Vom Wert der Umfragewerte

„Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen!" Das sagt uns Friedrich Schiller in seinem zu Unrecht fast vergessenen Drama Demetrius.

Die­sen Satz müs­sen wir auf uns wir­ken las­sen – bei aller Begeis­te­rung über die Umfra­ge­wer­te der AfD und der FPÖ.

Ja, es ist ein his­to­ri­scher Erfolg, daß die ers­te authen­ti­sche Rechts­par­tei in Deutsch­land ein sym­bo­li­sches Fünf­tel aller Wäh­ler­stim­men in Aus­sicht hat.

Noch bes­ser ist, daß die­se Stim­men im Osten sogar so kon­zen­triert sind, daß sich dort auf Lan­des­ebe­ne bereits jetzt die Macht­fra­ge stellt. In Öster­reich ist dazu die FPÖ mit rund 30% Spit­zen­rei­ter- und der­zeit uner­reich­bar für die dis­pa­ra­ten Mitbewerber.

Ver­such­te ich in der Pha­se der Sta­gna­ti­on, die für’s ers­te hin­ter uns zu lie­gen scheint, eher eine Stim­me der Hoff­nung zu sein, und auch gegen die The­men­kon­junk­tur des Trans­hu­ma­nis­mus den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch im Visier zu behal­ten, sehe ich mich jetzt genö­tigt, Was­ser in den Wein sol­cher Umfra­ge­wer­te zu gießen.

Vor weni­gen Wochen fand in Öster­reich die „Öster­rei­chi­sche Hoch­schul­wahl“ statt. (Sogar die Aus­zäh­lung die­ser ÖH-Wahl ver­pfusch­ten die Sozia­lis­ten – eine Neu­aus­zäh­lung steht an.) Die Ver­tre­tung der FPÖ, der „Ring Frei­heit­li­cher Stu­den­ten“ (RFS) erziel­te bei der ers­ten Aus­zäh­lung die­ser Wahl gera­de ein­mal 2,84% und ein Man­dat. Damit ver­fügt das rech­te Lager an den Hoch­schu­len nicht ein­mal über ein Zehn­tel sei­nes Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­als in der Gesamtbevölkerung!

Dage­gen erzie­len lin­ke bis offen mar­xis­ti­sche Lis­ten zusam­men sat­te 54,76%, was 31 Man­da­ten ent­spricht. In Deutsch­land exis­tiert die AfD, trotz Stu­den­ten­ver­bin­dun­gen in allen Uni­ver­si­täts­städ­ten, hoch­schul­po­li­tisch kaum.

Die­se Stu­den­ten­wah­len brin­gen kei­ne direk­te poli­ti­sche Macht. Sie sind aber ein quan­ti­fi­zier­ba­rer Seis­mo­graph der meta­po­li­ti­schen Machtverhältnisse.

Die Fol­ge­schä­den des meta­po­li­ti­schen Ver­sa­gens des Rechts­po­pu­lis­mus zeich­nen sich im Wahl­ver­hal­ten der Aka­de­mi­ker und “Bil­dungs­eli­ten” ab.

2021 wäh­len 29% der „Hoch­ge­bil­de­ten“ in Deutsch­land die “Grü­nen“, oder „Die Lin­ke“ und nur 6% die AfD.



In Öster­reich wähl­ten gar 38% der Aka­de­mi­ker die „Aus­tro-Grü­nen“ oder die „KPÖ+“.



Eine Wahl-Umfra­ge unter ARD-Volon­tä­ren im Jahr 2020 ergab 57,1 % für die „Grü­nen“, 23,4 % für „Die Lin­ke“ und 11,7 % „Gemä­ßig­te“ für die SPD.

