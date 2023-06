Lukas Mihr zeigt, warum der SPIEGEL zehn Jahre lang daneben lag.

2011 war das Land aus­ge­schlos­sen wor­den, weil Dik­ta­tor Assad mit mas­si­ver Här­te gegen die Demons­tran­ten im eige­nen Land vor­ge­gan­gen war. Die diplo­ma­ti­sche Iso­la­ti­on Syri­ens nähert sich damit ihrem Ende.

Obwohl der Bür­ger­krieg in Syri­en noch immer nicht been­det ist, steht Assad nun als Sie­ger da. Wei­te Tei­le des Lan­des konn­te er wie­der unter sei­ner Kon­trol­le brin­gen, Kampf­hand­lun­gen fin­den nur noch regio­nal statt. Laut Anga­ben der syri­schen Beob­ach­tungs­stel­le für Men­schen­rech­te star­ben auf dem Höhe­punkt des Krie­ges 2014 über 110.000 Men­schen, im Jahr 2022 war die­ser Wert auf knapp 4.000 Tote gesunken.

Für man­chen mag die­ser Tri­umph Assads eine Über­ra­schung sein. In der Früh­pha­se des Krie­ges war der Dik­ta­tor von den Medi­en oft tot­ge­sagt wor­den. Die Rebel­len erober­ten damals wei­te Tei­le des Lan­des, die Oppo­si­ti­ons­grup­pen konn­ten auf den Rück­halt der NATO-Staa­ten set­zen und selbst aus der Eli­te lie­fen ehe­ma­li­ge Getreue des Herr­scher­clans zum Geg­ner über.

Das Bild vom „schwan­ken­den Assad-Regime“ wur­de in Deutsch­land vor allem vom Spie­gel von 2011 etwa bis Mit­te 2013 pro­pa­giert. Gewiß stand es dem Nach­rich­ten­ma­ga­zin zu, Par­tei zu ergrei­fen. Wenn jedoch ein Medi­um Par­tei ergreift, soll­te es die­se Par­tei­nah­me trans­pa­rent machen. Die Tren­nung zwi­schen Mei­nung und Bericht­erstat­tung soll­te für den Leser zu jedem Zeit­punkt klar sein.

Gewiß gab es auch etli­che jour­na­lis­tisch sau­be­re Arti­kel, die neu­tral gehal­ten wur­den. Offen­bar muß­ten die­se „Feh­ler“ jedoch gleich dar­auf kor­ri­giert wer­den, indem ein lei­ten­der Redak­teur mit der ent­spre­chen­den Über­schrift „nach­bes­ser­te“, sodaß auch eher unspek­ta­ku­lä­re Vor­gän­ge mit omi­nö­ser Bedeu­tung auf­ge­la­den wer­den konnten.

Der vor­herr­schen­de Trend war ein­deu­tig: In etwa hun­dert Bei­trä­gen wur­de expli­zit oder impli­zit das nahen­de Ende Assads ver­kün­det, bzw. wur­den die Erfolgs­aus­sich­ten des Regimes durch sug­ges­ti­ve For­mu­lie­run­gen (Framing) in ein schlech­te­res Licht gerückt. Die Men­ge an Arti­keln die­ser Art spricht gegen blo­ße Irr­tü­mer und Fehl­pro­gno­sen, die auch guten Jour­na­lis­ten unter­lau­fen, son­dern eher für eine geziel­te Mani­pu­la­ti­on. Wer in so hoher Takt­zahl sein Man­tra unters Volk brin­gen muß, übt sich eher in Fremd- und Auto­sug­ges­ti­on anstel­le von seriö­ser Bericht­erstat­tung. Die Par­al­le­len zu Catos Beschwö­rung „ceter­um cen­seo…“ lie­gen nahe.

Grün­de, sich gegen Assad zu posi­tio­nie­ren, gab es frei­lich genug. Assad ließ sei­ne Armee auf fried­li­che Demons­tran­ten schie­ßen, setz­te Gift­gas ein und unter­stütz­te die Ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen Hamas und His­bol­lah. Wer aller­dings den Sturz eines Dik­ta­tors for­dert, soll­te auch ein Alter­na­tiv­pro­gramm anbie­ten können.

