Der Krieg des Pazifisten und des Helden. Ein Beitrag von Uwe Jochum

Es gibt zwei Per­spek­ti­ven auf den Krieg. Die ers­te Per­spek­ti­ve ist die des Pazi­fis­ten. Er lehnt den Krieg als Mit­tel der poli­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung ab und for­dert die Abschaf­fung des Militärs.

In sei­ner extre­men Form, wie sie etwa Eugen Dre­wer­mann ver­tritt, lehnt der Pazi­fist jede Form von Gewalt ab und dehnt das auf die Gegen­wehr gegen die von einem ande­ren Men­schen aus­ge­hen­de Gewalt aus: Man soll sich nicht weh­ren, weil das den Kreis­lauf der Aggres­si­on in Gang hal­te; man soll sich ori­en­tie­ren an Jesus, der dafür war, die lin­ke Backe hin­zu­hal­ten, wenn man auf die rech­te geschla­gen wur­de (Mt 5,39).

In der neue­ren Lite­ra­tur nimmt Erich Maria Remar­ques Im Wes­ten nichts Neu­es die Posi­ti­on des Pazi­fis­ten ein.

Die zwei­te Per­spek­ti­ve auf den Krieg ist die des Hel­den. Daß es Aggres­si­on unter den Men­schen gibt, daß die­se sich zu Aggres­si­ons­grup­pen for­mie­ren, die poli­ti­sche und ande­re Zie­le mit Gewalt durch­zu­set­zen ver­su­chen, wird als gege­ben akzeptiert.

Die Ver­mei­dung von Gegen­wehr ange­sichts eines Angriffs gilt als per­sön­li­ches Ver­sa­gen, als Feig­heit; Staa­ten, die einem Angrei­fer nichts ent­ge­gen­zu­set­zen haben denn unter­wür­fi­ges Bit­ten um Scho­nung wer­den nicht ernst­ge­nom­men. Wor­auf es ankommt, sagt der Held, ist, sich zur Wehr zu set­zen, mit dem Ein­satz der eige­nen Per­son, zur Not bis zum Äußers­ten gehend.

Wer das nicht in Betracht zie­hen kön­ne beim Han­deln, sol­le erst gar nicht zu han­deln ver­su­chen, denn er wer­de dem Geg­ner immer unter­lie­gen, schon beim kleins­ten kon­trä­ren Wind­hauch, erst recht beim gro­ßen krie­ge­ri­schen Angriff. Der Held also setzt das, was er oder sei­ne Gemein­schaft errei­chen will, höher als sein Leben; er wird dafür geehrt, gera­de wenn er beim Ein­satz sei­nes Lebens stirbt.

In der neue­ren Lite­ra­tur nimmt Ernst Jün­gers In Stahl­ge­wit­tern die Posi­ti­on des Hel­den ein.

Ist der Pazi­fist eo ipso »links«, der Held »rechts«? Man will uns das glau­ben machen. Aber die Sache geht nicht auf: Ist der »Futu­ris­mus«, der den Krieg ver­herr­lich­te, rechts, oder nicht doch eher links, weil er anti­ka­pi­ta­lis­tisch und anti­kle­ri­kal ori­en­tiert war? Und ist Ernst Jün­ger rechts, weil er ein Held nicht nur sein woll­te, son­dern wirk­lich einer war, oder doch eher links, weil er im Zwei­ten Welt­krieg eine »Frie­dens­schrift« ver­faß­te und 1960 über den »Welt­staat« nach­dach­te, der kei­ne Armeen mehr benö­ti­ge und den er dadurch ange­kün­digt sah, daß sich die Geschlech­ter anzu­glei­chen beginnen?

Und ist es wirk­lich links, einen »Arbeits­zwang« für alle zu for­dern und die »Errich­tung indus­tri­el­ler Armeen beson­ders für den Acker­bau«, wie Marx es im Kom­mu­nis­ti­schen Mani­fest getan hat? Also die mensch­li­che Aggres­si­on vom Men­schen weg auf die Natur zu len­ken, auf die die »indus­tri­el­le Armeen« los­ge­las­sen werden?

