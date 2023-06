Wiedervorlage (16): 17. Juni 1953

Ein war­mer, son­nen­ver­wöhn­ter Mitt­woch. Ost-Ber­lin erwacht, schein­bar wie immer, und den­noch wird sich die­ser Tag in die Geschich­te ein­schrei­ben, denn, wenn auch nur für einen Augen­blick, es bricht der Wil­le natio­na­ler Selbst­be­haup­tung, nach Jah­ren einer durch Sie­ger­mäch­te bestimm­ten Poli­tik, in einem Teil des besetz­ten Deutsch­lands durch.

An sei­nem Beginn stand die »Ver­schär­fung des Klas­sen­kamp­fes« als Dok­trin der 2. SED-Par­tei­kon­fe­renz im Juli 1952, die, nach ers­ten Jah­ren der pseu­do­de­mo­kra­ti­schen Umman­te­lung, nun offen den radi­ka­len »Auf­bau des Sozia­lis­mus« unter der »Dik­ta­tur des Pro­le­ta­ri­ats« und sei­ner füh­ren­den Par­tei, der SED, for­der­te. Im »Geis­te Sta­lins« soll­te durch Erhö­hun­gen der Arbeits­nor­men, der soge­nann­ten Stach­a­now-Bewe­gung fol­gend, ein ver­schärf­ter Kurs der Pro­duk­ti­ons­leis­tun­gen auf allen Gebie­ten erfolgen.

Wenn­gleich die SED-Füh­rung nach dem eini­ge Mona­te spä­ter ein­ge­tre­te­nen Tode Sta­lins »in der Ver­gan­gen­heit eine Rei­he von Feh­lern« ein­ge­stand, Preis­er­hö­hun­gen zurück­nahm, die Über­prü­fung von Urtei­len poli­tisch Inhaf­tier­ter in Aus­sicht stell­te und die Rück­ga­be von requi­rier­tem Eigen­tum an Bau­ern und Gewer­be­trei­ben­de ver­sprach, hielt sie den­noch an der »plan­mä­ßi­gen Errich­tung des Sozia­lis­mus« und den damit ver­bun­de­nen Arbeits­nor­men fest, wie das Polit­bü­ro der SED am 9. Juni 1953 ver­laut­bar­te. Unmut mach­te sich breit und das nicht nur in der selbst­er­nann­ten DDR-Hauptstadt.

Am Mor­gen des 16. Juni 1953 zeig­ten sich ers­te Fol­gen auf­ge­stau­ten Unmuts. Trotz der Bei­be­hal­tung erhöh­ter Arbeits­nor­men und bestehen­der Lohn­kür­zun­gen konn­ten die Arbei­ter des Kran­ken­haus­neu­baus in Ber­lin-Fried­richs­hain noch tags zuvor durch Gewerk­schafts­funk­tio­nä­re des staat­li­chen FDGB von einer Arbeits­nie­der­le­gung abge­hal­ten wer­den. An die­sem Tag jedoch soli­da­ri­sier­ten sich Arbei­ter der Nach­bar­bau­stel­len am Renom­mier­ob­jekt der Sta­lin­al­lee mit ihren Kol­le­gen. Von bei­den Bau­stel­len aus for­mier­te sich dar­auf­hin ein klei­ner Pro­test­zug, der sich auf dem Weg zum »Haus der Gewerk­schaf­ten« und wei­ter zum Regie­rungs­sitz in der Leip­zi­ger Stra­ße schnell auf ca. 10 000 Demons­tran­ten ver­grö­ßer­te. Noch bestimm­ten Losun­gen zur Rück­nah­me von Norm­er­hö­hun­gen und Lohn­kür­zun­gen den Tenor, doch schon bald ent­stan­den For­de­run­gen nach frei­en Wah­len und dem Ende der SED-Herrschaft.

Bereits in den Abend­stun­den des 15. Juni hat­te die »Rund­funk­an­stalt im ame­ri­ka­ni­schen Sek­tor«, kurz RIAS, ers­te Hin­wei­se auf die sich zuspit­zen­de Situa­ti­on in Ost-Ber­lin erhal­ten und wei­ter­ge­ge­ben. Am Mor­gen des 16. Juni ver­brei­te­te der Sen­der, in Rück­spra­che mit der ame­ri­ka­ni­schen Mili­tär­ver­wal­tung, die Mel­dung von ers­ten Aus­stän­den auf Bau­stel­len Ost-Ber­lins, die von ande­ren west­deut­schen Nach­rich­ten­sen­dern über­nom­men wur­de und sich dadurch auch in allen Bezir­ken der DDR verbreitete.

Am Abend des 16. Juni ver­las der RIAS eine Reso­lu­ti­on einer »Dele­ga­ti­on der Bau­ar­bei­ter, von denen die Akti­on aus­ge­gan­gen war«, die die Rück­nah­me der Arbeits­nor­men, die Sen­kung der Lebens­hal­tungs­kos­ten und die For­de­rung nach frei­en und gehei­men Wah­len in der DDR zum Inhalt hat­te. Die­ser For­de­rungs­ka­ta­log wur­de in den Nach­rich­ten­sen­dun­gen des RIAS stünd­lich wie­der­holt. »Der Rias war […] zum Kata­ly­sa­tor des Auf­stan­des gewor­den. Ohne den Rias hät­te es den Auf­stand so nicht gege­ben«, resü­mier­te Egon Bahr, sei­ner­zeit deut­scher Chef­re­dak­teur des Senders.

Am Mor­gen des 17. Juni 1953 sen­de­te der RIAS im Rah­men der Tages­nach­rich­ten den Auf­ruf, sich ab sie­ben Uhr an einer Groß­de­mons­tra­ti­on auf dem Strauß­ber­ger Platz zu betei­li­gen, und unter­mau­er­te ihn mit Soli­da­ri­täts­er­klä­run­gen aus West-Ber­lin und der Bun­des­re­pu­blik sowie Auf­ru­fen Ost­ber­li­ner Betriebs­grup­pen zur Betei­li­gung an der Pro­test­kund­ge­bung. Zur sel­ben Zeit fan­den im Ber­li­ner Raum erhöh­te Trup­pen­be­we­gun­gen statt. Sowje­ti­sche Pan­zer roll­ten auf Ber­lin zu, ame­ri­ka­ni­sche und west­al­li­ier­te Streit­kräf­te stan­den in erhöh­ter Alarmbereitschaft.

Ab sechs Uhr, der Streik­auf­ruf hat­te sich längst her­um­ge­spro­chen, ver­sam­mel­ten sich Tau­sen­de Demons­tran­ten auf dem Strauß­ber­ger Platz. Eine Stun­de spä­ter waren es ca. 40 000 Men­schen, dar­un­ter vie­le Bau­ar­bei­ter. Sperr­ket­ten der Ost­ber­li­ner Volks­po­li­zei spren­gend, wälz­te sich die­ser gewal­ti­ge Men­schen­zug zum Regie­rungs­sitz und Alex­an­der­platz. Sein Ruf: »Ber­li­ner, reiht euch ein, wir wol­len freie Men­schen sein!« In den Außen­be­zir­ken Ost-Ber­lins for­mier­ten sich wei­te­re Demons­tra­tio­nen. Immer mehr Betrie­be leg­ten ihre Arbeit nie­der. Im Ber­li­ner Bezirk Mit­te von 4 000 Beschäf­tig­ten 3 300, im Fried­richs­hain 10 000 Mit­ar­bei­ter in zehn Wer­ken, in 13 Köpe­ni­cker Betrie­ben 24 000 Men­schen. Aus dem Stahl- und Walz­werk Hen­nigs­dorf tra­ten 12 000 Werk­tä­ti­ge den Marsch durch West-Ber­lin in Rich­tung Zen­trum an.

Gegen zehn Uhr hat­ten die Demons­tran­ten am Pots­da­mer Platz alle kom­mu­nis­ti­schen Insi­gni­en der Macht zer­stört, aber auch Kios­ke und Bara­cken in Brand gesetzt. Die Situa­ti­on eska­lier­te, als die Poli­zei­wa­che im teil­sa­nier­ten HO-Waren­haus »Colum­bus­haus« gestürmt wur­de und das Kauf­haus in Flam­men auf­ging. Vom Sturm der Men­ge über­rascht, zogen es eini­ge Volks­po­li­zis­ten schließ­lich vor, sich durch Flucht in West­ber­li­ner Gewahr­sam vor der auf­ge­brach­ten Men­ge zu schüt­zen. Zugleich zeig­ten sich in der Leip­zi­ger Stra­ße und auf dem Strauß­ber­ger Platz eini­ge tau­send doch recht neu in Hand­wer­ker­kluft ein­ge­klei­de­te Demons­tran­ten aus West­ber­li­ner Stadt­be­zir­ken, deren Anwe­sen­heit spä­ter der SED-Regie­rung als Beleg für die »Tätig­keit aus­län­di­scher Agen­ten« galt.

Um elf Uhr wur­de, unter dem Jubel der Demons­tran­ten, die rote Fah­ne vom Bran­den­bur­ger Tor her­un­ter­ge­holt. Die kom­mu­nis­ti­sche Herr­schaft schien nun auch an der Sek­to­ren­gren­ze gebro­chen und damit die wei­ter­ge­hen­den For­de­run­gen nach »frei­en Wah­len«, »Abzug der Rus­sen« und dem Ende der SED-Regie­rung in greif­ba­rer Nähe. Zehn­tau­sen­de ver­sam­mel­ten sich inzwi­schen am Regie­rungs­vier­tel und for­der­ten nun das Ende kom­mu­nis­ti­scher Herrschaft.

Sowje­ti­sche Pan­zer und Trup­pen der Kaser­nier­ten Volks­po­li­zei (KVP) began­nen gegen Mit­tag mit bru­ta­ler Gewalt die Demons­tra­ti­ons­zü­ge auf­zu­lö­sen. Ein ers­ter Toter war zu bekla­gen, als ein rus­si­scher Pan­zer Unter den Lin­den absichts­voll unge­bremst in eine Men­schen­men­ge fuhr. Unter dem Ein­satz von Schuß­waf­fen began­nen die bewaff­ne­ten Kräf­te die Umge­bung des Regie­rungs­sit­zes zu räu­men. Zahl­rei­che Men­schen wur­den dabei in die West­sek­to­ren abge­drängt. Um 13 Uhr wur­de durch den Befehl des sowje­ti­schen Mili­tär­kom­man­dan­ten der Aus­nah­me­zu­stand über Ost-Ber­lin verhängt.

Auch an wei­te­ren über 500 Orten in den Bezir­ken und Krei­sen der DDR kam es am 17. Juni zu Streiks und Kund­ge­bun­gen gegen die SED-Herr­schaft. Schwer­punk­te bil­de­ten hier­bei die indus­tri­el­len Bal­lungs­zen­tren Leip­zig, Bor­na, Chem­nitz, Dres­den, Rie­sa, Frankfurt/Oder, Des­sau, Jena, Wit­ten­berg oder Mag­de­burg. Dabei kam es auch dort zu vie­ler­lei Gewalt­ak­ten und blu­ti­gen Zusammenstößen.