Denn die Vor­stel­lung, daß ein soge­nann­ter Regime chan­ge auto­ma­tisch eine Demo­kra­tie nach west­li­chem Vor­bild nach sich zie­he, ist bloß ein Wunsch­traum, wie unter ande­rem die Geschich­te der Inva­si­on des Irak zeigt. Nach dem Sturz Sad­dam Hus­s­eins war im Nach­bar­land Syri­ens ein Macht­va­ku­um ent­stan­den, das Ter­ro­ris­ten für ihre Zwe­cke nut­zen konn­ten. Im ira­ki­schen Bür­ger­krieg star­ben etwa 300.000 Men­schen. Das allein hät­te ein Warn­zei­chen sein kön­nen – schließ­lich wei­sen bei­de Län­der eine ähn­li­che eth­ni­sche und kon­fes­sio­nel­le Spal­tung auf.

Manch­mal waren sich die Redak­teu­re ihrer Sache zu sicher. So lesen wir im Arti­kel „Der Fall des Hau­ses Assad“ (18/2011):

Je mehr Blut in Homs, Daraa und Lata­kia fließt, des­to näher rückt aller­dings das Ende des Hau­ses Assad – und wenn das Regime nicht dras­tisch umsteu­ert, wird die­ser Count­down wohl nicht mehr in Jah­ren oder Mona­ten gemessen.“

Und Chris­toph Reu­ter schrieb unter dem Titel „Apo­ka­lyp­se und Auf­lö­sung“ (25/2012):

Der Ter­ror des Regimes führt zur Auf­lö­sung sei­ner Macht. Alle sind sich sicher, dass es zu Ende geht, aber kei­ner weiß, wie.

Über die Kämp­fe in der Haupt­stadt Damas­kus hieß es:

Assads Getreue tun so, als könn­ten sie noch gewinnen.

Die­se Pro­gno­se erneu­er­te er in Heft 30/2012:

Mit aller Macht ver­sucht Assad, sei­ne Geg­ner in den zen­tra­len Städ­ten des Lan­des zu besie­gen. Doch er kann nur noch zer­stö­ren, gewin­nen kann er nicht mehr. Die letz­te Pha­se hat begon­nen. Das Regime wird unter­ge­hen. Aber es ist nicht klar, ob es noch Tage oder Wochen dau­ern wird.

Unter dem Titel „Assads Ende rückt näher“ (51/2012) hieß es:

Zum ers­ten Mal hat Russ­land damit Zwei­fel an einer mög­li­chen poli­ti­schen Lösung des Kon­flikts öffent­lich gemacht – ein deut­li­ches Signal dafür, dass Assad sich ver­mut­lich nicht mehr lan­ge an der Macht hal­ten kann.

Ein Arti­kel griff Gerüch­te über eine Flucht der Fami­lie Assad (30. 1. 2012) auf und sah das Ende des Clans nahen:

Dass das Gere­de um eine Flucht der Dik­ta­to­ren­fa­mi­lie trotz die­ser Auf­trit­te immer lau­ter wird, bedeu­tet auch, dass immer mehr Men­schen in Syri­en vom bis­her Unsag­ba­ren zu reden begin­nen: von einem Leben ohne die Assads.

Mel­dun­gen über Ange­hö­ri­ge der syri­schen Ober­schicht (11. 2. 2012) und spä­ter Rus­sen (21. 3. 2013), die das Land ver­lie­ßen, wur­den als nahen­des Ende der Dik­ta­tur angesehen:

In Syri­en schwin­det offen­bar der Glau­be dar­an, dass sich das Assad-Regime noch lan­ge hal­ten kann.

Die Wirt­schafts­kri­se (8. 5. 2012), die Syri­en infol­ge der Kriegs­ver­wüs­tun­gen und inter­na­tio­na­len Sank­tio­nen erdul­den musste,

könn­te das Regime schnel­ler zu Fall brin­gen als die Streit­macht der Rebellen.

Über den Man­gel im Land hieß es: „Assad fleht Russ­land um Geld und Treib­stoff an.“

Durch die Unter­stüt­zung der USA (16. 5. 2012) neh­me die „Schlag­kraft der syri­schen Auf­stän­di­schen offen­bar zu“. Dadurch „könn­te das Kräf­te­ver­hält­nis bald kip­pen.“ Mitt­ler­wei­le fin­de der „Krieg vor Assads Haus­tür“ statt, was den Dik­ta­tor „ner­vös“ mache. Wie der Angriff auf einen Regie­rungs­sen­der (27. 6. 2012) unter­strei­che, wür­den „die Macht­ha­ber um Prä­si­dent Assad offen­bar verwundbar.“

Im Arti­kel „Assad im Bun­ker“ (27. 10. 2012) sprach man über den „rea­li­täts­frem­den Dik­ta­tor“, der sich in der Haupt­stadt Damas­kus ver­schanzt habe und „immer noch an einen Sieg über die Rebel­len glaubt.“ Immer­hin muss­te man zuge­ste­hen, daß „Assad der mäch­tigs­te unter ver­schie­de­nen War­lords bleibt“, auch wenn er nicht in der Lage sei, wie­der das gesam­te Land unter sei­ne Kon­trol­le zu bringen.

