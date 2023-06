Die Verantwortung der Psychoanalyse

Sta­tis­tisch gese­hen scheint sie immer weni­ger belast­bar und leis­tungs­fä­hig zu sein. Die Zahl der jun­gen Leu­te mit einer psy­cho­lo­gi­schen Dia­gno­se ist exor­bi­tant gestiegen.

Ob ADHS, Autis­mus, LRS, Buli­mie, Bor­der­line, SVV, Depres­si­on, Schul­angst, ande­re Angst­stö­run­gen und zuletzt Gen­der­in­kon­gru­enz – all die­se Krank­hei­ten, Abwei­chun­gen und Ver­hal­tens­pro­ble­me sind auf rasan­tem Vor­marsch. Es wird geschätzt, daß in Deutsch­land inner­halb eines Jah­res jeder fünf­te Teen­ager an einer psy­chi­schen Stö­rung lei­det – eine unvor­stell­ba­re Zahl.

Wer nicht in sei­ner Puber­tät eine Stö­rung hat­te, ist schon nicht mehr nor­mal. Wir züch­ten sys­te­ma­tisch eine kaput­te Gene­ra­ti­on her­an, und die Per­spek­ti­ven für die kom­men­den sind noch düsterer.

Die Ursa­chen sind kom­plex und viel­fäl­tig, über ihre Gewich­tung wird gestrit­ten. Unstrit­tig ist jedoch, daß die hyper­kom­ple­xe und sich immer wei­ter akze­le­rie­ren­de Gesell­schaft nebst ihren tech­nisch-media­len Mög­lich­kei­ten und Zwän­gen schein­bar unlös­ba­re Pro­ble­me kre­iert. Trotz der tau­send Erleich­te­run­gen, die uns das moder­ne Leben ver­spricht – die Moder­ne ist über­haupt das Zeit­al­ter der Erleich­te­rung –, wird das Leben offen­bar immer beschwerlicher.

Eine Jugend, die 24/7 am Bild­schirm hängt, die kei­ne Not mehr kann­te, die in einer All­round-Ver­si­che­rung lebt, über­all abge­fe­dert und gepam­pert, schei­tert nun an der Last der Erleich­te­run­gen. Dar­auf wol­len wir uns hier gar nicht ein­las­sen: das Gelän­de ist schwer zu über­bli­cken, und über­all lau­ern Tretminen.

Statt­des­sen soll hier die The­se ver­tre­ten wer­den, daß die Psy­cho­ana­ly­se, wie sie Sig­mund Freud ent­wor­fen und insti­tu­tio­na­li­siert hat­te, einen wesent­li­chen Bei­trag zu die­ser Ent­wick­lung bei­gesteu­ert hat – eine Beob­ach­tung, die bis­her nahe­zu unbe­merkt blieb.

Die Psy­cho­ana­ly­se war eine Revo­lu­ti­on. Freud hat­te gute Grün­de, sie als drit­te Mensch­heits­krän­kung zu beschrei­ben. Die koper­ni­ka­ni­sche warf uns Men­schen aus dem Zen­trum des Kos­mos, die dar­win­sche mach­te uns zu einem Tier mit frag­wür­di­ger Ver­wandt­schaft, und die freud­sche nun lehr­te uns, daß wir auch im eige­nen Hau­se nicht zuhau­se sei­en: Das „Unbe­wuß­te“ wur­de plötz­lich eine höhe­re Macht und erschüt­ter­te den Glau­ben an unse­re bewuß­te Beschlußfähigkeit.

Die Libi­do­theo­rie soll­te uns davon über­zeu­gen, daß all unse­re Pro­ble­me in schlim­men früh­kind­li­chen sexu­el­len Erfah­run­gen grün­den, ins­be­son­de­re Mut­ter und Vater wur­den als belas­ten­de Figu­ren ent­deckt, die sich fast zwangs­läu­fig – schon durch den puren Besitz ihrer Geschlechts­merk­ma­le – kind­li­cher Trau­ma­ti­sie­run­gen schul­dig gemacht haben.