Bei fast allen Umfra­gen zeich­ne­te sich beim Lehr­per­so­nal der Hoch­schu­len ins­be­son­de­re in den geis­tes­wis­sen­schaft­li­chen Fächern ein kras­ser Link­s­trend ab. Eine Umfra­ge unter „Stu­die­ren­den“ der Uni Mainz zeig­te im Jahr 2013 fol­gen­des Bild:

Bereits damals lagen die “Grü­nen” in allen Fach­be­rei­chen bei weit über 20%, in den Sozi­al- und Medi­en­wis­sen­schaf­ten sogar bei über 40 Pro­zent und erreich­ten zusam­men mit der SPD und der “Lin­ken” über­all sat­te abso­lu­te Mehr­hei­ten bis hin zu Zwei-Drittel-Verhältnissen.

Sol­che Ver­tei­lun­gen ändern sich inner­halb von Milieus nicht sprung­haft. Wir kön­nen also davon aus­ge­hen, daß auch heu­te an Uni­ver­si­tä­ten ein kras­ser Über­hang auf links-grü­ner Sei­te vor­han­den ist. Die “Pira­ten” wer­den natür­lich kaum mehr eine Rol­le spie­len, und die AfD wird die­sen frei­en Platz kei­nes­wegs ein­ge­nom­men haben.

Der Poli­to­lo­ge Matthew Good­win erforsch­te die­sen Trend auf glo­ba­ler Ebe­ne und stell­te ihn gra­phisch so dar:

0 und 1 sind extrem links, 9 und 10 extrem rechts ange­sie­delt – das Ungleich­ge­wicht ist mehr als augen­fäl­lig: Auch im gemä­ßig­ten Bereich liegt der Über­hang auf der lin­ken Sei­te bei 10:1 gegen­über der rechten.

Aus die­sen Bil­dungs­an­stal­ten rekru­tiert sich nicht nur das Per­so­nal der „ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te“, wie Lou­is Alt­hus­ser das Schul­we­sen, die Kir­chen, die Medi­en, die Unter­hal­tungs­in­dus­trie etc. bezeich­net. Auch die Beam­ten­schaft wird in die­sen Ideo­lo­gie­fa­bri­ken ver­bil­det. Eine sel­te­ne Umfra­ge unter Beam­ten ergab eine Mehr­heit von 32% für die „Grü­nen“.



Wird eine Rechts­par­tei durch eine popu­lis­ti­sche Wel­le an die „par­la­men­ta­ri­sche Macht“ gespült, hat sie nach Gramsci damit die ers­te und vor­de­re Stel­lung des Macht­zen­trums eingenommen.

Die Eli­te zieht sich in den Burg­fried der ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te zurück, die gemein­sam mit Ver­wal­tung und Jus­tiz einen „tie­fen lin­ken Staat“ bil­den. Von dort aus wer­den rech­te Reform­pro­jek­te sabo­tiert, dele­gi­ti­miert und zur Not „gesprengt“, wie das „Unter­neh­men Ibi­za“ im Jahr 2019 zeigte.

Was sind die Leh­ren aus die­sen ernüch­tern­den Zah­len? Nach wie vor gilt: Wenn wir poli­ti­sche Macht wirk­lich erobern, hal­ten und ein­set­zen wol­len, brau­chen wir eine “Kul­tur­re­vo­lu­ti­on von rechts”!

Die lin­ken “geis­ti­gen Eli­ten” mögen eine zah­len­mä­ßi­ge Min­der­heit dar­stel­len. Doch sie sit­zen an den Schalt­he­beln der Mei­nungs­kli­ma­an­la­ge! Sie ver­schie­ben gezielt das Over­ton­fens­ter, des­sen Links­rutsch nur dem unein­ge­weih­ten Lai­en wie eine magi­scher, schick­sal­haf­ter Akt erscheint.

Den­ken wir wie­der an Schil­ler. Das Stim­men­ge­wicht der Grü­nen, die in Deutsch­land der­zeit bei 14%, in Öster­reich bei 10,7% lie­gen, wiegt rela­tiv gese­hen schwe­rer als die schie­re Zahl von AfD und FPÖ, denn ihr Ein­fluß auf die Gesell­schaft ist grö­ßer, trotz einer kon­ser­va­ti­ven „schwei­gen­den Mehrheit“.

Wer einen Beweis sucht, der bli­cke auf Umfra­ge­er­geb­nis­se zu „LTGBQ“ und „Gen­dern“, und sehe sich im Kon­trast dazu die aktu­el­le „Fest­be­flag­gung“ unse­rer Metro­po­len an.

Die Wäh­ler rechts­po­pu­lis­ti­scher Par­tei­en haben in der Regel kein ande­res Macht­mit­tel als ihre Stim­me, die sie alle paar Jah­re abge­ben, und ihre Füße, die sie im bes­ten Fall regel­mä­ßig auf eine Demo bewe­gen. Der durch­schnitt­li­che Grü­nen­wäh­ler ist dage­gen urban kon­zen­triert, bes­tens ver­netzt, medi­al ver­siert, akti­vis­tisch gebil­det, krea­tiv ver­an­lagt, oder gar meta­po­li­tisch aus­ge­bil­det. Kurz, er ist eine meta­po­li­ti­sche “Ein-Mann Kaserne”.

Dazu gras­siert gera­de unter rech­ten Aka­de­mi­kern der „Ver­rat der Intel­li­genz“, also: die Flucht in meta­po­li­tisch neu­tra­le, tech­ni­sche und wirt­schaft­li­che Kar­rie­ren. Was für eine Fall­hö­he vom Zenit der kon­ser­va­ti­ven Kul­tur­he­ge­mo­nie der Zwi­schen­kriegs­zeit, die ja erst Gramsci zu sei­nen Ana­ly­sen nötigte!

Noch 1967 erziel­te der Ring Frei­heit­li­cher Stu­den­ten bei den ÖH-Wah­len 30%. Ganz offi­zi­ell bestimm­ten Den­ker wie Ernst Nol­te und Arnold Geh­len, ins­ge­heim auch noch Grö­ßen wie Carl Schmitt und Mar­tin Heid­eg­ger, die bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Dis­kur­se. Aber seit­her wur­den die meis­ten rech­ten Stel­lun­gen im „geis­ti­gen Raum der Nati­on“ (Hoff­manns­thal) geräumt.

Der Par­la­ments­pa­trio­tis­mus ist der stra­te­gi­sche Holz­weg, der die­se Not zur Tugend erklärt. Immer wie­der hört man Rechts­po­li­ti­ker über die Uni­ver­si­tä­ten im All­ge­mei­nen und die „Laber­fä­cher“ im Beson­de­ren höh­nen. Doch alles Mokie­ren ändert nichts daran:

Die­se Hohe­pries­ter der herr­schen­den Ideo­lo­gie zwin­gen jeden Poli­ti­ker, Gene­ral und Wirt­schafts­ka­pi­tän in die Knie. Sie haben die größ­ten Chan­cen, jedem auch gegen sein Wider­stre­ben ihren Wil­len auf­zu­zwin­gen, und ihre bevöl­ke­rungs- und sozi­al­po­li­ti­schen Expe­ri­men­te­zu verwirklichen.

Als Par­la­ments­pa­trio­tis­mus bezeich­ne ich die bis­her domi­nie­ren­de Leit­stra­te­gie des Rechts­po­pu­lis­mus, nach der nur zählt, was unmit­tel­bar Stim­men bringt. Die­se Flucht in die Zahl führt zu einer welt­an­schau­li­chen Ober­fläch­lich­keit, zur Ver­nach­läs­si­gung von Theo­rie- und Eli­ten­bil­dung und schließ­lich zu wah­ren Distan­zie­rungs­or­gi­en gegen­über dem außer­par­la­men­ta­ri­schen Umfeld. All das könn­te ja „Stim­men kosten“…

Statt­des­sen unter­wirft man sich dem Zeit­geist, paßt sich „prag­ma­tisch“ dem Sta­tus quo an und geht dort­hin, wo sich „Mehr­hei­ten“ fin­den, also: einen win­zi­gen Schritt rechts von der Mitte.

Der Par­la­ments­pa­tri­ot ver­wech­selt den par­la­men­ta­ri­schen Vor­raum der Macht mit ihrem meta­po­li­ti­schen Zen­trum. “Prag­ma­tis­mus” und “Rea­lis­mus”, die er bei­de ver­tritt, zwin­gen ihn zur stän­di­gen Rück­sicht­nah­me. Beson­ders deut­lich wird das an sei­ner „Lösung“ für das Pro­blem der geg­ne­ri­schen herr­schen­den Ideologie.

