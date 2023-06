Zum Tod von Ted Kaczynski (1942–2023)

Am Samstag wurde Theodore J. Kaczynski im Alter von 81 Jahren tot in seiner Zelle in North Carolina aufgefunden.

Die Todes­ur­sa­che wur­de bis dato nicht bekannt gege­ben. Nach eige­ner Aus­kunft litt Kac­zyn­ski an Krebs im End­sta­di­um und rech­ne­te schon seit letz­tem Jahr mit sei­nem bal­di­gen Ende.

Ich war an die­sem Wochen­en­de in Aus­land unter­wegs, und konn­te am Sonn­tag­mor­gen wäh­rend des Früh­stücks in einem Hotel mit­hö­ren, was für ein Bild der Durch­schnitts­mensch (der „Nor­mie“ oder „Nor­ma­lo“) von Kac­zyn­ski hat.

Ein distin­gu­ier­ter, sil­ber­haa­ri­ger älte­rer Herr aus der Bun­des­re­pu­blik ver­such­te, sei­ner etwa drei­ßig­jäh­ri­gen Beglei­te­rin zu erklä­ren, was es mit der Geschich­te auf sich habe: Der „Unab­om­ber“ genann­te „Ver­bre­cher“ sei „ein hoch­in­tel­li­gen­ter Mathe­ma­ti­ker“ gewe­sen, der eines Tages durch­ge­dreht und „ins Kri­mi­nel­le“ abge­glit­ten sei.

Er zog sich in eine Wald­hü­te zurück, leb­te von der Hasen­jagd, ent­wi­ckel­te „einen Haß gegen die Gesell­schaft“ und begann Bom­ben zu legen, wobei etli­che Men­schen getö­tet oder ver­letzt wur­den. Schließ­lich bot er den Zei­tun­gen einen Deal an: Er wür­de auf­hö­ren, Bom­ben zu legen, wenn sich die­se bereit erklä­ren wür­den, ein Mani­fest aus sei­ner Feder abzu­dru­cken. Dies geschah auch, führ­te aber zu sei­ner Ver­haf­tung, da sein Schreib­stil von sei­nem Bru­der wie­der­erkannt wurde.

Der sil­ber­haa­ri­ge Herr drück­te mit über­leg­ten Wor­ten sein Unver­ständ­nis dar­über aus, wie ein Mensch mit der­art hoher Intel­li­genz etwas der­art Grau­si­ges und Wahn­sin­ni­ges tun kön­ne. Mehr­fach benutz­te er die Wör­ter „kri­mi­nell“ oder „Kri­mi­nel­ler“. Er selbst kön­ne sich noch gut an den „schreck­li­chen Fall“ Anfang der neun­zi­ger Jah­re erin­nern. Ver­mut­lich habe es damit zu tun, daß der „Unab­om­ber“ genann­te Täter stark „autis­tisch“ ver­an­lagt und unfä­hig zu sozia­len Bin­dun­gen war.

Die jun­ge Dame, die ihn beglei­te­te, hat­te noch nie etwas von der Geschich­te gehört. Sie warf ein, daß es eben ver­schie­de­ne For­men von „Intel­li­genz“ gäbe; „Intel­li­genz“ zei­ge sich auch in der Fähig­keit, sich sozi­al anzu­pas­sen und sein Leben und sei­ne Umwelt zu bewältigen.

Ich war für einen Moment ver­sucht, mich (so höf­lich es geht) in das Gespräch am Neben­tisch ein­zu­mi­schen und zu erklä­ren, wor­in sich mei­ner Mei­nung nach haupt­säch­lich die Intel­li­genz von Ted Kac­zyn­ski mani­fes­tiert hat­te: Näm­lich in besag­tem soge­nann­ten „Mani­fest“ mit dem Titel Die indus­tri­el­le Gesell­schaft und ihre Zukunft, des­sen Publi­ka­ti­on eine so maka­bre Hin­ter­grund­ge­schich­te hat, sowie in etli­chen spä­ter erschie­nen Schrif­ten, die Kac­zyn­ski im Gefäng­nis ver­faßt hatte.

Ich bedau­re, es nicht getan zu haben, denn im Nach­hin­ein hät­te ich ger­ne gewußt, wie die bei­den auf ein sol­ches Plä­doy­er reagiert hät­ten. Für den älte­ren Herrn, der das The­ma auf­ge­bracht hat­te, war Kac­zyn­ski vor allem ein Mör­der und Ver­bre­cher mit immer­hin einem gewis­sen tra­gi­schen Zug.