In die­ser Denk­fi­gur erken­nen wir ein heu­te all­ge­mein ver­brei­te­tes Phä­no­men, das zur Bas­tar­di­sie­rung führ­te. Mit die­sem Begriff beschrieb Peter Slo­ter­di­jk in Die schreck­li­chen Kin­der der Neu­zeit die kaum zu leug­nen­de Tat­sa­che, daß erst­mals in der Mensch­heits­ge­schich­te nun seit eini­gen Gene­ra­tio­nen die Eltern ihre Kin­der nicht mehr als eige­ne erken­nen und die Kin­der ihre Eltern nicht mehr ver­ste­hen. Und auch die­ser Pro­zeß unter­liegt einer rasan­ten Beschleunigung.

Das Schuld-Argu­ment hat sich nun flä­chen­de­ckend durch­ge­setzt. Egal, wie enga­giert Eltern ihr Kind behü­tet und geför­dert haben, am Ende wird es unter etwas lei­den – und die Eltern waren schuld! Sie waren es in den meis­ten Fäl­len durch ihre Über­be­hü­tung und Extrem­för­de­rung tatsächlich.

Kaum erwäh­nens­wert, daß es in der Phä­no­me­no­lo­gie die­ser Fäl­le deut­li­che Stadt-Land-Dif­fe­ren­zen gibt. Je „ein­fa­cher“ die Men­schen, des­to unkom­pli­zier­ter ihr Nachwuchs.

Die Psy­cho­ana­ly­se war ein inhä­ren­ter Auf­ruf: Kin­der an die Macht! Aber ihr destruk­ti­ves Werk – das kon­struk­ti­ve soll hier nicht geleug­net, son­dern nur aus­ge­klam­mert wer­den – geht noch tie­fer. Indem sie alle Moder­nen und sogar die Alten psy­cho­lo­gi­sier­te, mach­te sie uns alle zu Problemfällen.

Selbst der glück­lichs­te und aus­ge­gli­chens­te Mensch muß­te – viel­leicht sogar durch sein zur Schau gestell­tes Glück­lich­sein – ein dunk­les Geheim­nis ver­ber­gen: Man muß­te nur lang genug danach suchen und je län­ger man nichts fand, umso grö­ßer stand der fürch­ter­li­che Ver­dacht der „Ver­drän­gung“ im Raum. Nor­mal sein galt als unnor­mal und unnor­mal sein als nor­mal. In den Big Cities wur­de es Mode, „zu sei­nem Ana­ly­ti­ker“ zu gehen – Woo­dy Allen hat die­ser Spe­zi­es in meh­re­ren Anläu­fen ein Denk­mal gesetzt, ganz geni­al in „Der Stadtneurotiker“.

Mit der Psy­cho­ana­ly­se war das Besteck einer all­um­fas­sen­den Psy­cho­lo­gi­sie­rung bereit­ge­legt wor­den. Dar­an ändert auch nichts, daß sie in ihrer klas­si­schen Form heu­te nur noch eine Nischen­rol­le spielt. Sie selbst hat­te sich schon in Kogni­ti­ve Ver­hal­tens­the­ra­pie, Tie­fen­psy­cho­lo­gie und Sys­te­mi­sche The­ra­pie auf­ge­fä­chert, mitt­ler­wei­le gibt es dut­zen­de ande­re Ver­fah­ren – jede leis­tet auch Gutes!

Aber alle haben eines gemein­sam, sie tei­len die Freud­schen Unter­stel­lun­gen – und auf die­ser Basis wur­den von den zahl­rei­chen Schu­len teil­wei­se wag­hal­sig und asso­zia­ti­ve Theo­rien hervorgebracht.

Auch in ihrem Agie­ren ähneln sie sich inso­fern, als ihr Ziel zuerst die Dia­gno­se ist. Und hier beginnt ein viel­fach repe­tier­ter Teufelskreis.

Kin­der hat­ten auch frü­her Pro­ble­me: mit den Eltern, mit der Schu­le, mit den Gleich­alt­ri­gen, mit dem ande­ren Geschlecht, mit Gewalt­er­fah­run­gen, mit sich selbst usw.

Aber sie hat­ten kei­ne Chan­ce auf eine Dia­gno­se, und so muß­ten die Pro­ble­me gelöst wer­den und wur­den in den meis­ten Fäl­len auch gelöst. Sie tru­gen Ver­let­zun­gen davon, aber daß das Leben aus unaus­weich­li­chen Ver­let­zun­gen besteht, war damals unaus­ge­spro­che­ne Grund­an­nah­me. Die meis­ten die­ser Kin­der haben ihr Leben den­noch gemeis­tert, mehr oder weni­ger freud­voll, glück­lich und erfolg­reich, aber sie konn­ten mit den Ver­let­zun­gen umge­hen, haben sich ange­paßt. Sie wuß­ten nicht, was „sie hat­ten“ und konn­ten sich nicht hin­ter einer Dia­gno­se verstecken.

Wir beob­ach­ten heu­te hin­ge­gen sehr oft den Fall, daß Kin­der bereits bei kleins­ten Pro­ble­men oder Auf­fäl­lig­kei­ten – die frü­her gar nicht auf­ge­fal­len wären – zum Psy­cho­lo­gen geschickt wer­den. Sind sie ein­mal dort, dann muß der See­len­dok­tor eine Dia­gno­se stel­len, das ist ihm sys­te­misch vorgeschrieben.

Die­se Dia­gno­se gehört zu einem beein­dru­ckend umfas­sen­den Dia­gno­se­schlüs­sel, dem „ICD“ („Inter­na­tio­nal Sta­tis­ti­cal Clas­si­fi­ca­ti­on of Dise­a­ses and Rela­ted Health Pro­blems”) und berech­tigt den „Pati­en­ten“ zu einer The­ra­pie. Eine gan­ze Armee an The­ra­peu­ten lebt davon – von der Phar­ma­in­dus­trie zu schwei­gen – und auch die­se sind mitt­ler­wei­le heil­los über­ar­bei­tet. Die Dia­gno­se wirkt aber zugleich als Stig­ma. Dem Straf­re­gis­ter ver­gleich­bar, trägt der jun­ge Mensch die­ses Kains­mal nun lebens­lang mit sich her­um und oft­mals iden­ti­fi­ziert er sich auch damit, agiert also so, als hät­te er das, was ihm zuge­schrie­ben wird.

Umge­kehrt wur­de den Eltern ein Instru­ment in die Hand gege­ben, die eige­ne Über­for­de­rung, das „Gestreßt­sein“, das erzie­he­ri­sche Ver­sa­gen hin­ter einer Dia­gno­se zu ver­ste­cken und die Ver­ant­wor­tung für die eige­nen „schreck­li­chen Kin­der“ abzu­leh­nen, etwa wenn ein ADHS die Uner­zo­gen­heit des Kin­des auf­grund man­geln­der Grenz­set­zung erklärt oder ein Kind, das aus wel­chen Grün­den auch immer, Schwie­rig­kei­ten bei der sozia­len Inte­gra­ti­on hat, eine Autis­mus-Dia­gno­se bekommt.

Hier repli­ziert sich die weit ver­brei­te­te moder­ne Unart, die Schuld einer­seits immer bei einem ande­ren zu suchen und ande­rer­seits die Besei­ti­gung des Miß­stan­des insti­tu­tio­nell abzu­ge­ben. Man hat ver­lernt, für den eige­nen Miß­er­folg ein­zu­ste­hen, ist ande­rer­seits stets wach, das Ver­ge­hen der ande­ren wahr­zu­neh­men und auf­zu­de­cken. Die Über­wa­chungs­ge­sell­schaft ist kein Ein­bahn­stra­ßen­phä­no­men, sie funk­tio­niert auch von unten nach oben.

Im Grun­de funk­tio­niert die­se Logik bereits flä­chen­de­ckend. Eine halb­wegs auf­ge­klär­te Öffent­lich­keit ist – mehr oder weni­ger bewußt – auf der per­ma­nen­ten Suche nach ver­däch­ti­gen Sym­pto­men. Ein Kind malt mit Vor­lie­be Ele­fan­ten? Es muß vom Vater sexu­ell miß­braucht wor­den sein! Eine Mut­ter ergoo­gelt sich Autis­mus? Plötz­lich ver­steht sie ihre Toch­ter viel bes­ser und weiß nun, wes­halb sie manch­mal so schwie­rig ist. In der Schu­le gibt es eine Wei­ter­bil­dung über ADHS? Mit einem Male kom­men dem Leh­rer eine Rei­he Pro­blem­kin­der in den Sinn …

Die Sen­si­bi­li­sie­rungs­schwel­le ist enorm gesun­ken, eine Jun­gen­schlä­ge­rei etwa, einst als Schritt zur Mann­wer­dung gewer­tet, bekommt heu­te das Eti­kett Mob­bing und Bul­ly­ing und damit eine gut ein­zu­ord­nen­de Dia­gno­se. Hät­te man von drang­sa­lie­ren oder schi­ka­nie­ren gespro­chen, wäre alles noch im Bereich des nor­mal Mensch­li­chen geblie­ben, inso­fern man es mit einer mora­li­schen, viel­leicht auch juris­ti­schen Kate­go­rie zu tun gehabt hät­te, aber nicht mit einer psy­cho­lo­gi­schen und therapierbaren.

So kommt es, daß vie­le Kin­der im eigent­li­chen Sin­ne indi­vi­du­ell, aber doch voll­kom­men nor­mal sind, von auf­ge­reg­ten Erzie­hungs­be­rech­tig­ten – Eltern, Leh­rer, Psy­cho­lo­gen vor allem – pro­ble­ma­ti­siert und in die Fal­le der Dia­gnos­ti­zie­rung getrie­ben wer­den. Ohne das Ein­si­ckern der frü­hen Psy­cho­ana­ly­se in das öffent­li­che Bewußt­sein wäre die­se Ent­wick­lung nicht mög­lich gewe­sen – was die tat­säch­lich krank­ma­chen­de Wir­kung moder­nen Lebens nicht negie­ren soll. Mit sei­nen lite­ra­ri­schen Stu­di­en und den Arbei­ten zum Witz hat­te Freud sei­ne Ver­däch­ti­gun­gen bis tief in die Spra­che versenkt.

Hin­zu kom­men die Moden. Im 19. Jahr­hun­dert war es die Hys­te­rie und Ohn­macht der Frau­en. Freud beschrieb sie als „Krank­heit des Gegen­wil­lens“; tat­säch­lich hat­te sie oft die ver­steck­te Funk­ti­on, die rol­len­spe­zi­fi­schen Span­nun­gen im moder­nen städ­ti­schen Frau­en­le­ben tem­po­rär zu lösen.

Schon damals war der Unter­schied von Stadt und Land bekannt. In sei­nem gran­dio­sen bur­les­ken Roman Sankt Peters Regen­schirm beschrieb der bedeu­ten­de unga­ri­sche Roman­cier Kál­mán Mik­száth etwa die Ohn­macht einer Gou­ver­nan­te nach einem Schreck mit­ten in einem Pusz­ta­dorf. Sie wur­de von den kom­plett rat­lo­sen Bau­ern weg­ge­tra­gen; die­se hat­ten der­ar­ti­ges noch nie gese­hen und konn­ten es sich beim bes­ten Wil­len nicht erklären.

In den letz­ten Jah­ren waren Eßstö­run­gen und Selbst­ver­let­zun­gen in Mode – von ihnen hört man immer weni­ger, sie wer­den durch die Trans­ge­schlecht­lich­keit und die Unsi­cher­heit, das eige­ne Geschlecht zu defi­nie­ren, sub­sti­tu­iert. Der expo­nen­ti­el­le Anstieg die­ser Fäl­le ist ein kla­rer Beweis dafür, daß wir es mit einer neu­en Form der Hys­te­rie zu tun haben. So wie jene auf wun­der­li­che Wei­se wie­der ver­schwand, so wird auch die­se Wel­le wie­der abeb­ben (und ver­mut­lich von einer neu­en ersetzt wer­den), sobald sich die gesell­schaft­li­chen Bedin­gun­gen ändern.