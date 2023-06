Sammelstelle (64): Staatsantifa

Im Fall der radi­ka­len Lin­ken seuf­zen die weni­gen Gesprächs­part­ner aus der­sel­bi­gen, die man hat, jeden­falls regel­mä­ßig auf, wenn man die »AG No Tears for Krauts« erwähnt. Als »arro­gan­te Bes­ser­wis­ser«, »pseu­do­lin­ke Neo­cons« oder auch »Spal­ter« wer­den sie dann abge­tan. Ver­mut­lich trifft alles zu.

Denn die­se anti­deut­sche Grup­pie­rung (sinn­ge­mäß: »Kei­ne Trä­nen für Deut­sche«) die vor allem im aka­de­mi­schen Bereich von Halle/Saale seit mehr als zehn Jah­ren Wur­zeln geschla­gen hat und weit über Sach­sen-Anhalt hin­aus als Quer­trei­ber gefürch­tet ist, hat sich die­sen Ruf hart­nä­ckig verdient.

Ähn­lich wie ihre Weg­ge­fähr­ten der Redak­ti­on Baha­mas, dem selbst­er­klär­ten »Abriß­un­ter­neh­men der deut­schen Lin­ken«, sind die Akteu­re aus Hal­le zwar so anti­fa­schis­tisch wie anti­deutsch, aber just aus die­sen Über­zeu­gun­gen speist sich die Abnei­gung gegen die bun­des­deut­sche Mehr­heits­lin­ke, die anma­ßend, über­grif­fig und klug glei­cher­ma­ßen for­mu­liert wird.

Wer Auf­stieg und Fall des patrio­ti­schen Haus­pro­jekts in Halle/Saale ver­folgt hat, erin­nert sich viel­leicht an die Inter­ven­ti­on der AG auf einer lin­ken Demo gegen die eige­nen Genossen.

Im April 2018 demons­trier­ten Anti­fas und Links­grü­ne aller Schat­tie­rung gegen die »AK16«, das genann­te Haus­pro­jekt. Die »AG No Tears for Krauts« kün­dig­te den the­ma­ti­schen Kon­sens eigen­hän­dig auf, ver­teil­te pro­vo­ka­ti­ve Flug­blät­ter und sorg­te für ent­rüs­te­te Gesichter.

Eine klei­ne Ein­füh­rung in den AG-Sound:

Kommt es Euch nicht auch etwas lächer­lich vor, auf eine femi­nis­ti­sche Demons­tra­ti­on zu gehen, die sich gegen die Iden­ti­tä­ren rich­tet? Oder gar ver­lo­gen? Anschei­nend nicht, denn ansons­ten wärt Ihr zuhau­se geblie­ben, anstatt Euch hier bei einem Pro­test gegen ein Dut­zend Flach­pfei­fen, die ohne­hin nie­mand zu mögen scheint, als ehren­wer­te Ver­tei­di­ger des Femi­nis­mus aufzuspielen.

Hin­ter­grund: Die Anti­fa-Demo rich­te­te sich expli­zit auch gegen den »sexis­ti­schen« Cha­rak­ter des iden­ti­tä­ren Spektrums.

Wei­ter hieß es von der AG an die ver­sam­mel­ten ande­ren Linken:

Wie kommt Ihr über­haupt dar­auf, dass die IB son­der­lich sexis­tisch sei? Deren weib­li­che Prot­ago­nis­ten tre­ten sehr selbst­be­wusst und nun wahr­lich nicht als die »Heim­chen vom Herd« auf. Uns sind auch kei­ne Ver­laut­ba­run­gen der Iden­ti­tä­ren bekannt, die die­se als üble Sexis­ten überführen. Gewiss, wir sind nicht die Nazi-Exper­ten wie Ihr. Aber so ganz haut Euer Vor­wurf nicht hin. Die Iden­ti­tä­ren haben sicher­lich ein tra­di­tio­nel­les Frau­en­bild. Aber das ist weder dezi­diert sexis­tisch, noch unter­schei­det sich das wesent­lich von ande­ren Milieus wie den Fans vom Hal­le­schen Fuß­ball­club, den Ammen­dor­fer Sport­keg­lern oder dem Frau­en­yo­ga­kurs im Iris-Regenbogenzentrum.

