Kindmenschen, Grönemeyer und der Rechtsruck

Man muß sich z. B. nur die voll­ende­te Idio­tie eines sei­ner größ­ten Hits vor Augen hal­ten, “Kin­der an die Macht”:

Die Armeen aus Gum­mi­bär­chen, die Pan­zer aus Mar­zi­pan, Krie­ge wer­den auf­ge­ges­sen. Ein­fa­cher Plan, kind­lich genial…

Als das Lied raus­kam, war ich sel­ber ein Kind, und fand es schon damals außer­or­dent­lich pein­lich. Ins­be­son­de­re die­se Textzeile:

Gebt den Kin­dern das Kom­man­do, sie berech­nen nicht, was sie tun!

Exakt das wäre ja für jeden Men­schen mit allen Tas­sen im Schrank ein Grund, den Kin­dern NICHT “das Kom­man­do” zu geben. Noch ein paar ande­re Bei­spie­le aus dem­sel­ben Meisterwerk:

Es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Es gibt Zahn­lü­cken, statt zu unter­drü­cken, gibt’s Erd­beer­eis auf Lebens­zeit. Sie sind die wah­ren Anar­chis­ten, lie­ben das Cha­os, räu­men ab. Ken­nen kei­ne Rech­te, kei­ne Pflich­ten. Noch unge­beug­te Kraft, mas­sen­haft, unge­stü­mer Stolz…

Grö­ne­mey­er ist ein Mensch, dem man ohne zu zögern abnimmt, das alles ernst­haft zu glau­ben. Immer wie­der betont er, wie sehr er das “Cha­os” liebt, und er hält sich dabei offen­bar für außer­or­dent­lich chao­tisch, anar­chisch, “kind­lich geni­al” und ori­gi­nell. Noch als über Sech­zig­jäh­ri­ger hat er die Phy­sio­gno­mie eines ver­greis­ten Babys, das nicht ganz hel­le, aber immer gut drauf und mit sich selbst sehr zufrie­den ist.

Grö­ne­mey­er ist sagen­haft erfolg­reich, und dies seit Jahr­zehn­ten. Sei­ne nai­ven und sen­ti­men­ta­len Lied­chen sind extrem mas­sen­kom­pa­ti­bel. Mehr Main­stream als er kann man eigent­lich nicht mehr wer­den, und ent­spre­chend aus­ge­bil­det ist sein Gefühl, “die Gesell­schaft” zu repräsentieren.

Mit dem Erfolg kommt auch das Geld: Er ist Mul­ti­mil­lio­när (sein Ver­mö­gen wird auf 18 Mil­lio­nen Euro geschätzt), und leb­te lan­ge Zeit in Lon­don in einem Vier­tel, das von Pro­mi­nen­ten bevöl­kert ist, wobei sein Lebens­stil aller­dings recht beschei­den gewe­sen sein soll. Sei­nen Umzug begrün­de­te er so:

Wir lieb­ten das Tem­po, das Pun­ki­ge, das Unsor­tier­te, den Gesamtgroove.

Die Geschich­te sei­ner poli­ti­schen Betä­ti­gung reicht lan­ge zurück und macht aus ihm eine Art deut­sches Pen­dant zu Bono Vox von U2. In aus­nahms­los allen Fäl­len segel­te er mit dem Zeit­geist und “enga­gier­te” sich für das jeweils ange­sag­te poli­tisch kor­rek­te “cur­rent thing”: 1985, dem Jahr, in dem auch “We Are the World” von USA for Afri­ca raus­kam, gegen Hun­gers­nö­te in Afri­ka und gegen AIDS, 1993 gab’s ein Anti-Nazi-Lied, in den 2000er Jah­ren mach­te er Wer­bung für die inzwi­schen fast völ­lig ver­schwun­de­ne lin­ke Anti­glo­ba­li­sie­rungs­be­we­gung, 2015 kämpf­te er auf einem Fes­ti­val unter dem Mot­to “Offen und bunt – Dres­den für alle!” tap­fer gegen PEGIDA, und 2020 gab’s eine Hym­ne für die “Hel­den” der Covid-“Pandemie”.

Berüch­tigt wur­de sei­ne grenz­hys­te­ri­sche, fre­ne­tisch gebrüll­te Ansa­ge “gegen Rechts” auf einem Kon­zert im Jahr 2019:

Und ich glau­be, es muss uns klar sein, auch wenn Poli­ti­ker schwä­cheln, das ist glau­be ich in Öster­reich nicht anders, als in Deutsch­land, dann liegt es an uns DANN LIEGT ES AN UNS, ZU DIKTIEREN, WIE NE GESELLSCHAFT AUSZUSEHEN HAT. Und wer ver­sucht, so eine Situa­ti­on der Unsi­cher­heit zu nut­zen, wer rech­tes Geschwa­fel für Aus­gren­zung, Ras­sis­mus und Het­ze, DER IST FEHL AM PLATZE! DIESE GESELLSCHAFT IST OFFEN! (…) KEIN MILLIMETER NACH RECHTS! KEINEN EINZIGEN MILLIMETER NACH RECHTS! UND DAS IST SO. UND DAS BLEIBT SO!!!