Etwas rea­lis­ti­scher schätz­te man die Lage unter dem Titel „Assads lan­ger Atem“ (17. 12. 2012) ein. Daß der Fall des Herr­schers doch noch nicht ein­ge­tre­ten war, hieß aber nur, daß man vor­he­ri­ge Pro­gno­sen ein­fach eini­ge Jah­re in die Zukunft verlängerte:

Das Regime steht noch lan­ge nicht vor dem Kol­laps. Exper­ten rech­nen damit, dass bis zu sei­nem Sturz Jah­re ver­ge­hen könnten.

Aus­führ­lich ließ der Spie­gel Akteu­re der Welt­po­li­tik zu Wort kom­men, die fest mit einem Sturz des Herr­scher­hau­ses rech­ne­ten. So hieß es, die „Tür­kei pro­phe­zeit Ende des Assad-Regimes“ (29. 8. 2011). Die War­nun­gen der Staats­füh­rung stimm­ten die Redak­ti­on optimistisch:

Die Zeit des syri­schen Dik­ta­tors Assad ist womög­lich abge­lau­fen. Nach Ägyp­ten, Tune­si­en und dem­nächst wohl Liby­en ist Syri­en das nächs­te ara­bi­sche Land, das sei­nen auto­kra­ti­schen Herr­scher ver­lie­ren könnte.

Auch „Syri­ens Nach­barn fürch­ten Assads Sturz“ (10. 2. 2012):

Wenn das Regime in Damas­kus fällt, gerät das gesam­te regio­na­le Macht­ge­fü­ge durcheinander.

US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Leon Panet­ta mein­te: „Assads Regime neigt sich dem Ende zu“ (30. 07. 2012) und Bun­des­ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Tho­mas de Mai­ziè­re mahn­te, in der „End­pha­se des Regimes“ (23. 2. 2013) sol­le Syri­en nicht auf „dum­me Gedan­ken“ kommen.

Der ehe­ma­li­ge deut­sche Außen­mi­nis­ter Josch­ka Fischer fürch­te­te ein „Blut­ver­gie­ßen“ (2. 8. 2012): „Ein Sturz des Staats­chefs wer­de nicht den ersehn­ten Frie­den brin­gen.“ Amts­nach­fol­ger Gui­do Wes­ter­wel­le sah einen „Zer­falls­pro­zess“ (9. 3. 2012). Der Chef des Bun­des­nach­rich­ten­diens­tes, Ger­hard Schind­ler (11. 8. 2012) war sich sicher:

Es gibt vie­le Anhalts­punk­te dafür, dass die End­pha­se des Regimes begon­nen hat.

Nato-Gene­ral­se­kre­tär Anders Fogh Ras­mus­sen (13. 12. 2012) pflich­te­te ihm bei:

Ich glau­be, das Regime in Damas­kus nähert sich dem Kollaps.

Im glei­chen Arti­kel kam auch die syri­sche Oppo­si­ti­on zu Wort, die sie­ges­si­cher ver­kün­de­te, nicht mehr auf eine west­li­che Inter­ven­ti­on ange­wie­sen zu sein.

Daß der Spie­gel wich­ti­ge Akteu­re der Welt­po­li­tik zu Wort kom­men lässt, ist nicht nur legi­tim, son­dern sei­ne Pflicht. Ande­rer­seits soll­te ein Medi­um zu einer kor­rek­ten Ein­ord­nung der­ar­ti­ger Wort­mel­dun­gen in der Lage sein. Waren die­se Pro­gno­sen objek­ti­ve Ana­ly­sen, oder wur­den sie von Inter­es­sen geleitet?