Nach eini­gem Anlauf, der natür­lich auch diver­se Belei­di­gun­gen gegen die Iden­ti­tä­ren ent­hielt, kamen die Anti­fa­schis­ten der »AG No Tears for Krauts« dann zu einem ihrer Lieb­lings­the­men: Isla­mis­mus. Der Sexis­mus in mus­li­mi­schen Glau­bens­ge­mein­schaf­ten, so die AG-Autoren, wür­de von der lin­ken Sze­ne bagatellisiert.

Daher führ­ten sie in offe­ner Anspra­che der ver­sam­mel­ten Mehr­heits­lin­ken aus:

Gegen Euch ist jeder Femi­nis­mus zu ver­tei­di­gen, der sich nicht scheut, den größ­ten Agen­ten der Frau­en­un­ter­drü­ckung in Deutsch­land zu benen­nen, ohne nebu­lös her­um­zu­ei­ern und von »reli­giö­sen Struk­tu­ren« zu schwadronieren. Also, lie­be Demons­tran­ten, nehmt es uns nicht übel. Aber: Ihr seid Teil des Appease­ments gegen­über dem Islam und ver­ra­tet all jene Frau­en und Homo­se­xu­el­le, die täg­lich unter den Zumu­tun­gen des Islam zu lei­den haben.

So weit, so bekannt. Inter­es­sant wird dann jener Abschnitt, der eine indi­rek­te Ver­tei­di­gung des »rech­ten« islam­kri­ti­schen Lagers enthält:

Ihr betreibt nur dümm­li­che Selbst­ver­ge­wis­se­rung, wenn Ihr in Eurem Auf­ruf auch Kon­ser­va­ti­ve für ihr tra­di­tio­na­lis­ti­sches Rol­len­bild anklagt, als wären sie inzwi­schen nicht die­je­ni­gen, die noch am beharr­lichs­ten indi­vi­du­el­le Frei­hei­ten gegen­über dem Islam und sei­nen lin­ken Freun­den verteidigen,

womit die obi­ge Ein­schät­zung als »lin­ke Neo­cons« eini­ger­ma­ßen bestä­tigt scheint.

Fina­le furioso:

Eure Indif­fe­renz gegen­über der Zer­stö­rungs­wut des Islam ist für das gesell­schaft­li­che Zusam­men­le­ben gefähr­li­cher als die ohne­hin ein­fluss­lo­sen Mit­glie­der einer rech­ten PR- Sek­te. Mit Euch lässt sich kein Femi­nis­mus machen!

Die­se Vor­be­mer­kun­gen zum Cha­rak­ter der Grup­pe waren samt O‑Tönen von­nö­ten, um den fol­gen­den Text über den Fall der links­mi­li­tan­ten »Ham­mer­ban­de« bes­ser ein­ord­nen zu kön­nen. Hier schert jemand aus fest­ge­zurr­ten lin­ken Erzäh­lun­gen aus – und tut es eben nicht zum ers­ten Mal. In die­sem aktu­el­len Fall sind der­weil auch Erkennt­nis­se für Nicht­lin­ke zu gewin­nen, die hier skiz­ziert wer­den sollten.

Der für die heu­ti­ge lin­ke Sze­ne durch­aus als bei­spiel­los zu titu­lie­ren­de Text ist über­schrie­ben mit »Wir sind nicht Lina«, womit die AG sicher­lich ein wenig am Ohr­fei­gen­baum ihres Milieus rüttelt:

Kri­tik des Ver­fah­rens: ja.

Aber: kein Applaus für Scheiße!

