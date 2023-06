Mathe bekommt Abi-Verbot

In Mecklenburg-Vorpommern stellt Bildungsministerin Simone Oldenburg jetzt Mathematik als Abitur-Pflichtprüfungsfach in Frage.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Vor dem Hin­ter­grund, daß mal wie­der über das Mathe­ma­tik-Abitur gejam­mert wird und eine Schü­ler-Peti­ti­on Unter­schrif­ten sam­melt, die bestä­ti­gen, daß es viel, aber dies­mal wirk­lich viel, viel zu schwer war.

Viel schwe­rer als die vori­gen Abitu­re, die aber auch schon schlimm, schlimm schwer waren, So schwer, daß die von den Prü­fern erteil­ten Noten­punk­te von Staats wegen ein­fach ange­ho­ben wur­den, „um den Punk­te­durch­schnitt rech­ne­risch an die Ergeb­nis­se der ver­gan­ge­nen Jah­re anzu­glei­chen.“ So ein­fach macht man das, per Ukas, wenn man die Regie­rung ist.

Also schön­rech­nen statt nur rech­nen und Erfol­ge dekre­tie­ren, anstatt sie zu erar­bei­ten. Das ist sozia­lis­tisch und läßt die Welt doch gleich viel gerech­ter aus­se­hen, zumal das soge­nann­te Gym­na­si­um ohne­hin längst zur Gesamt­schu­le der Nati­on abstieg, wäh­rend in den ande­ren Schu­len – häu­fig als „Brenn­punkt­schu­len“ auf­zu­fas­sen – sowie­so eher sozi­al­päd­ago­gisch betreut als soli­de aus­ge­bil­det wird.

Die Abitu­ri­en­ten in Meck­len­burg-Vor­pom­mern haben im ver­gan­ge­nen Jahr im Grund­kurs Mathe­ma­tik im Schnitt aber wie­der nur mit der Note 4 abge­schlos­sen. Neid­voll bli­cken die Kul­tus­bü­ro­kra­ten von Meck­len­burg-Vor­pom­mern daher nach Thü­rin­gen, wo unterm gleich­falls lin­ken Bil­dungs­mi­nis­ter und Meck­len­burg-Import Hel­mut Hol­ter die Regel gilt, daß nur zwei Prü­fungs­fä­cher aus Mathe, Deutsch und einer Fremd­spra­che gewählt wer­den müssen.

Ins­ge­samt ist eine ver­pflich­ten­de Prü­fung im Grund­kurs Mathe­ma­tik schon in elf Bun­des­län­dern nicht mehr vor­ge­se­hen. In der klas­si­schen Bil­dungs­na­ti­on Deutsch­land wäre das unvor­stell­bar gewe­sen. Abge­se­hen davon zei­gen die­se unter­schied­li­chen Hand­ha­bun­gen, daß das Abitur in Deutsch­land über­haupt nicht ver­gleich­bar ist und der Abitur­be­trug, den Ex-Bil­dungs­mi­nis­ter Mathi­as Brod­korb kon­sta­tier­te, fort­ge­schrie­ben wird.

Mathe­ma­tik ist nicht nur schwer; Mathe­ma­tik hat es schwer, denn im aprio­ri­schen Den­ken kann nichts glatt­ge­la­bert wer­den. Selbst der nase­weis neun­mal­klu­ge Schü­ler­spre­cher muß mal ein paar Stun­den schwei­gen, nach­den­ken und rech­nen, anstatt State­ments zum Kli­ma, zu Krieg und Frie­den und zur Diver­si­tät der Geschlech­ter als sozia­le Kon­struk­te abzu­ge­ben. Erst nach­dem er sei­ne Arbeit abge­ge­ben hat, kann er wie­der pro­tes­tie­ren, was für ein Skan­dal die­ses Mathe-Abitur nun wie­der war, noch viel schlim­mer und viel schwe­rer als alle ande­ren davor, alles ande­re als schü­ler­freund­lich, eine fie­se Überforderung.

Das Fach Mathe­ma­tik scheint sich der „Schu­le für Demo­kra­tie“ zu ver­wei­gern, da es ja den Ver­stand ausbildet.

Wer­den Prü­fun­gen nicht bewäl­tigt, müß­te die Schu­le, müß­ten sich aber eigen­ver­ant­wort­lich auch die Abitu­ri­en­ten, jun­ge Erwach­se­ne immer­hin, enga­gier­ter dar­auf vor­be­rei­ten, ohne auch dann noch an die Hand genom­men zu werden.

Minis­te­rin Olden­burg aber macht es sich leicht und möch­te kur­zer­hand ganz salo­mo­nisch die Her­aus­for­de­run­gen selbst abschaf­fen. Das ent­spannt ein­fach alles schnel­ler. Was zu anspruchs­voll ist, gehört aus­ge­son­dert, damit die Rei­fe­prü­fung gechillt erfol­gen kann. Der infan­ti­le Kla­mauk der Mot­to­wo­che und das Abi­kleid schei­nen ohne­hin wich­ti­ger. Mehr Abi eben, weni­ger Abitur.