Unter dem Titel „Assads letz­te Ver­bün­de­te“ (6. 8. 2011) wur­de beschrie­ben, wie Nord­ko­rea, Iran und die His­bol­lah Syri­en unter­stüt­zen. Eigent­lich wäre die­ser Arti­kel ein Bei­spiel für seriö­sen Jour­na­lis­mus, da er erhel­len­de Ein­bli­cke in das Macht­ge­fü­ge des Nahen Ostens ermög­licht. Wenn da nicht die Über­schrift wäre: Denn wo es „letz­te Ver­bün­de­te“ gibt, müs­sen logi­scher­wei­se vie­le frü­he­re Ver­bün­de­te abge­sprun­gen sein.

Und eben­so hät­te man auch Ruß­land und Chi­na, Paki­stan oder auch Kuba und Vene­zue­la auf­zäh­len kön­nen. Am Ende war der Kreis der Ver­bün­de­ten dann doch nicht so klein – schließ­lich soll­te es Assad in der Fol­ge schaf­fen, zwölf Jah­re Bür­ger­krieg erfolg­reich auszusitzen.

Vier Mona­ten spä­ter folg­te die gro­ße Ankün­di­gung „Syri­en ver­liert sei­ne letz­ten gro­ßen Ver­bün­de­ten” (16. 12. 2011). Die Wahr­heit ent­pupp­te sich bei genaue­rer Betrach­tung als weit weni­ger spek­ta­ku­lär. Tat­säch­lich hat­ten Ruß­land und Chi­na im UN-Sicher­heits­rat Syri­en kri­ti­siert. US-Außen­mi­nis­te­rin Hil­la­ry Clin­ton monier­te, daß das Posi­ti­ons­pa­pier zu mode­rat aus­ge­fal­len sei und sie sich eine schär­fe­re Ver­ur­tei­lung gewünscht hät­te. Ruß­land stütz­te Assads Regime jedoch weiterhin.

Und als es hieß, daß „auch Chi­na Assad zum Ende der Gewalt drängt“ (4. 3. 2012), war dem Arti­kel zu ent­neh­men, daß Peking den­noch Sank­tio­nen oder gar eine Mili­tär­ope­ra­ti­on ableh­ne. Auch die Pro­gno­sen über das „Ende einer Alli­anz“ (13. 6. 2012), näm­lich das Abrü­cken Irans von Syri­en bestä­tig­ten sich nicht – nicht ein­mal nach einem Gift­gas­an­griff (2. 10. 2012).

Bei der Unter­stüt­zung der EU für die syri­sche Oppo­si­ti­on han­de­le es sich um einen „Rit­ter­schlag“ (25. 11. 2011) und „mög­li­cher­wei­se kriegs­ent­schei­den­den Etap­pen­sieg“. Bei sol­chen Jubel­mel­dun­gen fehlt jeder Ver­weis auf den Kon­flikt inner­halb der noto­risch zer­strit­te­nen Regime­geg­ner – ganz als hät­te es den nie gegeben.

Über Regime­geg­ner, die sich in Deutsch­land zusam­men­fan­den, hieß es: „Syri­ens Wie­der­auf­bau wird in Ber­lin geplant.“ (5. 6. 2012) Und natür­lich wuss­te man, „Wie Syri­en nach Assad aus­se­hen soll“ (28. 8. 2012): Rechts­staat­lich­keit und eine neue Ver­fas­sung müss­ten her. Die „Plan­spie­le für die Zeit nach Assad“ (12. 12. 2012) beinhalteten,

schon jetzt die schwie­ri­ge Zeit nach einem Fall des syri­schen Macht­ha­bers Baschar al-Assad vor­zu­be­rei­ten und ein Cha­os inklu­si­ve eines blu­ti­gen Macht­kampfs nach dem Ende des Des­po­ten zu verhindern.

Zwar wol­le nie­mand pro­gnos­ti­zie­ren, „wann das Assad-Regime wirk­lich am Ende ist“, doch offen­bar ging es nur dar­um, wann und nicht ob der Dik­ta­tor stürzt.

2012 star­ben meh­re­re hoch­ran­gi­ge Funk­tio­nä­re des Regimes bei einem Anschlag auf den inners­ten Füh­rungs­zir­kel, dar­un­ter der Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter, der Geheim­dienst­chef und der Schwa­ger Assads. Der Bru­der und ein Cou­sin des Dik­ta­tors wur­den schwer ver­wun­det. Nach dem „Angriff auf Assads engs­te Ver­trau­te“ (18. 7. 2012) hieß es, das Regime sei „erschüt­tert“ und „tau­melt“:

Die Macht des Des­po­ten schwindet.