Die AG beschreibt ein­gangs die gro­ße Soli­da­ri­täts­wel­le in der ver­ei­nig­ten Lin­ken mit den Ange­klag­ten der Ham­mer­ban­de. Dann erklä­ren sie unumwunden:

Wir sind nicht Lina. Das heißt nicht, dass das Ver­fah­ren gegen Lina E. nicht kri­tik­wür­dig war. Im Gegen­teil, es war eine Far­ce. […] Und trotz­dem sind wir nicht Lina. Denn wer soll das sein, die­ses „Wir“, das auf allen mög­li­chen Flug­blät­tern, Trans­pa­ren­ten und Graf­fi­ti beschwo­ren wird?

Die »AG No Tears for Krauts« macht deut­lich: Mit »Sta­li­nis­ten«, »Mao­is­ten«, Paläs­ti­na-Soli­da­ri­schen usw. möch­ten sie nicht ver­ge­mein­schaf­tet wer­den. Sie stün­den als Ein­zel­ne für sich und für kein Kollektiv.

Aus­ge­hend von die­ser Wir-Ent­sa­gung dozie­ren die AG-Autoren in ihrer klas­si­schen Art und Wei­se über Rechts­staat, Besitz­ver­hält­nis­se, Schutz vor Dik­ta­tu­ren usw. Das darf man, kennt man ande­re AG-Tex­te, als red­un­dan­tes Vor­ge­plän­kel übergehen.

Aus der Ableh­nung tota­li­tä­rer Rase­rei her­aus beken­nen sie sich, unty­pisch für radi­ka­le Lin­ke, typisch für an Hork­hei­mer und Ador­no geschul­te Ver­tei­di­ger des bür­ger­li­chen Fort­schritts, zum Prin­zip des Rechtsstaates:

Bei aller berech­tig­ten Kri­tik am Rechts­staat wären sei­ne Prin­zi­pi­en auch dar­um nicht nur gegen das oft bemüh­te Schlim­me­re wie Natio­nal­so­zia­lis­mus, Sta­li­nis­mus und Isla­mis­mus zu ver­tei­di­gen, son­dern bereits gegen ihre stets dro­hen­de Aushöhlung.

Und jetzt kom­men ihre Genos­sen ins Spiel:

Wer Anti­fa­schis­mus nicht nur als Paro­le begreift, mit der er das eige­ne Kra­wall­be­dürf­nis legi­ti­miert, son­dern als Refle­xi­on auf his­to­ri­sche Erfah­rung, hät­te somit Ver­tei­di­ger und Kri­ti­ker des Rechts in einem zu sein.

Als »AG No Tears for Krauts« wirft man der Mehr­heits­lin­ken vor, dop­pel­te Stan­dards anzulegen:

Kri­tik hät­te in die­sem Zusam­men­hang nicht nur an Akti­vi­tä­ten gegen Leu­te geübt zu wer­den, die zum „Wir“ gehö­ren, son­dern auch an Maß­nah­men gegen poli­ti­sche Geg­ner und ande­re wenig sym­pa­thi­sche Zeit­ge­nos­sen. Dazu zäh­len z.B. auch Hoo­li­gans, die laut Beschluss des Euro­päi­schen Gerichts­ho­fes für Men­schen­rech­te vor Fuß­ball­spie­len schon seit eini­gen Jah­ren ohne grö­ße­res Pipa­po vor­sorg­lich in Poli­zei­ge­wahr­sam genom­men wer­den dür­fen, oder soge­nann­te Quer­den­ker, wenn ihre Grund­rech­te will­kür­lich und mas­siv ein­ge­schränkt werden.