Wer gegen Mathe­ma­tik motzt, darf fata­ler­wei­se immer auf Bei­fall hof­fen; wer mit­teilt, er wäre in Mathe sowie­so zu blöd gewe­sen und nur durch­ge­scho­ben wor­den, ist sicher, stets in guter Gesell­schaft zu sein, weil die Mehr­heit auf sei­ner Sei­te ist und das Fach gern „abge­wählt“ hät­te, so wie’s jetzt von der Minis­te­rin selbst abge­wählt wer­den soll. Doof in Mathe ist abso­lut in!

Aber die­ses Kern­fach ver­mit­telt gera­de kei­nen unnüt­zen Bal­last, den angeb­lich nur Nerds und Inge­nieu­re brau­chen, es schult das rei­ne Den­ken, die Logik und das Abs­trak­ti­ons­ver­mö­gen, ja sogar kla­res Spre­chen, inso­fern die Gram­ma­tik der Gedan­ken zur Gram­ma­tik der Spra­che fin­det. Gewis­ser­ma­ßen bil­det es den ruhi­gen Gegen­pol zur ideo­lo­gi­schen Hys­te­rie der poli­ti­schen Bildung.

Nur gilt wei­ter­hin so unmo­dern wie tref­fend: Ohne Fleiß, kein Preis! Gera­de Mathe­ma­tik bedarf der gründ­li­chen und sys­te­ma­ti­schen Ver­mitt­lung sowie des durch­ge­hen­den Übens. Mag der Spaß­fak­tor zunächst gering schei­nen, so ist der Gewinn für den Ver­stand und eine Viel­falt fach­li­cher und hand­werk­li­cher Anwen­dun­gen doch immens.

Enorm, was etwa Zwei- oder Drei­ta­fel­pro­jek­tio­nen von Kör­pern für das Vor­stel­lungs­ver­mö­gen leis­ten! Leis­te­ten. Denn sie sind als zu anspruchs­voll längst aus­ge­son­dert – eben­so wie übri­gens alle Beweis­ver­fah­ren aus dem Pen­sum der Abitur­stu­fe genom­men wur­den. Die DDR the­ma­ti­sier­te das Beweis­ver­fah­ren der voll­stän­di­gen Induk­ti­on hin­ge­gen schon in der neun­ten Klas­se. (Für Freaks ver­lin­ke ich das Mathe­ma­tik-Abitur, das ich 1982 im Früh­som­mer absolvierte.)

Ohne Fließ kein Preis, die­ser tugend­ethi­sche Spruch gilt heu­te als unzu­mut­bar dis­kri­mi­nie­rend, denn es haben doch wohl alle einen Preis ver­dient, gera­de die Talent­frei­en und die Mini­ma­lis­ten und mehr noch jene aus den sozi­al benach­tei­lig­ten und migran­ti­schen Haus­hal­ten. Man hole sie, so der gän­gi­ge päd­ago­gi­sche Lap­sus, dort ab, wo sie ste­hen (und wo sich nicht bewe­gen bzw. selbst über­win­den wol­len), und man dru­cke ihnen gefäl­ligst ein Abi-Zeug­nis mit mög­lichst einer Eins vorm Kom­ma aus. Genau das ver­steht sich heu­te als Bildung.

Was Mühe macht, will trai­niert statt ver­mie­den sein! Ja, Mathe soll­te man sport­lich neh­men, anstatt sich weg­zu­du­cken. Wie fas­zi­nie­rend, daß die Mathe­ma­tik mit ihren Axio­men ein logi­sches Ras­ter ver­mit­telt, das unser Ver­stand über die Welt legt, um sie ver­ste­hen und beschrei­ben zu kön­nen. Wie ein Schlüs­sel paßt das Mathe­ma­ti­sche, aprio­risch gefaßt, in die Kom­ple­xi­tät der apos­te­rio­ri­schen man­nig­fal­ti­gen Welt.

Ein Abitur ohne ver­bind­li­che Mathe-Prü­fung ist wie der Erwerb eines Füh­rer­scheins, ohne daß vor­her die Kennt­nis der Vor­fahrts­fäl­le nach­ge­wie­sen wur­de. Statt Prü­fun­gen abzu­schaf­fen soll­te die Schu­le Kin­dern ver­mit­teln: Mathe­ma­tik ist cool.

Seit Jahr­zehn­ten aber reagiert die Bil­dungs­po­li­tik auf nach­weis­lich schwin­den­de Kom­pe­ten­zen, indem Inhal­te redu­ziert, Anfor­de­run­gen gesenkt, Maß­stä­be auf­ge­weicht und Zen­su­ren infla­tio­niert wer­den. Mit dem Erfolg, daß Wis­sen und Kön­nen wei­ter schwinden.