Daß par­al­lel zum Anschlag eine Groß­of­fen­si­ve der Rebel­len star­te­te, sah man als Indiz, daß die Oppo­si­ti­on „voll im Zeit­plan lie­ge“ (20. 7. 2012).

In der Früh­pha­se des Bür­ger­krie­ges hat­ten etli­che Offi­zie­re der syri­schen Armee den Rücken gekehrt und sich der Oppo­si­ti­on ange­schlos­sen. Der Spie­gel deu­te dies so: „Die Rei­hen um Syri­ens Macht­ha­ber Assad lich­ten sich wei­ter“ (9. 3. 2012) und war sich sicher, daß „Die Schlag­kraft von Syri­ens Dik­ta­tor Assad schwin­det.“ (14. 3. 2012) Man zeig­te sich opti­mis­tisch, „dass Assad kaum noch auf loya­le Kämp­fer ver­trau­en kann”. (16. 3. 2012) Nach all den Abgän­gen sei Assad ein „ein­sa­mer Dik­ta­tor“ (28. 12. 2012), des­sen „Macht­re­gime bröckelt“.

Nach die­sem Sche­ma wur­de auch die Nach­richt, daß der Bri­ga­de­ge­ne­ral, ein Jugend­freund Assads, Man­af Tlass, sich ins Aus­land abge­setzt habe, kom­men­tiert. Freu­dig hieß es:

Der Vor­fall legt nahe, dass das syri­sche Regime inzwi­schen selbst in der Haupt­stadt über kei­ne flä­chen­de­cken­de Kon­trol­le mehr ver­fügt und sei­ne Macht­ero­si­on wei­ter fort­ge­schrit­ten ist als bis­her angenommen.

Als kurz dar­auf auch Pre­mier­mi­nis­ter Riad Had­schib ins Aus­land floh, wur­de dies als Indiz gewer­tet, daß „Assads Regie­rung zer­fällt“ (6. 8. 2012), Habdschibs Flucht sei sowohl ein „sym­bo­li­scher Schlag“, als auch eine „Pein­lich­keit“. Der Staats­ap­pa­rat schrump­fe auf einen „har­ten Kern zusammen“.

Ab Mit­te 2013 zeig­te sich der Spie­gel zuneh­mend weni­ger sie­ges­si­cher. Damals hat­te der Bun­des­nach­rich­ten­dienst sei­ne frü­he­re Ein­schät­zung revi­diert und rech­ne­te fort­an mit einem Ver­bleib Assads an der Macht. Auch die USA stell­ten sich dar­auf ein, daß Assad zumin­dest gro­ße Tei­le des Lan­des unter Kon­trol­le behal­ten wür­de. Und selbst die Wirt­schafts­kri­se sei schwä­cher als gedacht: „Das Ende der Kämp­fe rückt durch den öko­no­mi­schen Nie­der­gang dage­gen kaum näher.“

Ab 2013 nah­men die syri­schen Che­mie­waf­fen einen immer grö­ße­ren Anteil in der Bericht­erstat­tung ein. Als Assad dann tat­säch­lich Gift­gas ein­setz­te, droh­te ein US-Mili­tär­schlag, der ver­hin­dert wer­den konn­te, indem das Regime sein Arse­nal auf­gab. Indi­rekt akzep­tier­ten die USA damit die Herr­schaft des Dik­ta­tors, denn um die rei­bungs­lo­se Über­ga­be der Che­mie­waf­fen zu gewähr­leis­ten, muss­te er im Amt verbleiben.

2014 geriet der Auf­stieg des Isla­mi­schen Staa­tes in den Fokus, 2015 berich­te­te man dann über die rus­si­sche Inter­ven­ti­on und ab dem Herbst über die Flücht­lings­kri­se, die Deutsch­land erfass­te. Danach waren die Vor­gän­ge in Syri­en selbst deut­lich weni­ger interessant.

Heu­te mag es in der Rück­schau so erschei­nen, daß Assad stets fes­ter im Sat­tel saß, als behaup­tet wur­de, aber war dies für die Zeit­ge­nos­sen eben­so offensichtlich?