Wor­te, die man sel­ten aus der lin­ken Ecke vernimmt:

Statt­des­sen beschwert sich die Lin­ke regel­mä­ßig über gegen sie gerich­te­te Repres­sio­nen, um sich im nächs­ten Augen­blick an den Staat zu wen­den und an ihn zu appel­lie­ren, die Grund­rech­te von Nazis und ande­ren unlieb­sa­men Leu­ten ein­zu­schrän­ken und sie doch bit­te, bit­te här­ter zu bestra­fen. Sie hat, ähn­lich wie der her­kömm­li­che Stamm­tisch­bru­der, nichts gegen die Rück­bil­dung des Rechts­staa­tes, die Rück­nah­me von Frei­heits­rech­ten und mög­lichst hohe Stra­fen, wenn es nur die Rich­ti­gen und nicht den eige­nen Hau­fen trifft.

Die »AG No Tears for Krauts« trifft damit einen wich­ti­gen Punkt und kommt zum nächs­ten, eben­so wichtigen:

Ohne­hin scheint es bei den Pro­tes­ten gegen das Ver­fah­ren gegen Lina E. und ihre Mit­an­ge­klag­ten vor allem um die Ver­tei­di­gung der eige­nen Gang gegen den als grö­ße­re Gang begrif­fe­nen Staat samt sei­ner Poli­zei zu gehen.

(Wolf­gang Pohrt-Lek­tü­re läßt grüßen!)

Wäre es anders, dann wäre in den letz­ten drei Jah­ren näm­lich auch etwas ande­res the­ma­ti­siert wor­den, und zwar das erschre­cken­de Aus­maß an Gewalt, das auch zu den Hin­ter­grün­den des Pro­zes­ses gehört,

was aber nicht bedeu­te, daß man so etwas wie Mit­ge­fühl mit den Opfern der lin­ken Gewalt­wel­le besäße:

Um gar nicht erst Miss­ver­ständ­nis­se auf­kom­men zu las­sen: Unser Mit­leid mit Nazis, die im Rah­men anti­fa­schis­ti­schen Selbst­schut­zes in ihre Schran­ken ver­wie­sen wer­den, hält sich in engen Gren­zen. Wir ste­hen mili­tan­tem Anti­fa­schis­mus trotz aller Kri­tik der Gewalt nicht nur kri­tisch gegenüber.

Aber auch der »anti­fa­schis­ti­sche Selbst­schutz«, also die anti­fa­schis­ti­sche Tot­schlä­ge­rei, habe eben ihre Grenzen:

Wer aber gezielt mit Häm­mern auf Wehr­lo­se ein­schlägt, wie es in den letz­ten Jah­ren nicht nur in den Fäl­len vor­kam, für die Lina E. ange­klagt wur­de, betreibt aller­dings kei­nen anti­fa­schis­ti­schen Selbst­schutz; noch nicht ein­mal offen­si­ven. Er nimmt viel­mehr bil­li­gend in Kauf, dass sein Opfer dabei stirbt: Schä­del hal­ten der Bear­bei­tung mit schwe­rem Metall nicht lan­ge stand, das weiß jeder, auch wenn er sonst nichts weiß.

Es wäre inter­es­sant zu sehen, wenn die »AG No Tears for Krauts« dies auf einem Flug­blatt ähn­lich for­mu­lie­ren wür­de und die­ses auf einer der Leip­zi­ger Ham­mer­ban­den-Soli-Demos ver­tei­len würden …

Im Anschluß füh­ren die AG-Autoren exakt das aus, was »Rech­te« seit Jah­ren bean­stan­den: Distanz zu Gewalt gibt es Links­au­ßen nicht, und wenn, dann ist sie nur tak­tisch bedingt:

Die­ses Vor­ge­hen wur­de in der lin­ken Sze­ne jedoch nicht des­halb kri­ti­siert, weil es sich ein­fach ver­bie­tet, mit einem Ham­mer auf einen Men­schen ein­zu­schla­gen, son­dern, wenn über­haupt, nur, weil dadurch ein höhe­rer Ermitt­lungs- und Ver­fol­gungs­druck durch die Poli­zei ent­ste­he. Viel­fach wur­de sich sogar posi­tiv auf die Bru­ta­li­sie­rung bezo­gen, für die die­se Taten ste­hen, so u.a. auf Trans­pa­ren­ten, die für Anti­fa­schis­mus war­ben und mit einem Ham­mer ver­ziert waren, dem Schrift­zug, dass Soli­da­ri­tät „der Ham­mer“ sei oder der augen­zwin­kern­den Aus­sa­ge, dass Anti­fa-Arbeit „ham­mer­geil“ sei.