Ist man dann noch offen für die Argu­men­te gegen die ver­hee­ren­de ver­gan­ge­ne, gegen­wär­ti­ge und zukünf­ti­ge tech­no­ka­pi­ta­lis­ti­sche Lebens­sinn­ver­nich­tung und Ver­skla­vung, die der „Unab­om­ber“ anpran­ger­te, und die nur durch einen radi­ka­len, revo­lu­tio­nä­ren Bruch mit der moder­nen tech­no­lo­gi­schen Welt abge­wen­det wer­den könnten?

Ver­steht man über­haupt noch, wor­um es geht? Mei­ne Rei­se mach­te mir ein Phä­no­men bewußt, vor dem ich lan­ge ver­sucht habe, die Augen zu ver­schlie­ßen. Mehr noch als in Wien fiel mir in der Stadt, die ich aus nost­al­gi­schen Grün­den besucht habe, auf, wie sehr es zur offen­bar selbst­ver­ständ­li­chen Norm gewor­den ist, daß man im öffent­li­chen Raum kaum mehr einen Men­schen zu sehen bekommt, der nicht per­ma­nent ein Smart­phone an sei­ner Pfo­te kle­ben hat, als wäre es bereits ein ange­schlos­se­ner zusätz­li­cher Körperteil.

Das betrifft Men­schen aller Alters­stu­fen, aller sozia­len Klas­sen, aller Ras­sen und Eth­ni­en. Über­all sieht man das glei­che dopa­min­süch­ti­ge Star­ren in die klei­nen Bild­schir­me, die wischen­den und tip­pen­den Hand­be­we­gun­gen, die nach unten gesenk­ten Köp­fe, egal, ob man allein oder in einer Grup­pe ist, ob man das offe­ne Meer vor sich hat oder in einem Café oder einem Zug­ab­teil sitzt. Man will stän­dig erreich­bar, stän­dig online, stän­dig imstan­de sein, sich und ande­ren ein Video vor­zu­spie­len oder einen Link oder ein Mem zu zei­gen oder auf eine Nach­richt zu antworten.

Immer deut­li­cher wird klar, was Yuval Hara­ri mein­te, als er bemerk­te, daß ein Mensch mit einem Smart­phone (oder auch nur einem Heim­com­pu­ter) bereits eine Art Cyborg sei. Es ist durch­aus mög­lich, daß die Smart­phoni­sie­rung der Mensch­heit (denn es scheint sich hier­bei offen­bar um ein glo­ba­les Phä­no­men zu han­deln) nur ein Durch­gangs­sta­di­um zur Pra­xis des Chip­pens oder phy­si­schen Implan­tie­rens von „Apps“ ist, die sich bis­her außer­halb des Kör­pers in dem klei­nen all­ge­gen­wär­ti­gen Gerät befinden.

Die virus­ar­ti­ge Aus­brei­tung die­ser Pra­xis, die wohl mit gutem Grund in den Covid-Jah­ren beschleu­nigt wur­de, ist äußerst beun­ru­hi­gend. Die­je­ni­gen, die ihre kor­rup­ti­ve sozia­le und men­ta­le Wir­kung und ihre tota­li­tä­re Gefahr erken­nen, schei­nen aller­dings in der Min­der­heit zu sein. Und selbst die­je­ni­gen, die es sehen, zie­hen mit, nicht bloß aus Spaß oder Bequem­lich­keit, son­dern weil sie oft kei­ne ande­re Wahl haben, da sie beruf­lich und lebens­or­ga­ni­sa­to­risch immer mehr dazu gezwun­gen werden.

Für die Mehr­zahl der Men­schen wird Kac­zyn­ski wohl nicht mehr als exzen­tri­scher Ver­bre­cher oder ein auf­re­gen­der Fall von „True Crime“ blei­ben, der reich­lich Stoff für Spiel­fil­me und Net­flix­se­ri­en bietet.

Es gibt auch Ver­su­che von „rechts“, ihn als eine Art pro­to-woken Vor­läu­fer der Kli­makle­ber und ähn­li­cher Figu­ren zu deu­ten, die heu­te die grün-apo­ka­lyp­ti­sche Trom­mel rühren.