Für einen Sturz des Herr­schers hät­te gespro­chen, daß die Auf­stän­di­schen meh­re­re Groß­städ­te unter ihre Kon­trol­le brin­gen konn­ten und die Dik­ta­tur sich vor allem auf die Min­der­heit der Ala­wi­ten stütz­te. Ein Sieg der sun­ni­ti­schen Bevöl­ke­rungs­mehr­heit wäre also rein demo­gra­phisch denk­bar gewe­sen. Auch die Viel­zahl der Deser­teu­re im Gene­rals­rang schien ein gewich­ti­ges Argu­ment zu sein.

Ande­rer­seits hat­te der Spie­gel die­se Zahl nie­mals kor­rekt ein­ge­or­dent. Sie lag Anfang 2013 bei etwa 50. Ohne aber zu wis­sen, wie hoch die Zahl der Gene­rä­le war, bleibt die­se Anga­be ohne Aus­sa­ge­kraft. Dabei ist jedem Exper­ten klar, daß der Offi­ziers­rang mas­sen­haft ver­lie­hen wur­de, um Loya­li­tä­ten inner­halb des Regimes zu stärken.

Dann aller­dings wären 50 deser­tier­te Gene­rä­le eben nicht der gro­ße Ader­laß, als der sie vom Spie­gel stets prä­sen­tiert wur­den. Und tat­säch­lich: Ins­ge­samt hat­te das syri­sche Offi­ziers­korps etwa 1.300 Gene­rä­le, und fast alle Deser­teu­re waren Bri­ga­de­ge­ne­rä­le, stan­den also auf der unters­ten von vier Rangstufen.

Auch lässt sich fest­stel­len, daß Assad zu jedem Zeit­punkt des Bür­ger­kriegs die voll­stän­di­ge Luft­ho­heit über Syri­en hatte.

Man mag nun ein­wen­den, daß vor es allem die rus­si­schen Mili­tär­schlä­ge ab 2015 waren, die Assads Herr­schaft sicher­ten. Aber auch 2011 hät­te der Spie­gel die­se Inter­ven­ti­on zumin­dest als Mög­lich­keit in Betracht zie­hen müs­sen. Sicher, ohne rus­si­sche Unter­stüt­zung wäre es Assad kaum gelun­gen, nahe­zu das gesam­te Land zurück­er­obern, aber für eine „Ret­tung in letz­ter Minu­te“ kamen die Luft­schlä­ge vier Jah­re zu spät.

Und wenn Assad wirk­lich bereits ver­lo­ren hat­te – war­um soll­te Mos­kau ihn dann wei­ter­hin unter­stüt­zen? Umge­kehrt war abzu­se­hen, daß die USA nach dem kurz zuvor erfolg­ten Abzug aus dem Irak kein Inter­es­se an einer wei­te­ren kost­spie­li­gen Inva­si­on haben würden.

Offen­bar wur­den Nach­rich­ten, die die Stär­ke des Regimes bes­ser illus­triert hät­ten, vor­ab vom Spie­gel aus­sor­tiert. War­um das deut­sche Nach­rich­ten­ma­ga­zin Assads letz­tes Stünd­lein so vehe­ment her­bei­schrei­ben woll­te, bleibt fraglich.

Manch­mal kön­nen Medi­en in der Tat Sie­ger pro­du­zie­ren. Wenn die Leser nur oft genug ver­si­chert bekom­men, daß die SPD die nächs­te Bun­des­tags­wahl gewin­nen wird, kann sie tat­säch­lich die CDU schla­gen: „Fake it till you make it!“ Doch ein Bür­ger­krieg, noch dazu in einem fer­nen Land, läßt sich von sol­chen Mani­pu­la­tio­nen kaum beein­flus­sen. Erst recht nicht, wenn die Leser gar nicht im Kriegs­ge­biet leben und selbst nicht kämp­fen­de Par­tei sind.

Neben dem par­tei­ischen Wunsch­den­ken indi­vi­du­el­ler Jour­na­lis­ten gab es ver­mut­lich noch einen ande­ren Grund für die ein­sei­ti­ge Bericht­erstat­tung: Solan­ge die west­li­chen Regie­run­gen Assads Ende kom­men sahen, publi­zier­te auch der Spie­gel ent­spre­chen­de Arti­kel, die eben­so schnell wie­der ver­schwan­den, nach­dem die Geheim­diens­te 2013 ihre Ein­schät­zung revi­diert hat­ten. Der Spie­gel, der sich einst als Wider­part der Mäch­ti­gen ver­stand, hat ein­mal mehr als ihr Sprach­rohr fungiert.