Wie also?

Nun, ich schla­ge vor, einen Schritt zurück­zu­tre­ten. Dann sehen wir, daß die Kriegs­fra­ge in eine ganz ande­re Fra­ge ein­ge­bet­tet ist, in die Fra­ge nach dem guten, näm­lich rich­ti­gen Leben und der guten, näm­lich rich­ti­gen Gesellschaft:

Die einen wol­len das Bestehen­de besei­ti­gen, weil es nicht gut genug sei, sie träu­men von einer »krea­ti­ven Zer­stö­rung«, am bes­ten einer final­krea­ti­ven, die alles Böse abräumt und nur noch das Gute und bes­ser noch bloß das Aller­bes­te übrig­läßt, so wie es Marx im Kom­mu­nis­ti­schen Mani­fest getan hat und wie es heu­te die Grü­nen tun, die gegen den Kli­ma­wan­del »kämp­fen«, gegen das CO2, die Ben­zin- und Die­sel­au­tos, die Fleisch­esser und Falschheizer.

Die ande­ren aber wol­len das Bestehen­de bewah­ren, weil sie die Erfah­rung gemacht haben, daß das angeb­lich Bes­se­re, sobald man sich an sei­ne Ver­wirk­li­chung macht, sich viel zu oft als das real Schlech­te­re ent­puppt — denn die Wirk­lich­keit ist viel kom­ple­xer als es sich die Plä­ne­ma­cher vom Schla­ge des Karl Marx den­ken, die allen Erns­tes glau­ben, ein »gemein­schaft­li­cher Plan« zum Auf­bau der bes­ten aller Wel­ten sei nicht nur denk­mög­lich, son­dern auch realmachbar.

Daher, so sagt der Bewah­rer, belas­sen wir im Zwei­fels­fall alles wie es ist, ehe wir bei dem Ver­such, das Bes­se­re zu suchen und umzu­set­zen, alle auf­ein­an­der und auf die Natur losgehen.

Krieg und die Ver­mei­dung von Krieg sind also kei­ne Sache von links oder rechts. Sie sind eine Sache der Erfah­rung und mit­hin der Lebens­klug­heit, die ein jün­ge­rer Mensch nicht hat, wes­halb noch jede revo­lu­tio­nä­re Bewe­gung damit arbei­ten konn­te, daß sie die Ahnungs­lo­sig­keit der Jun­gen in einen Kampf gegen das Bestehen­de und sei­ne erfah­re­nen Ver­tei­di­ger umbog. Wo es gelang, war das Ende vom Lied die Zer­stö­rung der rea­len Lebens­grund­la­gen und eine Ver­ar­mung aller, die die Kämp­fe über­haupt über­lebt hatten.

Mit Aus­nah­me natür­lich der übli­chen Kriegs­pro­fi­teu­re, die die ange­sag­ten Paro­len ein­fach mit­heul­ten und hin­ter dem Rücken der Fana­ti­sier­ten ihr eige­nes Ding durch­zo­gen. Es gab sie immer, die Lob­by­is­ten der Kriegs­wirt­schaft, die aus dem Unter­gang der ande­ren ihren Vor­teil zogen: die Her­stel­ler von Preu­ßisch Blau, von Armee­stie­feln, von Solar­an­la­gen und Wind­rä­dern, die alle vom erfolg­rei­chen Kampf gegen den Feind kün­den und doch nur Merk­zei­chen des Kamp­fes gegen die über­kom­me­ne Welt sind, in der wir uns in unse­rer öko­lo­gi­schen Gesell­schafts­ni­sche ein­ge­rich­tet hatten.

Wer wis­sen will, was pas­siert, wenn man die Men­schen auf­ein­an­der­hetzt bei der Suche nach einem »gemein­sa­men Plan«, beim Kampf gegen die bösen Anders­mei­ner und Abweich­ler, beim Kampf auf der Sei­te der unschul­di­gen Natur — der wird nicht bei den Mora­lis­ten fün­dig wer­den, son­dern bei den Rea­lis­ten und denen, die in all die­sen Kämp­fen erfah­ren haben, was es heißt, zu ver­lie­ren: die Ruhe, den Wohl­stand, die Kin­der, die Frei­heit jen­seits irgend­wel­cher »Plä­ne«, die ande­re mit einem haben.