Nils Weg­ner berich­tet in sei­nem kennt­nis­rei­chen Nach­ruf (ein adap­tier­tes und gekürz­tes Por­trait aus der Zeit­schrift Die Keh­re):

So hat das wesent­lich von Öl‑, Tabak- sowie Phar­ma­kon­zer­nen finan­zier­te Heart­land Insti­tu­te – also gera­de­zu ein Aus­hän­ge­schild der indus­tri­el­len Gesell­schaft – bereits vor zehn Jah­ren US-weit elek­tro­ni­sche Wer­be­pla­ka­te geschal­tet, auf denen Kon­ter­feis von Charles Man­son, Fidel Cas­tro und eben Kac­zyn­ski die rhe­to­ri­sche Fra­ge stell­ten: »Ich glau­be immer noch an die Kli­ma­er­wär­mung – Sie auch?«

Zu die­sem Bild scheint auch vor­der­grün­dig zu pas­sen, daß Kac­zyn­ski in den sech­zi­ger Jah­ren („lan­ge bevor es cool war“) eine Geschlechts­um­wand­lung in Betracht zog, offen­bar auf­grund auto­gy­ne­phi­ler Nei­gun­gen. Das bedeu­tet, daß er von der Fan­ta­sie erregt wur­de, eine Frau zu sein, eine sexu­el­le Per­ver­si­on, die ver­mut­lich bei etli­chen Exem­pla­ren aus dem „Transgender“-Spektrum eine Rol­le spielt.

„Framings“ die­ser Art lau­fen aller­dings in Lee­re, wenn man Kac­zynskis Schrif­ten tat­säch­lich gele­sen hat. Dar­in unter­zieht er – wohl­ge­merkt bereits in den neun­zi­ger Jah­ren – die heu­ti­ge Lin­ke (er spricht vom „lef­tism“), ins­be­son­de­re jene, die sich Opfer- und Min­der­hei­ten­kul­ten ver­schrie­ben hat, einer hell­sich­ti­gen, ja gna­den­lo­sen Kri­tik. Als ihre Haupt­an­triebs­fe­der nennt er Res­sen­ti­ments und Minderwertigkeitsgefühle.

“Uncle Ted” war nicht “woke”. Er war viel­mehr scharf und kom­pro­miß­los anti-woke.

Hier ein paar Kost­pro­ben aus einer Über­set­zung der 1995 in der Washing­ton Post abge­druck­ten Ver­si­on sei­nes spä­ter über­ar­bei­te­ten und kor­ri­gier­ten „Mani­fests“:

