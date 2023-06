Kritik der Woche (50) – Politycki: Alles wird gut

Die Amha­ra (über­wie­gend Chris­ten) und die Oro­mo (vor allem Mos­lems) stel­len mit jeweils rund 30 Pro­zent die größ­ten Grup­pen, die Tigray im Nor­den sind mit sechs Pro­zent klein, aber auf Auto­no­mie aus.

Das Pro­jekt des “Nati­on buil­ding” hat nicht ver­fan­gen – die Unter­schie­de und die geo­po­li­ti­schen Fak­to­ren wie­gen schwe­rer, das hat unter ande­rem Tim Mar­shall im Äthio­pi­en-Kapi­tel sei­nes Buches Die Macht der Geo­gra­phie im 21. Jahr­hun­dert her­aus­ge­ar­bei­tet. (Man­che sei­ner Ana­ly­sen sind dürf­tig, aber die über Äthio­pi­en ist erhellend.)

Die Fron­ten sind wirk­lich ver­här­tet, alle auf­ge­pfropf­te äthio­pisch-ver­fas­sungs­pa­trio­ti­sche Loya­li­tät ver­dampft, sobald sich die Fra­ge nach »Wir« und »Nicht-Wir« stellt. Sie wird meist sehr schnell sehr blu­tig gestellt, obwohl der amtie­ren­de Prä­si­dent Abiy ­Ahmed (Vater Oro­mo, Mos­lem; Mut­ter ­Amha­ra, Chris­tin) 2019 den Frie­dens­no­bel­preis dafür bekam, daß er Grenz­strei­tig­kei­ten mit Eri­trea klär­te und einen Frie­dens­ver­trag ­aus­han­del­te, der einen zwan­zig­jäh­ri­gen Krieg beendete.

Den Frie­den im eige­nen Land konn­te er aber nicht sichern – erst seit Novem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res hält ein Waf­fen­still­stand mit den Tigray, und die zu deren Unter­stüt­zung ein­mar­schier­ten eri­tre­ischen Trup­pen haben sich zurück­ge­zo­gen. Nun kämp­fen vor allem die Amha­ra gegen die Oromo.

In Mat­thi­as Poli­ty­ckis Roman Alles wird gut sind der Frie­dens­no­bel­preis und der Haß der Völ­ker auf­ein­an­der The­ma des abend­li­chen Gesprächs eines ers­ten Nacht­la­gers zu Beginn einer aben­teu­er­li­chen Rei­se. Die Ver­lei­hung, sagt der in indi­rek­ter Rede para­phra­sier­te Amha­ra Wer­axa, zei­ge nur,

daß die Jury kei­ne Ahnung habe, wie es um Äthio­pi­en bestellt sei!

Der gro­ße Feh­ler sei aber die Frei­ga­be des Inter­nets gewesen:

Was vom Wes­ten als Beginn einer offe­nen Gesell­schaft geprie­sen wer­de, habe in Wirk­lich­keit dem Haß ein Forum gege­ben. Längst wer­de nicht mehr nur gegen ein­zel­ne, son­dern gegen gan­ze Völ­ker gehetzt und zu deren Ver­nich­tung auf­ge­ru­fen. So was wer­de in einem Viel­völ­ker­staat wie Äthio­pi­en schnell unübersichtlich.

Man erin­ne­re sich an den Völ­ker­mord in Ruan­da, dem im Früh­som­mer 1994 min­des­tens eine hal­be Mil­li­on, eher aber über 800 000 Tut­si zum Opfer fie­len. In den Ana­ly­sen die­ser Kata­stro­phe in der “Schweiz Afri­kas” wird immer wie­der die Rol­le der euro­pä­isch geschul­ten Admi­nis­tra­ti­on und Volks­er­fas­sung sowie die Bedeu­tung der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­in­fra­struk­tur her­vor­ge­ho­ben: Bei­des habe aus chao­ti­schen Lynch­ta­gen frü­he­rer Zei­ten plan­mä­ßig orches­trier­te Aus­mor­dun­gen gemacht, weil es das Flä­chen­de­cken­de und den Blick in den eth­ni­schen Paß erst ermöglichte.

(Für gro­ße Leser, die wir ja alle sind: Hun­dert Tage von Lukas Bär­fuß ist der wohl bes­te Kurz­ro­man über die­ses Grau­en. Bär­fuß ist mitt­ler­wei­le natür­lich ein Clown, aber die­ses Buch war ein gro­ßer Wurf.)

Volk, Völ­ker, pau­scha­le Urtei­le, his­to­ri­sches Haß­ge­dächt­nis: Nichts davon wird in Poli­ty­ckis Roman von der aus Ein­hei­mi­schen und dem Hoch­stap­ler Josef ­Tratt­ner gebil­de­ten Rei­se­grup­pe hin­ter­fragt, dekon­stru­iert oder über­tüncht – zu wirk­mäch­tig ist die Rea­li­tät, zu nah der Bür­ger­krieg, zu klar steht “das bereits Vor­han­de­ne” vor Augen:

Es gab an die acht­zig Völ­ker in Äthio­pi­en, und abge­se­hen von weni­gen Intel­lek­tu­el­len war jeder stolz, einem ganz bestimm­ten die­ser Völ­ker anzugehören.

Das denkt Tratt­ner, als er für einen Deut­schen gehal­ten wird, obwohl er aus Öster­reich stammt:

Aber es hät­te zu lang gedau­ert, den Unter­schied zu erklären.

(Poli­ty­cki selbst hat unlängst das mie­fi­ge Deutsch­land ver­las­sen – gen Österreich.)