Der Par­la­ments­pa­trio­tis­mus hat mit den Abgän­gen Jörg Meu­thens (AfD) und Nor­bert Hofers (FPÖ) einen schwe­ren Dämp­fer erlit­ten, und das ist gut: Die­se “Lösung” ist näm­lich völ­lig apo­li­tisch. Vor allem geht sie von einem Vor­her-Nach­her aus, das völ­lig unrea­lis­tisch ist:

Nach einem „Kan­ter­sieg“ bei den Wah­len wür­de man Rund­funk, Hoch­schu­len und NGOs „den Geld­hahn abdre­hen”. Aber um die­sen Sieg zu errin­gen, sei es frei­lich zunächst not­wen­dig, alle “pro­ble­ma­ti­schen” Aus­sa­gen, Kon­tak­te, Aktio­nen und Ideen zu ver­mei­den. Das Cre­do des Par­la­ments­pa­trio­ten lau­tet “still­hal­ten bis zur nächs­ten Wahl”.

Wir alle wis­sen aber: Nach der Wahl ist immer schon wie­der vor der Wahl.

Daher: Die Eli­ten- und Theo­rie­bil­dung im rech­ten Lager muß hier und jetzt begin­nen. Der Auf­bau einer rech­ten Zivil­ge­sell­schaft, rech­ter NGOs und Akti­ons­grup­pen muß par­al­lel zum Auf­stieg in Umfra­ge­wer­ten gesche­hen. Die Wäh­ler­mas­se der AfD muß als qua­li­ta­ti­ves Poten­ti­al ver­stan­den, ver­netzt, gebil­det und mobi­li­siert werden.

Gezielt müs­sen ver­nach­läs­sig­te Milieus mit gro­ßem meta­po­li­ti­schen Ein­fluß (Stu­den­ten der Gesell­schafts­wis­sen­schaf­ten, Krea­ti­ve, Künst­ler) gewon­nen wer­den. Nur so bil­det die nack­te Zahl von 20 oder 30 Pro­zent auch ein ech­tes Gewicht. Nur so kann die­ses Poten­ti­al jetzt schon aktiv und nicht erst (und nur) am Tag der Wahl wirk­sam werden.

20% von 61,18 Mio Wahl­be­rech­tig­ten sind 12,24 Mil­lio­nen. Wenn es gelingt, nur einen Bruch­teil die­ser Mas­se zu Akten der krea­ti­ven Dis­rup­ti­on zu ermu­ti­gen, erleb­te die Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on der BRD eine mas­si­ve “DDos-Atta­cke”.

In mei­nem neu­en Buch Regime chan­ge von rechts ana­ly­sie­re ich den Par­la­ments­pa­trio­tis­mus im Detail und skiz­zie­re, wie die rich­ti­ge Leit­stra­te­gie, die­ses Poten­ti­al ent­fes­seln könnte.

Ech­te Wen­de­stim­mung wird bei mir also erst dann auf­kom­men, wenn auch stär­ke­re mess­ba­re meta­po­li­ti­sche Fort­schrit­te an Hoch­schu­len, auf der Stra­ße, in der Gegen­kul­tur erzielt wer­den. Inso­fern stimmt mich der „Stolz­mo­nat“, der als digi­ta­le Schwarm­kam­pa­gne, im Juni das deutsch­spra­chi­ge “Twit­ter­game” domi­nier­te, eben­so froh (und stolz) wie das Umfragehoch!

– – –

Mar­tin Sell­ner: Regime chan­ge von rechts. Eine stra­te­gi­sche Skiz­ze, 304 Sei­ten, Klap­pen­bro­schur, 20 € – hier bestel­len.

Im Dop­pel­pack mit dem Buch Poli­tik von rechts von Maxi­mi­li­an Krah – hier zum ermä­ßig­ten Paket­preis bestel­len.