Also fün­dig wer­den etwa bei Ernst Jün­ger, von dem man erfah­ren kann, was es heißt, vor­ne an der Front zu ste­hen, über Jah­re, und der im Gra­ben neben einem ste­hen­de Kame­rad erhält in die­sem Augen­blick einen Kopf­schuß, und der eng­li­sche Offi­zier, den man im Kampf um einen Bun­ker töd­lich ver­letzt hat, bit­tet im Ster­ben um eine Zigarette;

fün­dig wer­den bei Ford Madox Ford, von dem man erfah­ren kann, wie im Krieg jeder Plan ein Unding ist, die Orga­ni­sa­ti­on des Orga­ni­sa­ti­ons­ver­sa­gens, der Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit, des schie­ren Unver­mö­gens, und wie daheim alles vor die Hun­de geht und der Sol­dat nach vier Jah­ren in ein frem­des Land zurück­kehrt, in dem nichts mehr so ist wie es war, weil der Krieg das Schlech­te auch in die Hei­mat gespült hat und die Pro­fi­teu­re des Krie­ges mit ihrem neu erwor­be­nen Ver­mö­gen die alten Adels­sit­ze kau­fen und dort ein neu­es Regime errich­ten, das nichts mehr zu tun hat mit den alten Ban­den zwi­schen Her­ren und Gesin­de, zwi­schen Grund­her­ren und Päch­tern und Dörf­lern, die alle auf­ein­an­der ange­wie­sen waren.

Da kann der Kriegs­pro­fi­teur nur lachen, sei­ne neu erwor­be­nen Äcker sind gedüngt mit dem Tod der ande­ren und erge­ben eine fet­te Erde, auf die er die neu­en Maschi­nen und die neu­en Metho­den los­läßt, um aus ihr her­aus­zu­ho­len, was nur mög­lich ist und Geld bringt.

Am Ende ste­hen über­all in der Land­schaft häß­li­che neue Bun­ga­lows neben den alten Her­ren­sit­zen, pfle­ge­leich­te Gras­tep­pi­che ver­drän­gen die herr­schaft­li­chen Parks, das Gesin­de ver­schwin­det aus den gro­ßen Anwe­sen und lebt jetzt irgend­wo hin­ter dem Dorf oder der Klein­stadt in kärg­li­chen Sied­lun­gen, von denen es früh­mor­gens zu Fuß zur Arbeit muß, vie­le Kilo­me­ter weit, und die alten Bäu­me wer­den gefällt, um dem Neu­en Platz zu machen, einer Gara­ge etwa für das elek­trisch fah­ren­de Auto­mo­bil, oder den Wind­müh­len, mit denen ein paar Jah­re lang bei güns­ti­gem Wet­ter Strom erzeugt wird, bis der Sturm die Flü­gel knickt und den gro­ßen Plan zunich­te macht.

Es gibt zwei Per­spek­ti­ven auf den Krieg.

Die Per­spek­ti­ve des fröh­li­chen Ver­nich­ters und krea­ti­ven Zer­stö­rers, der sich für mutig hält, weil er nicht weiß, daß sein Mut aus der Ver­ken­nung der Rea­li­tät ent­springt und also gar kein Mut ist, son­dern Hybris.

Oder die Per­spek­ti­ve des Trau­ern­den, der weiß, wie viel in der Geschich­te schon ver­lo­ren­ging an Gutem, und der weiß, wie­viel es kos­tet, das Gute auch nur ein wenig über die Zeit hin­weg­zu­ret­ten: Es kos­tet den Mut, sich der Rea­li­tät zu stel­len und den Ein­satz der Per­son zu wagen, auch wenn man sich nicht sicher sein kann, daß der Ein­satz gelingt.

Ich stel­le mir vor, Achil­leus war ein sol­cher Trauernder.