So stim­men zwar die Noten, aber bei so viel 1,0‑Zeugnissen wie nie sind die tat­säch­li­chen Befä­hi­gun­gen – ins­be­son­de­re im MINT-Bereich – aus­weis­lich aller maß­ge­ben­den Tests noch nie so schlecht gewesen.

Den­noch ist den Bil­dungs­mi­nis­te­ri­en Eti­ket­ten­schwin­del eben­so recht, wie er Eltern und Schü­lern ent­ge­gen­kommt. Haupt­sa­che, man gilt was. Wich­ti­ger wäre jedoch, man könn­te was. Unge­deck­te Schecks flie­gen auf, in die­sem Fall in Leh­re, Stu­di­um und Beruf.

Als Indus­trie- und Wis­sen­schafts­na­ti­on bedarf Deutsch­land eines anspruchs­vol­len, ja her­aus­for­dern­den Mathe­ma­tik- und Natur­wis­sen­schafts­un­ter­richts. Ins­be­son­de­re in der Abitur­stu­fe darf Mathe­ma­tik nicht degra­diert, sie muß hier­zu­lan­de viel­mehr for­ciert wer­den, auf daß Spit­zen­kräf­te statt aus Kal­kut­ta und Bom­bay wie­der aus Ros­tock oder Güs­trow kommen.

Als mein Vater, Land­ar­bei­ter­kind, aber als talen­tiert auf­ge­fal­len, 1949 von sei­ner Dorf- auf eine DDR-Ober­schu­le geschickt wur­de, saß er als Neunt­kläß­ler ver­zwei­felt über sei­nen ers­ten anspruchs­vol­len Mathe­ma­tik­auf­ga­ben. Im Inter­nat faß­te er sich ein Herz und frag­te im Zim­mer gegen­über einen Schü­ler der Zwölf­ten, ob der ihm bit­te mal hel­fen könne.

Die Ant­wort: Gut, ein­mal hel­fe ich dir, aber weißt du, das kann man selbst ler­nen. Streng dich an und ler­ne es; anders geht’s nicht. Haben wir hier alle so gemacht. Und hin­ge­kriegt. Du brauchst nicht mehr als Rechen­pa­pier, Blei­stift, ein Tafel­werk und dei­nen Rechen­schie­ber. Ist alles eigent­lich schon in dei­nem Kopf. Ja, den brauchst du dafür auch. Die Bäu­me drau­ßen tra­gen kei­ne Zah­len, wenn du sie zählst; die Zahl kommt näm­lich aus dei­nem Kopf. – Mein Vater lern­te – und unter­rich­te sein Leben lang Natur­wis­sen­schaf­ten, lös­te Mathe-Rät­sel, spiel­te Schach und nerv­te mich mit Rechenaufgaben.

Ich selbst durf­te vor mei­nem Berufs­ver­bot noch „fach­fremd“ Mathe geben, jeden­falls jeden­falls in der Sekun­dar­stu­fe einer nicht­gym­na­sia­len Schu­le, also bis zur Tri­go­no­me­trie etwa. Es war mir das liebs­te Fach, bes­ser zu hand­ha­ben als Deutsch, Geschich­te und Phi­lo­so­phie. Aber: Ich saß Stun­den an Vorbereitungen.

Ich muß­te näm­lich selbst nach­ler­nen und dar­über nach­sin­nen, wie man die Auf­ga­ben anschau­lich und die Pro­ble­me plau­si­bel gestal­tet und vor allem deren Rele­vanz für Leben und Beruf nach­weist. Oder wie man es unter­halt­sam hin­be­kommt. Und wie man mög­lichst noch zeigt, wie ele­gant man­che Lösung ist. Gera­de­zu ästhe­tisch. – Manch­mal radel­te ich abends in die Schu­le und brach­te schon mal mit dem Geo­me­trie-Besteck eine Kon­struk­ti­on an die Tafel. Um zu schau­en, ob’s auf gro­ßer Flä­che und far­big aus­ge­führt gut aussieht.

Nach­trag: Auf­ge­schreckt u. a. vom oppo­si­tio­nel­len Angst­geg­ner AfD, beeil­te sich das links­re­gier­te Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um in Schwe­rin, mit einer Pres­se­mit­tei­lung zu beru­hi­gen. Noch sei nichts ent­schei­den; die Büro­kra­ten berie­ten gründ­lich in ihrer Len­kungs­grup­pe über das wei­te­re Ver­fah­ren, selbst­ver­ständ­lich ergeb­nis­of­fen. Und noch wäre eine Abschluß­prü­fung in Mathe­ma­tik für das Abitur ja ver­bind­lich. Man möge bit­te abwarten.

Aller­dings kann man ein bil­dungs­po­li­ti­sches Gesetz so for­mu­lie­ren: Bei aller Len­kung und Bera­tung wird auf eine Stei­ge­rung von Anspruch und Niveau nicht zu hof­fen sein. Im Gegenteil.