Wohl jeder wird mit uns über­ein­stim­men, daß wir gegen­wär­tig in einer zutiefst beun­ru­hig­ten Gesell­schaft leben. Eine der ver­brei­tets­ten Erschei­nun­gen unse­rer wahn­wit­zi­gen Welt ist der Lef­tis­mus. (…) Wenn wir in die­ser Abhand­lung über Lin­ke spre­chen, dann mei­nen wir vor allem Sozia­lis­ten, Kol­lek­ti­vis­ten, “poli­ti­cal­ly correct”-Anhänger, Akti­vis­ten im Bereich des Femi­nis­mus, der Homo­se­xua­li­tät und der Behin­der­ten, Ver­tei­di­ger des Tier­schut­zes und dergleichen. (…) Die­je­ni­gen die beson­ders emp­find­lich hin­sicht­lich einer “poli­ti­cal­ly incorrect”-Terminologie reagie­ren, sind nicht die durch­schnitt­li­chen schwar­zen Ghet­to­be­woh­ner, die asia­ti­schen Ein­wan­de­rer, die miß­han­del­ten Frau­en oder behin­der­te Men­schen, son­dern eine Min­der­heit von Akti­vis­ten, die meis­tens kei­ner die­ser “unter­drück­ten” Grup­pen ange­hö­ren , son­dern aus pri­vi­le­gier­ten Gesell­schafts­schich­ten kom­men. Die Mehr­heit der Anhän­ger einer ‘poli­ti­cal cor­rect­ness’ besteht aus Uni­ver­si­täts­pro­fes­so­ren, die siche­re Arbeits­plät­ze und ein gutes Ein­kom­men haben, die meis­ten von ihnen sind hete­ro­se­xu­el­le männ­li­che Wei­ße aus Mit­tel- bzw. Oberklasse-Familien. (…) Vie­le Lin­ke iden­ti­fi­zie­ren sich stark mit den Pro­ble­men von Grup­pen, die als schwach (Frau­en), unter­drückt (India­ner), absto­ßend (Homo­se­xu­el­le) oder ander­wei­tig min­der­wer­tig ange­se­hen wer­den. Die­se Lin­ken emp­fin­den die­se Grup­pen als min­der­wer­tig. Zwar wür­den sie die­se Gefüh­le nie­mals zuge­ben, aber genau des­we­gen, weil sie die­se Grup­pen als min­der­wer­tig anse­hen, iden­ti­fi­zie­ren sie sich mit ihren Pro­ble­men. (Wir wol­len damit nicht behaup­ten, daß Frau­en, India­ner usw. min­der­wer­tig SIND, son­dern ledig­lich die lin­ke Psy­cho­lo­gie charakterisieren). Die Lin­ken behaup­ten, daß die Moti­va­ti­on ihres Akti­vis­mus sich von Mit­ge­fühl oder mora­li­sche Prin­zi­pi­en her­lei­ten, und in der Tat spie­len mora­li­sche Prin­zi­pi­en eine Rol­le für den über­an­ge­paß­ten Lin­ken. Jedoch sind Mit­ge­fühl und mora­li­sche Prin­zi­pi­en kei­nes­wegs ein Haupt­mo­tiv lin­ker Unter­neh­mun­gen. Ein her­vor­ra­gen­der Bestand­teil lin­ker Ver­hal­tens­wei­se sind Feind­se­lig­keit (hosti­li­ty) und Macht­trieb (dri­ve for power). Über­dies sind lin­ke Ver­hal­tens­for­men meis­tens nicht ratio­nal auf das Wohl­erge­hen der Men­schen aus­ge­rich­tet, denen die Lin­ken angeb­lich hel­fen wollen. Wenn jemand bei­spiels­wei­se glaubt, daß man Schwar­ze unter­stüt­zen soll­te, wel­chen Sinn hat es dann, dies in einer feind­se­li­gen oder dog­ma­ti­schen Ter­mi­no­lo­gie zu for­dern? Es wäre wesent­lich hilf­rei­cher, gegen­über den Wei­ßen, die sich durch sol­che For­de­run­gen selbst dis­kri­mi­niert füh­len, eine diplo­ma­ti­sche und ver­söhn­li­che Spra­che der Annä­he­rung zu führen. Aber die lin­ken Akti­vis­ten wol­len kei­ne Annä­he­rung , weil das ihre emo­tio­na­len Bedürf­nis­se nicht befrie­di­gen wür­de. Ihr eigent­li­ches Ziel ist nicht, den Schwar­zen zu hel­fen. Statt­des­sen die­nen ihnen Ras­sen­pro­ble­me als Vor­wand, um ihrer Feind­se­lig­keit und dem eige­nen ent­täusch­ten Macht­be­dürf­nis (need for power) Aus­druck zu ver­lei­hen. Damit aber scha­den sie den Schwar­zen, weil die feind­li­che Hal­tung der Akti­vis­ten gegen­über der wei­ßen Mehr­heit den Ras­sen­haß noch intensiviert.

Das sind alles unleug­ba­re (wenn auch stel­len­wei­se ergän­zungs­be­dürf­ti­ge) Tref­fer ins Schwarze.

Vor rund zwan­zig Jah­ren spitz­te ich gespannt die Ohren, als ich den Neu­ro­lo­gen, Psych­ia­ter und Phi­lo­so­phen Hin­derk Emrich (1943–2018) in einem Vor­trag beson­ders die­sen lin­ken­kri­ti­schen Aspekt von Kac­zynskis bekann­tes­tem Text aus­drück­lich her­vor­he­ben und loben hörte.

Emrich, zu des­sen Men­to­ren Robert Spae­mann zähl­te, war einer der mensch­lich ein­drucks­volls­ten, wei­ses­ten und beson­nens­ten Men­schen, denen ich in mei­nem Leben je begeg­net bin. Ich führ­te zu die­sem Zeit­punkt eine schrift­li­che Kor­re­spon­denz mit ihm über reli­giö­se Fra­gen, an denen er sehr inter­es­siert war. Ich war noch nicht ganz „rechts“, zumin­dest nicht in einem direkt poli­ti­schen Sin­ne, aber bereits auf dem Weg dorthin.