In Gör­litz ver­band sich hier­bei zugleich die Per­spek­tiv­lo­sig­keit vie­ler Ver­trie­be­ner aus den schle­si­schen Ost­ge­bie­ten, die, ihrer Hei­mat beraubt und noch unter den Erfah­run­gen der pan­pol­ni­schen Ver­trei­bungs­exzes­se ste­hend, all ihre Hoff­nung in eine Rück­nah­me der gewalt­sam durch die Sowjets gezo­ge­nen Gren­zen mit­ten durch deut­sches Gebiet setz­ten. »Nie­der mit der Oder-Nei­ße-Gren­ze«, for­der­ten bis zu 4 000 Demons­tran­ten in der Gör­lit­zer Innen­stadt. Am frü­hen Nach­mit­tag wur­de der Bür­ger­meis­ter abge­wählt, eine freie Bür­ger­wehr ins Leben geru­fen und ein Stadt­ko­mi­tee gebil­det. Die SED-Kreis­lei­tung und das Gebäu­de der Staats­si­cher­heit wur­den gestürmt. »Freie Wah­len in ganz Deutsch­land« war die poli­ti­sche For­de­rung des Tages. Dar­in zeig­te sich zugleich im ver­blie­be­nen rest­li­chen schle­si­schen Land, aber auch in wei­ten Tei­len der jun­gen DDR, daß noch kein Bewußt­sein für die »his­to­ri­sche Spal­tung« Deutsch­lands und die damit ver­bun­de­ne dau­er­haf­te pol­ni­sche und rus­si­sche Okku­pa­ti­on der Ost­ge­bie­te ent­stan­den war. Das »Deutsch­land­lied« wur­de ange­stimmt und setz­te sich in den Gas­sen der Stadt fort bis an die schmerz­haft gezo­ge­ne Gren­ze der Nei­ße. Noch im Moment, da »die Rus­sen« kamen und Ein­hei­ten der KVP das Zen­trum räum­ten, hall­te es voll Inbrunst durch die Stadt. Doch blieb die Hoff­nung ohne Wider­hall, und die her­an­ge­zo­ge­nen sowje­ti­schen Pan­zer und kaser­nier­te Volks­po­li­zis­ten stopp­ten auch hier den Traum natio­na­ler Wiedergeburt.

Nicht nur in Ost-Ber­lin, aber beson­ders hier hat­te es vie­le Tote und Ver­wun­de­te gege­ben. Die genau­en Opfer­zah­len sind jedoch nicht sicher belegt. Doch gab es, nach offi­zi­el­len Anga­ben, wäh­rend der Erhe­bung min­des­tens 383 Tote, die Mehr­zahl davon Demons­tran­ten. Stand­recht­lich erschos­sen wur­den zudem 91 Per­so­nen und wei­te­re 14 Men­schen, die in den nach­fol­gen­den Pro­zes­sen zum Tode ver­ur­teilt und hin­ge­rich­tet wurden.

Ein beson­de­res Kapi­tel bil­de­ten dabei Sowjet­sol­da­ten, die sich wei­ger­ten, auf Deut­sche zu schie­ßen. Schon wäh­rend der Erhe­bung soll es zu Erschie­ßun­gen meist sehr jun­ger Rot­ar­mis­ten gekom­men sein. Spä­ter, am 28. Juni 1953, wur­den im Rah­men eines Som­mer­ma­nö­vers 18 sowje­ti­sche Sol­da­ten hin­ge­rich­tet, ein Fakt, der aller­dings noch immer nicht als veri­fi­ziert gilt. Dar­über hin­aus sol­len Hun­der­te Sowjet­sol­da­ten wegen Befehls­ver­wei­ge­rung im Rah­men des 17. Juni in Arbeits­la­ger ver­schleppt wor­den sein. Ein Jahr spä­ter, am 17. Juni 1954, ent­stand für die­se »Opfer der Mensch­lich­keit« in Ber­lin-Zehlen­dorf ein schlich­tes Denk­mal, an des­sen Ein­wei­hung der letz­te in Ruß­land 1917 frei gewähl­te Minis­ter­prä­si­dent, Alex­an­der Ker­en­ski, teilnahm.

Die Erhe­bung war Geschich­te. Doch etwas blieb haf­ten und über­dau­er­te als Gedan­ke, als Idee, als Fanal natio­na­ler Frei­heit – bis an das Ende der DDR. Noch in den letz­ten Tagen des SED-Regimes 1989 lief Erich Miel­ke, seit 1957 Minis­ter für Staats­si­cher­heit der DDR, durch die Räu­me sei­nes Minis­te­ri­ums und frag­te: »Ist wie­der 17. Juni?«