Was ist die psy­cho­lo­gi­sche Basis für einen der­ar­ti­gen Gefühls­aus­bruch? Ist es ech­te Panik, die ihn hier ergrif­fen hat? Oder hat er sich in eine Eksta­se der mora­li­schen Zur­schau­stel­lung hineingesteigert?

Grö­ne­mey­ers Name tauch­te nun auch auf der Spit­ze eines “offe­nen Brie­fes” an die deut­sche Regie­rung auf, unter­zeich­net von etwa hun­dert wei­te­ren “Pro­mi­nen­ten” aus dem soge­nann­ten Kul­tur­be­reich, von denen sich etwa ein Drit­tel bemü­ßigt fühl­te, auch ihre Pro­no­men anzu­ge­ben (er/ihn, sie/ihr), was mei­ner beschei­de­nen Ansicht nach Grund genug wäre, ihnen das Wahl­recht zu entziehen.

Die Unter­zeich­ner befürch­ten, daß die deut­sche Ein­wan­de­rungs­po­li­tik durch geplan­te angeb­li­che “EU-Asyl­rechts­ver­schär­fun­gen” gebremst wer­den könn­te. Ihr “offe­ner Brief” ver­sucht, ent­spre­chen­den mora­li­schen Druck auf die Regie­rung aus­zu­üben. Dabei zeich­nen sie ein dra­ma­tisch ver­dreh­tes, gera­de­zu auf dem Kopf ste­hen­des Bild der Wirk­lich­keit, schon im ers­ten Satz:

Sie haben sich im Koali­ti­ons­ver­trag einen Auf­bruch in der Migra­ti­ons­po­li­tik vor­ge­nom­men. Das war gut und rich­tig, denn viel zu lan­ge wur­de der Ein­druck erweckt, dass Migra­ti­on das Pro­blem und Abschot­tung die Lösung sei.

Ich kann mich nicht erin­nern, daß die deut­sche Regie­rung jemals den Ein­druck erweckt hätte,“dass Migra­ti­on das Pro­blem und Abschot­tung die Lösung sei”. Sie hat viel­mehr das Land mit Migran­ten regel­recht geflu­tet, und wenn sie ab und zu die Brem­se gezo­gen hat, dann ledig­lich, um den Zustrom ein wenig zu ent­schleu­ni­gen und geord­ne­ter ablau­fen zu las­sen, nicht aber mit dem Ziel, ihn jemals zu stoppen.

In der Welt der Unter­zeich­ner exis­tiert nichts ande­res als das Leid der Migran­ten, das durch radi­kal offe­ne Gren­zen und die Besied­lung des bun­des­deut­sches Schla­raf­fen­lands gemil­dert wer­den soll. Sie for­dern die Regie­rung auf, wie sie einst ver­spro­chen habe, “ille­ga­le Zurück­wei­sun­gen an den Außen­gren­zen zu been­den” und “Kri­tik oder Maß­nah­men an den sys­te­ma­ti­schen Rechts­brü­chen und Miss­hand­lun­gen von Schutz­su­chen­den an den Grenzen”(sic) aufzunehmen.

Inter­es­sen der deut­schen Bevöl­ke­rung (“Volk” traut man sich ja gar nicht mehr sagen) exis­tie­ren in die­sem Welt­bild nicht, auch kei­ne über­las­te­ten Gemein­den, kei­ne Kri­mi­na­li­tät, kei­ne Ver­ge­wal­ti­gun­gen, Mes­ser­mor­de und ande­re Gewalt­ta­ten, ja über­haupt kei­ne Pro­ble­me, die sich durch Mas­sen­ein­wan­de­rung für die Bewoh­ner des Ein­wan­de­rungs­lan­des erge­ben könn­ten, son­dern nur “Lösun­gen im Sin­ne und Diens­te einer uni­ver­sell gül­ti­gen Menschlichkeit”.

Neben dem Zug­pferd Grö­ne­mey­er fal­len die ande­ren Namen deut­lich ab. Mir per­sön­lich war nur ein Bruch­teil bekannt, und haupt­säch­lich scheint hier eher die B- und C‑Garnitur ver­tre­ten zu sein, dar­un­ter etli­che noto­ri­sche Berufs­mi­gran­ten, die im lukra­ti­ven “Antirassismus”-Business tätig sind. Der ein­zi­ge Name, der mich etwas piekst, ist der von Nina Hoss, die eine respek­ta­ble Schau­spie­le­rin ist.

Und dann fand ich noch den Namen einer Per­son, die ich aus Ber­li­ner Film­stu­den­ten-Tagen ken­ne, und die sich noch vor fünf­zehn Jah­ren außer­or­dent­lich nega­tiv über das Ver­hal­ten von männ­li­chen Ara­bern in Paris geäu­ßert hat.

Ich gehe davon aus, daß die Unter­zeich­ner fast alles Grün­wäh­ler sind, und die­se Peti­ti­on scheint auch Teil einer grö­ße­ren Kam­pa­gne der grü­nen Basis gegen die Par­tei­spit­ze zu sein, nament­lich die Regie­rungs­mit­glie­der Baer­bock, Fae­ser und Habeck, die sich in ihren Augen nicht radi­kal genug für das Her­zens­the­ma Ein­wan­de­rungs­be­schleu­ni­gung einsetzen.

Die rechts­extre­me Ver­schwö­rungs­theo­rie, daß letz­te­re auf Dau­er die Deut­schen zur Min­der­heit im eige­nen Land machen und neue Macht­ver­hält­nis­se schaf­fen wird, kann man inzwi­schen schon in der ZEIT nach­le­sen, natür­lich in einem tri­um­pha­len Ton­fall (die nun­mehr ver­fas­sungs­feind­li­che, die Men­schen­wür­de ver­let­zen­de For­mu­lie­rung “Urdeut­sche”, die ursprüng­lich im Text zu fin­den war, wur­de spä­ter getilgt):

Sie wer­den die Mäch­ti­gen sein… Deutsch­land will nicht begrei­fen, was es heu­te ist: ein Land, in dem Migran­ten nicht mehr Min­der­heit sein wer­den, son­dern gefrag­ter denn je. Kom­men da noch alle mit?

Wer will, kann in die­sem Arti­kel von Alex­an­der Wal­l­asch detail­ier­ter stu­die­ren, was für Grup­pen und Indi­vi­du­en hin­ter dem Auf­ruf ste­hen: durch die Bank links­extre­mes Spek­trum und “Refugees-Welcome”-Lobbyisten. Es scha­det einem Pop-Super­star, der immer noch die Sta­di­en bis an den Rand füllt, nicht, sich mit einer sol­chen Kli­en­tel zu asso­zi­ie­ren, im Gegen­teil kann die­se damit rech­nen, ihre Agen­da durch sei­nen Namen ver­gol­det zu bekommen.

Was die­se Agen­da selbst betrifft, so sind ihre Pro­pa­gan­dis­ten natür­lich dar­auf ange­wie­sen, die rea­le Situa­ti­on krass zu ver­zeich­nen, um den nöti­gen mora­li­schen Dampf zu recht­fer­ti­gen. Über das phi­lo­so­phi­sche und ana­ly­ti­sche Niveau eines Grö­ne­mey­er-Lieds gehen die For­de­run­gen und Argu­men­ta­tio­nen nicht hin­aus. Den­noch wirkt der Dampf, die Maschi­ne wird wei­ter­ge­trie­ben, in der Stoß­rich­tung übri­gens in völ­li­gem Ein­klang mit der Hoch­fi­nanz und inter­na­tio­na­len Medi­en­groß­kon­zer­nen, wie etwa die­ser aktu­el­le Arti­kel von Bloom­berg Eco­no­mics demonstriert.

In man­cher Hin­sicht ist Grö­ne­mey­ers Wunsch in Erfül­lung gegan­gen: Es sind zwar kei­ne Kin­der, aber Kind­men­schen und infan­ti­le Figu­ren wie Baer­bock, die heu­te in Deutsch­land “an der Macht” sind und nahe­zu kri­tik­los von den Medi­en beju­belt wer­den, obwohl die Pan­zer, die sie in die Ukrai­ne schi­cken, nicht aus Mar­zi­pan sind.

Gleich­zei­tig befin­det sich die AfD, vie­len Jah­ren der per­ma­nen­ten media­len Dämo­ni­sie­rung zum Trotz, in einem nie zuvor dage­we­se­nen Umfra­ge­hoch. Grö­ne­mey­ers Gebrüll hat den “Rechts­ruck” kei­nen Mil­li­me­ter auf­ge­hal­ten. In der Tat hat die von ihm und sei­ner Kas­te pro­pa­gier­te Poli­tik wohl eher noch dazu bei­getra­gen, aber die­se Leu­te sind zu selbst­ge­recht und selbst­be­zo­gen, um hier irgend­ei­nen Zusam­men­hang zu erken­nen. Wie denn auch, wenn man höchst­per­sön­lich “im Diens­te einer uni­ver­sell gül­ti­gen Mensch­lich­keit” steht?

Wer ande­ren ohne Rück­sicht auf Ver­lus­te “dik­tie­ren” will, wie auch ihre Gesell­schaft aus­se­hen muß, ohne dafür einen per­sön­li­chen Preis zu zah­len, muß mit Gegen­re­ak­tio­nen rech­nen. Die sind zwar vor­han­den, aber im Gro­ßen und Gan­zen immer noch zu schwach, allem Gejam­mer von lin­ker Sei­te zum Trotz. Baer­bock, die uns min­des­tens so wirr, infan­til, fremd­scha­m­in­du­zie­rend und hohl­köp­fig erscheint wie Grö­ne­mey­er, ist genau­so wie er kom­pa­ti­bel für die Mas­sen, und viel­leicht auch ein Abbild ihrer inne­ren Verfassung.