Die­ser Mann nun, der nicht einen Fun­ken von „Extre­mis­mus“ oder Über­spannt­heit in sich hat­te, der auf eine lang­jäh­ri­ge psych­ia­tri­sche Erfah­rung zurück­bli­cken konn­te, und dem bewußt war, daß Ted Kac­zyn­ski Men­schen drei Men­schen getö­tet und drei­und­zwan­zig wei­te­re ver­wun­det hat­te, war nicht der Mei­nung, daß er pau­schal als Ver­rück­ter abge­tan wer­den kön­ne; viel­mehr hat­te er eini­ge zutref­fen­de Din­ge zu sagen.

Die­sen Ein­druck ver­mit­tel­te auch der Doku­men­tar­film Das Netz von Lutz Damm­beck, der etwa zur sel­ben Zeit her­aus­kam, als ich Emrichs Vor­trag hör­te. Kac­zyn­ski wird hier in einen erwei­ter­ten Kon­text gestellt: Kyber­ne­tik, die Ent­ste­hung des Inter­nets, Gedan­ken­kon­trol­le, „Sozi­al­kon­struk­ti­vis­mus“ und die kali­for­ni­sche „Coun­ter-Cul­tu­re“ der sech­zi­ger Jah­re, von der ein direk­ter Weg in das Sili­con Val­ley von heu­te führt. Damm­beck soll­te die­se The­ma­tik in sei­nem Film Over­games (2015) aus­bau­en und vertiefen.

Man­che deu­ten auch auf die Tat­sa­che, daß der erst sech­zehn­jäh­ri­ge, als Wun­der­kind gehan­del­te Har­vard-Stu­dent Kac­zyn­ski als Ver­suchs­ka­nin­chen an MKULTRA-Expe­ri­men­ten (mög­li­cher­wei­se auch mit LSD, obwohl es dafür kei­nen Beweis gibt) betei­ligt war. Das könn­te einen nach­hal­ti­gen psy­chi­schen Knacks ver­ur­sacht und spe­zi­ell sei­ne schi­zo­phren-para­no­iden und anti­so­zia­len Ten­den­zen ver­stärkt haben. Das mag sein, es mag aber auch sein, daß sei­ne Erleb­nis­se einen durch­aus begrün­de­ten Haß auf staat­li­che Über­grif­fig­keit und Mani­pu­la­ti­on beför­dert haben.

Es gibt dar­an also nichts zu rüt­teln: Seit lan­gem gibt es unter gebil­de­ten und kri­ti­schen Men­schen, ob von links, rechts oder sonst­wo her, einen Kon­sens, daß die Gesell­schafts­kri­tik Kac­zynskis – zumin­dest in wesent­li­chen Tei­len – ernst­zu­neh­men ist.

Er ist somit auch mehr als nur kan­ti­ges Inter­net-Mem, mit dem dis­si­den­te Grup­pen unter­schied­lichs­ter Fär­bung ihre rebel­li­sche Hal­tung signalisieren.

Ted Kac­zyn­ski war ohne Zwei­fel ein zuftiefst „ent­frem­de­ter“, cha­rak­ter­lich hoch­pro­ble­ma­ti­scher, und gewiß kein see­lisch „nor­ma­ler“ oder gesun­der Mensch. Und den­noch, war es wohl gera­de sein radi­ka­les Außen­sei­ter­tum, das ihn man­che Din­ge sehr scharf und klar sehen ließ.

Das bele­gen auch unzwei­fel­haft Tex­te wie die sati­ri­sche Para­bel „Das Nar­ren­schiff“ (Ori­gi­nal hier) aus dem Jahr 1999.

Die­ses besag­te Schiff wird von deka­den­ten, „inter­sek­tio­na­len“ Social-Jus­ti­ce-War­ri­ors (avant la lett­re) bevöl­kert, die sich gegen­sei­tig über Tri­via­li­tä­ten zer­flei­schen, wäh­rend sie blind­lings auf ihren Unter­gang zusteu­ern (wobei sie im Ver­gleich zur ent­spre­chen­den heu­ti­gen Kli­en­tel fast noch „nor­mal“ wirken).

End­lich erhebt sich ein offen­bar ver­rückt gewor­de­ner Boots­jun­ge gegen das immer „bun­ter“ wer­den­de Treiben: