to­ri­um aus in Ruß­land zu operieren.

FEIST: Ich wür­de die Bedeu­tung die­ser angeb­li­chen Frei­schär­ler-Ope­ra­ti­on nicht zu hoch ver­an­schla­gen. Es han­delt sich dabei mei­nes Erach­tens um eine geziel­te Pro­vo­ka­ti­on, die zur Eska­la­ti­on des Kon­flikts bei­tra­gen soll. Gleich­zei­tig will der Wes­ten mit die­ser Fin­ger­übung zei­gen, daß eine rus­si­sche Oppo­si­ti­on exis­tiert, was in den behaup­te­ten Aus­ma­ßen ganz sicher nicht der Fall ist.

Die Frei­schär­ler spra­chen von 100.000 Anhän­gern allein in der Regi­on Bel­go­rod. Das ist Unsinn. Aber die rus­si­sche Sei­te ist ganz offen­sicht­lich mit einem sol­chen Vor­stoß über­for­dert, wes­halb es Stim­men gibt, die for­dern, die Struk­tu­ren des Zwei­ten Welt­kriegs wie­der ein­zu­füh­ren und sich auf einen tota­len Krieg einzustellen.

SEZESSION: Ruß­land hat aber gera­de wie­der einen Vor­schlag unter­brei­tet, wie der Krieg zu been­den wäre. Er sieht die Auf­tei­lung der Ukrai­ne zwi­schen Ruß­land und der EU vor.

FEIST: Die Rus­sen haben im letz­ten Herbst ihr Kriegs­ziel geän­dert. Ging es bis dahin um die Neu­tra­li­sie­rung der Ukrai­ne, ist man seit­her dar­auf aus, die rus­sisch­spra­chi­gen Gebie­te zu befrei­en und die rest­li­che Ukrai­ne in eine ver­trag­lich fixier­te Neu­tra­li­tät zu über­füh­ren. Der aktu­el­le Vor­schlag ist eine radi­ka­le Vari­an­te davon, da er die voll­stän­di­ge Zer­schla­gung der Ukrai­ne vorsieht.

Unab­hän­gig davon gibt es bezüg­lich des Kriegs­en­des zwei wider­strei­ten­de Theo­rien. Die eine sieht einen end­lo­sen Abnut­zungs­krieg vor­aus, die ande­re erwar­tet eine Ent­schei­dungs­schlacht noch in die­sem Jahr, der dann ein Sieg- oder Ver­stän­di­gungs­frie­den folgt. Letz­te­re hal­te ich für wahrscheinlicher.

SEZESSION: Es heißt aber immer wie­der, daß der Schlüs­sel zum Frie­den in Washing­ton liege.

FEIST: Das ist offen­sicht­lich, wenn man sich vor Augen führt, daß die offi­zi­el­len Ein­ord­nun­gen des Krie­ges an der Wahr­heit vor­bei­ge­hen. Die Wahr­heit ist immer eine gan­ze, Teil­aspek­te kön­nen nie die Wahr­heit sein. Die­ser Krieg ist gleich­zei­tig: 1. ein völ­ker­rechts­wid­ri­ger Angriffs­krieg Ruß­lands, 2. ein gerech­ter Ver­tei­di­gungs­krieg der Ukrai­ne, 3. ein Prä­ven­tiv­krieg Ruß­lands gegen die Nato, 4. ein US-ame­ri­ka­ni­scher Stell­ver­tre­ter­krieg, 5. der Ver­such eines pol­ni­schen Revan­che­kriegs und 6. ein natio­na­ler Befrei­ungs­krieg des Donbass.

Im Hin­blick auf die USA ist der vier­te Punkt ent­schei­dend. Sinkt dort die Bereit­schaft, sich in die­sem Krieg zu enga­gie­ren, kann es schnell zu einem Frie­den kom­men. Daß der US-Prä­si­dent Charles Brown zum neu­en Gene­ral­stabs­chef und Nach­fol­ger von Mark Mil­ley ernen­nen will, ist ein siche­res Indiz dafür, daß es in die­ser Fra­ge tie­fe Ris­se inner­halb des ame­ri­ka­ni­schen Mili­tärs gibt. Man fürch­tet dort die eige­ne Selbst­ent­waff­nung, wenn man die Ukrai­ne wei­ter­hin unter­stützt. Dann wür­den die USA für den ent­schei­den­den Kon­flikt der Zukunft, den mit Chi­na, nur unzu­rei­chend gerüs­tet sein.