Zei­len, die man in der »bür­ger­li­chen« Pres­se Deutsch­lands eben­so ver­ge­bens sucht wie in den Medi­en des Öffentlich-Rechtlichen.

Die Ent­wick­lung der Anti­fa-Sze­ne hin zu einem osten­ta­ti­ven Fetisch der Gewalt­an­wen­dung gegen Wehr­lo­se, so set­zen die AGler ihre ver­dienst­vol­le Auf­klä­rungs­ar­beit fort,

hat vie­le Grün­de, einer steht jedoch mit der Kri­se der Anti­fa in Ver­bin­dung, die seit vie­len Jah­ren anhält. Genau betrach­tet, ist der lin­ke Anti­fa­schis­mus an sei­ne Gren­zen gesto­ßen. Spä­tes­tens seit den Zwei­tau­sen­der­jah­ren ist er zutiefst staats­tra­gend, zumin­dest wenn man den Blick von Sach­sen löst uns (sic!) die Bun­des­re­pu­blik als Gan­zes betrachtet.

Anti­fa­schis­mus als Staats­dok­trin, lin­kes Neu­sprech als gesell­schaft­li­ches Zwangs­ver­hält­nis. Das muß auch den Ideo­lo­gie­kri­ti­kern aus Hal­le mißfallen:

Es gibt im Unter­schied zu den Neun­zi­ger­jah­ren kei­ne grö­ße­re eta­blier­te Par­tei und kei­ne nam­haf­ten Poli­ti­ker mehr, die sich nicht posi­tiv auf den Anti­fa­schis­mus bezie­hen, sich laut­stark „gegen Rechts“ beken­nen und die Bekämp­fung von Neo­na­zis für wich­tig erach­ten. Auf allen Kanä­len, von Jan Böh­mer­mann bis zur Heu­te Show, wird erklärt, wie schlimm Neo­na­zis und die AfD sei­en. In Sach­sen-Anhalt wur­de der Anti­fa­schis­mus 2020 sogar ganz offi­zi­ell in die Ver­fas­sung auf­ge­nom­men und zum Staats­ziel erklärt.

Die Anti­fa ver­liert somit nicht nur ihr ideo­lo­gi­sches Allein­stel­lungs­merk­mal. Sie geht auf in einem grö­ße­ren »Wir«, in der im Nega­ti­ven (»Kampf gegen rechts«) ver­ei­nig­ten Bevöl­ke­rungs­ge­mein­schaft. Kurz: Sie ver­liert ihre Iden­ti­tät, ihre Exis­tenz­be­rech­ti­gung. Und will Abhil­fe schaf­fen. Die AG stellt die­se Abhil­fe so dar:

Um sich über­haupt noch von die­sem staats­tra­gen­den Anti­fa­schis­mus abgren­zen zu kön­nen, muss die Anti­fa in die Berei­che von Spra­che und Mit­tel aus­wei­chen. Will hei­ßen: Die ver­stärk­te lin­ke Mili­tanz und der Ver­bal­ra­di­ka­lis­mus der letz­ten Jah­re sind nicht zuletzt dem Ver­such geschul­det, sich doch noch von der Anti-Nazi-Agi­ta­ti­on des Staa­tes und sei­ner Zivil­ge­sell­schaft zu unter­schei­den. Da es inhalt­lich nur weni­ge Dif­fe­ren­zen gibt, bleibt nur die Gewalt,

womit der Kern der Sache aus­for­mu­liert scheint. Wenn die ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te der Bun­des­re­pu­blik, von Kir­chen und Gewerk­schaf­ten bis zu Sub­kul­tu­ren und Sport­ver­ei­nen, nach links gekippt sind, wird Iden­ti­tät der Ideo­lo­gie­bau­stei­ne, rela­ti­ve Deckungs­gleich­heit jeden­falls, hergestellt.