Also: Tratt­ner ist abge­bro­che­ner Archäo­lo­ge und mit einer Super­fe­mi­nis­tin zusam­men, die er mona­te­lang nicht sieht, weil er von einem alten Kum­pel, der es bis zum Pro­fes­sor gebracht hat, immer wie­der mit Aus­gra­bungs­lei­tun­gen in Afri­ka betraut wird.

Dort: kri­mi­nel­ler Klein­han­del mit angeb­li­chen Fund­stü­cken, getürk­te Berich­te fürs Insti­tut, ein Leben ohne Ernst und Sinn und Ver­stand. Als der Schwin­del auf­fliegt, ver­krü­melt sich Tratt­ner samt Spe­sen­kas­se und ein­hei­mi­schen Mit­ar­bei­tern zu einer letz­ten Tour durchs Viel­völ­ker­land am Omo im Süd­wes­ten Äthiopiens.

Gleich im ers­ten Dorf trifft er auf Natu, eine kahl­ge­scho­re­ne Frau mit aus­ge­ris­se­nem Tel­lerohr­läpp­chen, die – so erfährt er spä­ter – alles anders macht, als es die Tra­di­ti­on vor­schreibt, sehr zum Leid­we­sen ihrer Fami­lie und der Dorf­ge­mein­schaft: kein Lippen­teller, abge­wie­se­ne Frei­er, Wider­spens­tig­keit gegen den eige­nen Ehe­mann, kei­ne Feld­ar­beit, son­dern Gesang, Tanz, Kampf.

Der Preis für die­se Selbst­be­frei­ung ist hoch – Tratt­ner wird Zeu­ge, wie Natu ver­prü­gelt wird, weil sie sich unstatt­haft benahm, und er begreift am Ende nicht, ­war­um sie doch noch zurück­kehrt ins Dorf, obwohl ihr dort viel­leicht sogar die Todes­stra­fe droht.

Geht es ganz auto­nom ein­fach nicht, ist am Ende die Tra­di­ti­on (die »Natur«) immer stär­ker? In Rück­blen­den erfährt man, daß Tratt­ner bei sei­ner letz­ten Heim­kehr nach Wien einen Tag frü­her als geplant ein­traf, sei­ne Super­fe­mi­nis­tin über­ra­schen woll­te und sie in Gesell­schaft eines Super­ma­chos ertapp­te, der wohl nicht nur mit der Faust so rich­tig zur Sache kam.

Das ist die Kurz­ver­si­on des roten Fadens, der sich durch den Roman zieht: hier das First-World-Gere­de, das bei genaue­rem Hin­se­hen nur die dün­ne Haut über rohem Fleisch ist; dort die ech­te Selbst­er­mäch­ti­gung einer Frau, die um die har­ten Kon­se­quen­zen ihrer Auto­no­mie-Sehn­sucht weiß und sie am Ende zu tra­gen bereit ist.

Aber auch die­se Spie­ge­lung wird ver­zerrt zurück­ge­wor­fen: Natu erlitt, Natus Ich-Suche und Eman­zi­pa­ti­on ist ganz anders als die­je­ni­ge der Wie­ne­rin. Jedoch erzähl­te bis­her nur Natu über Natu. Viel­leicht war sie gar nicht so, wie sie es berich­te­te, aben­de­lang. Denn als Tratt­ner in ihr Dorf zurück­kehrt, um sie zu suchen, wird ihm eine ganz ande­re Ver­si­on aufgetischt:

Natu ist näm­lich in den Augen und nach den Maß­stä­ben ihres Vol­kes kei­ne Super­fe­mi­nis­tin, son­dern eine nach­läs­si­ge, respekt­lo­se, schlam­pi­ge Frau. Und er, Tratt­ner, der ja nun auch in Natus Geschich­te ver­strickt ist: Er ist kein Mann, son­dern ein Trottel.

An die­ser Stel­le bekommt die­ser glän­zend erzähl­te und auf­grund der Frem­de Äthio­pi­ens undeut­li­che Roman einen skur­ri­len Drall ins Rea­le: Einen Tratt­ner näm­lich gibt´s in Wien. Im Roman hat sich der Schorsch Tratt­ner in einer ambi­tio­nier­ten Pha­se als Künst­ler ver­dingt, aber nicht so gekonnt sin­gend und tan­zend wie Natu, son­dern mit der Schnaps­idee, Schaum­stoff-Per­for­man­ces auf­zu­füh­ren. Was dar­an ist bes­ser oder schlech­ter als krea­ti­ve Archäologie?

Die­sen Schaum­stoff-Tratt­ner gibt es also wirk­lich, er heißt Josef mit Vor­na­men, ist 1955 gebo­ren und schaum­stofft noch immer in Wien. Was bedeu­tet das? Ganz ein­fach: Wir fah­ren fremd durch Äthio­pi­en am Vor­abend des Bür­ger­kriegs und sind lei­der oder zum Glück dort zu Hau­se, wo Erwach­se­ne mit Schaum­stoff spielen.

Die­ser Umstand könn­te den Unter­ti­tel erklä­ren: Tratt­ners Tod war ver­meid­bar. Hät­te er wei­ter die Wie­ner Kunst­sze­ne mit Schaum­stoff ver­arscht, wäre er noch am Leben – wie der ech­te halt.

– – –

Mat­thi­as Poli­ty­cki: Alles wird gut. Chro­nik eines ver­meid­ba­ren Todes, 400 S., 25 €, hier bestel­len.