Wo aber Iden­ti­tät Kon­for­mi­tät erzeugt, schwin­det die eige­ne Par­ti­ku­la­riden­ti­tät als »Sze­ne«. Man ist nicht mehr beson­ders, spe­zi­ell und ori­gi­nell, son­dern im Main­stream ange­kom­men und sogleich aufgegangen.

Der Wider­spruch, der in der Schi­zo­phre­nie liegt, den­noch dar­an fest­zu­hal­ten, man sei »als Anti­fa« sys­tem­kri­tisch, wider­stän­dig oder zumin­dest rebel­lisch, ist nicht zu lösen. Kei­ne Dia­lek­tik der Welt kommt damit klar. Allen­falls kann man den Wider­spruch durch Gewalt­an­wen­dung und mas­si­ve Mili­tanz über­tün­chen, und das heißt: durch einen Rück­fall in die Ver­hal­tens­bar­ba­rei ver­schlei­ern. Aber so oder so han­delt es sich dabei um ein Ablenkgefecht.

Die »AG No Tears for Krauts« kommt zu einem ähn­li­chen Resü­mee und mutmaßt:

Das dürf­te auch einer der zen­tra­len Grün­de für die immense Soli­da­ri­tät sein, die Lina E. ent­ge­gen­ge­bracht wird. Mit der Paro­le „Wir sind Lina!“ kann man sich vor­ma­chen, trotz aller Affir­ma­ti­on nicht nur kri­tisch und staats­feind­lich zu sein, son­dern dafür auch noch ver­folgt zu wer­den. Aus dem Ver­fah­ren und der mit ihm ver­bun­de­nen Soli­da­ri­täts­kam­pa­gne zieht man nicht nur eige­ne Bedeu­tung, son­dern auch die immer wie­der geprie­se­ne Dif­fe­renz, die es kaum noch gibt.

Nun: Das alles ver­tre­ten min­des­tens die Zeit­schrift Sezes­si­on und das Bür­ger­netz­werk Ein Pro­zent in ihren Tex­ten zu die­sem The­ma seit Jahren.

Ich selbst schrieb 2019 in mei­ner Ana­ly­se Blick nach links:

Weil der Anti­fa­schist kämp­fe­ri­sche bis mili­tan­te Atti­tü­den zu pfle­gen liebt, der eins­ti­ge Haupt­feind »Kapi­tal« samt der von ihm her­aus­ge­bil­de­ten neu­en Gesell­schaft aber mitt­ler­wei­le ein objek­ti­ver Ver­bün­de­ter ist, wer­den Ablenk­zie­le benö­tigt, die den Ges­tus des poli­ti­schen Kamp­fes mit all sei­nen Erschei­nun­gen befrie­di­gen, ohne die wirk­lich gro­ßen Fra­gen und Wider­sprü­che ange­hen zu müs­sen. So ent­steht (und repro­du­ziert sich) die kon­for­mis­ti­sche Rebellion. Die­se Ablenk­zie­le sind, die »AG No Tears for Krauts« weiß es eben­so wie wir, »Rech­te« aller Art.

Daß der­lei Deu­tun­gen und Wahr­neh­mun­gen über die Huf­ei­sen-Kon­stel­la­ti­on schritt­wei­se auch im geg­ne­ri­schen Lager ankom­men, spricht für die Chan­ce, die sich der­zeit ergibt, wonach aus dem eska­lier­ten Trei­ben der lin­ken Gewalt­zu­spit­zung Auf­klä­rung und Gegen­öf­fent­lich­keit sprießen.

In klei­nen Schrit­ten, gewiß, aber doch stetig.